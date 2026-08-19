Premium|Gond Community Kankan Tradition : कंकण केवळ अलंकार नाही; गोंड समाजाच्या कृषीपरंपरेत नववधूच्या हातून पेरणी का केली जाते?

संजीव भागवत - sakal.avtaran@gmail.comकंकण हा केवळ हातात घालायचा अलंकार नाही; तर लोकसंस्कृतीत त्याला परंपरा, कृषिविश्वास, सृष्टीचक्र आणि जीवन-मृत्यूच्या संकल्पनांशी जोडलेले विशेष स्थान आहे. गोंड समाजापासून महाराष्ट्रातील वीर कंकणापर्यंत त्याच्या विविध रूपांतून भारतीय लोकजीवनाचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा उलगडतो.मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या भागात असलेल्या गोंड आदी जमातींत धानाच्या पेरणीसाठी अनोखा विधी केला जातो. नववधूंच्या हाताने पहिल्यांदा धानाची, भातशेतीची पेरणी केली जाते. तिच्या हातून पिकाऊ जमिनीत धानाच्या बिया पेरताना तिच्या हातात विशेष प्रकारचे कंकण (कंगन किंवा कडे) दिले जाते. ते हातात धरून ती मुलगी पेरणी करते. हा पेरणी करण्याचा विधी मध्य प्रदेश, छत्तीगडमधल्या अनेक आदिवासी भागांत केला जातो. पेरणीचा एक प्रकारचा उत्सवच असतो. या वेळी कृषिमायेचे गुणगाण करणारे गाणे, नृत्य केले जाते. ‘हे धरणीमाते, आम्ही तुझी सेवा करत आहोत. आमच्या घरात आलेली ही आणि तुझे प्रतीक असलेली नववधू आज पहिली पेरणी करते. तिच्या हातून पेरलेल्या धान्यातून पिकांची भरभराट होऊ दे आणि समृद्धी मिळू दे. धान्याच्या पेरणीचा हा वारसा चालविण्यासाठी तू आमच्या पाठीशी उभी राहा’ अशी याचना केली जाते. ही याचना करण्यासाठी समूहाने अनेक गाणी म्हटली जातात. महिला ‘रेला’ नावाचे नृत्य करतात. मराठवाडा आणि विदर्भात श्रावण महिन्याच्या दरम्यान महिला एकत्र येऊन ‘भुलई’ नावाचे नृत्य करत. अशाच प्रकारचे काही नृत्य गोंड महिला करत असत. ‘रेला रे रेला, कोया तोर माती रेला, धरती दाई ता सेवा कीटो, रोवणी कीटो रेला. सळसळ वारी बाजा बाजे, ढोल कीटो रेला, पिका ता दाना हिरवा गोंडा, नववधू माता रेला’ असे गाणे असत. पेरणीसाठी मुलींच्या हाती देण्यात आलेले कंकण तिच्या हातून धान्याच्या पेरणीचा वारसा पुढच्या पिढीला देण्याचा हा विधी असतो..Live Updates Marathi : आज राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....गोंड जमातीत जपल्या जाणाऱ्या या कंकणची भव्य शिल्पाकृती भोपाळ शहरात असलेल्या मध्य प्रदेश जनजाती संग्रहालयात ठेवण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील गोंड, भील, भिलाला आणि बैगा आदी आदिवासी समाजाची लोकसंस्कृती, त्यांच्या चालीरिती, त्यांच्या विविध परंपरा, त्यांचे सण-उत्सव यांच्यासोबत त्यांच्या कलांची माहिती याच संग्रहालयात मिळते. प्रत्येक माहितीसाठी येथे विविध दालने उभारण्यात आली आहेत. प्रत्येक विषयाची माहिती आणि त्यासोबत त्याचे वास्तव कळावे, यासाठी येथे रचनाही करण्यात आल्या आहेत. यात कलाबोध नावाच्या दालनात हे भलेमोठे कंकण ठेवण्यात आले आहे. गोंड समाजाने या कंकणाच्या माध्यमातून जपलेला तो वारसा कृषी संस्कृतीच्या मुळाशी घेऊन जातो. या कंकणावर मानवी जीवनचक्रांचे विविध पैलू अधोरेखित होतात. कंकणाचा गोल आकार हा ‘बीज-अंकुर-पीक-पुन्हा बीज’ या कृषिचक्राचे प्रतीक असल्याचे मानले जाते. यावर गोल बाजूने उगवलेले धान्य, विविध प्रकारची वृक्ष-वेली, विहीर, तलाव आणि एकूणच मानवी जीवनाच्या घडामोंडींवरील प्रसंग रेखाटलेले असतात. हे कंकण हातात घेऊन नववधू पहिल्या भातशेतीची पेरणी करत असल्याने त्यातून पिकांची भरभराट होते, अशी धारणा आहे. इतकेच नव्हे; तर पुढील पेरणीसाठी तिच्याच हातून बियाही राखून ठेवल्या जातात. या कंकणाच्या माध्यमातून आदिवासी गोंड समाजातील कृषी संस्कृतीचा प्राचीन वारसा अधोरेखित करते. ते कृषी उत्पादनाच्या समृद्धीचे प्रतीक आहे.गोंड समाजाने या कंकणाच्या माध्यमातून जपलेला वारसा कृषी संस्कृतीच्या मुळाशी घेऊन जातो. मध्य प्रदेशातील मुरिया, गोंड आदी आदिवासी जमाती, देशभरात विखुरलेला बंजारा समाजही भूमातेला म्हणजेच पृथ्वीला आपली मूळमाता म्हणून पूजतात. ओडिशातील कोंध जमातींमध्येही असेच पेरणीसाठीचे विधी केले जातात. पृथ्वीमातेला प्रसन्न करणारी ही गाणी असतात. पेरणीसाठी बियाणे बाहेर काढा... आपल्या शेतात पेरणी करताना भूमातेची गाणी गाऊ या, असा त्यातून भूमातेचा गौरव करतात.महाराष्ट्राला लागून असलेल्या तेलंगणाच्या सीमेवरील गावांमध्ये पाऊस पडावा म्हणून मरिअम्माला विनवणी करण्याचा विधी करतात. या वेळी पोतराज आणि देवकरीण यांच्या हातात असलेल्या कंकणाची आवर्जून आठवण केली जाते. वीर कंकण हे शिव-शक्ती संप्रदायांमध्ये सर्रास दिसते. गोंड समाजात असलेल्या कंकणाप्रमाणेच याचाही आकार असतो. हे कंकण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेशापासून ते ओडिशा आणि पुढे आसामपर्यंत विविध रचनांमध्ये दिसून येते. महाराष्ट्रात विशेषत: सोलापूरपासून ते गडचिरोलीपर्यंतच्या पट्ट्यात शक्ती देवतांचा वारसा चालविणाऱ्या महिला आणि पोतराजही हे कंकण आपल्या उजव्या हातात घालतात. पेरणीच्या कालावधीत याची खास पूजा केली जाते. विशेषत: आषाढ पौर्णिमेला होणाऱ्या विविध ठिकाणच्या मरिआई, शीतलामाता येथील यात्रांच्या काळात ही पूजा केली जाते. ही पौर्णिमा पाऊस आणि पेरणी, शेती पिकांच्या समृद्धीसाठी लोकसंस्कृतीत महत्त्वाची मानली जाते. या वेळी महिला आपला वारसा पुढील पिढीपर्यंत जावा, यासाठी ‘भगतीनी चला की, जाऊ या, शिवगडावर ‘समय’ लावू या...’ अशी गाणी म्हणतात..गोंड जमातींच्या कड्याप्रमाणे वीर कंकणावर जन्मातर सुरू झालेला प्रवास आणि शेवटी मृत्यू व त्यातून आपले प्राण नसलेले शरीर हे अखेरच्या टोकावर कोरलेले असते. तंत्र व शैव परंपरेत अशा प्रकारच्या रचना आढळून येतात. प्रकृतीच्या रचनेत असलेल्या पंचमहाभूतांचा यात समावेश असतो. सप्तमाता म्हणजेच साती आसरा, म्हसोबा, महाकाली, सरस्वती, लक्ष्मीसोबत महादेवाची पिंड, त्रिशूळ, नंदी आणि ५२ वीर कड्याच्या सर्व बाजूने उभे केलेले असतात. या कड्याची सुरुवात ही एका वेशीपासून होते. वेशीचा आकार त्यात देण्यात आलेला असतो. वेशीच्या बाहेर शेवट होतो. या प्रवासात सर्व देव-देवता आणि त्यातच जीवन-मृत्यूचा प्रवास दाखवला जातो. प्रत्येक व्यक्ती या सृष्टीचक्रात जन्म घेते आणि शेवटी तिचा अंत होतो. म्हणजेच त्याचा नाश होतो, याची जाणीव हे कडे करून देते. यामुळेच या कड्याच्या अंतिम टोकावर शव म्हणजेच मढे असते आणि त्याला वाजंत्री वाजवत घेऊन जात असतात. मराठवाड्यापासून ते ओडिशाच्या टोकापर्यंत दलित-भटक्या आदी जातींमध्ये अजूनही अंत्ययात्रेच्या समोर वाजंत्री लावून ती नेली जाते. त्यासाठी हलगीचा आणि सूर-सनईचा एक ठेका ठरलेला असतो. त्या ठेक्याने संपूर्ण परिसर धीरगंभीर केला जातो, इतकी ताकद त्यात असते. असे ते चित्र या कड्यावर विविध माध्यमांतून उभे करण्यात आलेले असते..कंकण किंवा कडे घालण्याची परंपरा भारतात हजारो वर्षे जुनी आहे. हडप्पा आणि मोहेंजोदारो येथील उत्खननात सापडलेली ‘नर्तिका’ ही कांस्यमूर्ती याला ऐतिहासिक दुजोरा देते. या मूर्तीच्या एका हातात खांद्यापासून मनगटापर्यंत बांगड्या (कंकण) आहेत. पुरातत्त्वशास्त्रज्ञांच्या मते, आदिम काळात धातूचे कंकण हे केवळ सौंदर्याचे साधन नसून ते अधिकाराचे आणि निसर्गशक्तीशी असलेल्या एकरूपतेचे चिन्ह होते. धातू शोधून काढण्याचे आणि त्याला वर्तुळाकार देण्याचे ज्ञान हे मानवाच्या प्रगतीचे एक मोठे पाऊल होते. त्यामुळेच धातूचे कंकण हे संस्कृतीच्या निर्मितीचे आद्य प्रतीक मानले जाते. देशभरात विखुरलेल्या मुस्लिम लोकजीवनात ‘कंगन’ हे सूफी तत्त्वज्ञान, दर्गा संस्कृती, संरक्षण आणि विवाह विधींशी जोडलेले आहे. महाराष्ट्रातील मातृदेवतेच्या लोकसंस्कृतीमध्ये दिसणारे वीर कंकण अथवा वीर कडे हे विशेषत: संपूर्ण सृष्टीचे चक्र जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यातून गतिमान कसे होती, याची एक साक्ष हे कडे देते. जीवन-मरणाच्या प्रक्रियेतील सर्व घडामोडी एका सरळ रेषेत आणि सहजपणे लक्षात येतील इतकी साधी रचना याची असते. अलीकडे या कड्याचे स्वरूपच बदली झाल्याने त्याच्या मागे असलेली मूळ संकल्पनाच नष्ट होण्याच्या मार्गावर येऊन पोहोचली आहे. गोंड समुदायाने आपला वारसा आपल्या प्रत्येक कुटुंबात जपून ठेवला असला तरी महाराष्ट्रातील वीर कंकणची अजूनही नीट ओळख होऊ शकली नाही. यामुळे त्यात असलेल्या सृष्टीच्या, निसर्गमायेच्या चक्राचा अधिक उलगडा होणे आवश्यक वाटते.महाराष्ट्राला लागून असलेल्या तेलंगणाच्या सीमेवरील गावांमध्ये पाऊस पडावा म्हणून मरिअम्माला विनवणी करण्याचा विधी करतात. या वेळी पोतराज आणि देवकरीण यांच्या हातात असलेल्या कंकणाची आवर्जून आठवण केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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