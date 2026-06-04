Premium|Economic Patriotism : इराण-अमेरिका युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाढता परिणाम

आनंद पोफळे - anandpophale@gmail.comइराण-अमेरिका युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक तेलसंकटाचा फटका भारतालाही बसू लागला आहे. कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर, रुपयाचे अवमूल्यन, वाढती महागाई आणि परकी गुंतवणुकीतील घट यामुळे सर्वसामान्य नागरिक चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी केलेले ‘आर्थिक देशभक्ती’चे आवाहन हे केवळ बचत वा काटकसरीचे नसून, देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले सामूहिक उत्तरदायित्व आहे. या पार्श्वभूमीवर या आवाहनाचा अर्थ, त्यामागील आर्थिक वास्तव, कॉर्पोरेट क्षेत्राचा प्रतिसाद आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणत्या प्रकारे योगदान द्यावे, याचा सविस्तर आढावा.गेल्या वर्षभरापासून भांडवली बाजारातून अपेक्षित परतावा मिळत नसतानाच, आता इराण-अमेरिका युद्धाच्या झळा भारतालाच सर्वाधिक बसताना दिसत आहेत. रुपयाचे विक्रमी अवमूल्यन, इंधनदरवाढ, वाढती महागाई, त्यातून आलेले बचत वा काटकसरीचे आवाहन, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत आता सहाव्या स्थानावर घसरल्याची चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे तैवान, दक्षिण कोरिया यांसारखे तुलनेने छोटे देश प्रगती करताना दिसत आहेत. परकी गुंतवणूकदार भारतातून भांडवल काढून घेत असल्याचे चित्र आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसत आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत काही मूलभूत त्रुटी आहेत का, याचा आपल्या गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल, असे प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत..Premium|Thorium power India : थोरियम ठरणार ऊर्जेचा नवा 'बूस्टर डोस'; युरेनियमच्या टंचाईवर भारताने शोधला स्वदेशी तोडगा.तेलाचे भडकलेले दरइराण-अमेरिका युद्धामुळे भारताकडे होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एका बॅरल कच्च्या तेलाची किंमत ७० डॉलरवरून ११४ डॉलरपर्यंत वाढली. जगातील तिसरा सर्वांत मोठा तेल आयातदार असलेला भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८० ते ८५ टक्के तेल आयात करतो. त्यातील जवळपास ५० टक्के पुरवठा सध्या बंद असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होतो. याशिवाय एलपीजी पुरवठाही विस्कळीत झाल्याने मोठा फटका बसला आहे.रुपयाची घसरण का?मागील वर्षाच्या तुलनेत भारताने ४.३ टक्के कमी तेल आयात केले असले तरी तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे आयात बिल मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. निर्यात स्थिर असताना वाढलेल्या आयात खर्चामुळे चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit- CAD) वाढली असून, त्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या अवमूल्यनावर झाला आहे. याशिवाय भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक व्याजदर मिळणाऱ्या अमेरिकी रोखे बाजाराकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढला आहे. इतर देशांतील आकर्षक संधींमुळे परकी गुंतवणूकदार गेल्या दोन वर्षांत भारतातील गुंतवणूक कमी करत आहेत. त्यामुळे भांडवली खात्यातील तूटही वाढली असून, रुपयाच्या घसरणीमागील हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.चालू खात्यावरील तुटीचे आव्हानचालू खात्यातील तूट (CAD) ही एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) किती टक्के आहे, हे गुणोत्तर अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. हे गुणोत्तर जितके कमी, तितकी अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर समजली जाते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये हे गुणोत्तर ०.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते. मात्र, सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलरच्या आसपास राहिल्यास हे गुणोत्तर दोन टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाढते आयात बिल कमी करणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकी चलनाची बचत करण्यासाठी सात कलमी आवाहन केले आहे. त्यामध्ये इंधनाचा कमी वापर, सोन्याच्या खरेदीत संयम, रासायनिक खतांचा मर्यादित वापर, खाद्यतेलात कपात, परदेश प्रवास टाळणे, वर्क फ्रॉम होम आणि स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य यांचा समावेश आहे.‘आर्थिक देशभक्ती’ ही केवळ बचत वा काटकसरीची संकल्पना नसून, भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले सामूहिक ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट’ आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भविष्यात अधिक कठीण परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने या उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन कमी होण्यास मदत होऊ शकते..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .सकारात्मक बाबीकच्च्या तेलाच्या किमती युद्धानंतर तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढल्या असतानाही भारतात गेल्या महिनाभरात पेट्रोलच्या दरात केवळ ७.७६ टक्के वाढ झाली आहे, ही बाब निश्चितच दखलपात्र आहे. तेल आयात करणाऱ्या इतर देशांच्या तुलनेत ही वाढ कमी आहे.कॉर्पोरेट क्षेत्रानेदेखील या उपाययोजनांचे स्वागत केले आहे. अनेक कंपन्यांनी पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’ धोरण लागू केले असून, अनावश्यक देशांतर्गत आणि परदेशी प्रवासांवर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे.रिझर्व्ह बँकेची भूमिका महत्त्वाची!या संपूर्ण परिस्थितीत महागाईवर नियंत्रण ठेवत आर्थिक विकासाचा समतोल साधणे आणि रुपयाचे अवमूल्यन रोखणे, ही मोठी जबाबदारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे. विनिमय दर स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक डॉलर विकत आहे. रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी २६ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने पाच अब्ज डॉलरचा डॉलर-रुपया खरेदी-विक्री ‘स्वॅप’ लिलाव केला. या प्रक्रियेत बँकांनी रिझर्व्ह बँकेला अमेरिकी डॉलर विकले आणि तीन वर्षांनंतर ते पुन्हा विकत घेण्याचे मान्य केले. भारताचा परकी चलनसाठा १५ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात ६९६.९९ अब्ज डॉलरवरून ६८८.८९ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये हा साठा विक्रमी ७२८.९० अब्ज डॉलर होता. सध्याचा राखीव निधी साधारणपणे १० महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा मानला जातो. येत्या तिमाहीत महागाई दर पाच टक्क्यांपर्यंत वाढला तरी परिस्थिती हाताळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक सक्षम असल्याचे मानले जात आहे.याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने सरकारला २.८७ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याची घोषणाही केली आहे.दीर्घकालीन उपाययोजनानिष्क्रिय राहण्यापेक्षा वेळेवर निर्णय घेणे आणि चुकीचे निर्णय सुधारण्याची तयारी ठेवणे अधिक महत्त्वाचे असते. सध्या तरी सरकारकडून ही इच्छाशक्ती दिसत आहे. भारताने २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, ओमान, न्यूझीलंड आणि यूके यांच्यासोबत मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement- FTA) केले आहेत. तसेच २०२६ मध्ये युरोपियन युनियनसोबत करार प्रक्रियेत प्रगती झाली असून, अमेरिकेसोबतही परस्पर व्यापार करारासाठी सहमतीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याचे सकारात्मक परिणाम भविष्यात दिसू शकतात. परकी भांडवलाचा ओघ पुन्हा भारताकडे वळवण्यासाठी विशेष उपाययोजना आखणे, ‘इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन’सारखी धोरणे राबवणे आणि मुक्त व्यापार करारांचा अधिकाधिक फायदा घेत निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील परावलंबित्व कमी करून भविष्यात अशा संकटांचा अर्थव्यवस्थेवर कमीतकमी परिणाम होईल, अशी आत्मनिर्भर आणि लवचिक अर्थव्यवस्था (Resilient Economy) उभारणे हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असायला हवे. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत निर्णयप्रक्रिया अपेक्षित वेगाने होत नसली तरी अचानक निर्माण झालेल्या संकटांवर मात करत भारतीय अर्थव्यवस्थेने प्रत्येक वेळी नव्या उंची गाठल्या आहेत आणि यावेळीही त्याला अपवाद ठरणार नाही..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .आयात बिल वाढविणारे प्रमुख घटकघटक\tआयात बिल (२०२५-२६)\tएकूण आयातीतील वाटाकच्चे तेल\t१२२ अब्ज डॉलर\t~२५ ते ३०%सोने\t७२ अब्ज डॉलर\t~९ ते १०%रासायनिक खते\t१५ अब्ज डॉलर\t~२ ते ३%खाद्यतेल\t१९ अब्ज डॉलर\t~२ ते ३%परदेशी प्रवास\t१६ अब्ज डॉलर\t~२ ते ३%नागरिक म्हणून आपले योगदानसध्याच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी देशपातळीवर आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात प्रयत्न सुरू असताना, ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’ म्हणून प्रत्येक कुटुंबानेही ‘समंजस वापराचे वा बचतीचे तत्त्व’ स्वीकारणे गरजेचे आहे.१. वैयक्तिक वापरासाठी इंधनाचा कमीतकमी वापर करणे. सार्वजनिक वाहतूक, कारपूलिंग आणि ईव्ही वाहनांना प्राधान्य देणे.२. काही काळासाठी परदेशी पर्यटन पुढे ढकलून देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य देणे.३. पुढील एक वर्ष सोन्याच्या खरेदीचा मोह टाळणे.४. आरोग्यदायी जीवनशैली स्वीकारत खाद्यतेलाचा वापर किमान १० टक्क्यांनी कमी करणे.५. शक्य तिथे स्वदेशी उत्पादनांना प्राधान्य देणे.६. पारंपरिक शेतीपद्धतींचा अभ्यास करून रासायनिक खतांचा वापर कमी करत नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे.असे वाटू शकते, की एका कुटुंबाच्या बदलाने काय फरक पडणार? परंतु, सामूहिक सहभागातून मोठे आर्थिक परिणाम घडू शकतात. उदा. संपूर्ण देशाने सोन्याची खरेदी १० टक्क्यांनी कमी केली तर ७.२ अब्ज डॉलरची बचत होऊ शकते. भारताचा ‘जीडीपी’ चार लाख कोटी डॉलर मानल्यास, यामुळे चालू खात्यातील तूट सुमारे ०.१७ टक्क्यांनी कमी करण्यास मदत होऊ शकते आणि पर्यायाने रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यास हातभार लागू शकतो. अर्थात, हे गणित प्रत्यक्षात इतके सोपे नसले, तरी प्रत्येक कुटुंबाने या दिशेने योगदान दिल्यास सकारात्मक परिणाम नक्की दिसू शकतात..वैयक्तिक आर्थिक धोरण कसे असावे?१. संयमी आर्थिक धोरण स्वीकारा : मोठे आर्थिक निर्णय, आकर्षक प्रलोभने किंवा अति जोखीम घेणे टाळावे. सध्या ‘कॉन्झर्व्हेटिव्ह’ दृष्टिकोन अधिक सुरक्षित ठरू शकतो.२. सर्वांत वाईट शक्यता गृहीत धरा : आर्थिक नियोजन करताना सर्वांत वाईट शक्यता गृहीत धरून तयारी ठेवा.३. खर्चाचे काटेकोर नियोजन करा : अनावश्यक आणि ऐच्छिक खर्चांचे पुनर्मूल्यांकन करून किमान १० ते २० टक्के खर्चकपातीचे उद्दिष्ट ठेवावे.४. चैनीची खरेदी टाळा : एखादी वस्तू खरोखर आवश्यक आहे का, याचा विचार करूनच खरेदी करावी.५. कर्ज घेऊन अनावश्यक खर्च टाळा : मोठे कर्ज घेण्यापूर्वी त्याच्या गरजेचा आणि परताव्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.६. आपत्कालीन निधी वाढवा : केवळ सहा महिन्यांच्या खर्चापुरता नव्हे, तर दोन ते तीन वर्षांच्या खर्चाइतका आपत्कालीन निधी तयार करण्याचा विचार करावा.७. डेट फंडांचा विचार करा : पोर्टफोलिओमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी डेट फंड उपयुक्त ठरू शकतात.८. भावनिक गुंतवणूक-निर्णय टाळा : गेल्या दोन वर्षांत शेअर बाजार वा म्युच्युअल फंडातून कमी परतावा मिळाल्याने घाबरून गुंतवणूक काढून घेणे टाळावे. सध्या ‘एसआयपी’ सुरू ठेवण्याला प्राधान्य द्यावे.९. नियमित उत्पन्न देणाऱ्या योजनांचा विचार : टपाल खात्याच्या मासिक उत्पन्न योजना, मुदत ठेव, सीनियर सिटीझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम, आरबीआय फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बॉँड यांसारख्या नियमित उत्पन्न देणाऱ्या योजनांचा विचार करता येईल.१०. सोन्यातील अति गुंतवणूक कमी करा : पोर्टफोलिओमध्ये सोन्याचे प्रमाण १०-१५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त गुंतवणूक इक्विटी म्युच्युअल फंडांकडे वळवण्याचा विचार करता येईल.११. गुंतवणुकीचे पुनरावलोकन करा : आपल्या गुंतवणूक सल्लागारासोबत पोर्टफोलिओमधील जोखीम व्यवस्थापन आणि मालमत्ता वाटपाबाबत चर्चा करून आढावा घ्यावा.निष्कर्षवरील सर्व बदलांचा विचार केला, तर ते केवळ सध्याच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत; तर शाश्वत भविष्य आणि पर्यावरण संरक्षणासाठीही ते महत्त्वाचे ठरतील. भविष्यातील संकटांना सामोरे जाण्यासाठी आजपासूनच समंजस वापर, संयमी खर्च आणि जबाबदार आर्थिक निर्णय यांची सवय लावणे आवश्यक आहे. ‘आर्थिक देशभक्ती’ जोपासताना आपण अमलात आणलेले चांगले उपाय आणि अनुभव नक्की शेअर करा. कारण भविष्यात समर्थ भारताच्या उभारणीत आपलाही छोटासा वाटा होता, असे अभिमानाने सांगता आले पाहिजे.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आणि विमर्श कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत. ७७२०००६४५३)देश\t पेट्रोल दरवाढ (टक्के)यूएई\t ५२.४० अमेरिका \t४४.५० चीन \t २१.७० फ्रान्स\t २०.९० यूके\t १९.२० जपान\t ९.७० भारत\t ७.७६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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