Premium|Kerala Free Education : डाव्या सरकारचा मोफत उच्चशिक्षणाचा पॅटर्न !

दयानंद मानेआगामी काळात पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. त्यात केरळचाही समावेश आहे. डाव्या आघाडीचे देशभरातील एकमेव सरकार म्हणून केरळच्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारची (एलडीएफ) ओळख नजरेत भरते. सलग दोन कालावधी सत्तेवर असलेल्या पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली या सरकारला आगामी निवडणुकीत सत्ताविरोधी लाटेचा (अँटीइन्कबन्सी) सामना करावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने डाव्या आघाडीने आपल्या सरकारची डागडुजी सुरू केली आहे. बारावीनंतर पदवीपर्यंतचे उच्च शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग. असा निर्णय घेणारे केरळ हे देशातील पहिलेच राज्य सरकार ठरले आहे.देशात आगामी काही महिन्यांत पाच विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याचे राजकीय नेपथ्य आताच रचले जात आहे. केरळ या दक्षिणेतील महत्वाच्या राज्याचाही त्यात समावेश आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्सवादी) नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीची मोठी पकड अगदी सुरूवातीपासून या राज्यावर आहेच. आता डाव्या आघाडीचे नेते मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग दोन कालावधींपासून (टर्म) सत्तेवर आहे. त्यामुळेच या सरकारला सत्ताविरोधी लाटेला (ॲटीइन्कबन्सी) तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यातच त्यांच्या समोर पारंपरिक अशा कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे कडवे आव्हान असेल. मात्र त्याशिवायही भाजपच्या नेतृत्वाखालील सध्या देशभरात बहरात असलेल्या शक्तीचेही मोठे आव्हानही समोर असेल. ही ‘तिसरी’ शक्ती केवळ शक्ती नसून ‘महाशक्ती’ आहे, हे देशभरातील राजकीय पक्षांना एव्हाना कळाले आहेच. ही ‘महाशक्ती’ केरळचा डाव्या आघाडीचा शेवटचा ‘घास’ घेण्याच्या इर्षेनेच मैदानात उतरणार आहे. या दोन्ही बड्या आघाड्यांना डाव्या आघाडीचे सरकार विशेषतः मुख्यमंत्री पी विजयन कसे तोंड देतात, हे पाहणे देशभरासाठी औत्स्युक्याचे असेल. डाव्या आघाडीने तयारी सुरू केली आहे. मधल्या काळात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत या आघाडीला पराजयाचा सामना करावा लागलेला आहे. संयुक्त लोकशाही आघाडीला तिथे यश प्राप्त झाल्याने या आघाडीला आगामी विधानसभेत विजयाच्या आशा दिसताहेत. तर भाजपनेही केरळसाठी ‘विशेष’ तयारी सुरू केली आहे. तिरूवअनंतपूरम महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने ४५ वर्षांचा गड कोसळवत आपल्या पक्षाचा महापौर निवडून आणल्याने या पक्षाच्या आशाही पल्लवित झालेल्या आहेत.पदवीपर्यंत मोफत शिक्षणाचा निर्णयभारतात सर्वसाधारणपणे उत्तरेकडची राज्ये व दक्षिणेकडची राज्ये असा भेद केला जातो. दक्षिण व उत्तर अशी संस्कृतीही वेगळी आहे. साधारणपणे शिक्षण, रोजगार व आरोग्य याबाबतीत दक्षिणेकडची राज्ये उत्तरेच्या तुलनेत उजवी मानली जातात. केरळ हे राज्य छोटे असले तरी सबंध देशात अतिशय प्रागतिक व सुधारणावादी निर्णय राबविणारे राज्य असाही या राज्याचा लौकिक आहे. या लौकिकाला साजेसा असा निर्णय केरळच्या डाव्या आघाडी सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला आहे. राज्यातील पात्र लाभार्थींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असा निर्णय केरळमधील डावी लोकशाही आघाडी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात नुकताच घेतला आहे. अशा रितीने पदवीपर्यंत उच्चशिक्षण देणारे राज्य अशी या राज्याची नोंद झाली आहे. या निर्णयानुसार बारावीनंतरही कला व विज्ञान या शाखांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाणार आहे. राज्यातील गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सहकार्य व संधी मिळावी, असा या मागचा उद्देश आहे. उच्चशिक्षण व सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्वाचा निर्णय आहे. थोडक्यात सरकारने आपल्या आधीच्या बारावीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय आता अधिक विस्तृत केला आहे. या निर्णयामुळे आता पात्र विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून आर्थिक सहकार्य लाभेल. अर्थात पदवीपर्यंतच्या अनेक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण मोफत होईल. सर्वांना शिक्षण देणे, या महत्वाच्या उद्दिष्टाचाच हा एक भाग आहे. याद्वारे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणप्रवाहात आणणे, त्यांची पटसंख्या वाढवणे व त्याद्वारे या समाजातील किंवा वर्गाची उन्नती साधावयाची आहे. केरळच्या व्यापक अशा विकासउद्दिष्टाचा हा भाग आहे, जो मनुष्यबळ भांडवलावर लक्ष केंद्रित करतो.त्यामुळे राज्याला कौशल्याधारित काम करणारा तरूण वर्ग मिळणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे राज्यातील गरीब घरातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, त्यांची इच्छाशक्ती मरू नये, असा विचारही या निर्णयामागे आहे..समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक परंपराःकेरळ हे राज्य भारतात सर्वार्थांने समृद्ध असे राज्य आहे. या राज्याला कला आणि सांस्कृतिक वारसा आणि इतर देशांशी परकीय व्यापाराचा मोठा इतिहास आहे. देशातील सर्वाधिक साक्षरता दर असलेले हे राज्य शिक्षण, आरोग्य, लिंग समानता, सामाजिक न्याय, कायदा व सुव्यवस्था या क्षेत्रातील कामगिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. तिरूवअनंतपूरममध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘व्हीजन २०२१ः विकास आणि लोकशाही’ या केरळ सरकारच्या परिषदेत कॉँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांनी पिनराई विजयन सरकारचे कौतुक करत तेच राज्याचे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा दावा केला होता. तसेच केरळ हे पंचायत राज व्यवस्था लागू करणारे पहिले राज्य असल्याचे मत व्यक्त करत डाव्या सरकारची भलामण केल्याने कॉँग्रेसमध्ये खळबळ निर्माण झाली होती. सरकारप्रणित या परिषदेला एकही कॉँग्रेस नेता उपस्थित नसला तरी अय्यर यांच्या वक्तव्याचे पडसाद उमटले. याच परिषदेच्या उदघाटनास आॅनलाईन उपस्थित असलेले ज्येष्ठ आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनीही केरळातील डाव्या सरकारबद्दल चांगल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. ते म्हणाले होते की भारतातील धर्मनिरपेक्षता बळकट करण्यासाठी केरळ सरकार भविष्यात मोठी भूमिका बजावू शकणार आहे. तसेच केरळच्या कायम स्वरूपाच्या व चिरस्थायी विकासाच्या मॉडेलमुळे केरळ राज्य हे भारतातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सर्वाधिक प्रबळ असे राज्य बनेल. या परिषदेस उपस्थित आणखी एक विचारवंत रोमिला थापर यांनीही केरळच्या चिरस्थायी विकासाबद्दल चांगल्या भावना व्यक्त केल्या.अय्यर व सेन यांनी डाव्या सरकारबद्दल व्यक्त केलेल्या मतांविषयी कॉँग्रेसचे नेते रमेश चेन्निथला यांनी सेन व अय्यर यांच्या या परिषदेतील सहभागाविषयी मत व्यक्त केले ते म्हणाले की ही परिषद आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आयोजित केलेली होती. त्यामुळे अशा परिषदांना सेन यांच्यासारख्या सन्मान्य व्यक्तिमत्वांनी उपस्थितच राहायला नको. मात्र अय्यर यांच्या वक्तव्यावरून बराच वाद झाला. माध्यमांनी आपले वक्तव्य प्रमाणापेक्षा अधिक मोठे करून छापल्याचे स्पष्टीकरण अय्यर यांनी दिले. हे काहीही झाले तरी या वादाचा फायदा डाव्या आघाडीला अधिक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, प्रमुख विरोध पक्ष असलेला कॉँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांनी केरळ सरकारच्या या शैक्षणिक निर्णयाला विरोध केला आहे.केरळचे आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री१९५७, १९६७: ईएमएस नंबुद्रीपाद (सीपीआय व सीपीएम)१९६०: पी टी पिल्लई (पीएसपी)१९६२: आर संकर (कॉँग्रेस)१९६ व १९७०: सी अच्युतमेमन (सीपीआय)१९७७,१९८१,१९९५ : के करूणाकरन (कॉँग्रेस)१९७७, १९९५ व २००१ : ए के ॲँटनी (कॉँग्रेस)१९७८ : पी के वायुदेवन नायर (सीपीआय)१९७९ : मोहम्मद कोया (आययूएमएल)१९८०, १९८७,२००१ : ई के नयनार (सीपीएम)२००४, २०११ : ओमन चंडी (कॉँग्रेस)२०११ : व्ही. एस. अच्युतानंद (सीपीएम)२०१६ व २०२१ : पिनराई विजयन (सीपीएम).मोफत शिक्षण निर्णय, दृष्टिक्षेपात शैक्षणिक केरळसर्व सरकारी आणि शासनअनुदानित महाविद्यालयांमधील कला व विज्ञान शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजनाउद्देश : उच्चशिक्षणातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणेफेलोशिप : पीएचडी करणाऱ्या संशोधकांसाठी दरमहा १५ हजार रूपये मानधनविमाकवच : सर्व विद्यार्थ्यांसाठी विशेष अपघाती विमा योजनावसतिगृह सुविधा : विद्यार्थांच्या राहण्याच्या सुविधेसाठी पब्लिक होस्टेल नेटवर्क उभारणारसाक्षरता : भारतातील पहिले १०० टक्के साक्षर राज्यइंटरनेटला ‘मूलभूत अधिकार’ घोषित करणारे पहिले राज्य (के-फॉन प्रकल्प)डिजिटल शाळा : सर्व शासकीय शाळांमध्ये हायटेक क्लासरूम असलेले राज्यट्रान्सजेंडर पॉलिसी : तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण राबवणारे 