डॉ. दिलीप निकम - sakal.avtaran@gmail.comघरात अचानक आग लागली तर फायर अलार्म वाजतो, अग्निशमन दल येऊन आग विझवते आणि परिस्थिती पूर्ववत होते. पण आग विझल्यानंतरही राखेखाली एखादा निखारा सतत धुमसत राहिला, तर तो हळूहळू संपूर्ण घराचे नुकसान करू शकतो. आपल्या शरीरात होणाऱ्या दाहाची म्हणजेच ‘इन्फ्लेमेशन’ची गोष्टही काहीशी अशीच आहे.२०२० मध्ये जगभर हाहाकार उडवून देणाऱ्या ‘कोविड १९’ रोगाची लक्षणे तुम्हाला आठवतात का? सर्दी होणे, घसा खवखवणे, घशाला सूज येणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे ही त्यांपैकी काही प्रमुख लक्षणे. विषाणूने शरीरावर आक्रमण केल्यामुळे संबंधित भागात लालसरपणा, सूज, उष्णता आणि वेदना निर्माण होतात. या प्रक्रियेला वैद्यकीय भाषेत ‘ॲक्यूट इन्फ्लेमेशन’ (तीव्र दाह) म्हणतात. खरे तर ही शरीराची नैसर्गिक संरक्षणव्यवस्था आहे. शरीरात कोणताही संसर्ग झाल्यास ही यंत्रणा कार्यरत होते. प्रतिकारशक्तीच्या पेशी संसर्ग झालेल्या ठिकाणी पोहोचतात, रोगजंतूंशी लढतात, खराब झालेल्या पेशी किंवा संसर्ग दूर करतात आणि जखम भरून काढण्यास मदत करतात. ही संपूर्ण क्रिया युद्धजन्य परिस्थितीसारखी गुंतागुंतीची असते. पण आपले शरीर वेगवेगळ्या पेशींद्वारे रासायनिक संदेश देऊन ती नियंत्रित करीत असते. युद्ध संपल्यावर ही यंत्रणा शांत होणे अपेक्षित असते. परंतु, काही वेळा शरीरात प्रत्यक्ष आग नसतानाही ही यंत्रणा निखाऱ्यांसारखी धुमसत राहते... इथे ताप नसतो, सूज स्पष्ट दिसत नाही आणि वेदनाही जाणवत नाही; तरीही रक्त आणि पेशींमध्ये दाह निर्माण करणारे संदेश फिरत राहतात. वय वाढताना निर्माण होणाऱ्या अशा दीर्घकालीन, सौम्य पण सतत सक्रिय दाहाला ‘इन्फ्लेमएजिंग’ म्हणतात. हा शब्द ‘इन्फ्लेमेशन’ (दाह) आणि ‘एजिंग’ (वृद्धत्व ) या दोन शब्दांपासून तयार झाला आहे. याचा अर्थ वृद्धत्व म्हणजे आजार किंवा प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीच्या शरीरात धोकादायक दाह असतो असा नाही. मात्र, अनेक व्यक्तींमध्ये वयानुसार प्रतिकारशक्तीचे संतुलन बदलते आणि दीर्घकालीन दाह वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. आयुर्वेदामध्ये शरीरातील सूज ही प्रामुख्याने वात, पित्त आणि कफ या दोषांच्या असंतुलनामुळे किंवा शरीरात ‘आम’ साचल्यामुळे निर्माण होते, असे मानले जाते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीवनशैलीत बदल आणि आहाराची जोड महत्त्वाची ठरते..रक्षकच घराचे नुकसान का करतात?आपली रोगप्रतिकारशक्ती एखाद्या देशाच्या सैन्यासारखी असते. शत्रू सीमेवर आल्यास आपले सैन्य सीमारेषेवर लढाईसाठी पाठविले जाते. लढाई संपल्यावर पुन्हा ते त्यांच्या मूळ जागी परत येते. पण युद्ध संपल्यानंतरही सैनिकांनी सतत तोफगोळे डागले; तर नुकसान शत्रूपेक्षा स्वतःच्या देशाचे अधिक होईल. इन्फ्लेमएजिंगमध्ये काहीसे असेच घडते. प्रतिकारशक्तीच्या पेशी सायटोकाइन्स नावाचे रासायनिक संदेश सोडतात. इंटरल्युकिन-६, ट्यूमर नेक्रोसिस फॅक्टर आणि इतर दाहक घटक शरीराला संरक्षणासाठी तयार करतात. अल्पकाळासाठी हे संदेश उपयुक्त असतात; पण ते दीर्घकाळ वाढलेले राहिल्यास रक्तवाहिन्या, स्नायू, मेंदू आणि इतर अवयवांवर गंभीर परिणाम करतात. तसेच आपले वय वाढताना काही पेशींची दुरुस्ती करण्याची व विभाजनाची क्षमता संपते. त्या पेशी मरत नाहीत आणि व्यवस्थित कामही करीत नाहीत. अशा पेशींना सेनिसेंट किंवा ‘झॉम्बी पेशी’ म्हणतात. या स्वतः शांत बसण्याऐवजी आसपास दाह निर्माण करणारी रसायने सोडतात. सोसायटीतील एखादा सदस्य स्वतः सोसायटीचे कोणतेही काम करीत नाही; पण रोज व्हॉट्सॲप ग्रुपवर वाद निर्माण करतो तशी या पेशींची भूमिका असते! याशिवाय वृद्ध होत जाणारे पेशीतील मायटोकॉन्ड्रिया, पेशींमध्ये साचणारा कचरा, प्रतिकारशक्तीतील बदल, दीर्घकालीन संसर्ग, आतड्यातील मायक्रोबायोमचे असंतुलन आणि प्रदूषण यांमुळेही दाहाचे संकेत सतत सक्रिय राहून शरीरास अपाय करतात.पोटावरील चरबी म्हणजे केवळ साठवणूक नाही!कंबरेभोवती आणि पोटातील अवयवांभोवती जमा होणारी चरबी ही केवळ निष्क्रिय चरबीची पिशवी नसते, तर ती हार्मोन्स आणि दाह निर्माण करणारी रसायने सोडणाऱ्या ऊतीप्रमाणे वागते. तिच्यामध्ये प्रतिकारशक्तीच्या पेशी जमा होतात आणि दाहाचे चक्र सुरू राहते. त्यामुळे इन्सुलिनचे कार्य कमी होऊ शकते म्हणजे शरीरात इन्सुलिन असूनही पेशी त्याचा संदेश नीट ऐकत नाहीत व पर्यायाने रक्तातील साखर वाढते. यालाच इन्सुलिन रेसिस्टन्स म्हणतात. सुरुवातीच्या काळात स्वादुपिंड अधिक इन्सुलिन तयार करून परिस्थिती सांभाळण्याचा प्रयत्न करते; पण कालांतराने रक्तातील साखर वाढून टाइप-२ मधुमेहाचा धोका वाढतो. म्हणून वजनकाट्यावरील आकड्याइतकाच कंबरेचा घेरही महत्त्वाचा आहे. दिसायला फार स्थूल नसलेल्या व्यक्तीमध्येही पोटातील व्हिसरल चरबी अधिक असू शकते.हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये धुमसणारा निखाराहृदयरोग म्हणजे केवळ रक्तातील कोलेस्टेरॉल वाढणे एवढेच समीकरण नसून, रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींमध्ये चरबी साचल्यानंतर प्रतिकारशक्तीच्या पेशी तेथे पोहोचतात आणि दाहाची प्रक्रिया सुरू होते. या दाहामुळे प्लाक अस्थिर होऊन फुटू शकतो आणि त्यावर रक्ताची गुठळी तयार झाल्यास हृदयविकाराचा झटका किंवा पक्षाघात होऊ शकतो. म्हणूनच आधुनिक वैद्यकशास्त्रात ॲथेरोस्क्लेरोसिसकडे केवळ ‘पाइपमध्ये चरबी साचणे’ म्हणून नव्हे; तर दाह सहभागी असलेली गुंतागुंतीची प्रक्रिया म्हणून पाहिले जाते. काही हृदयरोगांमध्ये दाह नियंत्रित केल्याने धोका कमी होऊ शकतो, असे क्लिनिकल अभ्यास सुचवतात; पण सर्वांनी स्वतःहून दाहविरोधी औषधे घ्यावीत, असा त्याचा अर्थ होत नाही..कर्करोगाशी संबंध म्हणजे थेट कारण नव्हे...दीर्घकालीन दाहामुळे पेशींवर ताणतणाव वाढून डीनएचे नुकसान होऊ शकते आणि पेशींची वारंवार दुरुस्ती व वाढ सुरू राहू शकते. या सततच्या डीएनएमधील बदलामुळे काही कर्करोगांच्या निर्मितीला किंवा वाढीस पोषक वातावरण मिळू शकते. उदाहरणार्थ काही दीर्घकालीन संसर्ग आणि दाहक आजार विशिष्ट कर्करोगांचा धोका वाढवतात. मात्र शरीरात दाह आहे म्हणजे कर्करोग होणारच किंवा प्रत्येक कर्करोगाचे मूळ दाहातच आहे, असे आज तरी म्हणता येत नाही. कर्करोग हा जनुकीय बदल, तंबाखू, मद्य, संसर्ग, पर्यावरण, वय आणि जीवनशैली अशा अनेक घटकांचा एकत्रित परिणाम असतो.मेंदूतील दाह आणि स्मृतिभ्रंशमेंदूमध्ये मायक्रोग्लिया नावाच्या संरक्षण करणाऱ्या पेशी असतात. सामान्य परिस्थितीत त्या कचरा हटवतात आणि मेंदूच्या आरोग्यास मदत करतात. परंतु त्या दीर्घकाळ सक्रिय राहिल्यास न्यूरोइन्फ्लेमेशन वाढू शकते. अल्झायमर आणि इतर न्यूरोडीजनरेटिव्ह आजारांमध्ये अशा दाहक प्रक्रियांचा सहभाग असतो, तरीही ‘दाह कमी केला की अल्झायमर टळतो’ असे साधे समीकरण अद्याप सिद्ध झालेले नाही; कारण दाह हे अनेक कारणांपैकी एक असू असते.शरीरातील ही आग ओळखायची कशी?रक्तामधील हाय-सेन्सिटिव्हिटी सीआरपी, ईएसआर आणि इंटरल्युकिन-६ यांसारखे निर्देशक दाहाबद्दल माहिती देऊ शकतात; पण एखादा सीआरपी अहवाल वाढलेला आला म्हणजे लगेच ‘मला इन्फ्लेमएजिंग झाले’ असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. संसर्ग, दुखापत, दात-हिरड्यांचा आजार, संधिवात, स्थूलता आणि अनेक वैद्यकीय कारणांमुळे हे निर्देशक वाढू शकतात. इन्फ्लेमएजिंगसाठी सर्वांना लागू होईल, अशी एकच प्रमाणित चाचणी सध्या तरी उपलब्ध नाही. त्यामुळे तपासण्यांचा अर्थ रुग्णाची लक्षणे, वैद्यकीय इतिहास आणि इतर निष्कर्षांवर अवलंबून असतो..निखारा शांत ठेवण्यासाठी काय करता येईल?इन्फ्लेमएजिंग ठीक करण्यासाठी आज तरी एखादी जादुई गोळी उपलब्ध नसली तरी ते होऊ नये म्हणून अनेक साध्या सवयी उदाहरणार्थ नियमित चालणे, स्नायू बळकट करणारा व्यायाम आणि दीर्घकाळ बसणे कमी करणे उपयुक्त ठरतात. तसेच भाज्या, फळे, डाळी, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये, सुकामेवा, बिया आणि पुरेशा तंतूंचा विविधतापूर्ण आहार मायक्रोबायोम व चयापचयासाठी फायदेशीर असतो. जेवणामध्ये अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये, जंक फूड कमी केल्यास शरीरातील दाह कमी होण्यास मदत होते.व्यसनामध्ये तंबाखू पूर्णपणे बंद करणे, मद्य टाळणे किंवा मर्यादित ठेवणे, पोटावरील चरबी कमी करणे, पुरेशी झोप घेणे आणि दीर्घकालीन ताणाचे व्यवस्थापन करणेही आवश्यक आहे. दात व हिरड्यांचे आजार, मधुमेह आणि दीर्घकालीन संसर्ग यांवर वेळीच योग्य उपचार घेणे गरजेचे असते. सोशल मीडियावरील हळद, ओमेगा-३ किंवा विविध ‘अँटी-इन्फ्लेमेटरी’ सप्लिमेंट्सच्या जाहिराती आकर्षक वाटतात; पण कोणतेही पूरक पदार्थ सर्वांसाठी सुरक्षित किंवा उपचाराचा पर्याय नसतात. तसेच वेदनाशामक किंवा स्टेरॉईडसारखी औषधे स्वतःहून घेऊन शरीरातील दाह कमी करण्याचा प्रयत्न अंगलट येऊ शकतो.आपण लक्षात घेतले पाहिजे, की दाह हा आपला शत्रू नाही तर तो शरीराचा आवश्यक अग्निशामक आहे; परंतु समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा आग विझल्यानंतरही अलार्म बंद होत नाही आणि निखारा वर्षानुवर्षे धुमसत राहतो. या सर्वांचा परिणाम पेशींचे जैविक वय वाढून अकाली वृद्धत्व येते तसेच वृद्धत्वाशी निगडित मधुमेह, हृदयरोग, कॅन्सर व स्मृतिभ्रंशासारखे रोग होऊ शकतात. हे सर्व टाळण्यासाठी संतुलित आहार, व्यायाम, पुरेशी शांत झोप तसेच कमी दैनंदिन ताण-तणाव इत्यादी गोष्टी करणे गरजेचे आहे!व्यसनामध्ये तंबाखू पूर्णपणे बंद करणे, मद्य टाळणे किंवा मर्यादित ठेवणे, पोटावरील चरबी कमी करणे, पुरेशी झोप घेणे आणि दीर्घकालीन ताणाचे व्यवस्थापन करणेही आवश्यक आहे. दात व हिरड्यांचे आजार, मधुमेह आणि दीर्घकालीन संसर्ग यांवर वेळीच योग्य उपचार घेणे गरजेचे असते.लेखक प्रसिद्ध कॅन्सरतज्ज्ञ आणि बॉम्बे हॉस्पिटलच्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख आहेत.docnik128@yahoo.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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