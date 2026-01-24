Premium| ISRO PSLV failure : ‘पीएसएलव्ही’च्या अपयशाने दिलेला धडा

ISRO’s PSLV Failure Explained: Causes, Impact and the Road Aheadडॉ. सुरेश नाईक - ‘इस्रो’चे माजी समूह संचालकअपयश हे अंतराळ संशोधनाचा अविभाज्य भाग आहे; पण त्यातून शिकून पुढे जाणे हेच इस्रोचे ब्रीदवाक्य राहिले आहे. ‘पीएसएलव्ही’चे अपयश हा तांत्रिक इशारा आहे, मात्र ‘इस्रो’चा अनुभव, वैज्ञानिक कौशल्य आणि किफायतशीरता यामुळे ती संस्था पुन्हा उभारी घेईल, हे निःसंदेह.पी एसएलव्ही-सी-६२ रॅाकेटने सोमवारी (१२ जानेवारी) सकाळी १० वाजून १८ मिनिटांनी श्रीहरिकोटा येथील ‘सतीश धवन अंतराळ केंद्रा’तून उड्डाण केलं. परंतु मिशन अपयशी ठरले. रॉकेटमधून ‘इओएस-ए-१’ या पृथ्वी- निरीक्षण उपग्रहासह भारत आणि परदेशातील स्टार्टअप व शैक्षणिक संस्थांनी विकसित केलेले आणखी १५ उपग्रह नेले जात होते. ‘इस्रो’च्या मिशन कंट्रोलनुसार, उड्डाणाच्या बहुतांश वेळेत रॉकेटची कामगिरी सामान्य होती. मात्र नंतर अचानक तिसऱ्या टप्प्यात तांत्रिक बिघाड झाला आणि रॉकेट आपल्या मार्गावरून भरकटले. मे २०२५ मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या ‘पीएसएलव्ही-सी ६१’ मोहिमेतील तिसऱ्या टप्प्यातील तांत्रिक बिघाडामुळे ती मोहीम अशीच अपयशी ठरली होती. .भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोचे ‘वर्कहॉर्स’ म्हणून ओळखले जाणारे ‘ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन’ (‘पोलर सॅटेलाईट लॉंच व्हेईकल’-पीएसएलव्ही) रॉकेटमालिका गेल्या तीन दशकांत जगभरात विश्वासार्हतेचे प्रतीक ठरली आहे. १९९४ पासून या रॉकेटने शेकडो उपग्रह यशस्वीपणे कक्षेत पोहोचवले असून, भारताला व्यावसायिक अंतराळ बाजारपेठेत एक महत्त्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे. मात्र अलीकडील काही मोहिमा अपयशी ठरल्यामुळे या रॉकेटच्या तांत्रिक मर्यादा आणि तपासणीप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः तिसऱ्या अपयशात दिसून आलेले ‘प्रेशर ड्रॉप’ हे कारण सर्वसामान्यांनी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..Premium| ISRO Gaganyaan: भारतीय शास्त्रज्ञांनी क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवले. त्यामुळे अंतराळ संशोधनात नवी क्षितिजे खुली झाली आहेत. रॉकेटच्या इंजिनात इंधन व अॅाक्सीकारक यांच्या मिश्रणाच्या जळण्यामुळे निर्माण होणारा गॅस दाबाच्या जोरावर बाहेर फेकला जातो आणि त्यातूनच ‘थ्रस्ट’ म्हणजेच रॉकेटला वर ढकलणारा जोर निर्माण होतो. जर प्रज्वलन कक्षातील दाब अचानक कमी झाला, तर गॅस पुरेशा वेगाने बाहेर पडत नाही, परिणामी ‘थ्रस्ट’ कमी होतो आणि रॉकेट नियोजित मार्गावर राहू शकत नाही. ‘थ्रस्ट’ म्हणजे रॉकेटला वर ढकलणारा जोर. दाब कमी झाला की तो कमी होतो. तो कमी झाला तर रॉकेटचा वेग कमी होतो. वेग कमी झाला तर रॉकेट नियोजित कक्षेत पोहोचू शकत नाही. हे अगदी पाण्याच्या पंपासारखे आहे. दाब चांगला असेल तर पाणी जोरात बाहेर येते; पण दाब कमी झाला तर फक्त थेंबथेंब बाहेर पडते. रॉकेटमध्येही हेच घडते आणि मोहिमेचे अपयश निश्चित होते..Premium |Isro satellite maping: 'सॅटेलाइट मॅपिंग' ठेवणार हेरगिरी करणाऱ्या उपग्रहांवर डोळा !.‘पीएसएलव्ही रॉकेट’ची रचना चार टप्प्यांत विभागलेली आहे. पहिला टप्पा घन इंधनावर चालतो आणि रॉकेटला सुरुवातीचा जोर देतो. दुसरा टप्पा द्रव इंधनावर आधारित असून त्यात ‘थ्रस्ट’ नियंत्रित करता येतो. तिसरा टप्पा पुन्हा घन इंधनावर चालतो आणि हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, याचे कारण त्यातूनच रॉकेटला अंतिम वेग मिळतो. मात्र घन इंधनाची मर्यादा अशी की एकदा प्रज्वलन झाले की ते थांबवता किंवा नियंत्रित करता येत नाही. त्यामुळे जर दाब कमी झाला किंवा संरचनात्मक त्रुटी निर्माण झाली, तर त्यात सुधारणा करणे अशक्य ठरते. चौथा टप्पा द्रव इंधनावर चालतो आणि उपग्रहाला अचूक कक्षेत पोहोचवण्याचे काम करतो. या चार टप्प्यांच्या समन्वयातूनच रॉकेटची संपूर्ण उड्डाणयात्रा यशस्वी होते. तिसऱ्या टप्प्यातील घन इंधनामुळे रॉकेटचा मार्ग एकदा ठरला, की तो बदलता येत नाही, त्यामुळे सूक्ष्म त्रुटीही मोठ्या अपयशात परिवर्तित होऊ शकतात. तिसऱ्या टप्प्यात गॅसचा दाब पुढील कारणास्तव कमी होऊ शकतोः इंधन नीट न जळणे, दहनकक्षात सूक्ष्म फटी किंवा गळती होणे किंवा तापमान व दाब नियंत्रित ठेवणाऱ्या संवादकांत (सेन्सर)मध्ये त्रुटी येणे. .अलीकडील अपयशांमध्ये दाब कमी होणे, संरचनात्मक असमानता आणि घन इंधनाच्या मर्यादा या कारणांमुळे उपग्रह नियोजित कक्षेत पोहोचू शकले नाहीत. याच कारणास्तव परिणामी भारताचा उपग्रह गमावला गेला आणि अंदाजे वीस ते पंचवीस कोटी डॉलरचे नुकसान झाले. विमा कंपन्या काही प्रमाणात नुकसान भरून काढतील; पण जागतिक बाजारपेठेत ‘इस्रो’च्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होणे ही मोठी समस्या आहे. स्पर्धा तीव्र आहे – SpaceX, Arianespace, चीन यांच्याशी स्पर्धा करताना अशा अपयशांचा परिणाम ग्राहकांच्या निर्णयांवर होतो. ‘इस्रो’ने गेल्या तीन दशकांत विश्वासार्हता व किफायतशीर सेवा यामुळे जागतिक ग्राहकांचा विश्वास जिंकला आहे; पण अलीकडच्या काही सलग अपयशांमुळे गुणवत्ता तपासणी व संसाधन व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .प्रक्षेपणातील आव्हाने C62 हे इस्रोचे चौसष्टावे उड्डाण होते. यातील साधारणपणे चार उड्डाणांत अपयश आले आहे. म्हणजेच यशाचे प्रमाण सुमारे ९३-९४ टक्क्यांपेक्षा जास्त, इतके प्रभावी आहे. पीएसएलव्हीच्या या प्रदीर्घ यशाच्या मालिकेत चांद्रयान-1, मंगळयान (Mars Orbiter Mission) आणि आदित्य-L1 यांसारख्या उच्च-स्तरीय मोहिमांसह अनेक व्यावसायिक उपग्रहांच्या प्रक्षेपणांचा समावेश आहे. अंतराळ प्रक्षेपणातील उच्च यशाचा दर प्रभावी असला तरी, तो भविष्यातील यशाची खात्री देऊ शकत नाही. अंतराळप्रणाली भौतिकशास्त्र, साहित्य आणि मानवी प्रक्रियेच्या अत्यंत क्लिष्ट पातळीवर काम करतात, जिथे एक लहानशी दुर्लक्षित त्रुटीदेखील अपयशाचे कारण बनू शकते.. Premium|ISRO Gaganyaan भारतीय संशोधनाचा ‘अवकाश’.यशाची प्रदीर्घ मालिका कधीकधी हळूहळू होणाऱ्या बदलांकडे दुर्लक्ष होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. कच्च्या मालाच्या पुरवठादारांमधील बदल, साहित्याचे जुने होणे, डिझाइनमधील सूक्ष्म बदल किंवा जुन्या गृहितकांमध्ये होणारे बदल, असे या बदलांचे स्वरूप असते. हे घटक केवळ काही विशिष्ट परिस्थितीतच समोर येतात. अंतराळ प्रवासातील खरी विश्वासार्हता केवळ जुन्या आकडेवारीवर नाही, तर सततची सजगता आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असते. यशाची शक्यता वाढवणारे मुख्य घटक पुढीलप्रमाणे आहेत: प्रत्येक उड्डाणानंतरचा सखोल डेटा अभ्यास (विशेषतः ‘निसटलेल्या’ चुकांचे विश्लेषण), पुरवठासाखळीवर कडक गुणवत्तानियंत्रण, उड्डाणासारखे वातावरण तयार करून केलेल्या कठोर चाचण्या व दशकांच्या यशानंतरही अभियंत्यांनी प्रचलित गृहितकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची संस्कृती. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र पुनरावलोकन, सर्व टप्प्यांचा एकत्रित विचार करणे आणि प्रत्येक प्रक्षेपण; मग ते कितीही नियमित असले तरी, ते ‘पहिले प्रक्षेपण’ असल्याच्या गांभीर्याने पार पाडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..आता इस्रोने तांत्रिक तपासणी व पुनरावलोकन समित्या कार्यरत केल्या आहेत. दाब कमी होण्याचे मूळ कारण शोधून सुधारणा करणे आवश्यक आहे. घन इंधनाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन भविष्यात हायब्रिड किंवा पूर्णपणे द्रव इंधनावर आधारित टप्पे विकसित करण्याची गरज आहे. जागतिक बाजारपेठेत विश्वास परत मिळवण्यासाठी पारदर्शकता व सातत्यपूर्ण यशस्वी मोहिमा महत्त्वाच्या ठरतील. अपयश हे अंतराळ संशोधनाचा अविभाज्य भाग आहे; पण त्यातून शिकून पुढे जाणे हेच इस्रोचे ब्रीदवाक्य राहिले आहे. ‘पीएसएलव्ही’चे अपयश हा तांत्रिक इशारा आहे, मात्र ‘इस्रो’चा अनुभव, वैज्ञानिक कौशल्य आणि किफायतशीरता यामुळे ती संस्था पुन्हा उभारी घेईल, याबद्दल शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.