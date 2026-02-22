Premium|Ishan Kishan batting highlights : खेळ नाही फक्त विचार बदलले

सुनंदन लेले - sdlele3@gmail.comपाकिस्तानसमोरच्या खेळीचे कौतुक होत असताना ईशान किशनकडून आता अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारतीय संघातील वातावरण असे आहे, की सगळ्या खेळाडूंना समान वागणूक मिळते. चांगल्या लयीत खेळणाऱ्या खेळाडूंना पाठबळ मिळतेच; पण विशेषकरून जे खेळाडू चांगल्या फॉर्ममध्ये वाटत नाहीत, त्यांची काळजी जास्त घेतली जाते. संपूर्ण संघाचे मनोबल चांगले राहावे, यासाठी प्रयत्न केले जातात. ईशान किशन त्याचेच एक उदाहरण आहे.भारताने पाकिस्तानविरुद्धचा विजयरथ जोमाने पुढे नेला असताना आजी-माजी खेळाडूंच्यात चर्चा फक्त ईशान किशनच्या खेळीची होती. टी-२० सामन्यात कोणी ७७ धावांची आक्रमक खेळी केली तर कौतुक होते; पण जास्त काही बोलबाला होत नाही. ईशान किशनच्या खेळीची चर्चा त्याने ज्या खेळपट्टीवर खेळी उभारली त्यावरून आहे. बाकीचे चांगले समजले जाणारे फलंदाज खेळपट्टीचा अंदाज घेताना बिचकत खेळत होते, त्याच खेळपट्टीवर ईशान किशनने पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना सळो की पळो करून सोडले. हा सगळा परिणाम त्याने खेळात खूप काही बदल केल्याने होत आहे, असे नाही. त्याने फक्त विचारात बदल केले म्हणून खूप मोठा परिणाम तो साधत आहे..खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे जेव्हा रांचीला कसोटी सामन्याचे वार्तांकन करत असताना महेंद्रसिंह धोनीला मी ईशान किशनबद्दल विचारले होते. तेव्हा ईशान किशन १९ वर्षांखालच्या क्रिकेटमध्ये धुमाकूळ घालत होता. धोनीने त्याच्याबद्दल मजेदार टिप्पणी केली होती. तो म्हणाला होता, ‘‘हा खेळाडू कमाल आहे. त्याची फटके मारायची क्षमता अचाट आहे. फक्त थोडा वेडा आहे. त्याचे कारण मी सांगतो. ईशानला षटकार मारून समाधान मिळत नाही. त्याला जणू काही फटका मारून चेंडूची दोन शकले करायची असतात किंवा चेंडू मैदानाच्या बाहेर फेकून द्यायचा असतो.’’ मी त्याला सांगितले, की ‘‘अरे बाबा चेंडू नुसता सीमारेषेपार मारला तरी सहा धावा मिळतात आणि मैदानाच्या बाहेर भिरकावलास तरी सहाच धावा मिळतात, आठ नाही; पण तो ऐकत नाही. हे नक्की की ईशान किशन भारतीय संघात कधी ना कधी खेळताना दिसेल, कारण त्याच्या खेळात ती धमक आहे, धोनीने त्याच्या खास शैलीत सांगितले होते.ईशान किशनने भारतीय संघात पदार्पण केले तेव्हापासून मी त्याची कारकीर्द जवळून बघत आहे. तो पहिल्यापासून चांगला यष्टिरक्षक आहे आणि आक्रमक फलंदाज आहे. मधल्या काळात दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर भारतीय संघव्यवस्थापनाने त्याच्याकडे कानाडोळा केला. मर्यादित षटकांच्या सामन्यात आणि कसोटी संघातही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत के. एल. राहुलला संघात जागा दिली. जरी हा निर्णय संघाच्या भल्याचा आणि संघ बांधणीचा होता तरी आपल्यावर अन्याय झाला आहे, असे समजून ईशानने म्हणे उघड नाराजी प्रकट केली होती. त्यानंतर ईशान संघाबाहेर गेला ज्याला खेळापेक्षा शिस्तभंगाचे कारण होते, असे समजले. त्यानंतरही त्याने एक-दोन वेळा नको ती कृती करून सोशल मीडियावर ती पोस्ट केली, ज्यावरून संघ व्यवस्थापन आणि निवड समिती अजून नाराज झाली. वरून कोणी काही बोलत नव्हते तरी आत दोनही बाजूला खदखद होती.त्या नाजूक वेळी असे समजले, की हार्दिक पंड्याने त्याला मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून नीट समजावले. ‘‘तोंडापेक्षा बॅटने बोल, कामगिरीतून बोल,’’ असा सल्ला दिला. थोडा विचारांनी वेगळा असलेल्या ईशानने हार्दिकचे म्हणणे ऐकले. मान खाली घालून सराव केला आणि संधी मिळालेल्या प्रत्येक प्रथम श्रेणीच्या सामन्यात मोठ्या कामगिरीचा ठसा उमटवला. त्याने धावांचा धबधबा काढत विजय हजारे करंडक आपल्या संघाला जिंकून देण्यात खूप मोठा वाटा उचलला. निवड समितीला ईशान किशनसाठी भारतीय संघाचे दरवाजे उघडावे लागले. रिषभ पंत, ध्रुव जुरेलला मागे टाकून ईशान संघात आला. त्यातून संजू सॅमसनचा फॉर्म खराब झाल्याने ईशानला संघात जागा मिळाली, ज्याचे त्याने सोने केले आहे. हा सगळा बदल खेळाचा नसून विचारांचा आहे. ईशान या बदलाचे श्रेय हार्दिकला देतोय, म्हणूनच त्याने पुनरागमन केल्यावर ईशानपेक्षा समोर फलंदाज म्हणून उभा असलेला हार्दिक पंड्या आनंदाने नाचताना दिसला होता.पाकसमोरच्या खेळीचे कौतुक होत असताना ईशान किशनकडून आता अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारतीय संघातील वातावरण असे आहे, की सगळ्या खेळाडूंना समान वागणूक मिळते. चांगल्या लयीत खेळणाऱ्या खेळाडूंना पाठबळ मिळतेच; पण विशेष करून जे खेळाडू चांगल्या फॉर्ममध्ये वाटत नाहीत, त्यांची काळजी जास्त घेतली जाते. संपूर्ण संघाचे मनोबल चांगले राहावे, यासाठी प्रयत्न केले जातात. ईशान किशन त्याचेच एक उदाहरण आहे. सुपर-८ फेरीत भारतीय संघ प्रवेश करत असताना ईशानचा तडाखेबाज खेळ कायम राहावा म्हणून संघ व्यवस्थापन प्रयत्न करत आहेच; वर हार्दिक त्याचे डोके ताळ्यावर राहावे म्हणून योग्य मार्गदर्शन करत आहे.....तरी अजून टिवटिव आहेचगेल्या रविवारी भारताने पाकिस्तान संघाचा भलामोठा पराभव करूनही पाकिस्तान संघाची टिवटिव थांबलेली नाही. रविवारच्या सामन्यात ईशान किशनच्या तोडफोड खेळीने गोलंदाजांना नामोहरम केले. भारतीय संघाने चांगला धावफलक उभारून दाखवल्यावर मध्यंतरात जाणकारांना कल्पना आली होती, की या धावसंख्येचा पाठलाग करणे पाकिस्तानी फलंदाजांच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही. वसीम अक्रम आणि मिसबाह उल हक यांनी पाकिस्तान संघाचा झालेला पराभव खुल्या मनाने मान्य केला. ''भारतीय संघ वरचढ होता; पण दोन संघांतील अंतर इतके मोठे असेल, असे वाटले नव्हते,'' मिसबाह उल हक म्हणाला. वसीम अक्रमने सांगून टाकले, की ''पाकिस्तानी आजी-माजी खेळाडूंनी आणि बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बढाया मारणे बंद करून पाकिस्तान क्रिकेटच्या तळात काय सुधारणा करता येतील, याचा गांर्भीर्याने विचार करावा.''पाकिस्तानातील स्थानिक टीव्ही कार्यक्रमात बोलायचे म्हणून काही माजी खेळाडू पाकिस्तान संघाचे गुणगान करत होते. भारतीय संघाला हरवण्याची भाषा बोलत होते. अगदी तसेच काहीसे कप्तान सलमान आघाचे झाले. भारतासमोर मोठा पराभव स्वीकारूनही सलमान आघा पडायला तयार नव्हता. ''भारतीय संघात आणि पाकिस्तान संघात जास्त फरक नाहीये. उलटपक्षी मला वाटते, की पाकिस्तान संघ पुढे आहे. फरक इतकाच आहे, की सध्या भारतीय संघाचे दिवस चांगले आहेत. नव्वदीच्या दशकात आमचा काळ चांगला होता तेव्हा आम्ही भरपूर वेळेला भारतीय संघाला पराभूत केले होते. भविष्यातही आमचे दिवस बदलतील आणि आम्ही सातत्याने भारतीय संघाला पराभूत करू,'' या शब्दात सलमान आघाने फुशारक्या मारल्या. हे बोलत असताना त्याच्या चेहऱ्यावरच्या भावना वेगळी कहाणी सांगत होत्या..नेमके उलट भारतीय संघातील खेळाडूंनी बोलताना केले. पाकिस्तानला पराभूत केले, यात विशेष काहीच केले नाही, असे दाखवून जणू काही खेळाडूंनी जागा दाखवली. पत्रकारांशी बोलताना पाकिस्तानचा उल्लेख जास्त न करता भारतीय खेळाडूंनी आपल्या संघाने काय बरोबर केले, यावर विचार मांडले. खरा सवाल वेगळाच विचारला जाऊ लागलाय. तो म्हणजे भारत विरुद्ध पाकिस्तान लढतीची धार पूर्णपणे बोथट झालेली असताना प्रत्येक स्पर्धेत दोघांना एका गटात ठेवण्याचा आणि जास्तीत जास्त सामने घडवून आणण्याचा अट्टहास का? सामन्यातील लढत निघून गेली असली तरी जाहिरातबाजीने लोकांना उगाच भावना जागृत करून चेतवले जाते. या लढतीच्या प्रक्षेपणासाठी मोजलेले कोट्यवधी रुपये जाहिरातींमधून वसूल करण्यावाचून प्रक्षेपण हक्क विकत घेतलेल्या कंपनीला दुसरा तरणोपाय नसतो. फक्त त्याच्यासाठी पाकिस्तानचा मूर्खपणा आणि प्रसंगी हात मुरगळण्याचे प्रयत्न सहन करायचे का, हा प्रश्न आयसीसीला भेडसावायला लागला आहे.. 