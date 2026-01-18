Premium|Iran Protests : इराणमधील खदखद

श्रीराम पवार-shriram1.pawar@gmail.comइराणधील आंदोलनाला अमेरिका व इस्राईल यांचा पाठिंबा आहे. इराणमधील आयातुल्लांची राजवट सध्या तरी सुरक्षा यंत्रणांच्या पूर्ण पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. ट्रम्प यांना कोणत्याही देशात जमिनीवर सैन्य पाठवायचं नाही, इतकाच काय तो इराणमधील अमेरिकी कारवाईत तूर्त अडथळा आहे. अमेरिकेला हवं ते घडलं, तरी एक प्रश्न उरतोच. केवळ सत्तापालटानं काय साधतं? इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया, लीबिया कितीतरी ठिकाणी अमेरिकेने राजवटी उलथल्या... पण तिथले बदल आणखी गर्तेत टाकणारे ठरले.गोष्ट इराणमध्ये इस्लामी क्रांती होण्याच्या आधीची. तिथं रझा पहेलवी या शहाचं राज्य होतं. ते अमेरिकाधार्जिणे होतं. हा शहा विलासी राहणीसाठी प्रसिद्ध होता. राजा असला तरी तोही हुकूमशहा होता. त्यानं जगभरातील निरनिराळ्या देशाचे अध्यक्ष, पंतप्रधान, राजेरजवाडे अशा प्रभावशाली लोकांसाठी एका खास पार्टीचं आयोजन आयोजन केलं होतं. त्यासाठी पर्शियन साम्राज्याला २५०० वर्षे पूर्ण झाल्याचं निमित्त शोधले होतं. साडेपाच तास ही मेजवानी होत असताना इराणमध्ये मात्र सामान्य लोकांसाठी रोजच्या जगण्याचा प्रश्न होता. महागाई टिपेला पोचली होती. राजाच्या विलासी जीवनाविरोधात लोक एकत्र येऊ लागले. या अस्वस्थतेवर स्वार होत काही काळानं आयातुल्ला खोमेनी यांची इस्लामी क्रांती आली. देश एका हुकूमशाहीकडून दुसऱ्या हुकूमशाहीच्या ताब्यात गेला..अमेरिकेचा विरोध सुरूवातीपासूनही दुसरी हुकूमशाही उलथवायचा मनसुबा अमेरिकी राज्यकर्ते ती आल्यापासून करत आहेत. त्यासाठी अनेक कारवाया अमेरिकेनं आणि इस्राईलने केल्या, मात्र आधी खोमेनी नंतर खामेनई यांची इराणवरची पकड काही ढिली झाली नाही. ती होण्याची शक्यता तिथं सुरू असलेल्या ताज्या आंदोलनाने तयार झाली. शहाची राजवट उलथवणारा असंतोष महागाईने आला होता. आताही कारण तेच आहे. महागाईचा दर ५० टक्क्यांवर गेला आहे. उच्चशिक्षितांच्या हातालाही काम नाही. शहाविरोधात आंदोलन तेहरानच्या ग्रॅंड बाजारपेठेत सुरू झालं. आताही आंदोलनाची सुरवात तिथंच झाली आहे. बाजार आणि विद्यापीठे आंदोलनाची केंद्र बनली. बाजारातील व्यापारी परंपरेनं इस्लामी राजवटीच्या बाजूनं राहिले आहेत. शहाच्या पलायनावेळीही याच घटकानं इस्लामी क्रांतिवाद्यांच्या मागं आर्थिक ताकद उभी केली होती. त्यांचा आंदोलनातील सहभाग या वेळचे वेगळेपण आहे आणि इराणमधील सत्ताधीशांसाठी चिंतेचं कारणही. आंदोलन चिरडण्यासाठी राज्यकर्त्यांचं दमनचक्र सुरू आहे. इराणमध्ये बदलाची शक्यता आतून निर्माण होते आहे. आता ही शक्यता वास्तवात येईल का सगळ्यात कळीचा प्रश्न. तशी ती यावी यासाठी अमेरिका सक्रिय झाल्याचं दिसतं..आंदोलनाला इस्राईलची चिथावणीडोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या सरकारनं आंदोलन दडपल्यास कारवाई करू असा इशारा दिला आहे. तर इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू उघडपणे इराणी नागरिकांना बंडासाठी चिथावणी देत आहेत. इराणच्या बहुतेक भागात आंदोलनाचं लोण पसरलं आहे. शहाला गाशा गुंडाळावा लागला तसा महागाईच्या आगीत खामेनई यांच्या सिंहासनाची आहुती पडेल असा प्रयत्न सुरू झाला आहे. खरंतर शहा पेहलवी यांची राजवट उलथली, तेव्हा आंदोलन करणाऱ्यांत डाव्या आणि धर्मनिरपेक्षतावादी मंडळींचा सहभाग मोठा होता. पण इराणमधील अस्वस्थतेचा लाभ घेतला तो आयतुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांनी. त्यांनी धार्मिक सत्तेची मुहूर्तमेढ रोवली. सुमारे पाच दशकं ही राजवट सुरू आहे.सरकारची दडपशाहीशहा अमेरिका आणि ब्रिटनच्या पाठिंब्यावर राज्यकर्ता बनला होता. १९५३ मध्ये त्यानं सत्ता हस्तगत केली आणि इराणमध्ये पाश्चात्त्य आधुनिकता खुलेपणे येऊ लागली. दुसरीकडं पाश्चात्त्यांचा अतिरेकी प्रभाव खुपणारा एक मोठा वर्ग होता तसेच शहाच्या धोरणांनी विषमतेच्या खाईत अडकलेला एक मोठा समूह तयार झाला होता. अमेरिकेला त्याची फिकीर नव्हती. शहाच्या रूपानं अमेरिका इराणमध्ये विश्वासू साथीदार पाहत होती. इस्लामी क्रांतीनं सारं बदललं. इराणमध्ये आंदोलनाच्या अनेक लाटा राज्यकर्त्यांनी पचवल्या आहेत. अगदी अलीकडं २०१७, २०१८, २०१९ आणि २०२२ मध्ये आंदोलनाचा भडाका उडाला होता. प्रत्येक आंदोलनावेळी ते चिरडण्याची एकच पद्धत वापरली गेली. आंदोलन बेकायदा ठरवायचं, आंदोलक परकी शक्तींच्या हातचं बाहुल बनल्याचं सांगायचं. इंटरनेटसारख्या सुविधा बंद करून टाकायच्या आणि सुरक्षा यंत्रणांना आंदोलन संपवण्यासाठी मोकळं सोडायचं. हेच तंत्र आताही अवलंबलं जात आहे. २०२२ मध्ये माशा आमिनी नावाच्या २२ वर्षांच्या तरुणीनं हिजाब न घातल्याने तेथील नैतिक पोलिसिंग करणाऱ्या यंत्रणेनं कारवाई केली. त्यात तिचा कोठडीत मृत्यू झाला आणि त्यातून महिलांच्या पुढाकारानं भडकलेलं आंदोलन सरकारला आव्हान देत होतं. त्याला अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनानं सक्रिय पाठिंबा दिला होता, मात्र तेही इराणच्या सरकारनं चिरडलं. त्यात ५०० जणांचा मृत्यू आणि २० हजार जणांना अटक झाली होती..कठोर निर्बंधांमुळं व्यापार ठप्पताज्या आंदोलनात दोन हजार लोकांचा सरकारी कारवाईत मृत्यू झाला आहे. म्हणजेच आंदोलनाची तीव्रता अधिक आहे. या वेळचं आंदोलन इराणच्या धार्मिक राजवटीसाठी सर्वांत मोठं आव्हान आहे. याचं कारण ट्रम्प त्यात लक्ष घालताहेत. यापेक्षाही इराणी लोकांमध्ये दोन आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याची भावना बळावते आहे. आर्थिक आघाडीवर इराणची घसरण अत्यंत स्पष्ट आहे. महागाई प्रचंड आहे. बेरोजगारीची समस्या हाताबाहेर गेली आहे. इराणमध्ये खामेनई याची धार्मिक हुकूमशाहा असली, तरी या देशाला काही हजार वर्षांचा एक संपन्न वारसा आहे. जगातील पहिल्या ५०० विद्यापीठांत दोन इराणी विद्यापीठं आहेत. शिक्षणाचं प्रमाण ९० टक्क्यांवर आहे. २५ वर्षांच्या आतील तरुणांत हे प्रमाण जवळपास १० टक्के आहे. इराणी लोकांच्या आर्थिक आघाडीवरील अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. याचं एक प्रमुख कारण इराणवरील आर्थिक निर्बंध हे आहे. अत्यंत कठोर निर्बंधांमुळं इराणचा व्यापार जवळपास ठप्प आहे. चीन वगळता इराणचं तेल अधिकृतपणे कोणीही घेत नाही. दुसरा लोकांच्या अस्वस्थतेचा भाग आहे, तो सरकार देशाचं संरक्षण करण्यात असमर्थ ठरत असल्याची भावना. मागच्या वर्षात इस्राईलनं केलेल्या हल्ल्यांनी इराणच्या आकाशात इस्राईली आक्रमणाला तोंड देणं अशक्य असल्याचं स्पष्ट झालं. अमेरिकी बॉम्बर विमानांनी ही बाब अधोरेखित केली. इराणचे अनेक वरिष्ठ नेते अधिकारी, अणुशास्त्रज्ञ इस्राईल आणि अमेरिकेनं टिपले.सरकारची भूमिका दुटप्पीइराणनं उभ्या केलेल्या लेबनॉन, पॅलेस्टाईन, सीरिया आदी ठिकाणच्या बंडखोर फौजा कमालीच्या कमकुवत आणि दबावाखाली आहेत. अमेरिका आणि इस्राईल विरोधात सतत आरोळ्या ठोकण्यापलीकडं सरकार काही करू शकत नाही, हे अस्वस्थतेत भर टाकणार आहे. आंदोलक गाझा आणि लेबेनॉनसाठी नाही तर माझं जीवन इराणसाठी आहे, अशा घोषणा देताहेत. एका अर्थानं सरकारच्या सततच्या संघर्षावरची ही प्रतिक्रिया आहे. सरकारमधील उच्चभ्रू विलासी जीवन जगतात, आधुनिकता कवटाळतात आणि सामान्यांना मात्र इस्लामच्या नावाखाली दडपलं जातं, असाही सूर तिथं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब नसल्याबद्दल माशावर कारवाई केलेलं सरकार खामेनईंच्या जवळच्या सल्लागाराच्या मुलीच्या विवाहातील पाश्चात्त्य पेहरावाकडं दुर्लक्ष करतं. त्यावर बोट ठेवलं जातं आहे..मदतीला येणार कोण?इराणमध्ये बदलास मदत करणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे तो आंतरराष्ट्रीय वातावरण. इराण हा जगातील बव्हंशी एकाकी देश बनला आहे. चीन आणि रशियाशी इराणशी जवळीक आहे हे खरं असलं, तरी अमेरिकेच्या विरोधात हे दोन्ही देश इराणच्या मदतील येतील ही शक्यता नाही. सीरियात बशर अल असदची राजवट उलथली, तेव्हा युक्रेन युद्धात अडकलेला रशिया असदला आश्रय देण्यापलीकडं काही करू शकला नव्हता. अमेरिकेनं इराणी अणु प्रकल्पावर हल्ले केले, तेव्हा चीन किंवा रशिया इराणच्या बाजूनं काही करू शकले नाहीत. व्हेनेझुएलात तेथील अध्यक्षांना ताब्यात घेऊन ट्रम्प यांनी नको असलेल्या राजवटी संपवण्यासाठी ते बळाचा वापर करायला तयार असल्याचं दाखवलं आहे. व्हेनेझुएलापाठोपाठ त्यांच्या यादीत इराण असणार हे उघड आहे. त्यांनी ठरवलं तर अमेरिकी कारवाईला जगातील अन्य कोणी नाराजी, निषेधापलीकडं प्रत्यक्ष विरोध करेल, ही शक्यता नाही. इराणसाठी काम करू शकणारे हमास, हिजबौल्ला, हुती हे सारे गट कमकुवत झाले आहेत. इराणमध्ये राजवटीला आतून धक्के बसणार असतील, तर हे बाहेरचं आंतरराष्ट्रीय वातावरण सत्ता बदलास पोषक बनू शकतं.इराणमधील आयातुल्लांची राजवट सध्या तरी सुरक्षा यंत्रणांच्या पूर्ण पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. बाकी लोकांत रोष आहे. आर्थिक आघाडीवर सांभाळता येत नाहीत इतकी आव्हानं आहेत. सरकारसोबत असलेल्या उच्चभ्रूंच्या एका गटालाही भविष्याविषयी चिंता वाटते आहे आणि अमेरिका, इस्राईल लोकांना जमेल तितकं चिथावत आहेत. या सगळ्यावर केवळ आंदोलकांना दडपण्यातून मार्ग काढता येईल का आणि हे किती काळ चालेल, इतकाच प्रश्न आहे. कोणतीही एकाधिकाराशाहीवादी राजवट कायमची नसते. इराणमध्ये ती प्रदीर्घ काळ सुरू आहे. ट्रम्प यांना कोणत्याही देशात जमिनीवर सैन्य पाठवायचं नाही इतकाच काय तो इराणमधील अमेरिकी कारवाईत तूर्त अडथळा आहे. अमेरिकेला हवं ते घडलं, तरी एक प्रश्न उरतोच. केवळ सत्तापालटानं काय साधतं? इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया, लिबिया कितीतरी ठिकाणी अमेरिकेने राजवटी उलथल्या पण तिथले बदल आणखी गर्तेत टाकणारे ठरले. मध्यपूर्वेतील संघर्षात कोणताही बदल अर्धविराम असतो, पूर्णविराम नाही. हा इतिहासाचा धडा आहे. इराणमधील आंदोलन आणि ट्रम्प तो बदलतील काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक 