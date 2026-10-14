Premium|Jeffrey Archer Novels : पुण्यातील हाँगकाँग लेनपासून जागतिक लोकप्रियतेपर्यंत जेफ्री आर्चर यांचा प्रवास

प्रा.अविनाश कोल्हे - sakal.avtaran@gmail.com१९७०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पुण्यातल्या डेक्कन टॉकीजच्या अगदी बाजूला असलेल्या हाँगकाँग लेनमध्ये जुन्या पुस्तकांचं एक दुकान होतं. या दुकानात लोकप्रिय इंग्रजी कादंबऱ्या भाडेतत्त्वावर वाचायला मिळत असत. दहा रुपये अनामत रक्कम आणि आठवड्याचं भाडं, असा व्यवहार होता. कादंबरी वाचून झाली, की भाडं कापून अनामत रक्कम परत मिळत असे. या गल्लीत मला जसं हेरॉल्ड रॉबिन्स आणि जेम्स हॅडली चेस सापडले तसेच जेफ्री आर्चरसुद्धा सापडले आणि मग सापडतच गले. अलीकडे जेफ्री यांच्या निधनाची बातमी आली आणि डोळ्यांसमोर हाँगकाँग लेन तरळून गेली.अनेक पाश्चात्त्य लोकप्रिय आणि अभिजात लेखकांप्रमाणेच जेफ्री यांचं (१९४०-२०२६) लेखन प्रचंड होतं. त्यांच्या नावावर तब्बल ४२ पुस्तकं आहेत. त्यात ३१ कादंबऱ्या आहेत. ३१ कादंबऱ्या, महाराजा! आपले बरेच मराठी कादंबरीकार दोन-तीन कादंबऱ्या लिहून थांबतात. या कादंबऱ्यासुद्धा अनेकदा आत्मचरित्रात्मक असतात. त्यात व्यक्तिचित्रांचा विकास, कल्पक कथानक, त्याची दर्जेदार बांधणी वगैरे फारसं नसतं. ‘लोकप्रिय लेखक’ म्हणून जेफ्री यांची कारकीर्द सुमारे पन्नास वर्षं सुरू होती. एका अंदाजानुसार त्यांच्या पुस्तकांची एकूण विक्री तीस कोटींहून अधिक भरते. इंग्लंडमधील ‘संडे टाइम्स’च्या बेस्ट सेलरच्या यादीत त्यांचं नाव पंधरा वर्षं स्थान मिळवून होतं; तर अमेरिकेतील ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या यादीत पाच वर्षं. हे भाग्य हेवा वाटण्यासारखं आहे. १९७६ मध्ये त्यांची पहिली कादंबरी ‘नॉट अ पेनी मोअर, नॉट अ पेनी लेस’ने सुरू झालेला प्रवास ‘ॲडम अँड ईव्ह’ या शेवटच्या कादंबरीच्या प्रकाशनाने थांबला. ही कादंबरी प्रकाशित होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी, म्हणजे सोमवारी ५ ऑक्टोबर रोजी त्यांना मृत्यूने गाठलं. .Premium|Student Protest on Gyanesh Kumar: विद्यार्थी आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय मदत मिळू शकते? संयुक्त राष्ट्रांपासून मानवाधिकार संघटनांपर्यंत कोणते पर्याय उपलब्ध?.मृत्यूसमयी त्यांचं वय ८६ होतं.जेफ्री यांच्या वडिलांचं वय ६४ होतं जेव्हा त्यांचा १५ एप्रिल १९४० रोजी जन्म झाला. तरुणपणी जेफ्री यांनी फुटकळ नोकऱ्या केल्या. १९६७ मध्ये ते राजकारणात शिरले आणि हुजूर पक्षाचे सभासद झाले. वयाच्या २९व्या वर्षी म्हणजे १९६९ मध्ये ते खासदार म्हणून निवडून आले. राजकीय विचारसरणीचा विचार केल्यास जेफ्री ‘उजव्यातील डावा’ होते. १९७४ मध्ये त्यांच्या दुर्दैवाला सुरुवात झाली. चार आठवड्यांत-तीन महिन्यांत पैसे दुप्पट करून देणाऱ्या ‘ॲक्वाब्लास्ट’ नावाच्या कॅनडातील एका कंपनीत त्यांनी भलीथोरली रक्कम गुंतवली. अशा स्थितीत जे व्हायचं तेच झालं. ती कंपनी बुडाली. या व्यवहारात त्यांच्या डोक्यावर पाच लाख पाउंडचं कर्ज झालं. (साहेबाच्या देशातसुद्धा असे आर्थिक घोटाळे होतात, हे वाचून फार बरं वाटलं.) त्यांना दिवाळखोर जाहीर करावं लागलं. ब्रिटिश कायद्यानुसार दिवाळखोर व्यक्तीला खासदार राहता येत नाही. परिणामी जेफ्री यांनी ऑक्टोबर १९७४ मध्ये खासदारकीचा राजीनामा दिला.येथून ‘लेखक’ जेफ्री यांची कारकीर्द सुरू होते. कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी १९७४ मध्ये पहिली कादंबरी ‘नॉट अ पेनी मोअर, नॉट अ पेनी लेस’ लिहिली. सुरुवातीला ती १४ प्रकाशकांनी नाकारली. ती प्रकाशित व्हायला १९७६ साल उजाडलं. प्रकाशित झाल्यावर मात्र वाचकांनी ती डोक्यावर घेतली. ‘नॉट अ पेनी मोअर, नॉट अ पेनी लेस’ कादंबरीत जेफ्री यांना गुंतवणूक करताना आलेल्या भयानक अपयशाचे संदर्भ येतात. ही कादंबरी तडाखेबंद खपली. एका अंदाजानुसार तिच्या तीन कोटी प्रती विकल्या गेल्या. तिची सुवर्णमहोत्सवी प्रत ऑगस्ट २०२६मध्ये प्रकाशित करण्यात आली होती; तेव्हा त्यांनी त्यांचे पैसे बुडवलेल्या ‘ॲक्वाब्लास्ट’ या कॅनेडियन कंपनीच्या शेअर सर्टिफिकेटचा फोटो छापला होता..जेफ्री यांच्या कादंबऱ्या भारतात फार लोकप्रिय होत्या. २०१९ मध्ये ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं होतं, की त्यांची ‘केन अँड एबल’ ही कादंबरी पाच कोटी भारतीय वाचकांनी वाचली. विकल्या गेलेल्या असंख्य प्रती अर्थातच पायरेटेड म्हणजे बेकायदा होत्या. असाच अनुभव जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांनासुद्धा आला होता. १९३३ मध्ये भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या शॉ यांना मुंबईच्या पदपथावर त्यांच्या पुस्तकाच्या असंख्य बेकायदा प्रती दिसल्या होत्या. हे बघून शॉ प्रचंड चिडले होते.१९७९मध्ये आलेल्या ‘केन अँड एबल’ कादंबरीने जेफ्री यांना प्रचंड पैसा मिळवून दिला. त्यात लोकप्रिय कादंबरीचा मसाला ठासून भरला आहे. त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे केन आणि एबल ही कथा बायबलमधील जुन्या करारातील आहे. ॲडम आणि ईव्हची दोन मुलं म्हणजे थोरला केन आणि धाकटा एबल. पुढे रागाने, मत्सराने पेटलेला केन धाकट्या भावाला मारून टाकतो. या कथेतला गाजलेला नैतिक प्रश्न म्हणजे ‘Am I my brother’s keeper?’ काही अभ्यासकांच्या मते, जेफ्री यांच्या गाजलेल्या कादंबरीची प्रेरणा म्हणजे बायबलमधील ही कथा. जेफ्री यांनी १९८२ मध्ये या कादंबरीचा उत्तरार्ध ‘The Prodigal Daughter’ लिहिला. ही कादंबरीसुद्धा वाचकांना अतोनात आवडली. येथेही जेफ्री यांनी बायबलमधील नव्या करारातील ‘The Return of The Prodigal Son’ या नीतीकथेचं मध्यवर्ती सूत्र वापरलं. मूळ कथेत मुलगा आहे, तर जेफ्री यांच्या कादंबरीत मुलगी फ्लोरेंटिना रोस्नोव्हस्की आहे. बायबलमधील कथेत मुलगा वडिलांची इस्टेट उधळतो, तर विसाव्या शतकात मुलीसुद्धा वडिलांच्या इस्टेटीची उधळपट्टी करू शकतात. बदलत्या काळाचं चित्रण! जीवनात आलेल्या असंख्य चढउतारांवर मात करून या कादंबरीची नायिका फ्लोरेंटिना शेवटी अमेरिकेची पहिली महिला राष्ट्राध्यक्ष होते. आधी पुरुष नायक असलेल्या कादंबऱ्या लिहिणाऱ्या जेफ्री यांनी या कादंबरीत एका स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवलं होतं. .पुढे त्यांनी खासदार झाल्यावर राजघराण्यातील मुलींनाही समान हक्क असावा, यासाठी वारसा कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे २०१३ मध्ये ‘सक्सेशन टू द क्राउन’ कायदा संमत झाला. त्यानुसार थोरल्या मुली असताना धाकट्या मुलांना वारसाहक्कात अग्रक्रम देण्याची प्रथा बंद झाली. त्यानंतर जेफ्री यांचं लेखन वाचकांच्या पसंतीस उतरतच गेलं. त्यांची जवळपास प्रत्येक कादंबरी लोकप्रिय ठरली. कदाचित या लोकप्रियतेमुळे १९९२ मध्ये हुजूर पक्षाने त्यांचं राजकीय पुनर्वसन केलं आणि त्यांची ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’मध्ये नेमणूक केली. मात्र पुन्हा एकदा जेफ्री कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आणि २००१मध्ये त्यांना मानहानीच्या खटल्यात खोटं बोलल्याबद्दल चार वर्षांचा तुरुंगवास घडला; पण सुटकेनंतर ते पुन्हा ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’मध्ये दाखल झाले. मार्च २०१५ मध्ये जेफ्री पुण्याला आले होते. ते ‘मायटर दॅन द स्वोर्ड’ या त्यांच्या पाचव्या कादंबरीच्या प्रमोशनसाठी आले होते. तेव्हा पुणेकरांनी त्यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. औंधमधील ‘क्रॉसवर्ड’मध्ये हा कार्यक्रम झाला होता.एखादा लेखक-कलाकार केवळ कलेच्या आधारावर स्थळकाळाच्या मर्यादा ओलांडून जगभरच्या वाचकांच्या गळ्यातील ताईत कसा होतो, याचे प्रत्यंतर जेफ्री आर्चर यांच्याकडे पाहिल्यावर येते.प्रसिद्ध ब्रिटिश कादंबरीकार जेफ्री आर्चर यांच्या निधनाने जागतिक साहित्यविश्वातील लोकप्रिय पर्वाचा अस्त झाला. पुण्यातल्या हाँगकाँग लेनमधील जुन्या पुस्तकांच्या दुकानात त्यांच्या कादंबऱ्यांशी झालेली ओळख पुढे जगभरातील कोट्यवधी वाचकांना मोहवणाऱ्या लेखनप्रवासाची साक्षीदार ठरली. त्यांच्या आयुष्याइतकाच रंजक आहेत्यांचा लेखनप्रवास...लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कलासंस्कृतीच्या घडामोडींचे अभ्यासक आणि प्रसिद्ध कादंबरीकार आहेत.nashkohl@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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