Premium|ChatGPT Writing : AI मुळे आपण सगळे एकसारखे लिहू लागलो आहोत का? भाषेचं वैविध्य हरवत असल्याचं नव्या संशोधनातून समोर

पुणे - एखादा शब्द लिहिला की तोच शब्द पुन्हा इंग्रजीतही लिहिणं, एखाद्या विशेष गोष्टीला दुहेरी अवतरण चिन्हात लिहिणं, ‘आणि’ या शब्दानंतर स्वल्पविराम देणं, वापरकर्ते हा शब्द वापरणं, प्रत्येक गोष्टीच्या खाली निष्कर्ष लिहिणं, प्रत्येक मुद्द्याला पॉइंटर देणं ही सगळी कोणाच्या तरी लिखाणाची वैशिष्ट्य आहेत. पण कोणाच्या..?हा मुद्दा थोडावेळ बाजूला ठेऊया. पण आपण सगळेच हे मान्य करतो की, प्रत्येकाच्या लिखाणाची एक पद्धत असते. मग त्यातले शब्द असो, त्या शब्दांची मांडणी असो, त्या भाषेचा लहेजा असो किंवा वाक्य लिहिण्याची पद्धत असो... काही माणसांचं लिखाण जेव्हा आपण अनेकदा वाचतो तेव्हा कधी कधी केवळ मजकूर वाचूनही आपण हे कोणत्या व्यक्तीने लिहिलं आहे हे सांगू शकतो. मानसशास्त्रज्ञ आणि संशोधक तर माणसाच्या भाषेवरून त्या व्यक्तीच्या मनातील नैराश्य किंवा आत्महत्येचे विचार देखील ओळखतात. भाषा, शैली, शब्द या सगळ्या गोष्टी लिहिणाऱ्या व्यक्तीची ओळख ठरवत असतात. त्या व्यक्तीच्याही न कळत त्या व्यक्तीच्या विषयी बरीचशी माहिती देत असतात. बोली भाषेतली गाणी, चारोळ्या, कविता, भाषण ही त्या भाषेची, संस्कृतीची ओळख सांगत असतात. बरं..आता मूळ मुद्द्याकडे वळुया. वर दिलेली भाषेची वैशिष्ट्ये ही कोणत्या व्यक्तीची आहेत? तुम्ही चॅट जीपीटी किंवा जेमिनी नियमित वापरत असाल तर तुमच्या लगेचच लक्षात येईल ही वैशिष्ट्यं ही कोणा व्यक्तीची नसून या एआय टूलची आहे. तुम्ही मराठीतून एखादा सारांश लिहून मागितला आणि तो बारकाईने पाहिला तर ही सगळी वैशिष्ट्ये तुम्हाला त्यामध्ये दिसतील. तर मुद्दा असा की, एआय आल्यानंतर आपण सगळेच बऱ्यापैकी एकसारखं लिहू लागलंय.. हे तुमच्या माझ्या लक्षात आलं आहेच पण हे आता संशोधनानेही सिद्ध केलं आहे. ८ लाख ८० हजार लिखाणांच्या नमुन्यांच्या निरीक्षणानंतर हा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. पण मुळात हे संशोधन कोणी केलं, कसं केलं, हे करण्यामागे त्यांना काय जाणून घ्यायचं होतं आणि यातून काय समोर आलं हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून.. .लोक एआय कडून मुख्यत: कोणती कामं करून घेतात?लोकं मुख्यत: तुमच्याकडून कोणकोणती कामं करून घेतात असा प्रश्न आम्ही एआयलाच विचारला. तेव्हा एआय ने सांगितलं की, मेल, निबंध, लेख, कविता, ब्लॉग, आधी लिहिलेल्या मजकुराचे व्याकरण तपासणे, पुनर्लिखाण करणे आदी लिखाणाच्या गोष्टी. त्याशिवाय कठिण विषय सोपे करून घेणे, भाषांतर करून घेणे, प्रोग्रामिंग कोड लिहिणे, प्लॅनिंग करून घेणे, व्यवसायासाठी आयडिया सुचवणे या गोष्टींचा समावेश आहे.थोडक्यात काय तर हल्ली लिहायचा ताप वाचावा म्हणून एआयला प्रॉम्ट देऊन लिहून घेतलं जातं किंवा जे लिहिलं आहे ते पुन्हा एआयला पाठवलं जातं आणि नीट, प्रोफेशनल भाषेत द्यायला सांगतो. म्हणजे पुर्वी सर्वात आधी लेखक, मग विचार, मग शब्द आणि मजकूर असा प्रवास असायचा. आता मात्र तो लेखक , विचार, AI , polished शब्द, मजकूर असे समीकरण झाले आहे. म्हणजे विचार माणसाचा आहे, पण त्याची भाषिक अभिव्यक्ती ही AI ची असू शकते.याविषयी अकाउंटंट असणारी अनुजा म्हणते, मी मेल हाताने लिहितच बसत नाही. एआयला प्रॉम्ट देते तो मला लिहून देतो. त्यात मी फक्त नावं घालून मेल पाठवून देते. तसेच माझ्या मुलाच्या अभ्यासाचे प्रोजेक्टची बरीचशी माहिती मला एआय वर मिळते. त्यात छोटे मोठे बदल करून मी ती माहिती वापरते. एआय मराठीतूनही सुंदर माहिती देते. त्यात फारश्या व्याकरणाच्या चुकाही नसतात त्यामुळे ती माहिती जशीच्या तशी घेतली तरी चालते. .संशोधन नेमकं काय, कोणी केलं.?The shrinking landscape of linguistic diversity in the age of large language models अशा शिर्षकाखाली ‘नेचर’ या प्रसिद्ध जर्नलमध्ये २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ऑनलाइन पद्धतीने प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. AI writing assistant एखाद्या व्यक्तीचे फक्त लिखाण अधिक चांगले करते, की त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या भाषिक शैलीतील फरकही कमी करते? हे शोधण्याचा या अभ्यासाचा हेतू होता. Zhivar Sourati आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा अभ्यास केला आहे.हा अभ्यास मोठ्या पातळीवर झाला असून ८ लाख ८० हजार लिखाणांचे नमुने यामध्ये तपासले गेले असून त्यामध्येही वेगवेगळे प्रकार वापरले आहेत. त्यात समाज माध्यमांवरील लिखाण, बातम्या, निबंध, संवेदनशील संभाषण, नैतिकतेविषयीचं लिखाण, वैयक्तिक तसेच सामाजिक लिखाण अशा अनेक प्रकारच्या लिखाणांचा समावेश होता.यामध्ये विशेषतः Reddit stories ३ लाख १८ हजार ४९०, Patch News या अमेरिकेतील ३ लाख ७९ हाजर ५८३ बातम्या तसेच arXiv म्हणजेच जगभरातील संशोधकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोफत ऑनलाइन व्यासपीठावरील ८० हजार २३८ संशोधन प्रकल्प अशा मोठ्या व महत्त्वाच्या लिखाणांचा अभ्यासासाठी समावेश होता. .Premium|Friendship Day Special: माणसाला माणसाचीच भिती वाटायला लागलीये का? AI सोबतची आभासी मैत्री का वाढतेय? आणि WHO ने एकटेपणाला जागतिक सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न का म्हंटले आहे?.संशोधनातून काय निष्कर्ष समोर आले?जेव्हा आपण आपले विचार मांडण्यासाठी, ईमेल लिहिण्यासाठी किंवा मजकूर सुधारण्यासाठी एआय टूल्सचा वापर करतो, तेव्हा मजकुराच्या मूळ अर्थाला जरी फार धक्का लागत नसला तरी लेखनाची शैली ही एकसारखी म्हणजेच इंग्रजीत ज्याला Homogenized म्हणतात तशी होते. मानवी भाषेत जे वैविध्य, संस्कृती, त्या व्यक्तीच्या व्यक्तीमत्वाचे पैलू असतात ते सगळं polished भाषेमुळे कमी होतं आणि साच्यातल्या भाषेप्रमाणे तेच ते शब्द, तोच तो लहेजा वापरला जातो. उदाहरणार्थ एखादी व्यक्ती स्वतःच्या लिखाणात ‘मला खरं सांगायचं तर हा निर्णय अजिबात आवडला नाही…’ असं लिहिते. AI त्याला ‘I respectfully disagree with this decision.’ असं अधिक polished करून देऊ शकते. मत तेच राहते. पण व्यक्तीची natural linguistic fingerprint बदलते.संशोधनातून हेही समोर आलं आहे की, एआय टूल्सचा वापर वाढल्यापासून लेखनातील गुंतागुंत आणि Variance हे चक्क २१ ते ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.हे मॉडेल्स विशिष्ट पद्धतीचे व्याकरण आणि शब्दरचनांना प्राधान्य देतात, ज्यामुळे काही ठराविक लोकांचे विचार किंवा भाषेचे नमुने पुढे येतात आणि दुर्मिळ किंवा इतर सांस्कृतिक छटा मागे पडण्याची शक्यता असते. मुळात ज्या पद्धतीने एआयला प्रशिक्षित केलेले असते तशाच प्रकारची भाषा, शब्द हे एआयकडून वापरले जातात..AI and post‑2000 era : दोन हजारोत्तरी काळ, डिजिटल क्रांती आणि एआयचा उदय; बदलत्या जगातल्या आपल्या जाणिवांचा वेध.भाषेचं वैविध्य नाहीसं झाल्याचे परिणाम काय होतील..?या संशोधनामध्ये केवळ निष्कर्ष सांगून संशोधक थांबले नाहीत तर असं भाषिक वैविध्य कमी झाल्याने याचे दुरगामी परिणाम होऊ शकत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.त्यांनी म्हंटलं की, बऱ्याच केसमध्ये मानसशास्त्रज्ञ आणि संशोधक माणसाच्या भाषेवरून त्याच्या मनातील नैराश्य, त्याचा हेतू किंवा आत्महत्येचे विचार ओळखतात. भाषा जर एकसारखी झाली, तर हे मानसिक धोके ओळखणे कठीण होईल.विविध भाषांमधील लवचिकता, स्थानिक शब्द, बोली भाषा आणि सांस्कृतिक खजिना हळूहळू नाहीसा होण्याचा धोका यामुळे निर्माण होऊ शकतो.अभ्यासकांच्या मते, तंत्रज्ञान भाषा सुलभ करत असलं तरी त्यामुळे मानवी भाषेतील संस्कृती आणि सर्जनशीलता संपण्याची भिती आहे. मानवी भाषेचा खरेपणा हरवल्याने गोष्टी कोरड्या आणि कृतिम होतील.हल्ली शुभेच्छा या अनेकदा कोरड्या वाटतात..याविषयी उमेश जाधव म्हणतात, हे खरं आहे. भाषेचं वैविध्य जवळपास संपलंय हे आपण रोजच्या आयुष्यातही पाहतो. कोणताही सण समारंभ असो किंवा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.. आपण कायमच तयार मजकूरातून एखादी इमेज उचलतो आणि मित्रमैत्रिणींना पाठवून देतो. याने शुभेच्छा जरी वेळेत, छान सजवून दिल्या तरी त्यात एक प्रकारचा कोरडेपणा जाणवतो. या ऐवजी एखाद दोन शब्द आपल्या हाताने लिहून आपल्याला कोणीतरी पाठवलं.. किंवा आपल्याविषयी काहीतरी त्यांचं मत, अनुभव लिहून पाठवलं तर कदाचित त्यातून आपुलकीभाव निर्माण होतो असं मला तरी वाटतं.व्हॉट्स अप नवं आलं होतं तेव्हा लोकांना त्या गुड मॉर्निंग, गुड नाइटच्या मेसेजचं काय अप्रुप वाटायचं पण आता त्याचा अडसर वाटून डिस्क्लेमर दिले जातात ग्रुपवर की हे गुड मॉर्निंग, गुड नाइटचे मेसेज नकोत. जसा या मेसेजेस मधला ओलावा संपलाय तसंच काही दिवसांनी या मोठ्या मोठ्या मजकूरातीलही ओलावा संपेल असं मला वाटतंय असं उमेश म्हणाला.भाषा हे साध्य नसून साधन आहे असं जरी असलं तरी ते तुमच्या भावना योग्यरित्या समोरच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं मोठं माध्यम आहे. आणि जर हे माध्यमच जर गंडलं तर मात्र भावना योग्य रित्या पोहोचतीलच याची खात्री नाही . त्यामुळेच आता शब्द हे शस्त्र आहेत ते जपून वापरा’ अशा गुळगुळीत वाक्यांऐवजी ‘शब्द म्हणजे भावना आहेत त्यामुळे शब्द खरे वापरा’ अशा म्हणी तयार करायची गरज झाली आहे.--------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.