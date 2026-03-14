Premium|Stolen Focus Johann Hari : एक अखंडी ध्याया है..

विश्राम ढोले, माध्यम, तंत्रज्ञान आणि संस्कृतीचे अभ्यासकगुंतागुंतीचे विचार, दीर्घ नियोजन, नैतिक पेचांबाबतची चर्चा, सर्जनशील काम आदी गोष्टी आपल्याला हळूहळू झेपेनाशा होतील, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात. तुमच्यापैकी किती जणांना गेल्या काही वर्षांपासून पुढीलप्रमाणे अनुभव येत आहेत? आवडते पुस्तक वाचतोय; पण दोन-तीन पानांच्यापुढे सलग वाचता येत नाही. एखाद्या आवडत्या व्यक्तीशी बसून छान गप्पा मारतोय. पण दोनचार मिनिटातच फोनसाठी हात शिवशिवतायत. एखादे किचकट वेळखाऊ काम पूर्ण करायचेय; पण सुरू केल्यावर पाचदहा मिनिटातच आपण सोपी पळवाट शोधतोय. तुमचे स्वतःबद्दलचे अनुभव असे नसतील, तर उत्तमच. पण तसे असतील तर तुम्ही एकटे नाही. जगातील लाखो लोक स्वतःबद्दल अशी तक्रार करू लागले आहेत. इंग्लंडमध्ये पत्रकार म्हणून काम केलेल्या जोहान हॅरी यांनी ‘स्टोलन फोकस’ या पुस्तकात या सार्वत्रिक तक्रारींचा आढावा घेतला आहे. आपल्या लक्ष देण्याच्या, अवधान देण्याच्या क्षमतेचीच जणू सार्वत्रिक चोरी होत आहे, असा त्यांचा दावा. बारा व्यापक कारणांमुळे अवधानाची अशी चोरी होत आहे, असे हॅरी म्हणतात. त्यात ‘झोपेचे अपुरे प्रमाण’ ते ‘नव्या मानवी संस्कृतीचे दडपण’ अशा अनेक व्यवस्थात्मक कारणांचा ते समावेश करतात..पण त्यातले सगळ्यात मोठे आणि थेट कारण म्हणजे आपल्याला व्यापून राहणारी डिजिटल व्यवस्था. माहिती, संवाद, चित्र, दृश्य आणि ध्वनी यांचा आकर्षक कल्लोळ करून आपले लक्ष सतत वेधून घेण्याची या व्यवस्थेची ताकद प्रचंड आहे. मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘लक्ष देणे’ या महत्त्वाच्या मानसिक-शारीरिक क्षमतेचे हे नियोजनपूर्वक होत असलेले अपहरण आहे. वर वर्णन केलेल्या सार्वत्रिक तक्रारी म्हणजे या अपहरण होत गेलेल्या, शतखंडित होत गेलेल्या अवधानाचे परिणाम. वरकरणी ते तितकेसे गंभीर वाटणार नाही. पण वर्तनवादी अर्थशास्त्राच्या मांडणीसाठी नोबेल मिळालेल्या डॅनियल कान्हमन यांच्या विश्लेषणाच्या संदर्भात या बदलांकडे पाहिले तर त्यातील गांभीर्य लक्षात येऊ शकते. ‘थिंकिंग फास्ट अँड स्लो’ या लोकप्रिय पुस्तकात त्यांनी विचार करण्याच्या पद्धतींची मांडणी केली आहे.त्यांच्या मते आपल्या विचारांच्या दोन व्यवस्था असतात. पहिली व्यवस्था वेगवान विचार करते. ती प्रतिक्रियात्मक असते. तिला नावीन्याची आवड असते. ती उद्दिपन आणि उत्तेजनेच्या शोधात असते. व्यत्यय, बदल, इशारे आणि अनपेक्षित लाभ वा हानी याकडे ती जास्त लक्ष देते. सजींवांमधील मेंदूच्या उत्क्रांतीत प्राथमिक टप्प्यावर विकसित झालेल्या सबकॉर्टिकल भागात ही विचारप्रक्रिया उलगडते. डोपामिननिर्मित उत्तेजना आणि अपेक्षापूर्तीचा आनंद हे या व्यवस्थेचे इंधन. आपले दैनंदिन आणि ऑटोमोडमध्ये होणारे निर्णय आणि घडणाऱ्या कृती हे या पहिल्या विचारव्यवस्थेचे फलित. उत्क्रांतीमध्ये टिकण्याच्या (सर्व्हायव्हल) कार्यामध्ये या प्रक्रियेचे मोठे योगदान आहे..Premium|Digital Safety : लक्ष विचलित करण्यासाठीच समाजमाध्यमं विकसित केली आहेत का?.दुसरी व्यवस्था मंदगतीने चालते. ती प्रतिक्रियेने नाही तर स्वप्रेरणेने चालते. ती चालविण्यासाठी व्यत्यय, इशारे, लाभ- हानी वगैरे बाह्य गोष्टींची नाही तर इच्छा, निर्धार आणि अवधान अशा अंतर्गत साधनांची गरज असते. तिला गुंतागुंत आवडते. ही व्यवस्था वरवरचा नाही तर खोलवरचा विचार करते. आत्ता आणि इथेमध्ये किंवा अगदी नजीकच्या भविष्यामध्ये गुंतण्यापेक्षा ही व्यवस्था अधिक लांबच्या भविष्याचा विचार करू पहाते. व्यक्ती, साधने, स्थिती, भविष्य अशा अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन ही व्यवस्था त्यांचे काहीतरी प्रतिमान (वर्ल्ड मॉडेल) तयार करते आणि त्यानुसार निर्णय घेते. ही दुसरी विचारव्यवस्था मेंदू उत्क्रांतीच्या नंतरच्या टप्प्यावर विकसित झालेल्या ‘प्रीफ्रन्टल कॉर्टेक्स’ या भागात प्रामुख्याने उलगडते. सलग वाचन, गुंतागुंतीची कारणमीमांसा, नैतिकतेविषयीचे सखोल आकलन, दीर्घकालीन नियोजन, सर्जनशील काम वगैरे बौद्धिक-मानसिक कष्टाची कामे या विचारपद्धतीत चालतात.विचलित झालेले लक्षअशा तपशीलात जाणाऱ्या, क्रमशः उलगडणाऱ्या गुंतागुंतीच्या विचारांसाठी मेंदुला अवधानाची म्हणजे कष्टपूर्वक लक्ष देण्याची गरज असते. तिथे लक्ष विचलित होणे म्हणजे या कामात अडथळा येणे. अशा एका व्यत्ययामुळे विचलित झालेले लक्ष पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर आणण्यासाठी सरासरी तेवीस मिनीटे लागतात, असे एक संशोधन सांगते. दुसऱ्या संशोधनानुसार, सर्जनशील काम करताना लक्ष विचलित झाले तर ते काम पूर्ण करायला वेळ तर लागतोच, शिवाय झालेल्या कामाचा दर्जाही तीसेक टक्क्यांनी घसरतो. आता या संशोधनांचे निष्कर्ष सार्वत्रिक केले नाही तरी गुंतागुंतीच्या आणि सृजनात्मक कामासाठी लक्ष केंद्रित करावे लागते, अन्यथा ते खूप वेळ घेते, नाहीतर बिघडते हा तर आपल्या नेहमीचा अनुभव आहे. महाभारतातल्या कथेमध्ये अर्जुनाला जसा पक्ष्याचा फक्त डोळा दिसत होता, बाकी काही नाही, तसे एकवटून लक्ष द्यावे, ही या दुसऱ्या विचारपद्धतीची गरज असते.डिजिटल व्यवस्था पहिल्या विचारपद्धतीला मुळातून प्राधान्य देत असल्याने साहजिकच दुसऱ्या विचारपद्धतीसाठी उपलब्ध सामुग्री- म्हणजे अर्थातच लक्ष वा अवधान- हळूहळू कमी होत जाते. ही स्थिती व्यक्ती आणि समुहांच्या आयुष्यात खूप काळ टिकली तर हळूहळू दुसऱ्या विचारपद्धतीचा आपला सराव कमी होत जाईल. याचाच अर्थ गुंतागुंतीचे विचार, दीर्घ नियोजन, नैतिक पेचांबाबतची चर्चा, सर्जनशील काम आदी गोष्टी आपल्याला हळूहळू झेपेनाशा होतील, अशी भीती तज्ज्ञ व्यक्त करतात. किचकट प्रश्नावर थातुरमातुर चर्चा करून, किरकोळ, अल्पजीवी उपाय सुचवून ‘बस, संपला विषय’ असे म्हणत चर्चा गुंडाळणाऱ्या लोकांचे आपल्याकडचे वाढते प्रमाण, हे याच अवधानक्षय रोगाचे एक लक्षण. पण असा अवधानक्षय आणि किचकट विचारप्रक्रियेबद्दलची व्यवस्थात्मक अनास्था परवडणारी नाही. कारण धोरणनिर्मिती, लोकशाही संवाद, पर्यावरणअभ्यास, हवामानबदल, आर्थिक नियोजन यांसारख्या अनेक गोष्टींसाठी दीर्घ अवधान लागते, तशी मानसिकता विकसित व्हावी लागते. पण लक्ष देण्याच्या आपल्या मनोकायिक क्षमतेचा ऱ्हास करून डिजिटल व्यवस्था आपला हा दीर्घ दमसास हळूहळू कमी करत चालल्या आहेत. डिजिटल साधनांचा विवेकपूर्ण वापर करून, प्रसंगी डिजिटल सुट्टी घेऊन आपण आपला दमसास वैयक्तिक पातळीवर कदाचित परत मिळवूही. पण हा तात्कालिन आणि वैयक्तिक उपाय आहे. व्यवस्थात्मक उत्तर नव्हे. म्हणूनच युरोपीय युनियनसारख्या नियामक व्यवस्था आता या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहू लागल्या आहेत. अवधान स्वातंत्र्य’ हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, असे मुद्दे तिथे चर्चेत येऊ लागले आहेत. त्यादृष्टीने डिजिटल व्यवस्थांचे नियमन करण्यासाठी पावले उचलली जाऊ लागली आहेत..अवधान ताब्यात ठेवण्याच्या, लक्ष केंद्रित करून ध्यान करण्याच्या क्षमतेला आपल्या अनेक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि आरोग्यपरंपरांमध्ये महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. संतसाहित्यामध्ये, नाथ संप्रदायांतील निर्गुणी भजनांमध्ये त्याचे अनेक संदर्भ सापडतात. गोरखनाथांच्या ‘शुन्य शहर गढ शहर घर बस्ती’ या सुंदर पण गूढ निर्गुणी अभंगाच्या शेवटी एक फार छान ओळ येते- ‘एक अखंडी ध्याया है’. अखंड अशा ब्रह्माचे ध्यान अशा अर्थाने ही ओळ येते. हा आध्यात्मिक संदर्भ बाजूला ठेवला तरी आज लौकिक आयुष्यातील सत्य, शिव किंवा सुंदर साधण्यासाठी आपले 'ध्यान अखंड' राखण्याचे आव्हान आपल्याला स्वीकारावे लागणार आहे हे नक्की.. 