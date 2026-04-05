Premium|Stock Market War Crisis : संकटात संधी; पण संयमाची कसोटी!

प्रसाद भागवत - prasadmbhagwat@gmail.comयुद्ध, अनिश्चितता आणि भीती... या तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्या, की बाजारपेठांमध्ये घबराट पसरते. परंतु, इतिहास सांगतो, की प्रत्यक्षातील संकटापेक्षा त्याची मानसिक छाया अधिक भेसूर असते. अशा वेळी गुंतवणूकदारांनी घाबरून निर्णय घेण्याऐवजी, संयम आणि विवेक यांचा आधार घ्यायला हवा. सध्याची घसरण ही संधी असू शकते. मात्र, आंधळेपणाने गुंतवणूक करू नये, टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करावी आणि संयम बाळगावा, हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. इतिहास सांगतो, की युद्धकाळात बाजार सरासरी १५ टक्के घसरतात; पण तळ गाठल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत सुमारे ३० टक्के परतावा देतात.केट ब्रेस्ट्रप यांचे ‘हियर इफ यू नीड मी’ (Here If You Need Me) हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. पोलिस खात्यात काम करत असलेल्या या लेखिकेवर एक अत्यंत अवघड जबाबदारी असते, कोणत्याही आकस्मिक दुर्घटनेत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीचा ठावठिकाणा शोधून ही अप्रिय बातमी संबंधित कुटुंबीयांना देणे. लेखिकेचा अनुभव असा, की अशी बातमी कळताक्षणी कुटुंबीयांवर जणू आकाश कोसळते. अत्यंत तीव्र आणि कधी कधी टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटतात. नातेवाइकांना सांभाळणेही अशक्यप्राय होते. मात्र, दुःखाचा हा आवेग फार काळ टिकत नाही, तास-दोन तासांतच तो ओसरू लागतो. पुढे माणसे वास्तव स्वीकारतात, आक्रोशाचे रूपांतर हुंदक्यांत होते आणि हळूहळू दुःखाची तीव्रता कमी होत जीवन पुन्हा मार्गी लागते. मंडळी, ‘काळ हेच सर्वांवरचे औषध आहे’ हे चिरंतन सत्य सर्वच दुर्घटनांना लागू होते. शेअर बाजारावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या युद्धासारख्या संकटांनाही हेच तत्त्व लागू पडते. ‘इस रात की सुबह नही..’ असे निराशेचे दाट मळभ मनात दाटले असतानाही कालांतराने परिस्थिती पूर्वपदावर येते, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे..ट्रम्प यांची विरोधाभासी विधानेअमेरिका-इस्राईल-इराण युद्धाला महिना उलटून गेल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या अगदी सुरुवातीला राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. या भाषणाकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागून होते, कारण कदाचित युद्धविरामाची घोषणा होते की काय, असे वाटत होते. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. ट्रम्प यांच्या ‘आपण इराणला पूर्ण नेस्तनाबूत केले आहे,’ पासून ‘युद्ध इतक्यात संपणार नाही,’ अशा परस्पर विरोधाभासी विधानानंतर जागतिक बाजारांची पहिली प्रतिक्रिया निराशेचीच होती. मात्र, समोरील अडथळ्यांना वळसा घालून मार्गक्रमण करीत राहण्याचा मुंग्यांचा स्वभाव अप्रत्यक्षपणे आपणही अंगिकारत असतो, ही बाब पाहता आणि एखाद-दुसऱ्याच्या डोकेफिरूपणापेक्षा बाकी समष्टीचे सामूहिक शहाणपण जगाला वाचविते, यावर माझा विश्वास आहे. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर दोन एप्रिल रोजी आपल्या शेअर बाजारात सुरुवातीला मोठी घसरण पाहायला मिळाली. पण बाजार बंद होतेवेळी सुधारणा होत गेली आणि बाजार सकारात्मकतेत बंद झाला, हे लक्षात घेतले पाहिजे.अमेरिका-इस्राईल-इराण युद्धामुळे आता भेडसावणारी महागाई, चढे व्याजदर, काही जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई अशा तोट्यांनंतरही एकूणांत बाजारासाठी ‘रात्रंदिन युद्धाचा असलेला हा प्रसंग’ लेखाच्या सुरवातीला दिलेल्या उदाहरणानुसार पुढे सवयीचा होईल व बाजार गुंतवणुकीसाठी आकर्षक का ठरेल, याबाबतचा दृष्टिकोन मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.भावनेच्या भरात निर्णय नको...पाच जानेवारी २०२६ रोजी निर्देशांकाने २६,३७३.२० अंश ही सार्वकालिक उच्चांकी पातळी गाठली होती. त्यानंतर मात्र बाजार घसरू लागला आणि अलीकडील इस्राईल-अमेरिका विरुद्ध इराण या संघर्षामुळे या घसरणीने अधिक तीव्र स्वरूप धारण केले. परिणामी बाजार वर्षातील नीचांकी पातळीच्या जवळ पोहोचला. दूरचित्रवाणीवर सतत भयावह ‘ब्रेकिंग न्यूज’ सुरू आहेत. समाजमाध्यमांवर असंख्य तथाकथित तज्ज्ञ अतिशयोक्तीपूर्ण भाकिते करत आहेत. अशा परिस्थितीत छोट्या गुंतवणूकदारांनी काय करावे? याचे सर्वांत सोपे आणि महत्त्वाचे उत्तर म्हणजे भावनेच्या भरात कोणताही तातडीचा निर्णय घेऊ नये..

जेसी लिव्हरमोर उवाच...
प्रसिद्ध सट्टेबाज जेसी लिव्हरमोर यांच्याबद्दल एक किस्सा सांगितला जातो. जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे, अणुबॉम्बची भीती आहे आणि बाजार कोसळत आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांच्या सहाय्यकाने विचारले, 'आता काय करायचे?' ते म्हणाले, 'खरेदी करा (Hit the ask and buy them!)', 'अणुबॉम्ब पडला नाही, तर बाजार वर जाईल; आणि पडला, तर पैसे देण्याची काळजी उरणार नाही!' (If they don't Nuke, the market will bounce & if they do, then you don't have to worry about paying for them!) साहेबांनी कारणही सांगून टाकले.प्रख्यात सट्टेबाजाची मानसिकता कोणत्या प्रसंगात कसा विचार करेल, हे सांगणे कठीण; मात्र 'वो अपने बस की बात नहीं'! अशा प्रकारचा विचार सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी शक्य नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी बाजाराने मध्यमकालीन तळ गाठला आहे का, हे तपासूनच खरेदी करावी. तसेच विक्री करताना घसरणीनंतर येणाऱ्या अल्पकालीन उसळीची (Dead Cat Bounce) वाट पाहणे अधिक शहाणपणाचे ठरते. शेजारील घरात दुरुस्ती सुरू असेल, तर आपल्याला त्रास होतोच. कदाचित भिंतीला तडे जातील किंवा ढलपा उडेल. पण म्हणून आपण आपले घर सोडून देतो का? नाही ना! तसंच बाजारातही वागायला हवे.पी/ई गुणोत्तर महत्त्वाचे!सध्याच्या काळात बाजाराचे विश्लेषण करताना ‘पी/ई’ (Price to Earnings) गुणोत्तर महत्त्वाचे ठरते. निर्देशांकातील कंपन्यांचा प्रतिशेअर नफा आणि निर्देशांकाचा चालू बाजारभाव यांचे गुणोत्तर म्हणजे पी/ई. हे गुणोत्तर जितके कमी, तितका बाजार तुलनेने स्वस्त मानला जातो. या संदर्भांत बंधन या म्युचुअल फंडाच्या अभ्यासानुसार, गेल्या १५ वर्षांत पी/ई गुणोत्तर १६ ते १९ दरम्यान असताना निर्देशांकाने सरासरी १७.६ टक्के परतावा दिला आहे आणि जेव्हा पी/ई गुणोत्तर १६ पेक्षा कमी होते, हा परतावा सरासरी २२.१ टक्के इतका मिळाला आहे. सध्या ‘निफ्टी’चे पी/ई गुणोत्तर सुमारे १९.६ आहे. तिमाही निकालांनंतर प्रतिशेअर नफा वाढल्यास हे गुणोत्तर कमी होऊ शकते आणि बाजार मध्यमकालीन खरेदीसाठी आकर्षक होऊ शकतो.अस्थिरता निर्देशांकयाशिवाय ‘व्हीआयएक्स’ (Volatility Index) हा निर्णयप्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा निर्देशक आहे. तो बाजारातील अस्थिरता आणि गुंतवणूकदारांची मानसिक अवस्था दर्शवतो. गुंतवणूकदारांच्या मनातील आशा-निराशांचे प्रतिबिंब या निर्देशांकांत दिसत असल्याने अतिशय वाढलेली पातळी म्हणजे निराशेचा परमावधी असे समजून सर टेंपल्टन याच्या निराशेच्या परमावधीच्या तत्वानुसार (Principle Of Maximum Pessimism) ही खरेदीसाठीची योग्य वेळ असू शकते. ‘निफ्टी’बाबत बोलायचे, तर सर्वसाधारणतः अर्थसंकल्प वा निवडणुकीचे निकाल, असे बाजार प्रभावित करु शकतील असे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नसणाऱ्या कालावधीत जेव्हा ‘व्हीआयएक्स’ची पातळी ३० पेक्षा जास्त होते, तेव्हा बाजाराने तळ गाठल्याचे दिसते. सध्याची ‘व्हीआयएक्स’ची पातळी २८.७९ आहे, त्यामुळे अजून काही हालचाल संभव आहे.भारत आकर्षक ठरू शकतो!जागतिक गुंतवणूकदार परिपूर्ण अर्थव्यवस्था शोधत नाहीत, तर उपलब्ध पर्यायांमधील सर्वोत्तम पर्याय निवडतात. त्या निकषावर भारत आकर्षक ठरू शकतो. जगातील अब्जावधी डॉलर हाताशी असणारे आणि देशोदेशींच्या बाजारांत गुंतवणूक हाच पूर्णवेळ व्यवसाय असणारे गुंतवणूकदार, हे दोषविरहित परिपूर्ण आणि आदर्शवादी अर्थव्यवस्था असल्याशिवाय गुंतवणूक करणारच नाहीत, असा दृष्टिकोन कधीच बाळगत नाहीत, तर उपलब्ध पर्यायांतील सर्वोत्तम पर्याय शोधतात. अशा मोठ्या वित्तीय संस्था या राष्ट्रभक्ती वा अन्य कोणतेही भावनात्मक बंध पाळत नाहीत, गुंतवणुकीतून होणारा फायदा व त्यात असलेली जोखीम हाच त्यांच्या निर्णयांचा आधार असतो आणि म्हणून सापेक्षतेच्या निकषांवर, ‘पंत गेले, राव चढले’ या न्यायाप्रमाणे, येत्या काळात गुंतवणुकीचा पहिला पर्याय म्हणून आपल्या बाजारांची निवड करणे सोपे जावे, अशी माझी अटकळ आहे..कच्च्या तेलाचे महत्त्वकोणतेही युद्ध झाले, की कच्च्या तेलाचे वाढते भाव हा प्रचंड चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय असतो. कच्च्या तेलाचे अर्थकारणातील महत्त्व अनन्यसाधारण असले आणि तेलभाववाढीने महागाईत वाढ होते, अर्थव्यवस्थेची गती मंदावते ही वस्तुस्थिती असली तरी वर वर्णन केलेली ‘तेरा शर्ट मेरे शर्ट से...’ प्रकारची तुलना लक्षात घेता, बाजारावर तेलाचे भाव वाढल्याचा काय परिणाम होतो याचा एक रंजक अभ्यास कॅपिटल माइंड म्युच्युअल फंडाने केला आहे, तो महत्त्वाचा आहे. हा अभ्यास सांगतो, की एका महिन्यात तेलाच्या भावात २० टक्के वाढ, असा ‘ऑइल शॉक’ जगाला गेल्या तीस वर्षांत तब्बल २४ वेळा बसला आहे. यातील आश्वासक निष्कर्ष असा, की यातील प्रत्येक वेळी आपले बाजार तेलदरवाढीचे हलाहल पचवून अतिशय उत्तम परतावा देत आले आहेत. गेल्या सात हजार दिवसांचा अभ्यास केल्यानंतर ‘कॅपिटल माईंड’ने तेल दरवाढ वा तेलाच्या भावांतील घसरण, यांचा पुढील एका वर्षानंतर बाजारावर कोणताही मोठा परिणाम होताना दिसत नाही, असे आकडेवारीनिशी दाखवून दिले आहे.भय आणि लोभाचा पगडाशेअर बाजार हा मुख्यतः भीती (Fear) आणि लोभ (Greed) या भावनांवर चालतो. त्यातही भीती अधिक प्रभावी असते. ‘We suffer more in imagination than in reality.’ किंवा ‘मन चिंति ते वैरी ना चिंती..’ असे म्हटले जाते ते यासाठीच. नकारात्मक बातम्यांचा परिणाम नेहमीच वाढवून दिसतो. त्यामुळे घाबरून घेतलेले निर्णय अधिक नुकसानकारक ठरतात. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘एसटीटी’मध्ये केलेल्या वाढीने गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान होते २५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास, मात्र ही नकारात्मक घोषणा आहे, असे ठरवून बाजार खाली आणल्याने झालेले नुकसान होते दीड लाख कोटी रुपयांचे. हे नेहमीच होताना दिसते. युद्ध चांगले नाहीच, मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेशी थेट संबंध नसलेली; पण सर्वच जागतिक बाजार खाली आणणारी एखादी घटना घडते, तेव्हा दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी चिंतीत होण्यासारखे काही नसावे. इतिहास सांगतो, की युद्धकाळात बाजार सरासरी १५ टक्के घसरतात; पण तळ गाठल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत सुमारे ३० टक्के परतावा देतात.या विवेचनातून, मी भारतीय बाजाराबाबत दीर्घकालीन दृष्टीने आशावादी आहे. सध्याची घसरण ही संधी असू शकते. मात्र, आंधळेपणाने गुंतवणूक करू नये, टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करावी आणि संयम बाळगावा, हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. ‘Patience is the virtue of an investor’ आणि ‘Early bird catches the worm... but the second mouse gets the cheese!’ हे नेहमी लक्षात ठेवावे..वाघ आणि दोन मित्रांचा किस्सा इथे लागू पडतो. एकदा दोन मित्र जंगलांतून जात असताना अचानक त्यांना दुरून येणारा एक वाघ दिसतो. दोघेही अक्षरशः गर्भगळीत होतात. मात्र, पुढच्याच क्षणी त्यातील एक जण घाईघाईने सॅकमधील स्पोर्ट्स शूज पायांत चढवून पळायची तयारी करायला लागतो. दुसरा त्याला म्हणतो, ‘‘अरे, कशाला ही धडपड? कितीही झाले तरी आपल्याला थोडेच त्या वाघापेक्षा फास्ट पळता येणार आहे?'' तेव्हा दुसरा म्हणतो, ''ए बाबा! मला वाघापेक्षा नव्हे, फक्त तुझ्यापेक्षा जास्त जलद पळायचंय, बस्स!''... मी वर जे म्हटले त्याचा अन्वयार्थ म्हणून हा किस्सा आहे. वाघापेक्षा जलद धावण्याची गरज नसते- फक्त दुसऱ्यापेक्षा जलद धावले तरी पुरेसे असते! अर्थव्यवस्थेतही सापेक्षता महत्त्वाची असते.(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९८५०५०३५०३) 