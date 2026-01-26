Premium|Malegaon Municipal Election : मुस्लिमांच्या सर्वंकष विकासासाठी ‘इस्लाम’च योग्य पर्याय

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवणारा ‘इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र’ (इस्लाम) हा पक्ष रातोरात राज्यासह देशाच्या राजकीय पटलावर चर्चेचा विषय ठरला. मुस्लीमबहुल असलेल्या मालेगावात कॉँग्रेस, एमआयएम, बहुजन समाज पक्ष आदी पक्षांना धोबीपछाड देत माजी आमदार व पक्षाचे प्रमुख असिफ शेख यांनी अवघ्या दीड वर्षांत महानगरपालिकेची सत्ता मिळविली आहे. त्यांच्या पक्षाने स्थानिक पातळीवर समाजवादी पक्षाशी युती करत सेक्युलर फ्रंटच्या नावाखाली निवडणूक लढवली. या विजयाचे शिल्पकार आसिफ शेख यांची ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी गोकुळ खैरनार यांनी घेतलेली मुलाखत...मालेगावमध्ये इस्लाम पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. पक्षाच्या स्थापनेनंतर अल्पावधीतच शहरामध्ये तुमची सत्ता येणार आहे. या यशाची कारणे काय वाटतात?आमच्या इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र (इस्लाम) पक्षाची स्थापना अवघ्या दीड वर्षापूर्वी केली. मुळात आम्ही जनतेत राहणारी माणसे आहोत. मालेगावात गरीब व अशिक्षित कुटुंबियांची संख्या प्रचंड आहे. या गरीब व सामान्य जनतेची कामे करण्याला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देतो. गेल्या काही महिन्यापासून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालेगावात बांगलादेशी असल्याचा आरोप करत येथील मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केले आहे. यानंतरच शासनानेही एसआयटी स्थापन केली. मात्र यात एकही बांगलादेशी सापडला नाही. येथील तीन हजार चारशे जन्मदाखले रद्द करण्यात आले. अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले. आजही एका महिलेसह २५ नागरीक तुरुंगात आहेत. आम्ही भयभीत झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मायनॉरिटी डिफेन्स कमिटी स्थापन केली. तिच्या माध्यमातून या नागरिकांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी मदत केंद्र उभारले. पहिल्या दिवसापासून त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत. लोकांच्या सुख दु:खात आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता धावून जातो. आमची बांधिलकी जनतेसोबत आहे. इतर पक्षांचा दुटप्पीपणा ओळखून जनतेने इस्लाम पक्षाला पसंती दिली. .‘एमआयएम’चे प्रमुख नेते असदुद्दीन ओवेसी मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांबाबत आक्रमक भाषण करत असताना जनतेमधून जोरदार प्रतिसाद मिळतो. आता मतपेटीतून तुम्हालाही चांगले यश मिळाले. एमआयएमला राज्यातही चांगल्या जागा मिळाल्या. मुस्लिम समाजाचा धर्मनिरपेक्ष पक्षांकडून भ्रमनिरास झाला आहे का?राज्यासह देशात विविध राजकीय पक्षांनी मुस्लीम समाजाचा नेहमीच मतपेढी म्हणून वापर केला. समाजाचे मूळ प्रश्न सोडवले नाहीत. कॉँग्रेस, एमआयएम अशा अनेक पक्षांकडून जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. खासदार असदुद्दीन ओवेसीसह त्यांचे नेते महानगरपालिका निवडणुकीत प्रचारासाठी मालेगावला आले होते. नेहमीच्या प्रचाराला जनतेने नाकारत एमआयएमला सत्तेपासून दूर ठेवले. मालेगावात एमआयएमला इस्लाम पक्ष समर्थ पर्याय होता. संभाजीनगर, नांदेड, धुळे आदी महानगरपालिकांमध्ये सक्षम पर्याय नसल्याने निवडणुकीत एमआयएमला जागा जिंकता आल्या. ज्या दिवशी पर्याय निर्माण होईल. त्या दिवशी महाराष्ट्रासह देशातून एमआयएम हद्दपार होईल. अनेक धर्मनिरपेक्ष पक्षांमध्ये मुस्लीम नेतृत्व शिल्लक राहिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे..Malegaon Election Results : 'मालेगावात हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यावर जातीयवाद पेरून राजकीय पोळी भाजली, पण जनतेने..'; काय म्हणाले इस्लाम पक्षाचे प्रमुख?.मुस्लिम समाजातून एकगठ्ठा मतदान होत असून, ते भाजपविरोधी पक्षांना होते, असे मानले जाते. मालेगावातील यशानंतर पक्षाच्या विस्ताराचा काही विचार आहे का?अनेक पक्षांकडून निवडणुकीत मुस्लीम समाजाच्या मागण्या व विकासाबाबत आश्वासने दिली जातात. निवडणुकीनंतर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. इस्लाम पक्ष धर्मनिरपेक्ष आहे. मालेगावातील यशानंतर पक्षाचा हळूहळू विस्तार करण्याचा मनोदय आहे. पक्षाच्या विस्ताराला फारसा वेळ लागणार नाही. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत काही ठिकाणी आम्ही उमेदवार देण्याचा विचार करीत आहोत. याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ.इस्लाम पक्षाची स्थापना करताना हा पक्ष धर्मनिरपेक्ष असेल, असे तुम्ही म्हणाला होतात. त्यानुसार, पक्षाची वाटचाल कशी असेल?आमचा पक्ष व विचारधारा धर्मनिरपेक्ष आहे. कोणत्याही परिस्थितीत धर्मनिरपेक्षतेबाबत तडजोड केली जाणार नाही. मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीत इस्लाम पक्षाने सर्व जाती धर्मातील उमेदवार निवडणुकीत उतरविले होते. ३५ पैकी दोन जागांवर हिंदू बांधव व एका जागेवर दलित बांधव निवडून आला आहे. आगामी काळात सर्व समाजघटकांना बरोबर घेवून पक्षाची वाटचाल करु. कोणत्याही निवडणुकीत विकास हा केंद्रबिंदू मानला जाईल. विकासाचे महत्व पटवून दिल्यास लोक तुमच्यासोबत आपोआप जोडले जातात..इस्लाम पक्षासारख्या नव्या पक्षांमुळे काँग्रेस आणि अन्य धर्मनिरपेक्ष नुकसान झाले का? त्यातून राज्याच्या अन्य भागांमध्ये भाजपचा फायदा झाला का?कॉँग्रेससह काही पक्षांमध्ये मुस्लीम नेतृत्व राहिले नाही. त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत असेल तर त्याला तेच जबाबदार आहेत. मुस्लिमांचा वापर केवळ मतांसाठी केला जात आहे याची जाणीव समाजाला झाली आहे. ज्या ठिकाणी सक्षम पर्याय निर्माण झाले आहेत अशा ठिकाणी कॉग्रेस, एमआयएम आदी पक्षांना जनतेने नाकारले आहे. इस्लाम पक्ष धर्मनिरपेक्ष आहे. सामान्यांची मदत करणे व सर्वांगीण विकास साधणे हा आमचा उद्देश आहे. भाजप तर मुस्लीम समाजाला नेहमीच टार्गेट करीत आहे. निवडणूक आली की कोणत्या ना कोणत्या कारणाने हिंदू-मुस्लीम वाद उकरुन काढला जात आहे..राज्यामध्ये भविष्यात कॉँग्रेस, एमआयएम, वंचित बहुजन आघाडी अशा कोणत्या पक्षाबरोबर हातमिळवणी करण्याचा विचार आहे का?अजिबात नाही. कॉँग्रेस, एमआयएम यांसह अनेक पक्षांकडून मुस्लीम समाजाचा भ्रमनिरास झाला आहे. या पक्षांना पर्याय म्हणूनच जनता इस्लाम पक्षाकडे पाहत आहे. वंचित बहुजन आघाडीसारख्या सेक्युलर व समविचारी पक्षाबरोबर भविष्यात विचार होवू शकतो.मालेगावच्या विकासासाठी तुमच्या पक्षाने कोणती महत्त्वाची योजना डोळ्यांसमोर ठेवली आहे?गेल्या चार वर्षांपासून मालेगावात प्रशासकीय राजवट आहे. या काळात मालेगावच्या विकासाची वाट लागली. येथील स्वच्छता, आरोग्य, रस्ते, गटारी आदी मुलभूत प्रश्न गंभीर आहेत. आमचा महापौर झाल्यास शहरातील सर्व भागात विकासकामे केली जातील. इस्लाम पक्ष व समाजवादी पक्षाच्या सेक्युलर फ्रंटने शहर विकासाचा संयुक्त जाहीरनामा प्रसिध्द केला आहे. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर जन्मनोंदणी संबंधित सर्व कायदेशीर समस्या पहिल्याच महासभेत सोडवण्यासाठी आवश्यक ठराव केला जाईल. वक्फच्या सर्व मालमत्ता ज्यामध्ये मशीद, मदरसा, दर्गा, दफनभूमी, कब्रस्तान यांचा समावेश आहे. या मालमत्तांच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी तसेच बांधकाम परवानगी व इतर गुंतागुंतींच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी योजना अंमलात आणली जाईल. महानगरपालिकेत शहरातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार व नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. मालेगावातील जनता गरीब व अशिक्षित आहे. येथील नागरिकांवर रोहिंग्या, बांगलादेशी असल्याचे खोटे आरोप करण्यात आले. हजारो व्यक्तींविरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे. अनेकांना तुरुंगात टाकले आहे. मायनॉरेटी डिफेन्स कमिटी या प्रकरणांचा कायदेशीर पाठपुरावा करीत आहे. मुस्लीम अल्पसंख्यांकांचा नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करुन एनआरसी/एसआयआर यांसारख्या मोहिमांच्या गोंडस नावाखाली मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा कट रचला जात आहे. या संदर्भात घटनात्मक व कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा तसेच कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी सेक्युलर फ्रंट नागरिकांना पूर्णपणे सहकार्य करणार आहे..मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा असणाऱ्या तृणमूल कॉँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांच्यापेक्षा नवे पक्ष स्थापन करण्याकडे मुस्लिम कार्यकर्त्यांचा कल दिसत आहे. पश्चिम बंगालमध्येही असेच चित्र दिसत आहे. त्यामागची कारणे काय? देशभरातील मुस्लीम समाजातील अस्वस्थतेबद्दल काय सांगू शकाल का?स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवरच्या सर्व लहान मोठ्या निवडणुकांमध्ये अनेक राजकीय पक्षांनी मुस्लीम समाजाचा मतांसाठी वापर केला. समाजाच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. शिक्षणाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये मुस्लीम समाज मागे पडला. वर्षानुवर्षे राजकीय पक्षांना पाठिंबा देवूनही प्रश्न सुटत नसल्याने समाजाचा अशा पक्षांवरचा विश्वास कमी होत चालला आहे. यामुळेच पश्चिम बंगालसह देशातील अनेक भागात नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा मुस्लीम कार्यकर्त्यांचा कल वाढला आहे. मुस्लीम समाजातील तरुण जागा झाला आहे. त्याला आपले भले-वाईट कळू लागले आहे. इस्लाम पक्षासारखे पर्याय निर्माण होत असल्याने समाजाला दिलासा मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 