Premium|Information Overload: माहितीचा पूर असतानाही आपले निर्णय का चुकतात? मेंदुतील ‘रॉ डेटा’ चं करायचं काय?

पुणे - एक काळ असा होता की माहिती मिळवण्यासाठी माणसाला पुस्तक शोधावं लागायचं, तज्ज्ञाला विचारावं लागायचं किंवा एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा लागायचा. आज परिस्थिती उलट आहे, माहिती शोधण्याची अडचण नाही तर माहितीतून काय निवडायचं, कशाला खरं म्हणायचं आणि कशाला खोटं ही नवी अडचण निर्माण झाली आहे.Google एका प्रश्नावर हजारो पर्याय देतं. YouTube वर त्याच विषयावर शेकडो व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. Instagram आणि Facebook चे algorithms आपल्या आवडीनिवडी ओळखून कंटेटचा ढीगच लावतात. ChatGPT सारखी generative AI साधनं केवळ माहिती शोधून देत नाहीत, तर तिचं विश्लेषण करून छान सजवून उत्तरं देतात. म्हणजेच माणसाच्या हातात माहिती, पर्याय आणि सल्ला तिन्ही पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत.मग इतकं सगळं असूनही गणित कुठं बिघडलंय. अजूनही चुकीचे निर्णय होतायेत. शेअर बाजारात मध्यमवर्गीय पैसा हरतोय, रिलेशनशिपमध्ये लोकं फसतायेत, पैसा कमावयची असंख्य साधनं असुनही पैसा कमवताच येत नाहीये. अनेक मोठ्या कंपन्या सध्या म्हणतायेत की, आमच्याकडे डेटा खूप आहे पण तो प्रोसेस करण्याची ताकद आमच्यात नसल्यामुळे खूप सारा ‘रॉ डेटा’ तसाच पडून आहे. मेंदूचंही तसंच झालंय का?असं का होतंय, डेटा काय सांगतोय, अभ्यास काय म्हणतायेत, मानसशास्त्रात काय म्हंटलं आहे..? चला नेहमीप्रमाणे या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करूया सकाळ+ च्या या लेखातून... .भरपूर माहिती म्हणजे योग्य निर्णय नाहीया परिस्थितीला मानसशास्त्र आणि information science मध्ये Information Overload म्हटलं जातं. २०२४ मध्ये International Journal of Information Management Data Insights जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासात व्यवसाय, समाजमाध्यम, आरोग्य आणि शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये माहितीचा अतिरेक दिसून आल्याचं म्हंटलं आहे आणि याचाच परिणाम म्हणून कमकुवत निर्णय क्षमता आणि उत्पादकतेत घट झाल्याचेही म्हंटले आहे. म्हणजे अनेकदा अडचण ही नसते की, मला कुठून माहिती मिळेल, अडचण ही असते की माझ्यासमोर १०० गोष्टी आल्यात आता यातलं महत्त्वाचं काय आणि यातून मी काय निवडू..?माणसं संपूर्णपणे Rational Decision Maker नसतातहा विषय मानसशास्त्रातील Herbert Simon यांच्या Bounded Rationality च्या संकल्पनेपासून समजून घेता येतो. साधारणपणे आपला असा समज असतो की, प्रत्येक माणूस सगळ्या पर्यायांची चाचपणी करून मग त्याच्यासाठी योग्य तो निर्णय घेतो. पण Simon यांनी दाखवून दिलं की, प्रत्यक्ष माणूस तसा निर्णय घेत नाही. कारण त्याच्याकडे वेळ मर्यादित असतो, माहिती मर्यादित असते, मेंदूची पचवण्याची क्षमताही मर्यादित असते आणि प्रत्येक पर्याय तपासण्यासाठी मेंदू खर्ची घालण्याची क्षमताही मर्यादित असते. त्यामुळे माणूस अनेकदा सर्वोत्तम निर्णय घेण्याऐवजी उपलब्ध पर्यायांचा विचार करून त्यातल्या त्यात चांगला निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतो.आजच्या digital जगात तर हे मोठ्या प्रमाणात लागू पडतं कारण आता पर्यायांची संख्या वाढली आहे. म्हणजे पुर्वी मोबाईल घ्यायचा तर तीन चारच पर्याय होते आणि आता ते शेकडो आहेत. यात माहिती वाढली तरी निर्णय सोपा झाला नाही तर तो अधिक किचकट झाला. यालाच Choice Overload म्हणतात..Premium|Self Doubt : मला हे जमेल का..? सतत स्वत:विषयी शंका वाटणं हे अतिआत्मविश्वासापेक्षाही घातक असतं का? .आपला personalized feed आपोआप echo chamber कसा बनतो?ऑनलाइनच्या जगात आपण ज्या content वर वारंवार click, like, comment किंवा watch करतो, त्याच प्रकारचं content algorithm आपल्याला अधिक दाखवू लागतो. त्यामुळे आपली स्वतःची निवड पद्धत आणि algorithmic personalization एकत्र येऊन समान विचारांची माहिती सतत समोर येण्याची शक्यता वाढते. १४ million Facebook users च्या अभ्यासात युजर्स मोजक्याच बातम्यांकडे अधिक लक्ष देत असल्याचं दिसून आलं. कारण अल्गोरिदमच ठरवतो की सध्या ट्रेडिंग काय आहे आणि लोकं काय बघतायेत. आणि ते काय बघतायेत हा विचार करून आपणही तेच बघत जातो. आणि यातूनच मी जसा विचार करते तसाच सगळे विचार करतायेत असा एक भास तयार होतो. आणि यातूनच personalized information environment हळूहळू echo chamber च्या वाटेवर जातं. Confirmation Bias का व्हायला लागतो.?आपण एखाद्या गोष्टीवर आधीच मत बनवलेलं असतं. म्हणून आपण सुरूवातीला ऑनलाइनही तशाच प्रकारची माहिती घ्यायला जातो. अग्लोरिदमही याच प्रकारे माहिती द्यायला सुरूवात करतं. Confirmation bias in the age of AI: Examining the role of information source and conclusive recommendations या अभ्यासात AI-generated आणि human-provided information दोन्हीमध्ये confirmation bias दिसला असल्याचं म्हंटलं आहे तसेच हा confirmation bias वाढला असल्याचंही म्हंटलं आहे.म्हणजे समजा तुमच्या मते इलेक्ट्रीक गाड्या या चांगल्या नसतात असं असेल तर अर्थातच त्याच पद्धतीचे व्हिडिओ तुम्ही बघता. आणि मग अल्गोरिदमुळे नकारात्मकच कंटेट तुमच्यासमोर येतो. मग तुमचं असं ठाम मत होतं की, मला जे वाटतंय तेच अनेकांना वाटतंय आणि खरोखरच इलेक्ट्रीक गाड्या चांगल्या नाहीत..आपल्या मेंदूची क्षमता मात्र मर्यादितइतक्या सगळ्या माध्यमातून आपण एखादी माहिती ऐकतो आणि त्याच वेळी तिची तुलना, गणित किंवा निर्णय घेतो, तेव्हा मेंदूतील working memory काम करते. म्हणजेच आपण ती माहिती समजून घेऊन त्याची गणितं करून निर्णय घेतो. माहिती, पर्याय आणि निर्णयांची संख्या वाढली की cognitive load वाढतो आणि माहिती समजून घेणे, तुलना करणे व योग्य निर्णय घेणे कठीण होऊ शकते. John Sweller यांच्या Cognitive Load Theory नुसार अनावश्यक किंवा अतिप्रमाणातील माहिती working memory वर जास्तीचा भार टाकते.मग मेंदू शॉर्टकट मारायला लागतो का?Daniel Kahneman आणि Amos Tversky यांनी Heuristics and Biases या संशोधनाने दाखवून दिलं की, माणूस प्रत्येक निर्णयासाठी सर्व माहितीचा सखोल विचार करत नाही. थोड्या वेळात सगळं समजून घ्यायची मर्यादा असल्याने माणसं mental shortcuts म्हणजेच heuristics वापरतात. हे shortcuts मुळे निर्णय तर लवकर होतात पण त्यातून चुका होऊ शकतात.याचं उदारहरणच घ्यायचं झालं तर, तर समजा तुम्हाला घर घ्यायचं आहे. तुम्ही असंख्य घरं बघितली. त्यातून तुम्ही सात आठ घरं शॉर्टलिस्ट केली. आणि ही सगळी प्रक्रिया साधारण वर्षभर चालली. आणि या सगळ्या प्रक्रियेने तुमचा मेंदू इतका थकला की आता तुम्हाला असं वाटतंय की, कुठलंतरी एक आता पटकन घेऊन टाका आणि हा विषय संपवा. किंवा साधं कपड्याचं दुकानात गेलं तरी तुम्हाला खरेदी करताना असा अनुभव अनेकदा आला असेल. एआयने हा गोंधळ अजून वाढतो?या सगळ्या प्रक्रियेत एआयने अधिक गुंता वाढवला आहे. गुगल हे तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला फक्त रिसोर्सेस आणून देत होतं पण एआय थेट उत्तरच तयार करून देतं. आणि इतकं पद्धतशीर देतं की ते खोटं असलं तरी त्यावर विश्वास ठेवावा इतक्या शिताफीनं ते माहिती देतं. एका प्रयोगशील अभ्यासातून हे समोर आलं की, खरी माहिती किंवा डेटा समोर असतानाही लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत एआय काय म्हणतंय यामाध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. आणि अनेक अभ्यासांनी हे आधीच सिद्ध केलं आहे की एआयवरचं अवलंबित्व हे मानसाला क्रिटिकल थिंकिंग करणं कमी करतं. .ज्ञानामुळे नम्रता न वाढता जर नुसता अहंकार वाढत असेल तर ते ज्ञान नव्हेच तो फक्त माहितीचा साठा.. सुनीताबाई देशपांडे, ज्येष्ठ लेखिका.Premium|Why are marriages delayed? : तुम्ही बेस्ट शोधायच्या नादात योग्य व्यक्ती गमावत आहात का? लग्नाच्या बाबतील हल्ली ‘चॉइस पॅरालिसिस’ का दिसून येतोय.?.यासाठी काय करायला हवं..?२०२६ च्या systematic review मध्येही filtering, withdrawal, avoidance, technological tools आणि information literacy यांना overload हाताळण्याचे प्रमुख तंत्र म्हणून मांडलं आहे.Filtering करणंया सगळ्या प्रोसेसमध्ये मला काय हवं आहे हा प्रश्न सर्वात आधी स्वत:ला विचारा. जर तुम्हाला काय हवं आहे हे तुम्हाला नीट माहिती असेल तर तुम्हाला त्या बाबतीत काय माहिती हवी आहे याची स्पष्ट कल्पना येऊ शकेल. म्हणजे समजा तुम्हाला तुमच्याकडे १ लाख रूपये आहेत आणि ते तुम्हाला चांगल्या सुरक्षित ठिकणी गुंतवायचे आहेत आणि त्यातून तुम्हाला नियमित उत्पन्न हवे असेल तर त्यानुसार पर्याय शोधा. Critical Ignoring ची कला शिकणं सध्या तुम्ही एक शब्द टाइप केला की त्या विषयातलं संपूर्ण जग समोर उभं रहातं. अशा वेळी मला काय नको आहे हे तुम्हाला पक्कं माहित असणं गरजेचं आहे. तसेच जी माहिती समोर आली आहे ती सगळी माहिती आपल्याला क्रॉस चेक करणं शक्य नाही. पण मग अशा वेळी क्रिटिकल थिंकिंगपेक्षाही क्रिटिकल इग्नोरिंग म्हणजेच माहिती नाकारण्याची क्षमता ठेवणं जास्त महत्त्वाचं ठरतं.समजा तुम्हाला एखादा शेअर घ्यायचा आहे. तुम्ही फक्त त्या कंपनीचं नाव Google किंवा YouTube वर टाकलं, तर काही सेकंदांत कंपनीचा भाव, analyst reports, positive videos, negative videos, expert opinions, Reddit discussions, target prices असं प्रचंड जग समोर येतं. हे सगळं तपासणं शक्य नाही.अशावेळी Critical Thinking म्हणजे प्रत्येक माहिती तपासण्याचा प्रयत्न करणं; पण Critical Ignoring म्हणजे आधी ठरवणं. माझ्या निर्णयासाठी मला नेमकी कोणती माहिती हवी? आणि बाकीचं काय मी दुर्लक्षित करू शकतो? हे ठरवणं. Information Literacy ठेवणंएखादी माहिती मला किती मिळते आहे आणि काय मिळते आहे याचबरोबर ती कुठून मिळते आहे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. समजा तुम्ही Google किंवा AI वर ‘थकवा का येतो?’ असं शोधलं. काही सेकंदांत vitamin deficiency, thyroid, stress, sleep, अनेक आजार आणि त्यावरचे उपाय अशा शेकडो माहिती समोर येतील. Information Literacy म्हणजे या सगळ्यावर विश्वास ठेवणं नाही; तर कोणती माहिती विश्वासार्ह आहे, तिचा स्रोत काय आहे, ती माझ्या परिस्थितीला लागू होते का आणि तिच्यामागे पुरावा आहे का हे ओळखणं. म्हणजेच माहिती मिळवण्यापेक्षा माहितीची गुणवत्ता ओळखण्याची क्षमता. थोडक्यात काय तर एखाद्या प्रक्रियेत नुसती माहिती घेत गेलात की ‘रॉ डेटा’ नुसता मेंदूत येऊन पडतो. त्याच्यावर प्रोसेसच होत नाही. मेंदू फक्त कंन्झ्युम करतो. जसं तुम्ही कॉम्पुटरला एखादा डेटा देता आणि सांगता की मला या डेटातून काही निष्कर्ष काढून दे. डेटा थोडक्यात असेल तर कॉम्पुटरलाही ते झटक्यात जमतं. पण जर खूप डेटा असेल तर कॉम्पुटर देखील गोंधळ घालून ठेवतं. मेंदूचंही अगदी तसंच आहे. शेवटी काय तर अतीमाहितीमुळे मेंदूचं प्रोसेसिंग गंडलंय..! पण त्यावर थोडे फिल्टर लावून, थोडं क्रिटिकल थिंकिंग आणि इग्नोरिंगही केलं आणि माहितीच्या विश्वासार्हतेवर थोडी जागरूकता दाखवली तर हे मेंदूचं प्रोसेसिंगही नीट घडू शकेल.थांबते आता...मेंदू दमलाय...! -------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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