Premium|Study Room : बाह्य संकटांपेक्षा आंतरिक कणखरता महत्त्वाची; भ्रष्टाचार व मूल्यांचा ऱ्हासच पतनाचे खरे कारण

निखिल वांधे १५ एप्रिल १९१२ च्या त्या काळरात्री, ''कधीही न बुडणारे'' अशी ख्याती असलेले ''आरएमएस टायटॅनिक'' अटलांटिक महासागराच्या गोठवून टाकणाऱ्या पाण्यात अदृश्य झाले आणि आपल्यासोबत १५०० हून अधिक आत्म्यांना जलसमाधी मिळाली. महासागराच्या रौद्र रूपाचा सामना करण्यासाठी या जहाजाची रचना करण्यात आली होती; त्याचे पोलादी आवरण जगातील सर्वात धोकादायक जलप्रवाहांवर मात करण्यासाठीच बनवले होते. तरीही, सभोवतालचा अथांग महासागर त्याच्या विनाशाला कारणीभूत ठरला नाही तर त्याच्या मजबूत आवरणाला पडलेले एक भगदाड आणि त्यातून आत शिरलेले पाणी, जे कप्प्याकप्प्याने पसरत गेले, तेच या महाकाय जहाजाच्या अंताचे कारण ठरले. ही सागरी शोकांतिका मानवी अस्तित्वासाठी एक अत्यंत अर्थपूर्ण रूपक (Metaphor) आहे. बाह्य आव्हाने, ती कितीही भयंकर असली तरी, क्वचितच आपला नाश करतात; परंतु आपण आपल्या आंतरिक संरक्षण व्यवस्थेला भेदून ज्या नकारात्मक विचारांना, विषारी संबंधांना, भ्रष्टाचाराला किंवा ढासळत्या मूल्यांना आत प्रवेश करू देतो, तेच आपल्या पतनाला कारणीभूत ठरतात. .बाह्य परिस्थितीपेक्षा आंतरिक कणखरता श्रेष्ठवैयक्तिक स्तरावर, ही म्हण मानसशास्त्रीय लवचीकतेवर (Psychology of Resilience) प्रकाश टाकते. नाझी छळछावण्यांमधून वाचलेले ऑस्ट्रियन मानसोपचारतज्ज्ञ व्हिक्टर फ्रँकल यांनी त्यांच्या ''मॅन्स सर्च फॉर मिनिंग'' या पुस्तकात नमूद केले आहे की, जगणे हे शारीरिक शक्ती किंवा बाह्य परिस्थितीवर नव्हे, तर आंतरिक अर्थ आणि उद्देशावर अवलंबून असते. ज्या कैद्यांनी आशा, मूल्ये आणि मानसिक धैर्य टिकवून ठेवले, ते शारीरिकदृष्ट्या बलवान असलेल्या पण मनाने खचलेल्या व्यक्तींपेक्षा अधिक काळ तग धरून राहिले. फ्रँकल यांचे निरीक्षण असे होते की, ‘माणसाकडून सर्व काही हिरावून घेता येत असलं तरी कोणत्याही परिस्थितीत आपला दृष्टिकोन निवडण्याचे मानवी स्वातंत्र्य त्यांच्याकडून हिरावून घेता येत नाही.’''अमेरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशन''च्या अभ्यासानुसार, बेरोजगारी, आजारपण किंवा आघात यांसारख्या बाह्य तणावांना सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तींमध्ये केवळ आंतरिक घटकांमुळे म्हणजेच त्यांची मानसिकता, तणाव हाताळण्याची पद्धत आणि आधार यंत्रणा वेगवेगळे परिणाम दिसून येतात. भारतातील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण (२०१५-१६) नुसार, सुमारे १०.६% प्रौढ मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहेत, तरीही बहुसंख्य लोक जीवनाच्या वादळी प्रवासातून यशस्वीपणे मार्ग काढतात. फरक बाह्य दबावांच्या अनुपस्थितीत नसून, व्यक्ती नकारात्मकता, नैराश्य किंवा विध्वंसक सवयींना आपल्या मानसिक संरक्षणात घुसखोरी करू देते की नाही, यात आहे..Premium|US-Saudi Strategic Partnership : पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन.जेव्हा संस्था आतून पोखरल्या जातातसंस्थांच्या बाबतीतही हे तत्त्व तंतोतंत लागू पडते. जगभरातील कॉर्पोरेट घोटाळे हे सिद्ध करतात की, कंपन्या बाजारातील स्पर्धेमुळे अपयशी ठरत नाहीत, तर आंतरिक भ्रष्टाचार आणि नैतिक स्खलनामुळे रसातळाला जातात. २०१८ मधील आयएल अँड एफएस (IL&FS) संकट याचेच उदाहरण होते. ज्यामध्ये ९१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी होती, जी बाह्य बाजार परिस्थितीपेक्षा अंतर्गत गैरव्यवस्थापनात होती.पंजाब नॅशनल बँक फसवणूक प्रकरण (नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी), ज्यामुळे १४,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, हे याचे उत्तम उदाहरण आहे की अंतर्गत नियंत्रण कशी अपयशी ठरली. कर्मचाऱ्यांनी स्विफ्ट (SWIFT) प्रणालीला बायपास करणे, ताळेबंद न जुळवणे हे बँकिंग संरक्षणाला कसे भेदते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या तपासणीतून असे दिसून आले की, बाह्य बँकिंग वातावरण ही समस्या नव्हती; समस्या अंतर्गत नियमांचे पालन न करणे ही होती.बाह्य धोके विरुद्ध अंतर्गत विघातक कारवायाराष्ट्रीय स्तरावरही इतिहास याची साक्ष देतो की, रोमन साम्राज्य, ज्याने शतकानुशतके रानटी टोळ्यांच्या धोक्यांचा सामना केला, ते अखेरीस राजकीय भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि नैतिक अध:पतनामुळे कोसळले. भारताचा स्वतःचा इतिहास देखील याचे दाखले देतो. मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास बाह्य धोक्यांपेक्षा वारसाहक्काची युद्धे, प्रशासकीय भ्रष्टाचार आणि सरदारांमधील फुटीमुळे झाला. ब्रिटिशांचे वसाहतवादी विजय अंशतः यशस्वी झाले कारण अंतर्गत मतभेद आणि सामाजिक विभाजनाने भारतीय प्रतिकार कमकुवत केला होता.समकालीन सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, २१ व्या शतकातील धोके प्रामुख्याने अंतर्गत स्वरूपाचे आहेत. २००८ चे मुंबईवरील दहशतवादी हल्ले, जरी बाहेरून आयोजित केले गेले असले तरी, गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटी आणि समन्वयाचा अभाव या अंतर्गत असुरक्षिततेमुळे यशस्वी झाले. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ९० जिल्ह्यांवर परिणाम करणारा नक्षलवाद हा बाह्य आक्रमणापेक्षा अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि प्रशासकीय अपयशातून उद्भवला आहे. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, भारतापुढील सर्वात मोठी सुरक्षा आव्हाने जातीय तणाव, प्रादेशिक विषमता आणि संस्थांचे कमकुवत होणे ही अंतर्गत आहेत..Premium|War and peace: शांतता! राज्यविस्तार चालू आहे!.आर्थिक आणि पर्यावरणीय आयामआर्थिकदृष्ट्या, राष्ट्रे अनेकदा जागतिकीकरण, व्यापार तूट, परकीय स्पर्धा यांसारख्या बाह्य घटकांना दोष देतात, तर अंतर्गत अकार्यक्षमतेकडे दुर्लक्ष करतात. १९९१ चे भारताचे उदारीकरण हे केवळ बाह्य दबावामुळे नव्हे, तर ''परवाना राज'' (License Raj) आणि संरक्षणवादाने निर्माण केलेल्या अंतर्गत अकार्यक्षमतेमुळे आवश्यक बनले होते. बँकिंग क्षेत्रातील एनपीए संकट, जे २०१८ मध्ये १०.३६ लाख कोटी रुपयांच्या शिखरावर पोहोचले होते, ते बाह्य आर्थिक धक्क्यांपेक्षा अंतर्गत कर्ज वाटपातील गैरव्यवहारांमुळे उद्भवले होते.पर्यावरणीय आव्हाने या तत्त्वाचे प्रभावीपणे चित्रण करतात. दिल्लीतील वायू प्रदूषणाचे संकट, जिथे हिवाळ्यात हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ४०० च्या वर जातो, ते बाह्य कारणांमुळे नाही तर अंतर्गत स्रोतांमुळे वाहनांचे उत्सर्जन, बांधकाम धूळ आणि औद्योगिक प्रदूषण निर्माण होते. चेन्नईचे २०१९ मधील जलसंकट हे केवळ बाह्य हवामान बदलामुळे नाही, तर दशकानुदशके तलावांवर केलेले अतिक्रमण आणि पाणथळ जमिनीचा नाश या अंतर्गत अपयशांमुळे उद्भवले..बाह्य घटकही महत्त्वाचे आहेततथापि, बाह्य आव्हानांना पूर्णपणे नाकारणे भाबडेपणाचे ठरेल. कोविड-१९ ने हे दाखवून दिले की, बाह्य धक्के मजबूत यंत्रणांनाही उध्वस्त करू शकतात. आर्थिक निर्बंध, लष्करी आक्रमणे आणि नैसर्गिक आपत्ती हे वास्तविक बाह्य धोके आहेत. २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण हे सिद्ध करते की बाह्य लष्करी बळ महत्त्वपूर्ण असते. केरळमधील २०१८ चा पूर, ज्यामुळे ४०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, हे निसर्गाच्या बाह्य शक्तीचे रौद्र रूप दर्शवते.अभेद्य एकात्मतेची उभारणीपुढे जाताना, व्यक्तींनी मानसिक आरोग्य जागरूकता आणि मूल्याधिष्ठित जीवनशैलीद्वारे आंतरिक कणखरता जोपासली पाहिजे. संस्थांनी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातूनअंतर्गत प्रशासन बळकट केले पाहिजे. ''दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता'' (IBC) आणि ''भ्रष्टाचार प्रतिबंध (सुधारणा) कायदा २०१८'' यांची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.राष्ट्रांनी अंतर्गत त्रुटींवर सक्रियपणे उपाययोजना केल्या पाहिजेत. शिक्षणामध्ये चिकित्सक विचारांवर भर दिल्यास नागरिक चुकीच्या माहितीला बळी पडणार नाहीत. लोकशाही संस्था, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, मुक्त पत्रकारिता आणि नागरी समाज यांना बळकट केल्यास अशी एक लवचिक व्यवस्था निर्माण होते..आंतरिक ज्योत तेवत ठेवणेजहाज आणि पाण्याचे हे रूपक शेवटी हेच शिकवते की, जीवनाचा प्रवास म्हणजे खवळलेल्या समुद्रातून मार्ग काढणे होय आव्हाने आणि संकटे हे अटळ आहेत. तरीही, जगणे हे बाह्य पाणी नाहीसे करण्यावर अवलंबून नाही, तर ''जलभेद्य एकात्मता'' राखण्यावर अवलंबून आहे. जेव्हा महात्मा गांधींनी ब्रिटिश वसाहतवादाचा सामना केला, तेव्हा त्यांचे यश हे श्रेष्ठ बाह्य संसाधनांवर नव्हे, तर अहिंसा आणि नैतिक अधिकाराच्या आंतरिक शक्तीवर अवलंबून होते. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जेव्हा राष्ट्रपती झाले, तेव्हा त्यांनी गरिबीवर मात त्यांच्या आंतरिक गुणांमुळे जिज्ञासा, चिकाटी आणि सचोटीमुळे केली.२१ व्या शतकातील आव्हानांमधून भारत मार्गक्रमण करत असताना, ही बाह्य संकटे, कितीही भयंकर असली तरी, भारतीय जहाजाला तोपर्यंत बुडवू शकत नाहीत, जोपर्यंत आपण अंतर्गत मतभेद, भ्रष्टाचार आणि मूल्यांचा ऱ्हास यांना आपल्यात प्रवेश देत नाही. संविधानाचे न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे ते अभेद्य कप्पे आहेत, जे सुस्थितीत राहिल्यास भारतीय लोकशाही कोणत्याही बाह्य वादळात तरेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.