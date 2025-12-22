Premium|John Cena Retirement : हार न मानणारा योद्धा!

स्वदेश घाणेकर- swadesh.ghanekar@esakal.com‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ सुपरस्टार जॉन सीनाची निवृत्ती भारतीयांसाठी विशेष हळवी ठरली. ४८ वर्षीय जॉन भारतीयांसाठी हक्काचा सुपरस्टार होता, आहे आणि राहील... जॉन आता रिंगमध्ये दिसणार नाही, ही कल्पनाच अनेकांना अस्वस्थ करते. कारण भारतीय चाहत्यांसाठी तो फक्त रेसलर नव्हता; तर कधीही हार न मानणारा आदर्श होता.र्ल्ड रेसलिंग एंटरटेन्मेंट अर्थात ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ सुपरस्टार जॉन सीना निवृत्त झाला. तब्बल २० वर्षांच्या कारकिर्दीत जॉनने १७ वेळा वर्ल्ड चॅम्पियन आणि एकदा ग्रँडस्लॅम चॅम्पियन होण्याचा मान पटकावला. खेळाडू एक ना एक दिवस निवृत्ती घेतोच; तशीच ती जॉनने घेतली... पण ती भारतीयांसाठी विशेष हळवी ठरली. ४८ वर्षीय जॉन भारतीयांसाठी हक्काचा सुपरस्टार होता, आहे आणि राहील...‘नमस्ते भारत’ असं म्हणत जेव्हा सुपरस्टार जॉन सीना आपल्या भूमीत आला तेव्हा चाहत्यांनी त्याला घातलेला गराडा त्याच्यावरील प्रेमाचाच पुरावा होता. त्यामुळेच जॉन सीना आता ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’च्या रिंगमध्ये दिसणार नाही, हे ऐकून भारतीय चाहत्यांना वाईट वाटणं साहजिक आहे..९०च्या दशकात ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ लोकप्रिय होऊ लागलं तेव्हा इंग्रजी फारसं न समजणाऱ्या भारतीय प्रेक्षकांनीही रिंगमधल्या भावना अचूक पकडल्या. अंडरटेकरची गूढ एन्ट्री, द रॉकचे संवाद, स्टोन कोल्ड स्टीव्ह ऑस्टीनचं सेलिब्रेशन, केन, बिग शो, हल्क हॉगन, कर्ट अँगल, ब्रॉक लेसनर, रँडी ऑर्टन यांची रिंगमधील शैली... हे सगळं भाषेपलीकडचं होतं. या सुपरस्टार्सच्या रिंगमधील स्टाइलची नक्कल भारतीय तरुण करू लागले होते... मग ती मारहाणीची असो किंवा पेहरावाची; मात्र ही मंडळी निवृत्त होत गेली आणि ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’ (वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन) मधील भारतीयांचा रसही कमी झाला.केबल टीव्हीच्या त्या काळात रात्री उशिरा ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’ पाहणाऱ्या पिढीने या सर्वांना भरभरून प्रेम दिलं. ‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ’चं ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’झालं; पण भारतीय चाहत्यांना पुन्हा ते आपलेसे करण्यात अपयशी ठरले; मात्र एक नाव ज्याने पुन्हा एकदा भारतीयांचं प्रेम मिळवलं ते म्हणजे, जॉन सीना...‘U Can See Me, My Time Is Now’ हे जॉनचं प्रवेशगीत युवकांना प्रेरित करणारं ठरलं. अनेकांच्या मोबाईलची रिंगटोनही हीच असायची. जॉन सीनाची, कधीही हार न मानणारी वृत्ती भारतीयांना आकर्षित करणारी ठरली. भारतामध्ये संघर्ष हा नित्याचाच शब्द आहे. स्पर्धा, अपयश, आर्थिक अडचणी, परीक्षा, नोकरी, समाजाचं दडपण... या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर जॉन सीनाचा संदेश भारतीय तरुणांना आपलासा वाटला. ‘Never Give Up’ ही फक्त ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ची टॅगलाइन नव्हती; तर ती भारतीय युवकांसाठी प्रेरणादायी घोषणा बनली..Premium|Pu Bha Bhave Adich Akshare : कुत्रा आणि माणूस; निस्वार्थ मैत्री, आठवणी आणि जिव्हाळ्याचे किस्से.जॉन सीनाचा जन्म २३ एप्रिल १९७७ मध्ये मॅसॅच्युसेट्समधील वेस्ट न्यूबरी येथे झाला. त्याचे आजोबा टोनी लुपियन, हे बेसबॉल खेळाडू होते, जे उद्योगपती युलिसिस जे. लुपियन यांचे पुत्र होते. जॉन सीनाचं शिक्षण मॅसॅच्युसेट्समधील लॉरेन्स येथील सेंट्रल कॅथोलिक हायस्कूलमध्ये झालं आणि त्यानंतर तो अॅशबर्नहॅम, मॅसॅच्युसेट्स येथील कुशिंग अकादमीमध्ये गेला. १९९९ मध्ये व्यायाम शरीरक्रिया विज्ञान आणि किनेसियोलॉजीमध्ये पदवी घेतल्यानंतर त्याने बॉडीबिल्डिंगमध्ये करिअर केलं. पुढे लिमोझिन चालक म्हणून कामही केलं.तीन दिवसांपूर्वी जॉन सीना ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ कारकिर्दीतील शेवटचा सामना खेळला. गुन्थरविरुद्धच्या निरोपाच्या सामन्यात त्याची हार झाली. त्याने कारकिर्दीत शेवटच्या वेळी ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार’ म्हणून ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ लॉकर रूममध्ये परतताना आपले बूट रिंगमध्ये सोडले. २००१ मध्ये ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ने जॉनला करारबद्ध केलं. स्प्रिंगफिल्ड कॉलेजमधील माजी एनसीएए डिव्हिजन III ऑल-अमेरिकन फुटबॉलपटू, बॉडीबिल्डर बनण्याची इच्छा बाळगणारा आणि कुस्ती व्यवस्थापक ‘जॉनी फॅब्युलस’ यांचा मुलगा जॉन याला ओहायो व्हॅली (Ohio Valley) रेसलिंगमध्ये करारबद्ध केलं. गोरा रंग, मोठे बायसेप्स असलेला युवा खेळाडू, जो ‘५० टक्के माणूस आणि ५० टक्के मशीन’ असल्याचे घोषित करत ‘द प्रोटोटाइप’ असं नाव देण्यात आलं होतं... तो ‘स्ट्रीट फायटर’ नॉकऑफमधील व्हिडिओ-गेम पात्रासारखा दिसत होता. फेब्रुवारी २००२ मध्ये जॉनने ‘ओव्हीडब्ल्यू’ चॅम्पियनशिप जिंकली आणि ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ मुख्य रोस्टरमध्ये प्रवेश केला. पहिल्याच सामन्यात कर्ट अँगलसमोर उभं राहून ‘आय ॲम जॉन सीना’ असं ठणकावून सांगणारा हा तरुण, तेव्हाच नव्या सुपरस्टारच्या आगमनाची चाहूल देत होता. तेव्हा कर्ट अँगलने जॉनची खिल्ली उडवली होती; परंतु त्याच्या मागे प्रेक्षक उभे राहिले. नवा स्टार तेव्हा उदयास आला होता... जॉन त्याच्या युरोपियन दौऱ्याचा आनंद घेत होता. तोच एका रात्री, टूर बसच्या मागच्या बाजूला रिकिशी आणि रे मिस्टीरियोसह कुस्तीपटूंचा एक गट फ्रीस्टाइल रॅप करत होता. जॉनकडेही ती प्रतिभा होती आणि तोही त्यांच्यात सहभागी झाला. हे सर्व तेव्हाची क्रिएटिव्ह टीममधील स्टेफनी मॅकमोहन ऐकत होती आणि तिने जॉनला रॉकस्टार बनण्याचा सल्ला दिला... त्याचं रॅप गीतही चर्चेत राहिलं. तिच्या सल्ल्याने जॉनने त्याच्या पात्रात फ्रीस्टायलिंग जोडलं. त्यानंतर एक नवा जॉन पाहायला मिळाला. डोक्यावर तिरपी टोपी, थ्री फोर्थ जीन्स, ढगळं टी शर्ट, गळ्यात साखळी, मनगटावर बँड किंवा स्वीटबँड... जो जिंकल्यानंतर तो प्रेक्षकांमध्ये भिरकावून द्यायचा. हा जॉन जगभरातील युवकांना आकर्षित करणारा होता. रॉक अन् स्टीव्ह ऑस्टिन यांच्या चाहत्यांना सुपरस्टार मिळाला होता आणि ते त्यांना विसरून जॉनच्या प्रेमात पडले. पोटावर लाथ मारून प्रतिस्पर्ध्याला खांद्यावर उचलून फेकण्याची त्याची स्टाइल, युवकांना आकर्षित करणारी होती. त्याच स्टाइलने त्याने बिग शोला उचलून फेकलं होतं आणि पहिलं वर्ल्ड टायटल जिंकलं होतं..२०११ मध्ये रॉकने ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’मध्ये पुनरागमन केलं... सात वर्षांनी रॉक येत असल्याने उत्सुकताही तेवढीच शिगेला पोहोचली होती. त्यात रॉकची लढत जॉनविरुद्ध होणार असल्याने चाहते थोडे बुचकळ्यात पडले होते; परंतु रॉकने बाजी मारून सर्वांची मनं जिंकली; पण जॉन इतक्यात थांबणारा नव्हता. त्याने रॉकला रिमॅचमध्ये पराभूत करून तेरावं वर्ल्ड टायटल नावावर केलं. तिथून जॉन थांबला नाही आणि १७ वर्ल्ड टायटलपर्यंत त्याचा प्रवास सुरूच राहिला...जॉनने हॉलीवूडमध्येही काम केलं. हॉलीवूडमधील त्याची कारकीर्द, ‘पीसमेकर’सारखी भूमिका, ‘मेक-अ-विश फाउंडेशन’साठी केलेलं काम, या सगळ्यामुळे त्याच्याप्रती भारतीय चाहत्यांचा सन्मान अधिक वाढला. जॉनने त्याला मिळालेला पैसा अन् प्रसिद्धीचा समाजकार्यातही उपयोग केला. काही फाउंडेशनसोबत मिळून त्याने आजारी मुलांच्या उपचाराचा खर्च उचलला. २००६ मध्ये जॉन सीनाभारत दौऱ्यावर आला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये तो भारतात पुन्हा एकदा मीम कल्चरचा राजा या नव्या रूपात लोकप्रिय झाला. ‘You can’t see me’ या वाक्यावर आधारित मीम्स, व्हिडिओ, व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड्स यांनी सीनाला प्रत्येक घरात पोहोचवलं. जेव्हा जॉन सीनाने चिनी भाषेत ‘Bing Chilling’ व्हिडिओ केला, तेव्हा भारतीय इंटरनेटवर त्याची वेगळीच चर्चा झाली. भारतीय प्रेक्षकांनी त्याला ट्रोलही केलं, समर्थनही दिलं; पण एक गोष्ट स्पष्ट झाली, जॉन सीना आता फक्त रेसलर राहिला नव्हता; तरं तो ग्लोबल पॉप कल्चर आयकॉन झाला होता..जॉन आपल्याला कधी अनिल अंबानींच्या मुलाच्या लग्नात शेरवानी घालून दिसला; तर कधी बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खान याच्यासोबत... त्याच्या सोशल मीडियावर विराट कोहलीचा फोटोही दिसेल... भारतीयांच्या सुखदुःखात तो नेहमी उभा राहिलेला पाहायला मिळाला. ‘भारतीय चाहत्यांशिवाय माझं अस्तित्व शक्य नव्हतं. माझ्या यशात भारतीय चाहत्यांचा मोठा वाटा आहे,’ अशी प्रांजळ कबुली जॉनने एका मुलाखतीत दिली होती. यावरून भारतात त्याचा किती मोठा चाहतावर्ग आहे, याची जाणीव होते.आज जेव्हा जॉन सीनाच्या निवृत्तीची चर्चा होते, तेव्हा भारतात लाखो चाहत्यांच्या मनात एक वेगळीच पोकळी निर्माण होते. कारण ही निवृत्ती फक्त ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ रिंगमधून नाही, तर भारतीय चाहत्यांच्या बालपणातून, तारुण्यातून आणि आठवणींतून आहे. शाळेतून घरी आल्यावर टीव्ही लावून जॉन सीनाची एन्ट्री पाहणारी पिढी आज नोकऱ्या करते, कुटुंब चालवते; पण त्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. जॉन सीना रिंगमध्ये दिसणार नाही, ही कल्पनाच अनेकांना अस्वस्थ करते. कारण भारतीय चाहत्यांसाठी तो फक्त रेसलर नव्हता; तर कधीही हार न मानणारा आदर्श होता. त्याची निवृत्ती म्हणजे एका युगाचा शेवट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 