Premium|Godrej Capital Technology Leader : आर्थिक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची!

ज्योतिर्लता बी.अलीकडच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आर्थिक व्यवहार अगदी घरबसल्या करणे शक्य झाले आहे. बँकिंग, विमा, वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपन्याही जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. नवनवे तंत्रज्ञान वापरून ग्राहकांना अधिक उत्तम आणि जलद सेवा देण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करत आहेत. अशा काही कंपन्यांमध्ये ‘गोदरेज कॅपिटल’ ही एक आघाडीची बिगरबँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे बघण्याचा तिचा दृष्टिकोन, झालेला फायदा, नव्या योजना अशा विविध पैलूंबाबत कंपनीच्या मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (सीटीओ) आणि सीआयओ ज्योतिर्लता बी. यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली मुलाखत....Premium|Indian Banking Reforms: बँकांमधील ग्राहकसेवा आणि वव्यवसायवृद्धी.प्रश्न : एका आयटी कंपनीतून सुरुवात करून, तिथून एका मोठ्या बँकेत आणि तिथून एका ‘एनबीएफसी’त अशी तुमची कारकीर्द आहे. या प्रवासाबद्दल आमच्या वाचकांना काय सांगाल?ज्योतिर्लता : माझ्या कारकीर्दीची सुरवात एका वित्तीय सेवा देणाऱ्या आयटी कंपनीत झाली. तिथे मी ‘बीएफएसआय’ ग्राहकांसाठी स्केलेबल सिस्टीम डिझाइनचा पाया तयार केला आणि आर्किटेक्चर, डिलिव्हरी या विषयांचा अभ्यास केला. आयटीमध्ये विश्वासार्हता ही महत्त्वाची बाब आहे, त्यामुळे मी त्याचाही मी अभ्यास केला. बँकिंग तंत्रज्ञानातील बदलामुळे तंत्रज्ञानाकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन बदलला. बँकेत, तंत्रज्ञान हा आधारस्तंभ नसला, तरी ग्राहकांच्या विश्वासाच्या आणि व्यवसायाच्या सातत्याशी तंत्रज्ञानाचा संबंध येतो. व्यवसाय, ऑपरेशन आणि जोखीम व्यवस्थापन हे काम पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्याबरोबर जवळून काम केल्याने मला प्रत्येक विभागाचा अनुपालन, लवचिकता आणि एकूण ग्राहककेंद्री अनुभव कसा असतो, हे कळले. याचा बँकेच्या मुख्य व्यवसायावर कसा प्रभाव पडतो याची सखोल जाणीव झाली. बँकिंगमधून ‘गोदरेज कॅपिटल’सारख्या ‘एनबीएफसी’मध्ये येणे ही एक उत्तम संधी होती. गोदरेज कॅपिटलने २०२० मध्ये आपला व्यवसाय सुरू केला आणि पहिल्या दिवसापासूनच कागदविरहित कर्जप्रवास सुरू केला, डिजिटल-फर्स्ट ऑपरेटिंग मॉडेलसाठी तयारी केली. येथे आधुनिक प्लॅटफॉर्म उभारण्याचे, प्रगत आर्किटेक्चर जलद स्वीकारण्याचे आणि वारसा तंत्रज्ञानाच्या ओझ्याशिवाय नवोन्मेष साकारण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. ‘गोदरेज कॅपिटल’ नव्या युगातील उद्योजकीय उर्जेसह कार्य करते आणि गोदरेज इंडस्ट्रीज समूहाचा १२८ वर्षांचा वारसा आणि विश्वासार्हतेचे पाठबळ तिला लाभले आहे. हा पाया केवळ ग्राहक आणि भागीदारांचा आत्मविश्वास वाढवत नाही, तर कर्मचाऱ्यांना जबाबदारीने आणि नवोन्मेषासाठी सक्षम करतो. मला सर्वांत जास्त उत्साहित करणारी गोष्ट म्हणजे येथे तंत्रज्ञानाकडे बॅक-ऑफिस उपयुक्ततेऐवजी ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून पाहिले जाते, जे व्यवसायवाढीसाठी नवोन्मेष वातावरण तयार करते..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.प्रश्न : कंपनीमध्ये मुख्य तंत्रज्ञान अधिकाऱ्याची (सीटीओ) काय भूमिका असते?ज्योतिर्लता : गोदरेज कॅपिटलमध्ये मुख्य तंत्रज्ञान अधिकाऱ्याची भूमिका तंत्रज्ञानाला मुख्य व्यवसायाचा एक भाग बनवते. माझी जबाबदारी व्यवसायवाढ, कार्यक्षमता, जोखीम व्यवस्थापन आणि ग्राहक अनुभवावर थेट परिणाम करणारे तंत्रज्ञान, डेटा आणि एआय धोरण विकसित करणे आणि ते अंमलात आणणे ही आहे. मी एंड-टू-एंड तंत्रज्ञान, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डेटा आर्किटेक्चर, क्लाउड, सायबर सुरक्षा आणि एंटरप्राइझ सिस्टीमचे नेतृत्व करते, जेणेकरून कर्ज देण्याच्या विविध टप्प्यात तंत्रज्ञान खोलवर अंतर्भूत आहे याची खात्री होते. आज, आमचा कर्जप्रवास एआय-संचालित आहे. जलद मंजुरीचा निर्णय, सुधारित जोखीम परिणाम आणि अधिक वैयक्तिक ग्राहक संवादाचा अनुभव देते. मी गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपसाठी ‘एआय लॅब’चे संचलन करणाऱ्या टीमचे नेतृत्व करते, ज्यामध्ये वास्तविक जगातील एआय सोल्यूशन्स तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गोदरेज कॅपिटलमध्ये, हे ‘एआय’ला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून नव्हे, तर व्यवसाय आणि परिचलन संघांद्वारे दररोज वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादक सेवांना पर्याय म्हणून लागू केले जात आहे. आम्ही ‘एव्हरीडे एआय’ तत्त्वज्ञानाचे अनुसरण करतो, जिथे ‘एआय’ नियमित निर्णयांना समर्थन देते, उत्पादकता सुधारते आणि प्रमाणात सुसंगतता वाढवते. नवोन्मेषाबरोबरच, मी प्रशासन, डेटा सिक्युरिटी सुनिश्चित करणे, सिस्टीम लवचिकता आणि एआयचा नैतिक वापर यासाठी जबाबदार आहे..प्रश्न : तंत्रज्ञान वेगाने बदलत आहे. या बदलांना तुम्ही कसे सामोरे जाता?ज्योतिर्लता : विशेषतः वित्तीय सेवांमध्ये, तांत्रिक बदलाची गती ही एक वास्तविकता आहे. प्रत्येक नवा कल हा व्हॅल्यू अॅडिशन म्हणून बघितला जातो. व्यवसाय समृद्ध करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे ही गुरुकिल्ली आहे. गोदरेज कॅपिटलमध्ये, आम्ही काही मुख्य तत्त्वांवर लक्ष केंद्रित करतो. प्रथम, आम्ही आधुनिक क्लाउड आर्किटेक्चर, मजबूत डेटा प्लॅटफॉर्म आणि सुरक्षित प्रणालींसारखा मजबूत पाया राखतो, जेणेकरून नवे तंत्रज्ञान जलद आणि सुरक्षितपणे अंगिकारिता येईल. दुसरे, आम्ही केस-टू-केस वापर करतो. ते एआय असो, मशीन लर्निंग असो किंवा जनरेटिव्ह एआय असो, आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करतो जिथे ते कार्यक्षमता, अचूकता किंवा ग्राहक अनुभव स्पष्टपणे मोजता येतो. सतत शिक्षणदेखील महत्त्वाचे आहे. आम्ही केवळ बाह्य विक्रेत्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आमच्या टीमला कौशल्य आत्मसात करण्यास प्रोत्साहित करतो आणि त्यासाठी लागणारे संसाधन खर्च म्हणून न पहाता गुंतवणूक म्हणून पाहतो. आम्ही जबाबदारीसह नावीन्य अंगीकारतो. नियंत्रित उद्योगात, तंत्रज्ञानाचा वापर, डेटा सुरक्षा आणि सुरक्षितता यात तडजोड होऊ शकत नाही. मजबूत प्रशासनासह नवोन्मेष एकत्र करून, आम्ही विश्वासाशी तडजोड न करता जलद जुळवून घेण्यास सक्षम आहोत..प्रश्न : गोदरेज कॅपिटल ‘एनबीएफसी’ ते फिनटेक हे डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन कसे स्वीकारत आहे?ज्योतिर्लता : गोदरेज कॅपिटलचे डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन केवळ डिजिटल टूल्स असलेली पारंपारिक ‘एनबीएफसी’ नसून, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वित्तीय सेवा कंपनी बनण्यावर केंद्रित आहे. आम्ही डेटा-फर्स्ट आणि क्लाउड-नेटिव्ह दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, रिअल-टाइम इनसाइट्स, ऑटोमेटेड डिसीजनिंग आणि स्केलेबल ऑपरेशन्स सक्षम करणारे प्लॅटफॉर्म तयार केले आहेत. ग्राहकांच्या नोंदणीपासून आणि कर्जमंजुरीपासून ते सेवा देणे आणि कर्जाच्या वसुलीर्यंत, तंत्रज्ञान कर्ज देण्यामध्ये मोठी जबाबदारी घेत आहे, ज्यामुळे जलद ‘टीओटी (टर्न अराउंड टाईम) कमी होतो आणि चांगले ग्राहकांना चांगला अनुभव मिळतो. आम्ही आमच्या स्वतःच्या डेटा सेंटर आणि मजबूत डेटा प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे आम्हाला नियंत्रित वातावरणात सुरक्षा, अनुपालनावर थेट नियंत्रण मिळते. क्रेडिट मूल्यांकन, जोखीम देखरेख, ग्राहक सहभाग आणि गुणवत्ता हमी यांसारख्या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अलीकडेच, जनरेटिव्ह एआयने आम्हाला ग्राहककेंद्रित अनुभव वाढविण्यास, परस्परसंवाद वैयक्तिक माहिती घेण्यास आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आमचे परिवर्तन केवळ ग्राहक-अनुप्रयोगांपुरते मर्यादित नाही. आम्ही अंतर्गत प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन करत आहोत, कर्मचाऱ्यांना बुद्धिमान साधनांसह सक्षम करत आहोत आणि उत्पादनांमध्ये आणि भौगोलिक क्षेत्रात विस्तार करू शकणारे पुनर्वापरयोग्य प्लॅटफॉर्म तयार करत आहोत. आमचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे, वित्तीय संस्थेकडून अपेक्षित प्रशासन, स्थिरता आणि विश्वास राखत फिनटेकची गती, बुद्धिमत्ता आणि ग्राहकांच्या लक्ष केंद्रिततेनुसार काम करणे. तंत्रज्ञान हे या बदलाचे मुख्य घटक आहे आणि गोदरेज कॅपिटल भविष्यात कसे वाढेल, यासाठी ते केंद्रस्थानी आहे. 