Premium|Marathi Language : भाषेची सक्ती नको; मराठी प्रेम रुजवा!

आपण अमराठी लोकांना मराठी भाषा बोलण्याची सक्ती केली, तर ते बोलायचं म्हणून तुटक्या फुटक्या पद्धतीत मराठी बोलतीलही; परंतु मराठी भाषेबद्दल त्यांच्यामध्ये प्रेम, आवड निर्माण होईल का, हा प्रश्न आहे. एखाद्या विषयाबद्दल आवड नसेल, तर आपण तो विषय कसा शिकू शकू? केवळ सक्ती करून प्रश्न सुटत नाहीत. सक्तीने राजकीय डावपेच खेळता येतील. शह, तह सगळं काही शक्य होईल, पण मूळ मुद्दा मराठी भाषा वापराचा, प्रसाराचा तो कदाचित तसाच अनुत्तरित राहील...सक्ती केल्याने कोणतीही गोष्ट दर्जेदार होणार नाही. सक्ती ही यांत्रिकी पद्धतीला, निरसतेला, प्रसंगी तिरस्कारालाही जन्म देते. मग ती कोणत्याही बाबतीत असूद्या. महाराष्ट्रामध्ये गेला आठवडाभर मराठी भाषा आणि त्याची सक्ती याबद्दल जे चाललं आहे, ते आपण ऐकतो आहोत, वाचतो आहोत. आपल्या माय मराठीचा प्रसार झाला पाहिजे. आपली माय मराठी ही टिकली पाहिजे, या त्याच त्या घासून गुळगुळीत झालेल्या मुद्द्यांपासून पुढे गेली पाहिजे आणि ते म्हणजे मराठीचा ‘प्रसार’ झाला पाहिजे; परंतु कोणत्याही भाषेचा प्रसार हा अचानक होणार नाही. आपण आक्रमक पद्धत वापरली तरी प्रसार अचानक होणार नाही. कारण ती एक भाषा आहे. त्याला एक व्याकरण आहे, त्या भाषेचे तिचे स्वतःचे काही शब्द आहेत. त्या शब्दांचे विशिष्ट उच्चार आहेत. भाषा शिकायची म्हणजे हे सर्व आलं. आपण अमराठी लोकांना मराठी भाषा बोलण्याची सक्ती केली, तर त्या सक्तीमुळे ते बोलायचं म्हणून तुटक्या फुटक्या पद्धतीत मराठी बोलतील; परंतु मराठी भाषेबद्दल त्यांच्यामध्ये प्रेम, आवड निर्माण होईल का, हा प्रश्न आहे. एखाद्या विषयाबद्दल आवड नसेल, तर आपण तो विषय कसा शिकू शकू? सक्ती केल्याने आवड कशी निर्माण होईल? .Premium|Marathi Language Promotion Strategies : नवीन भाषा म्हणजे केवळ शब्द नव्हे, तर ज्ञानाचे नवीन दालन; मराठी शिकवल्याने अमराठी भाषिकांचा नक्की फायदा कसा होतो?.मी सोशल मीडियावर काही रिक्षाचालकांचं बोलणं ऐकलं. त्यात काही चालकांचं म्हणणं असं आहे की, आम्हाला मराठी शिकायची आहे, पण कोण शिकवणार? कुठे शिकायची? कामातून वेळ मिळत नाही; पण इच्छा आहे शिकायची. आता ते खरं बोलत असतील किंवा कॅमेरासमोर आहे म्हणून ते तसं बोलत असतील, पण मला पडलेला प्रश्न वेगळाच आहे. मुंबईमधील रिक्षाचालकांनी मराठी भाषा शिकून मराठी भाषेला कितपत फायदा होणार आहे? किंवा मराठीचा प्रसार कितपत होणार आहे? मराठी भाषेची सक्ती ही फक्त रिक्षाचालकांनाच का? महाराष्ट्रात रिक्षाचालक सोडून इतर व्यवसाय करणारे खूप अमराठी लोक आहेत, ज्यांना मराठी भाषा येत नाही. एखादी भाषा खूप मोठ्या प्रमाणात का वापरली जाते? कारण त्या भाषेला प्रतिष्ठेचं वलय प्राप्त होतं, सोबतच ती भाषा वापरणाऱ्याला प्रतिष्ठा मिळते. प्रतिष्ठा मिळते म्हणून तिचा वापर बऱ्याच ठिकाणी होतो. दैनंदिन व्यवहारात ती भाषा वापरली जाते आणि जेव्हा तीच भाषा अर्थार्जन मिळवून देते, तेव्हा मग ती प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचते. उदाहरणादाखल आपण इंग्रजी भाषा घेऊया. इंग्रजी भाषेला एवढा सन्मान का प्राप्त झाला? कारण ती साहेबांची भाषा समजली जायची. तिला एक प्रतिष्ठेचं वलय होतं. आजही इंग्रजी भाषा ही अर्थाजनासाठी वापरली जाते. ही भाषा जगभरात कित्येकांना रोजगार उपलब्ध करून देते, त्यामुळेही तिला प्रतिष्ठा आणि महत्त्व प्राप्त झालं. मराठी भाषा अशी केव्हा होईल, जेव्हा ती मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवून देईल. (आत्ता देते आहे; पण इंग्रजीच्या तुलनेत प्रमाण कमी आहे.).मराठी भाषेची सक्ती ही फक्त रिक्षाचालकांना न करता समाजात वरिष्ठ स्थान असलेल्या अमराठी लोकांना का करू नये? महाराष्ट्रात स्थायिक असणारे मोठमोठे व्यावसायिक, उद्योजक, मनोरंजन क्षेत्रात काम करणारे कलाकार, लेखक, मोठमोठे निर्माते यांना मराठीची सक्ती का करू नये? या वर्गातील लोक मराठी बोलू लागले, तर मराठी भाषेबद्दल मराठी लोकांच्याच मनात जो न्यूनगंड आहे, तो कमी होईल. अरेच्या! आपले साहेबसुद्धा मराठीमध्ये बोलतात! अरे आपल्या ऑफिसमध्ये महत्त्वाच्या पदावर असलेली माणसं मराठी बोलतात, मग मी का लाजू? मी का कमीपणा समजू? माझा रिक्षाचालकांना किंवा त्यांच्या व्यवसायाला कमी समजण्याचा अजिबात हेतू नाही; पण कोणत्याही भाषेला तेव्हा वलय प्राप्त होतं, जेव्हा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्ती (डिसीजन मेकर) त्या भाषेचा वापर करतात.मग केवळ रिक्षाचालकांना मराठी भाषेची सक्ती करून आपण नेमकं काय साधू पाहत आहोत?खरं तर सरकार मराठी भाषेबद्दल असे निर्णय घेत आहे, हे कौतुकास्पद आहे; पण मार्ग बदलले पाहिजेत. केवळ सक्ती करून कसं चालणार? त्यांना पर्यायसुद्धा दिले पाहिजेत! सरकारबरोबरच जनतेचीही जबाबदारी आहे भाषेबद्दल. आपण स्वतःहून अमराठी लोकांना लगेच त्यांच्या भाषेत बोलायला लागलो, तर त्यांना कशी सवय लागणार? त्यांच्या कानावर मराठी भाषा पडलीच नाही, तर त्यांचं मराठी भाषेचं शिक्षण कसं होणार? अमराठी लोकांशी आपण लगेच जुळवून घेऊन मार्ग काढतो. हरकत नाही, पण आपण जेव्हा हट्टाने, अट्टहासाने किमान काही वाक्य मराठी भाषेमध्ये बोललो, तर तेही तेवढी वाक्य सरावाने शिकू शकतात. मी कितीतरी अमराठी लोकांच्या तोंडून मराठी वाक्य ऐकली आहेत. बोलतात. आपण सवय लावली की बोलतात. हट्ट करा, आडमुठेपणा नव्हे; पण हा हट्ट केवळ कामगारवर्गावर करण्यापेक्षा निर्णय घेण्याची क्षमता असणाऱ्यांनाही करा..१ मेपासून रिक्षाचालकांना मराठी भाषा सक्तीची केली आहे आणि ४ मेपासून त्यांनी रिक्षा बंदचा एल्गार केला आहे. आता रिक्षा कोण वापरतं? सर्वमान्य, मध्यमवर्गीय म्हणजे पुन्हा संकट येणार ते सामान्य जनतेवरच! म्हणजे कुणावर? तर ज्यांचं मराठी भाषेवर प्रेम आहे, जे रोज मराठी भाषा बोलतात. म्हणजे काय तर केवळ सक्ती करून प्रश्न सुटत नाहीत. सक्तीने राजकीय डावपेच खेळता येतील. शह, तह सगळं काही शक्य होईल, पण मूळ मुद्दा मराठी भाषा वापराचा, प्रसाराचा तो कदाचित तसाच अनुत्तरित राहील.मग याला उपाय काय? तर सरकारने अमराठी लोकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी काही उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. त्यांचे वर्ग घेणे आवश्यक आहे. (तुम्हाला कदाचित असं वाटेल हे कसं शक्य आहे? एवढ्या लोकांसाठी वर्ग? ते घ्यायचे कुठे? कोण शिकवणार? शिक्षकांना पगार कोण देणार? आणि या सगळ्या गोष्टींवर देखरेख कोण ठेवणार? पण मला तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायची आहे, ती म्हणजे ते सरकार आहे आणि सरकार काहीही करू शकतं.) दर सहा महिन्यानंतर मराठी भाषा शिकण्याची प्रगती कुठपर्यंत आलेली आहे याची तपासणी करणे. मराठी शिकलेल्या अमराठी लोकांना प्रोत्साहन देणे. सरकार बऱ्याच पद्धतीने प्रोत्साहन देऊ शकतं. पण शासनाने सक्ती करण्याऐवजी प्रोत्साहन द्यायला हवं. प्रोत्साहनाने शिक्षण होईल, सक्तीने आकड्यांचे खेळ होतील. त्यामुळे मराठी बोलण्याची सक्ती करण्याऐवजी अमराठी लोकांमध्ये मराठीविषयी प्रेम, आदर रुजवण्याची गरज आहे.मराठी भाषेची सक्ती फक्त रिक्षाचालकांना न करता समाजात वरिष्ठ स्थान असलेल्या अमराठी लोकांना का करू नये? महाराष्ट्रात स्थायिक असणारे मोठमोठे उद्योजक, कलाकार, लेखक, निर्माते मराठी बोलू लागले, तर सर्वसामान्यही मराठीत बोलतील. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.