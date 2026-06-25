Premium|Maharashtra Monsoon 2026 : जांभळाचा बहर दुष्काळाचा इशारा की लोकसमजुतींचा प्रभाव?

रोहित जोशी - rohitjoshi77@gmail.comगावाकडच्या लोकजीवनात निसर्ग केवळ सृष्टीचा भाग नसतो; तर तो भविष्याचा संकेत देणारा साथीदारही असतो. निसर्गातील असंख्य खुणांमधून पाऊस अन् दुष्काळाचे अंदाज बांधले जातात. यंदा जांभळाच्या भरघोस उत्पादनावरून दुष्काळाच्या चर्चांना उधाण आले असताना, अशा लोकसमजुतीमागील विज्ञान आणि यंदाच्या मॉन्सूनचे वास्तव समजून घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच जांभळाच्या बहरापासून ‘सुपर एल निनो’पर्यंतच्या चर्चेचा वैज्ञानिक वेध घेणे क्रमप्राप्त ठरते.उन्हाळ्याची सुट्टी लागली, की गावी जायचे आणि तिथे आजीच्या मांडीवर डोके ठेवून गप्पा मारायच्या, हा आपल्यापैकी अनेकांचा आवडता आठवण-कप्पा असतो. ग्रामीण महाराष्ट्रात शेती आणि निसर्ग यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. पाऊस कधी पडणार, पीक कसे येणार, याचे अंदाज शेतकरीबांधव आणि जुनीजाणती मंडळी निसर्गाच्या खुणांवरून बांधत असतात. पक्ष्यांनी घरटी कुठे बांधली आहेत, कोणत्या झाडाला किती मोहोर आला आहे इत्यादी मुद्द्यावरून पावसाचे आडाखे बांधले जातात. अशाच एका कडक उन्हाळ्यात, अंगणात झाडाखाली जांभळांचा अक्षरशः सडा पडलेला असतो तेव्हा आजी सहजच म्हणते, ‘जांभळाचा असा सडा पडतो त्या वर्षी नक्की दुष्काळ पडतो, बरं का!’आजीचे हे पारंपरिक ज्ञान अनेक पिढ्यांच्या निरीक्षणातून आलेले असते. काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि व्हॉट्सॲपवरही अशीच एक पोस्ट वेगाने फिरत आहे, ज्यात आजीच्या या दाव्याला ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ (Stress Fruiting) किंवा ‘मास्टिंग’ (Masting) असे वैज्ञानिक नाव देऊन, यंदाच्या जांभळाच्या बंपर उत्पादनावरून २०२६ मध्ये महाराष्ट्रात महाभयंकर दुष्काळ पडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे; पण यात तथ्य किती? आजीबाईंचे हे भाकीत हवामानशास्त्राच्या कसोटीवर खरेच टिकते का? यंदाच्या मॉन्सूनचे खरे वैज्ञानिक चित्र काय आहे? याचा आपण सविस्तर वेध घेऊ या....विज्ञानाच्या कसोटीवर ‘मास्टिंग’ आणि ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’आजीचे निरीक्षण पूर्णपणे चुकीचे नाही; पण त्यातून काढलेला ‘दुष्काळाचा १०० टक्के खात्रीशीर’ निष्कर्ष मात्र वैज्ञानिकदृष्ट्या अतिशयोक्त आहे. वनस्पतिशास्त्रानुसार, झाडांमध्ये ‘मास्टिंग’ (Masting) नावाची एक नैसर्गिक आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. काही विशिष्ट वर्षांमध्ये झाडे अचानक मोठ्या प्रमाणावर फळे आणि बियांची निर्मिती करतात. यामागे अनेक कारणे असू शकतात. जसे की, मागील हंगामातील हवामान, फुलोऱ्याच्या वेळेचे तापमान आणि हो, पाण्याचा ताण (Water stress) सुद्धा.जेव्हा जमिनीत पाण्याची तीव्र कमतरता जाणवू लागते किंवा उष्णतेची लाट येते, तेव्हा झाडाला आपल्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाल्याची जाणीव होते. अशा वेळी झाड ‘डिफेन्स मोड’मध्ये जाते. आपली सर्व ऊर्जा नवीन पाने किंवा फांद्या वाढवण्याऐवजी, ‘प्रजाती टिकवण्यासाठी’ जास्तीत जास्त फळे (बिया) निर्माण करण्याकडे ते वळवते. याला ‘स्ट्रेस फ्रूटिंग’ म्हटले जाते; मात्र व्हॉट्सॲप पोस्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे याला ‘सुसाईड फ्रूटिंग’ (Suicide Fruiting ः स्वतःला संपवून फळे देणे) म्हणणे चुकीचे आहे. जांभळाचे झाड असे फळे देऊन मरत नाही. ते एक बहुवार्षिक झाड असून अनेक दशके जगते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे झाडाला भविष्यात काय होणार आहे, याचे ‘भाकीत’ करता येत नाही. ते फक्त सध्याच्या आणि नुकत्याच होऊन गेलेल्या पर्यावरणीय ताणाला (उदा. गेल्या वर्षीचा पाऊस, यंदाचा कडक उन्हाळा...) प्रतिसाद देत असते. त्यामुळे भरपूर जांभळे आली म्हणजे ‘येणारा काळ दुष्काळाचाच असेल’ असा दावा मात्र विज्ञानाशी सुसंगत नाही..Premium|El Nino Impact : दुष्काळ, अन्नटंचाई आणि राजकीय उलथापालथींमागील एल निनोचे वास्तव.सुपर एल निनो ः यंदाच्या पावसाचा खरा खलनायकनिसर्गाचे हे जांभळाचे संकेत बाजूला ठेवले, तरी हवामानशास्त्रानुसार यंदा २०२६ मध्ये पावसाची स्थिती खरोखरच चिंताजनक आहे आणि त्यामागील सर्वात मोठे पर्यावरणीय अन् वैज्ञानिक कारण म्हणजे ‘सुपर एल निनो’ (Super El Niño). एल निनो म्हणजे प्रशांत महासागराच्या विषुववृत्तीय भागातील पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा जास्त वाढण्याची नैसर्गिक घटना. जेव्हा हे तापमान अत्यंत वेगाने आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढते तेव्हा त्याला ‘सुपर एल निनो’ असे म्हटले जाते. या प्रचंड उष्णतेमुळे जागतिक हवामानाचे चक्र पूर्णपणे बिघडते. प्रशांत महासागरातील उष्णतेमुळे हवेच्या दाबाचे पट्टे बदलतात, ज्यामुळे हिंदी महासागरातून भारताकडे येणारे मॉन्सूनचे वारे अत्यंत कमकुवत होतात. २०२६च्या मॉन्सूनवर या ‘सुपर एल निनो’चा थेट आणि गंभीर परिणाम दिसत आहे. यामुळेच मोसमी वाऱ्यांची गती मंदावली असून, भारतीय उपखंडात उच्च दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे पाऊस देणारे ढग तयार होण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी, मॉन्सूनचे आगमन लांबले आहे आणि पावसाच्या वितरणात मोठी अनियमितता येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.अधिकृत अंदाज आणि महाराष्ट्रभारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) २०२६च्या मॉन्सूनसाठी जो अधिकृत अंदाज वर्तवला आहे, तो ‘सुपर एल निनो’च्या धोक्याला दुजोरा देणारा आहे. ‘आयएमडी’च्या ताज्या आणि अद्ययावत माहितीनुसार, यंदा देशभरात सरासरीपेक्षा कमी (Below Normal) पाऊस पडण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. यंदाचा नैर्ऋत्य मॉन्सून (जून ते सप्टेंबर) दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) केवळ ९० ते ९२ टक्के राहील, असा स्पष्ट अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे..आता सर्वात मोठा प्रश्न उरतो, की महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये दुष्काळ पडणार का? मॉन्सून उशिरा येत आहे, याचा अर्थ लगेच संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करता येत नाही. शेतीसाठी केवळ पावसाचे एकूण प्रमाण महत्त्वाचे नसते; तर त्याचे वितरण सर्वाधिक महत्त्वाचे असते. समजा, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये चांगला पाऊस झाला; तर उशिरा आलेल्या मॉन्सूनची काही अंशी भरपाई होऊ शकते; परंतु महाराष्ट्राच्या भौगोलिक रचनेचा विचार केल्यास धोका मोठा आहे. ‘आयएमडी’च्या आकडेवारीनुसार यंदा कोरड्या हवामानाचा धोका अधिक असल्यामुळे मराठवाडा, विदर्भातील काही भाग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पावसाच्या छायेतील प्रदेश (Rain shadow regions) अत्यंत संवेदनशील बनले आहेत. जर पेरणीयोग्य पाऊस वेळेवर पडला नाही आणि त्यानंतर पावसात मोठा खंड (Prolonged dry spells) पडला; तर या भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पिण्याच्या पाण्याचे मोठे संकट नक्कीच उभे राहू शकते. संपूर्ण राज्यभर एकाच वेळी कडक दुष्काळ पडेल, असे आताच ठामपणे सांगता येणार नाही; पण कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात परिस्थिती नक्कीच ‘अलर्ट’ राहण्यासारखी आहे.सारांश सांगायचा, तर अंगणातल्या जांभळाच्या सड्यावरून दुष्काळाची १०० टक्के खात्री देता येत नसली, तरी आजीबाईंच्या परंपरेतील तो एक ‘धोक्याचा इशारा’ आपण समजून घेतला पाहिजे. वनस्पती निसर्गातील बदलांना आपल्यापेक्षा खूप आधी आणि संवेदनशीलतेने ओळखतात. पारंपरिक शहाणपण जे सांगत आहे, त्याला यंदा आधुनिक हवामान विज्ञानाचीही जोड मिळाली आहे. ‘सुपर एल निनो’सारखी जागतिक संकटे आणि ‘आयएमडी’चे आकडे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचेच स्पष्ट संकेत देत आहेत.पारंपरिक शहाणपण आणि आधुनिक विज्ञान या दोन्ही गोष्टी आज आपल्याला एकच गंभीर संदेश देत आहेत, पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करा. निसर्गाने दिलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणे आता आपल्याला परवडणारे नाही. यंदा जांभळे अजूनही आहेत. त्यांचा आस्वाद जरूर घ्या; पण त्याच वेळी पाण्याचे काटेकोर नियोजन, भूजल पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न आणि जलसंधारणाकडे अत्यंत गांभीर्याने लक्ष देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. निसर्ग आणि विज्ञान या दोघांचाही हाच कौल आहे... तो समजून घ्यायलाच हवा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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