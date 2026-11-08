Premium|Keeladi vs Rakhigarhi Ancient Indian History : कीळडी उत्खननातून दक्षिण भारताच्या प्राचीन नागरीकरणाचा नवा इतिहास; राखीगडीशी तुलना का होतेय?

मयूरेश प्रभुणे - saptrang@esakal.comकीळडी हे वैगई नदीच्या काठावरील पुरास्थळ गेल्या काही वर्षांत अभ्यासकांच्या चर्चेचे केंद्र ठरले आहे. येथे गेल्या दशकभरात झालेल्या उत्खननांमधून दक्षिण भारतातील पहिल्या नागरीकरणाचा काळ आधीच्या समजापेक्षा बराच आधी सुरू झाल्याची बाब समोर आली. मात्र, ही गोष्ट फक्त या अभ्यासापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तमिळनाडूच्या यावर्षी पार पडलेल्या निवडणुकीतील एक मुख्य मुद्दा बनली. उत्तरेतील राखीगडी विरुद्ध दक्षिणेतील कीळडी असा नवा वाद या संशोधनातून निर्माण झाला. याचा प्रत्यक्ष उत्खननाच्या जागी भेट देऊन घेतलेला वेध...दक्षिणोत्तर किंवा पूर्व- पश्चिम अशा कोणत्याही मार्गाने प्रवास केला, तरी भारताची समृद्ध विविधता नजरेस पडते. या विविधतेपैकी मग भारत म्हणून आपली ओळख कोणती? आफ्रिकेतून भारतीय उपखंडात पन्नास- साठ हजार वर्षांपूर्वी स्थलांतरित झालेली पहिली भटकी टोळी आपले पूर्वज होते, की सिंधू- सरस्वतीच्या नद्यांच्या खोऱ्यातील तत्कालीन प्रगत संस्कृती विकसित करणारे पहिले भारतीय म्हणावेत? ऐतिहासिक कालखंडात वैदिक, बौद्ध, जैन तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार, प्रसार करून आजच्या भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक रचनेची पायाभरणी केलेल्यांना आपले मूळ मानावे की, १९४७ पासूनच्या लोकशाहीतील सर्वसमावेशकता हीच आपली नवी सुरुवात मानवी? राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधारांनुसार प्रत्येकाचा इतिहासाचा प्रारंभबिंदू वेगवेगळा असतो. तो जसा वेगवेगळ्या काळातील असतो, तसाच तो वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्येही असतो..Premium|Marathi Sahitya Sammelan 2002 : साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा अनुभव आणि ज्ञानेश्वर-तुकारामांच्या संदर्भातील अनपेक्षित वाद.गेल्या दशकात हरियाणातील सरस्वती नदीची उपनदी असलेल्या दृशद्वतीच्या काठावरील राखीगडी येथे झालेल्या उत्खननातून भारतीयांच्या प्राचीनत्वाबाबतची अनेक तथ्ये जगासमोर आली. राखीगडी येथील उत्खननात सापडलेल्या सापळ्यांचे डीएनए विश्लेषण करण्यात आले. त्या विश्लेषणातून असे समोर आले की, आज देशात असलेल्या बहुतेक लोकांचे पूर्वज आणि सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी राखीगडी येथे राहत असलेल्या लोकांचे पूर्वज एकच होते. त्यामुळे इसवीसनपूर्व १५०० च्या आसपास आर्यांनी भारतावर आक्रमण केले’ हा एकोणिसाव्या शतकातील समज बाद ठरला. या अभ्यासातून असेही दिसून आले की, हडप्पा संस्कृतीच्या काळात आणि त्यानंतरही भारतीयांचा जगातील इतर संस्कृतीच्या लोकांशी संबंध येत राहिला. त्यामुळे आजच्या काळातील भारतीयांच्या डीएनएमध्ये ती विदेशातील जनुकेही दिसून येतात.राखीगडीचे हे संशोधन जगभर गाजले आणि देशात वादग्रस्तही ठरले. भारतीयांचे मूळ भारतातीलच असल्याचा वैज्ञानिक पुरावा उजव्या विचारसरणीला स्वागतार्ह वाटला, तर डाव्या विचारसरणीला यात हिंदुत्ववाद्यांचा नवा इतिहास लादण्याचा प्रयत्न वाटला. उत्तरेत राखीगडीचे संशोधन सुरू असतानाच तिथून सुमारे २७०० किलोमीटर दक्षिण-आग्नेयेला तामिळनाडूच्या मदुराईजवळ आणखी एक महत्त्वाचे उत्खनन याच काळात सुरू होते. कीळडी हे वैगई नदीच्या काठावरील पुरास्थळ गेल्या काही वर्षांत राखीगडीइतकेच अभ्यासकांच्या चर्चेचे केंद्र ठरले आहे. कीळडीमध्ये गेल्या दशकभरात झालेल्या उत्खननांमधून दक्षिण भारतातील पहिल्या नागरीकरणाचा काळ आधीच्या समजापेक्षा बराच आधी सुरू झाल्याची बाब समोर आली. मात्र, ही गोष्ट फक्त या अभ्यासापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तामिळनाडूच्या यावर्षी पार पडलेल्या निवडणुकीतील एक मुख्य मुद्दा बनली. ‘राखीगडी विरुद्ध कीळडी’ असा नवा वाद या संशोधनातून निर्माण झाला..कीळडीचे उत्खननभारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या (एएसआय) पुढाकाराने २०१३ मध्ये तामिळनाडूच्या थेनी जिल्ह्यापासून ते रामनाथपुरम जिल्ह्यापर्यंत वैगई नदीच्या काठाने सुमारे २५० किलोमीटरच्या मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणातून पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांना नदीकाठची २९३ पुरास्थळे आढळून आली. त्यांपैकी सर्वात महत्त्वाचे स्थळ ठरले, शिवगंगा जिल्ह्यातील कीळडी. मदुराई शहरापासून सुमारे १२ किलोमीटर आग्नेयेला आणि आजच्या वैगई नदीपासून दोन किलोमीटर दक्षिणेला हे ठिकाण आहे. नदीकाठच्या नारळाच्या बागांखाली संगम काळातील महत्त्वाचे अवशेष दडले असल्याचे शास्त्रज्ञांना सर्वेक्षणात दिसून आले. एएसआयतर्फे उत्खननाचे पहिले तीन टप्पे पार पडल्यावर तामिळनाडू पुरातत्त्व विभागातर्फे २०२४ पर्यंत पुढील सात टप्पे पार पडले. एएसआयच्या उत्खननाचे पहिले दोन टप्पे शास्त्रज्ञ डॉ. अमरनाथ रामकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले.या दहा टप्प्यांत सुमारे चार एकरांमधील उत्खननातून शास्त्रज्ञांना सुमारे १५००० प्राचीन अवशेष सापडले. त्यांमध्ये दफनासाठी वापरलेले रांजण, मातीच्या पक्क्या विटांच्या भिंती, घरांचे अवशेष, कौले, मातीच्या वर्तुळाकार कड्यांनी बनवलेल्या विहिरी, टेराकोटाच्या पाणी वाहून नेणाऱ्या नळ्या, मातीची लाल आणि काळी भांडी, टेराकोटाचे साचे, मानवी आणि प्राण्यांच्या मूर्ती, बुद्धिबळासारखे खेळ, फासे, लोखंडी भाले, हत्यारे, हाडांची अवजारे, मणी, स्फटिकांनी बनवलेले दागिने, पाळीव प्राणी आणि शिकार केलेल्या प्राण्यांची हाडे, मातीची खेळणी, पाटा वरवंटा, हस्तिदंती कंगवा, सोन्याचे दागिने, तांब्याच्या वस्तू, रत्नांचे मणी, शिंपले आणि हस्तिदंताच्या बांगड्या, विणकामाची साधने आणि महत्त्वाचे म्हणजे तमीळ ब्राह्मी लिपीतील अक्षरे कोरलेली खापरे यांचा समावेश होता.तामिळनाडू सरकारने उत्खनन झालेली जागा संरक्षित, सुशोभित केली असून, सुमारे १५ फूट खोल उत्खनन केलेल्या प्राचीन नगराच्या अवशेषांवर भला मोठा मंडप उभारून पर्यटकांसाठी त्या काळाला जवळून अनुभवायची संधीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जवळच सुमारे ३१ हजार चौरस फुटांवर सुमारे १८.४२ कोटी रुपये खर्चून आकर्षक कीळडी वारसा संग्रहालयही उभारण्यात आले आहे. मार्च २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी या संग्रहालयाचे उद्घाटन केले. संग्रहालयात तामिळनाडूच्या प्राचीन वारसास्थळांच्या माहितीसोबत कीळडीच्या उत्खननातून समोर आलेले सुमारे २५०० वर्षांपूर्वीचे लोकजीवन आकर्षक पद्धतीने मांडण्यात आले आहे.त्याकाळची शेती, उद्योग, अवजारे, भांडी, दागिने, जलव्यवस्थापन, दफनपद्धती आदींबाबत विविध दालनांमधून प्रत्यक्ष अवशेषांच्या साह्याने माहिती देण्यात आली आहे. मिनी थिएटरमध्ये दाखवण्यात येणारा विविध भाषांमधील माहितीपटही कीळडीचे तामिळनाडूसाठी असलेले महत्त्व अधोरेखित करतो. संपूर्ण संग्रहालय चेट्टीनाड शैलीत बांधण्यात आले असून, त्यातून पुरास्थळाचा दक्षिण भारतीय संस्कृतीशी असलेला संबंध दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कीळडीच्या उत्खननाची माहिती देणाऱ्या भारतीय आणि विदेशी अशा सुमारे २० भाषांमधील पुस्तिकांची विक्रीही संग्रहालयातून करण्यात येते. राज्य सरकारच्या पुढाकाराने एखाद्या पुरास्थळाचे केलेले जतन आणि त्यासंबंधीचे दर्जेदार संग्रहालय हे भारतातील बहुदा पहिलेच उदाहरण म्हणता येईल..Premium|Muhurat Trading 2026 Date and Time : दिवाळीच्या मुहूर्त ट्रेडिंगमागे काय आहे अर्थशास्त्र? ५० वर्षांची परंपरा आणि संपत्तीनिर्मितीचे गणित.वाद-प्रतिवादएएसआयचे शास्त्रज्ञ डॉ. रामकृष्णन यांच्या २०१५-१६मधील पहिल्या दोन टप्प्यांतील उत्खननादरम्यान जमा झालेल्या अवशेषांपैकी काही अवशेषांची रेडिओ कार्बन पद्धतीने कालनिश्चिती करण्यात आली. त्यानुसार या ठिकाणाचा कालावधी आजपासून सुमारे २२०० वर्षांपूर्वीचा दर्शविण्यात आला. सर्वसाधारणपणे इसवीसनपूर्व तिसरे शतक ते इसवीसनाचे तिसरे शतक हा कालावधी तामिळनाडूच्या अभिजात संगम साहित्याचा मानला जातो. मदुराईजवळचे ठिकाण असल्याने कीळडी हे संगम काळातील महत्त्वाचे पुरास्थळ असल्याची चर्चा तामिळनाडूमध्ये सुरू झाली. याच काळात २०१७ मध्ये एएसआयने डॉ. रामकृष्णन यांची आसामला बदली केली. कीळडीचे उत्खनन रोखण्यासाठी केंद्राने डॉ. रामकृष्णन यांची बदली केल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर २०१७ मध्ये तिसरे उत्खनन एएसआयच्या पी. एस. श्रीरामन यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले. त्यांनी कीळडी येथे ४०० चौरस मीटर क्षेत्रात १६ ठिकाणी उत्खनन केले. त्याबाबतचा अहवाल सादर करताना त्यांनी आधीच्या दोन उत्खननामध्ये दिसून आलेल्या नागरीकरणाची पुढील टप्प्यात सलगता आढळून येत नसल्याचा अहवाल सादर केला. इथून तामिळनाडूमध्ये आणखी तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. यासंबंधी थेट मद्रास उच्चन्यायालयात याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने एएसआयसोबतच तामिळनाडूच्या पुरातत्त्व विभागाला उत्खनन करण्याची परवानगीदिली. चौथ्या टप्प्यापासून ते दहाव्या टप्प्याचे उत्खनन राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाच्या पुढाकारानेच पार पडले.राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या पुढाकाराने चौथ्या टप्प्यातील उत्खननादरम्यान जमा करण्यात आलेले सहा अवशेष अमेरिकेतील मियामी येथील बीटा अनॅलिटीक या प्रयोगशाळेकडे ऍक्सिलरेटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी (एएमएस) पद्धतीने कालनिश्चितीसाठी पाठवण्यात आले. त्यांपैकी ३५३ सेंटीमीटर खोलीवरून जमा करण्यात आलेल्या दोन नमुन्यांचा कालावधी इसवीसनपूर्व ५८० आणि इसवीसनाचे पहिले शतक असा निश्चित करण्यात आला. याच थरात सिंधू लिपीशी साधर्म्य असणारी तमीळ ब्राह्मी लिपीतील चिन्हे काही खापरांवर आढळून आल्याचा दावा राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या तज्ज्ञांनी केला आणि देशभर चर्चेला तोंड फुटले. तमीळ इतिहासकार आणि राजकीय विचारवंतांनी या विश्लेषणाचा अन्वयार्थ असा लावला की, सिंधू संस्कृती लोप पावल्यावर तिथून काही जण दक्षिणेत स्थलांतरित होऊन येथे नागरी संस्कृतीचा विकास केला. इसवीसनपूर्व सहाव्या शतकातील तमीळ ब्राह्मी लिपीचा पुरावा हा उत्तरेतील अशोकाच्या ब्राह्मी शिलालेखांपेक्षा इसवीसनपूर्व तिसरे शतक) बराच जुना असल्याने उत्तरेकडील नागरीकरणाच्या आधी दक्षिणेत नागरीकरण सुरू झाले.या दाव्यावर एएसआयसह उत्तरेतील अनेक अभ्यासकांनी आणि पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार उत्खननाच्या ज्या थरातून कार्बनचे नमुने जमा करण्यात आले, त्याच थरात तमीळ ब्राह्मी चिन्हांची खापरे मिळाल्याचे शास्त्रीयपद्धतीने सिद्ध करता आले नाही. आणि उत्खनन स्थळावरील इतर अवशेषांचा कालावधी अधिकाधिक इसवीसनपूर्व तिसऱ्या शतकाचा दाखविला जात असताना केवळ एका नमुन्याच्या विश्लेषणावरून अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनीही याच प्रकारची भूमिका मांडल्यावर तामिळनाडूमध्ये तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. केंद्र सरकार शास्त्रीय पुरावे नाकारून तामिळनाडूच्या नागरिकांना दुय्यम दर्जाचे समजत असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केली. यात आणखी भर तेव्हा पडली, जेव्हा एएसआयने डॉ. रामकृष्णन यांना त्यांचा पहिला आणि दुसऱ्या टप्प्यातील उत्खननाचा अहवाल दुरुस्ती करून पुन्हा पाठविण्यास सांगितला. डॉ. रामकृष्णन यांनी त्यास साफ नकार देत सर्व संशोधन शास्त्रीय पद्धतीने झाले असून, त्यात एका शब्दाचाही बदल करणार नसल्याचे जाहीर केले. निवडणुका तोंडावर असल्याने या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची कोंडी झाली. निवडणुकीनंतर डीएमके पक्ष सत्तेत आला नसला, तरी कीळडीविषयीच्या भूमिकेवरून केंद्र सरकार द्रविड संस्कृतीचा सन्मान करत नसल्याचे आणि दक्षिणेवर उत्तरेचा वर्चस्ववाद लादत असल्याचे बिंबवण्यात पक्षाला नक्कीच यश आले..संघाने संधी गमावली?केंद्र सरकार आणि संस्कृती मंत्रालयावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा प्रभाव राहिला आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. प्रातःकालीन एकात्मता स्तोत्रात काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतचा सगळा इतिहास आपला आहे आणि देशातील स्थानिक राज्यकर्ते, महापुरुषांचा आम्हाला समान अभिमान वाटतो, असे भाव संघाच्या एकात्मता स्तोत्रातून व्यक्त होतात. मात्र, कीळडीबाबत केंद्र सरकार आणि उजव्या विचारांच्या अभ्यासकांचा गोंधळ उडालेला दिसतो. द्रविड पक्षांनी कीळडीला अस्मितेचा मुद्दा बनवलेला असताना केंद्र सरकारने तेथील उत्खनन थांबवून आणि त्याला निधी देण्यास विलंब करून त्या प्रचाराला जागा निर्माण करून दिली. नंतर राज्य सरकारच्या विभागाने काढलेल्या निष्कर्षांना केंद्राने जाहीरपणे नाकारून उत्तरेच्या वर्चस्ववादाच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली. याउलट आज कीळडीमध्ये जे वारसा संकुल राज्य सरकारने विकसित केले आहे, तेच केंद्राने केले असते, तर उत्तर-दक्षिणेतील अंतर कमी होण्याच्या दिशेने ते महत्त्वाचे पाऊल ठरले असते. फक्त सरस्वती- सिंधू आणि गंगेच्या खोऱ्यात विकसित झालेली संस्कृती आपली की, एकात्मता मंत्राप्रमाणे देशाच्या सर्व प्रांतातील वैविध्यपूर्ण संस्कृती आपली याबाबत संघानेही उघड भूमिका घ्यायला हवी. भविष्यात उत्तर- दक्षिणेच्या सांस्कृतिक विभाजनाचे वाद कमी होण्यास त्यामुळे मदत होईल.महाराष्ट्रासाठीही आदर्शकीळडीचे वारसा संकुल देशातील सर्वच राज्यांसाठी आदर्श ठरावे असे आहे. प्रादेशिक अस्मितेसाठी का होईना, राज्य सरकारने उत्खनन स्थळाचे केलेले जतन, सोबत उभारलेले आकर्षक आणि उच्च दर्जाचे संग्रहालय नागरिकांसोबतच प्रशासन आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी आवर्जून पाहावे असे आहे. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची अवस्था हा तर कायमच चिंतेचा विषय राहिला आहे. पण, त्याही आधीची, सुमारे २५०० वर्षांपूर्वीपासूनच्या विविध कालावधीमधील अनेक पुरास्थळे अजूनही जमिनीखालीच आहेत. त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून कीळडीप्रमाणे संवर्धन झाल्यास महाराष्ट्राचा टप्प्याटप्प्याने झालेला विकास जगासमोर येईलच, पण पर्यटनालाही चालना मिळेल. महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभरातील अशी शेकडो पुरास्थळे उत्खननाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जेव्हा एकेक करून तथ्ये जमिनीबाहेर येऊ लागतील, देशाचा अज्ञात उलगडत जाईल. कदाचित जमिनीखाली गाडली गेलेली प्राचीन काळातील विविधता आणि तेव्हाच्या लोकांचा परस्परसंबंध आजच्या काळासाठी मार्गदर्शकही ठरू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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