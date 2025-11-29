Premium|Kerala Poverty-Free Claim : दारिद्र्य निर्मूलनाची ‘केरळ स्टोरी’

प्रीमियम आर्टिकल

Poverty Eradication Models in India : केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केरळ 'अतिदारिद्र्यातून मुक्त' झाल्याची घोषणा केली असली, तरी सरकारच्या या दाव्यावर आक्षेप घेतले जात असूनही, शिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंबश्री सारख्या योजनांमधून केरळने केलेली दारिद्र्य निर्मूलनातील दीर्घकालीन प्रगती लक्षणीय आहे.
केरळ अतिदारिद्र्यातून मुक्त झाले आहे, अशी घोषणा केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केली. चार वर्षे सरकारकडून नियोजनबद्धपणे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. सरकारच्या या दाव्यांवर काही आक्षेपही घेण्यात येत आहेत, मात्र दारिद्र्य निर्मूलनाच्या स्तरावर केरळमध्ये काही दशकांपासून राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हेही तितकेच खरे.

