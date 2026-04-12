Premium|Kandhar Fort Nanded : राष्ट्रकूटांची उपराजधानी, अनेक सत्तासंघर्षांची साक्षीदार भुईकोट कंधारगडाची गौरवशाली कहाणी

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comनांदेड-लातूर महामार्गावरील लोहा गावापासून सुमारे १० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कंधार गडाला खूप मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे. कंधार किल्ला भक्कम, अद्ययावत करण्यात राष्ट्रकुटांचा मोठा वाटा आहे. सुरुवातीला कंधार हीच राष्ट्रकुटांची राजधानी होती. मराठवाडा ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक भूमी आहे. गोदावरीचे खोरे हे गंगापूर्व मानले जाते. प्रतिष्ठान (पैठण) ही सातवाहनांची राजधानी होती. सोळा जनपदांपैकी अश्मक हे मराठवाड्यात होते. मराठवाडा ही संतांची भूमी आहे. महाराष्ट्राचा प्राचीन सांस्कृतिक वारसा मराठवाड्यातच मिळतो. मराठवाड्यातील तेर, भोकरदन ही प्राचीन गावे आहेत. सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य, यादव यांनी मराठवाड्यातूनच सर्वदूर राज्यकारभार केला. विशेषतः राष्ट्रकुटांची राजधानी असणारा कंधार हा प्राचीन दुर्ग आहे. मराठवाडा हा सपाट भूप्रदेश असल्यामुळे तेथे प्रामुख्याने भुईकोट दुर्ग आहेत. देवगिरीसारखे अपवाद गिरिदुर्ग सोडले तर नळदुर्ग, औसा, उदयगिरी, धारूर, कंधार इत्यादी भुईकोट दुर्ग आहेत. गडकोट हे प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र होते. ते राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक सत्तेचे महत्त्वाचे केंद्र होते. त्यामुळे दुर्ग ताब्यात ठेवण्यासाठी मोठा सत्तासंघर्ष होत असे. यामध्ये मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील कंधार हा महत्त्वाचा भुईकोट आहे..प्राचीन काळात कंधार परिसरात वारंगळच्या काकतीय राजांचा प्रभाव होता. काकतीय राजा नंदगिरीने कंधार गड बांधला. त्यांचा पुत्र सोमदेव राजाने कंधार हे काकतीयांचे सत्ताकेंद्र केले. सातव्या शतकात राष्ट्रकुटांची सत्ता आली. त्यांनी कंधार ही आपली राजधानी केली. राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (तिसरा) हा स्वतःला कंधारपूरवराधिश्वर म्हणवून घेत असे. याचा कालखंड इसवीसन ९४० ते ९६५ असा आहे. त्याच्या उपाधीवरून स्पष्ट होते, की राष्ट्रकूट हे कंधारचे राजे होते. कंधार त्यांची राजधानी होती. कृष्ण (तिसरा) हा राष्ट्रकूट राजा मोठा सृजनशील होता. याने अनेक वास्तू निर्माण केल्या. वेरूळचे जगप्रसिद्ध असे कैलास मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (पहिला) याने कोरून घेतले. कृष्ण (तिसरा) याने कंधार किल्ल्याचे अभेद्य आणि अजिंक्य असे बांधकाम केले. त्याने दुर्गाचा विस्तार केला. मजबूत तटबंदी उभारली. गडाभोवती खंदक खोदला. गडामध्ये अनेक भव्य अशा इमारती उभारल्या. कंधार किल्ला भक्कम, अद्ययावत करण्यात राष्ट्रकुटांचा मोठा वाटा आहे. सुरुवातीला कंधार हीच राष्ट्रकुटांची राजधानी होती. पुढे राष्ट्रकुटांनी कंधारवरून कलबुर्गीजवळील मान्यखेड येथे राजधानी हलवली; तर कंधार ही उपराजधानी केली.राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (तिसरा) याने दक्षिण भारतातील चोलांचा पराभव करून रामेश्वरमपर्यंतचा प्रदेश जिंकला. तेथे त्याने जयस्तंभ उभारला. उत्तर भारतातील चित्रकूट, बुंदेलखंडचा भाग जिंकला. या सर्व घडामोडींचे कंधार हे राष्ट्रकुटांचे महत्त्वाचे केंद्र होते. ते प्रशासकीय आणि लष्करी केंद्र होते. राष्ट्रकुटानंतर देवगिरीच्या यादवांनी कंधारवर विजय मिळविला. यादव राजांनी कंधार दुर्गाच्या माध्यमातून काकतीय राजांना शह दिला. यादव-काकतीय यांचा सत्तासंघर्ष सुरू असतानाचा अल्लाउद्दीन खिलजीचा सेनापती मलिक काफूरने देवगिरीनंतर काकतीयांच्या वारंगळवर आक्रमण केले. त्या मार्गावरील कंधार हा भुईकोट त्याने ताब्यात घेतला. महंमद तुघलकने १३२७ मध्ये कंधार ताब्यात घेतला. ते त्याचे महत्त्वाचे लष्करी केंद्र होते. त्याने नसरत सुलतानला कंधारच्या किल्लेदारपदी नेमले. नसरत सुलतानने महंमद तुघलकाच्या विरुद्ध बंड केले, ते त्याने मोडून काढले व मलिक सेफुद्दीनखानला किल्लेदार केले. पुढे हा गड बहमनीच्या ताब्यात गेला. बहमनीच्या विघटनानंतर अहिल्यानगरच्या (आधीचे अहमदनगर) निजामाने कंधारवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. १५९६ मध्ये चांदबिबीने कंधारदुर्ग मोगलांच्या हवाली केला. निजामशाहीचा वजीर मलिक अंबरने १६२० मध्ये कंधार मोगलांकडून जिंकून घेतला. त्याच्या काळात गडामध्ये अनेक बांधकामे झाली. त्यामध्ये मदरसा, मशीद यांचा समावेश आहे. शहाजहानच्या मोगल सैन्याने १६३१ मध्ये कंधार किल्ला जिंकून घेतला. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर हैदराबादच्या निजामाने कंधारदुर्ग ताब्यात घेतला. त्यांनी प्रदीर्घकाळ कंधारवर राज्य केले. १९४७ पर्यंत कंधार निजामाच्या ताब्यात होता. मलिक काफूर ते निजाम असा प्रदीर्घ काळ गड इस्लामी सत्तेच्या ताब्यात होता. त्या काळात गडामधील अनेक मूर्ती तोडण्यात आल्या. त्याचे अवशेष कंधार गडामध्ये आहेत. राष्ट्रकुटांनी निर्मिलेला यादव, काकतीयांनी राज्यकारभार केलेला ज्यावर खिलजी, तुघलक, बहमनी, मोगल आणि निजाम यांनी ताबा मिळविला त्या कंधार गडाला खूप मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे..कंधार गडाचे भौगोलिक स्थानकंधार गड हा मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील कंधार या तालुक्याच्या ठिकाणी आहे. हा दुर्ग भुईकोट प्रकारचा आहे. हा नांदेड शहरापासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर आहे. हा लातूर-नांदेड महामार्गावरील लोहा या गावापासून सुमारे १२ किलोमीटर अंतरावर आहे.कंधार गडामधील प्रेक्षणीय स्थळेकंधार गड भुईकोट असला तरी अजिंक्य आहे. त्याचे कारण त्याच्याभोवती असणारी दुहेरी तटबंदी. तटबंदीच्या बाहेर मोठा खंदक आहे. खंदकाची रुंदी सुमारे १०० फूट आहे; तर खोली सुमारे ३० फूट आहे. त्यामध्ये बाराही महिने तुडुंब पाणी असल्यामुळे गडामध्ये प्रवेश करणे महाकठीण होते. कंधार हा प्राचीन गड असल्यामुळे कंधार या नावाची उत्पत्ती भारतीय संस्कृतीत आहे. गडाचे बांधकाम मजबूत अशा बेसाल्ट दगडात असल्यामुळे तो अधिकच भक्कम झालेला आहे.महाद्वार : खंदकावर असणाऱ्या दगडी पुलावरून महाद्वारात प्रवेश करता येतो. महाद्वार अत्यंत भव्य आणि भक्कम आहे. महाद्वारात प्रवेश करण्यापूर्वी नागमोडी आकाराचा बुरूज आहे. त्यामुळे महाद्वारापर्यंत शत्रूसैन्याला पोहोचणे महाकठीण होते. महाद्वाराचा लाकडी दरवाजा आजही मजबूत आहे. त्यानंतर एकासमोर एक दोन दरवाजे आहेत. तीन महाद्वारांतून प्रवेश केल्यानंतरच गडामध्ये प्रवेश करता येतो. या तीन दरवाजांमुळे गडाची सुरक्षितता अधिक म 