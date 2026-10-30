किशोर बळीआपल्या खिडकीतून दिसतं तेवढंच नसतं आकाश! म्हणून आपल्या कक्षा रुंदावण्याची कधी कधी मोठी संधी येते. त्या संधीचं सोनं करायचं ठरवलं की छान वाटत असतं. उद्याचा दिवस कसा असेल, या प्रश्नांभोवतीचा संघर्षच माणसाला जगणं शिकवत असतो... शिक्षक व्हायची इच्छा लहानपणापासूनच मनात घर करून बसली होती. मला घडवणाऱ्या माझ्या शिक्षकांचा आदर्श डोळ्यांपुढे होता. शिक्षक होऊन चिमुकल्यांच्या आयुष्याला सुंदर आकार देणं, ही गोष्ट मला नेहमीच मौलिक वाटत आली... दारव्हा पंचायत समितीच्या आवारात पंधरा-वीस शिक्षणसेवक आदेशाची वाट पाहात ताटकळत बसलेले होते. नुकतेच डीएड होऊन बाहेर पडलेले विशीतले हे तरुण. यात तरुणीही होत्या. आयुष्यातील पहिलीवहिली नोकरी. तीही मास्तरकी. कुठलं गाव मिळेल याची प्रचंड उत्कंठा आणि तितकीच चिंता प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर होती. काही जण नित्यनेमाने हजर असायचे, तर काही सही करायलाही यायचे नाहीत. गेल्या आठ दिवसांपासून हा प्रकार चालला होता. कमी अंतरावरील गाव मिळावे, म्हणून अनेकांची धडपडही चालली होती. कुणासाठी मंत्र्याचा तर कुणासाठी आमदाराचा फोन बीडीओंना आल्याचं कानावर पडत होतं. टेबलाखालून झालेल्या व्यवहारांची कुजबुजही कानावर येत होती. .Premium|Study Room : मतदारयादीचा प्रश्न ते शेतकरी आंदोलन; भारतातील पाच मोठ्या आंदोलनांचा इतिहास काय सांगतो?.माझ्याजवळ ना पैसा होता, ना कुणाची ओळखपाळख! घरापासून सव्वाशे किलोमीटर अंतरावर आलोच आहोत, तर थोडे आणखी दूर जायला काय हरकत आहे, असा विचार मी केला. गाव कुठले मिळेल, ही चिंताच सोडली. आपण जगात कुठेही गेलो तरी माणसं ही सारखीच असतात. सगळीच काही चांगली नसतात तशी सगळीच काही वाईटही नसतात. आपण स्वतः कसे आहोत, यावर बरंच काही अवलंबून असतं. राहिला प्रश्न अडीअडचणींचा. तर जिथे लोक प्रत्यक्ष जगतात, रोजीरोटीसाठी संघर्ष करतात, लेकराबाळांना जगवतात, त्यांच्यासाठी स्वप्न पाहतात अशा ठिकाणी जाऊन नोकरी करणं म्हणजे असं कुठलं दिव्य असणार आहे? उलट आपल्या चौकटीबाहेरचं जग आपल्याला अनुभवता येणार आहे. आपल्या खिडकीतून दिसतं तेवढंच नसतं आकाश! म्हणून आपल्या कक्षा रुंदावण्याची ही तर मोठी संधीच आहे, असे विचार मनात तरळत होते. छान वाटत होतं. उद्याचा दिवस कसा असेल, भविष्यात आपल्या ताटात काय वाढून ठेवलेलं असेल हे माणसाला कळत नाही, म्हणून तर जगण्यात गंमत आहे ना?शिक्षक व्हायची इच्छा लहानपणापासूनच मनात घर करून बसली होती. दहावी-बारावीत गुणवत्ता यादीत झळकूनही मी डीएडकडे वळलो. मला घडवणाऱ्या माझ्या शिक्षकांचा आदर्श डोळ्यांपुढे होता. घरची परिस्थिती बेताची. त्यामुळे नोकरी लागल्याचा आनंद मोठाच होता. शिक्षक होऊन चिमुकल्यांच्या आयुष्याला सुंदर आकार देणं, ही गोष्ट मला नेहमीच मौलिक वाटत आली. आता असा दिवसभर निरागस मनांशी माझा संवाद होणार होता.डीएडचा निकाल लागताच यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणसेवकांच्या जागा निघाल्या होत्या. मी परस्पर अर्ज करून टाकला होता. यवतमाळ जिल्हा परिषदेचा आदेश हातात पडला, पोस्टाने. त्यात दारव्हा पंचायत समिती मिळाली होती. तो आदेश पाहून बाबांना बरे वाटले. आईला मात्र आनंदापेक्षा काळजीच अधिक वाटत होती..‘‘कायले जातं बापा इतल्या दूर? मार्क चांगले हायेत ना तुले!! आकोल्यातच भेटीन नवकरी. एवढी काय घाई हाये? तुह्यं वय झालं का काय झालं? तथी कोनी वयखीपायखीचं नाई, कोनी सोयराधायरा नाई. आजकाल लोकं काही चांगले नाही राह्यले बापा! भरोसा नाई देता येत कोनाचा. आकोल्याच्या भाईर जायाचं तुले कई काम पळलं नाई अन आता इतल्या दूर...’’ आईच्या शब्दाशब्दातून माझ्याविषयीची काळजी पाझरत होती. मला बाहेरच्या जगाचा काहीही अनुभव नव्हता, म्हणून तिला अधिकच चिंता वाटत होती. बाबांनी तिचे बोलणे मध्येच तोडले. ‘‘थांब वं! रिकामी वटवट नोको करू. जातो म्हनते तं जाऊ दे त्याले. पह्यलीच आर्डर हाये त्याची. बिनापैशानं नवकरी लागली त्याले. लोकं तरसतात नवकरीसाठी. पोटापान्यासाठी जाच लागत असते दूर. पुढे पाह्यता येते बदलीचं.’’आईला धीर आला. तिने मनाला समजावलं. त्या दिवशी रात्री जागून तिने माझ्यासाठी बेसनाचे लाडू करून ठेवले. मी घरून निघालो तेव्हा तिचे डोळे पाणावले होते. आजीचाही स्वर कातर झाला होता. तिलाही गहिवरून आलं होतं. ‘‘बरोबर जाजो बापा. तब्येतीकडे ध्यान देजो. फोन करत जाय रुखमा मावशीच्या घरी.’’आजीला अधिक बोलवत नव्हतं.‘‘किशोर बोर्डे तूच का रे?’’ मी विचारांच्या तंद्रीतून जागा झालो. माझ्याच वयाचा कुणीतरी पोरगा समोर उभा होता. मी होकारार्थी मान हलवली. त्यानं खुणेनंच मागे यायला सांगितलं. मी त्याच्या मागोमाग गेलो. तो रस्त्याच्या पलीकडील रेस्टॉरंटमध्ये गेला. तिथे एक पस्तिशीतला माणूस आधीच येऊन बसलेला होता. ‘‘हे गोरले सर. शिवहरी गोरले. आमदार सायबाचा एकदम जवळचा मानूस!! डावा हातच म्हतलं तं चालते हनमंते सायबाचा.’’ हनमंते साहेबांचे नाव मी ऐकून होतो. ते तिथले मोठे राजकीय नेते आणि माजी आमदार होते.‘‘कुठचा बे तू?’’ गोरले सरांनी विचारलं.‘‘अकोल्याचा.’’‘‘कोनतं गाव भेटलं ते ठाऊक आहे का तुले?’’‘‘नाही.’’‘‘कुऱ्हाड! कुऱ्हाड कुठं हाये माहीत हाये?’’‘‘उंहूं.’’‘‘अथून सत्तेचाळीस किलोमीटर! अपडाऊन चौऱ्यान्नीव !!’’‘‘हूं.’’‘‘इतक्या दूर जाऊन काय करतं लेका नागालँडले? जवळपासचं गाव पाह्यजे असन तं बसवून देतो तुझ्या बजेट!!’’मी चूपच.‘‘फक्त दहा हजारात काम होते तुह्यावालं. आठ-दहा वर्सं बदलीची झंझट नाई.’’मी आपला गप्पच.‘‘अबे काही बोलशील की नाई?’’‘‘एवढे पैसे नाहीत सर माझ्याजवळ.’’‘‘मंग घे पायावर कुऱ्हाड मारून!! तुह्या भल्याची गोस्ट तुले सांगतली. याउप्पर तुही मर्जी!! हे माह्यं कार्ड घे. फोन करजो.’’.गोरले गुरुजी शेवटी पाच हजार रुपयांची बोली लावून रेस्टॉरंटमधून त्यांच्या मित्रासोबत बाहेर पडले. जाताना ‘‘उद्या आर्डर होतील. पाच हजार म्हनजे काही रक्कम आहे का लेका? संध्याकाळी फोन कर. जमते तुह्यं काम!!’’ असा जाताना सल्ला द्यायला विसरले नाहीत. मी पैसे देईनच हा त्यांना जणू विश्वासच होता. मी लॉजवर परतलो. विचार केला. पैसा किती कष्टाने कमवावा लागतो, याचा मला अनुभव होता. एवढी रक्कम देणं मला शक्य तर नव्हतंच, पण महत्त्वाचं म्हणजे मनाला पटत नव्हतं. अद्याप रूम वगैरे केली नव्हती. या अनोळखी खेडेवजा शहरात मोठी हुरहुर वाटत होती. एकही मित्र नाही की कुणी ओळखीचं नाही. बोलावं तरी कुणाशी आणि काय बोलावं? गाव कुठलं मिळेल, शाळा कशी असेल याची धास्ती मला वाटत नव्हतीच; पण ऑर्डर मिळायला एक एक दिवस उलटून जात होता. त्यामुळे जरा अस्वस्थ वाटायचं. कधी एकदा शाळेत जाऊन मी माझ्या विद्यार्थ्यांना भेटतो, असं मला झालं होतं. गाव कुठलंही असो आणि शाळा कोणतीही असो, विद्यार्थी-गावकरी म्हणजे जणू काही तिथे माझं गणगोतच माझी वाट पाहत आहे, असं मला वाटत होतं.लेखक कवी, अभिनेते आणि निवेदक असून वऱ्हाडी बोलीतील लेखनासाठी लोकप्रिय आहेत.kishorbali11@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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