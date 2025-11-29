Premium|Kerala Poverty-Free Claim : दारिद्र्य निर्मूलनाची ‘केरळ स्टोरी’

मधुबन पिंगळेकेरळ अतिदारिद्र्यातून मुक्त झाले आहे, अशी घोषणा केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी केली. चार वर्षे सरकारकडून नियोजनबद्धपणे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. सरकारच्या या दाव्यांवर काही आक्षेपही घेण्यात येत आहेत, मात्र दारिद्र्य निर्मूलनाच्या स्तरावर केरळमध्ये काही दशकांपासून राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हेही तितकेच खरे. .देशभरात बिहार निवडणुकीतील प्रचारावरून चर्चा होत असताना, एक नोव्हेंबर रोजी तिरुअनंतपुरम येथे केरळ स्थापना दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी ‘केरळ अतिदारिद्र्यातून मुक्त झाले आहे,’ अशी घोषणा केली. विजयन यांच्या या घोषणेवरून वेगवेगळ्या पद्धतीने चर्चा करण्यात आली. तसेच, या दाव्यांमागील वास्तवातील परिस्थितीविषयीचे मुद्देही मांडण्यात आले आणि दाव्यावर काही आक्षेप घेण्यात आले. यानंतरही केरळने शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर केलेले काम, त्यातून दारिद्र्याच्या प्रश्नावर केलेली कामगिरी दुर्लक्षित करता येणार नाही. या सर्वच क्षेत्रांमध्ये केरळने अन्य राज्यांच्या तुलनेमध्ये केलेली कामगिरी उजवी असून, दारिद्र्याच्या मुद्द्यावर केरळने अन्य राज्यांना काही वर्षांपूर्वीच मागे टाकले आहे, असे दिसून येते..Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.असा राबविला कार्यक्रमविजयन यांच्या सरकारने २०२१मध्ये अतिदारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम जाहीर केला होता. राज्यातून अतिदारिद्र्य पूर्णतः संपवून टाकायचे, असे त्यांनी जाहीर केले होते. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीही अतिशय नियोजनबद्धपणे करण्यात आली. यामध्ये केरळ राज्य नियोजन मंडळाने पुढाकार घेतला होता. सुरुवातीला आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून एक लाख १८ हजार ३०९ कुटुंबांची निवड केली होती. अतिदारिद्र्य या वर्गामध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी त्यांची चार स्तरांवर पडताळणी करण्यात आली. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उपसमितीची पडताळणी, ग्रामसभेची मान्यता, प्रत्यक्ष मुलाखती आणि २० टक्के ऑडिट अशा स्वरूपाचे हे चार स्तर होते. अन्न, उत्पन्न, निवारा आणि आरोग्य या चार मूलभूत घटकांचा अभाव हेच मुख्य निकष या पडताळणीमध्ये ठेवण्यात आले होते. तसेच, सध्याच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांना या नोंदणीतून वगळण्यात आले. अखेरीस या कार्यक्रमात ६४,००६ कुटुंबाची नोंद करण्यात आली. यातील ८१ टक्के कुटुंबे ग्रामीण भागामध्ये राहात होती. सरकारने केलेल्या पाहणीनुसार, नोंदवलेल्या ४० हजार कुटुंबांना आरोग्याच्या समस्यांचे सर्वांत मोठे आव्हान होते. तर, ३४,५२३ कुटुंबांसमोर अन्नसुरक्षेचे आव्हान होते, तर १५,०९१ कुटुंबांकडे पुरेसा निवाराच नव्हता. अशा पद्धतीने सूक्ष्म माहिती मिळाल्यानंतर, तत्काळ आणि दीर्घकालीन अशा दोन टप्प्यांमध्ये पावले उचलण्यात आली. तत्काळ पावले उचलताना, या कुटुंबांना अन्न पाकिटांचा पुरवठा, तात्पुरता निवारा यांसारखी तत्काळ मदत करण्यात आली. त्याचबरोबर कौशल्य प्रशिक्षण, कायम घरांचे बांधकाम अशा दीर्घकालीन उपाययोजनाही करण्यात आल्या. आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार करण्यात आली. तसेच, सहकारी संस्थांच्या मदतीने या कुटुंबांना स्वयंरोजगारही देण्यात आला. यातील ९३ टक्के कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कार्यक्रमासाठी सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. यामध्ये २०,६४८ कुटुंबांना रोज अन्न मिळेल, यासाठी पावले उचलली. ८५ हजार ७२१ जणांना आवश्यक उपचार आणि औषधांचा पुरवठा करण्यात आला. ५४०० नवी घरे बांधण्यात आली, यातील काही घरांची कामे सुरू आहेत. ५,५२२ घरांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे, २,७१३ कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी भूखंडही देण्यात आला. शिवाय, २१,२६३ जणांना रेशन कार्ड, आधार अशी आवश्यक कागदपत्रे मिळाली..सरकारच्या दाव्यावर आक्षेपकेरळ सरकारने अतिदारिद्र्याचे निर्मूलन केल्याची घोषणा केली असली, तरी सरकारच्या या दाव्यावर वेगवेगळ्या पक्ष-संघटनांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. सरकारने या कार्यक्रमासाठी ६४ हजार ४ कुटुंबांची निवड केली आहे. या संख्येवरच आक्षेप घेण्यात येतो. मात्र, अंत्योदय अन्न योजनेमध्ये खूप गरीब म्हणून ५.९२ लाख कुटुंबांची नोंद झाली आहे आणि २०२३पासून त्यांना मोफत धान्यपुरवठा करण्यात येतो. त्याचबरोबर राज्यात २००२पासून ‘प्रोजेक्ट आश्रय’ ही योजना राबविण्यात येते. यामध्ये अतिगरीब वर्गातील कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता अतिदारिद्र्य असणाऱ्या कुटुंबांची व्याख्याही याच वर्गाच्या व्याख्येशी मिळतीजुळती आहे. सरकारकडून ‘प्रोजेक्ट आश्रय’ ही योजनाच नव्या नावाखाली राबविण्यात येत आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच, राज्यातील आशा कार्यकर्त्या मानधनातील वाढीसाठी २६६ दिवसांपासून संपावर आहेत. तर, या कार्यक्रमातील कुटुंबांची निवड करण्यासाठी आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आशा कार्यकर्त्यांची मदत घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आशा कार्यकर्त्या संपावर असतील, तर त्या या कार्यक्रमात सक्रिय कशा, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.विरोधकांची टीकाविरोधकांनी सरकारने अचानक केलेल्या घोषणेवर टीका केली आहे. केरळ एका रात्रीत दारिद्र्यमुक्त झालेले नाही. त्यामुळे सरकारने कोणतीही माहिती न देता घोषणा कशी केली? या घोषणेसाठी बोलावण्यात आलेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन हा पूर्ण गैरव्यवहार असून, सभागृहाच्या नियमांचा भंग झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन यांनी केला आहे. त्यावर विरोधी पक्षांचे वागणे हाच गैरव्यवहार आहे, असे प्रत्युत्तर विजयन यांनी दिले..Premium| Bihar Election: तेजस्वी यादवांचा तरुण चेहरा सत्तापालट घडवणार का? महाआघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदावरून बिघाडी होणार?.केरळची प्रगती लक्षणीयकेरळच्या या घोषणेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरीही दारिद्र्य निर्मूलनाच्या विषयावर केरळने केलेली प्रगती निश्चितच दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. नीती आयोगाने २०२१मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, केरळची ०.७ टक्के लोकसंख्या अतिदारिद्र्य रेषेखाली होती. तर नीती आयोगानेच २०२३मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, केरळच्या लोकसंख्येपैकी केवळ ०.५५ टक्के लोकसंख्याच बहुस्तरीय गरीब या वर्गात मोडत होती. हे प्रमाण देशातील सर्वांत कमी आहे. या वर्गाचा अभ्यास करत असताना पोषणमूल्ये, बालमृत्यू, किशोरवयीन मृत्यूदर, गर्भवतींचे आरोग्य, शाळांमधील उपस्थिती, गृहनिर्माण, मूलभूत सुविधा, बँकांमधील खाती अशा अनेक घटकांचा विचार करण्यात आला. आर्थिक उत्पन्नाचा स्तर तपासण्याबरोबरच एकूण जीवनमानाच्या बाबतीत केरळने केलेली प्रगती यामध्ये दिसून येते.दीर्घकालीन प्रयत्नदारिद्र्य निर्मूलन हा केरळच्या राजकारणाचा दीर्घकालीन मुद्दा राहिला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि डाव्या आघाडीने यासाठी अनेक सुधारणा केल्या आहेत. यामध्ये १९६०च्या दशकामध्ये जमीन सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आले आणि भूमीहिनांना जमिनींचे फेरवाटप करण्यात आले. तसेच, कमाल जमीन धारणा कायदाही लागू करण्यात आला. हा आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरावरील कार्यक्रम होता. या सुधारणांमुळे काही वर्गामध्ये एकवटलेली शेतजमीन सर्वांमध्ये विभागण्यात आली. यातून पारंपरिक सरंजामशाही नष्ट होण्यास मदत झाली. तसेच, शेतजमीन मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे जीवनमानही सुधारले. याशिवाय, १९९८मध्ये कुंडुम्बश्री ही योजना रावली. ही महिलाकेंद्री दारिद्र्य निर्मूलनाची सर्वांत मोठी योजना मानली जाते. यामध्ये ४५ लाख महिला सदस्य आहेत. सूक्ष्मवित्तपुरवठा, उद्योजकता, सामूहिक शेती आणि स्थानिक कारभार अशा पद्धतीने ही योजना राबविण्यात आली. यातून हजारो महिलांना रोजगार मिळाला आणि पारंपरिक पितृसत्ताक सामाजिक पद्धतीतूनही त्यांची मुक्तता झाली. यामध्ये दारिद्र्य निकषांचा वापर करून गरीब कुटुंबांना शोधून काढण्यात आले. आर्थिक मदत, स्वयंरोजगाराच्या संधी आणि समूहआधारित बचत अशी मदत करण्यात आली. बचत गटांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात आली, त्यामुळे त्याचा चांगला परिणाम दिसून आल्याचे मानले जाते..याशिवाय, अन्य स्तरांवर केरळने केलेले प्रयत्न केवळ आर्थिक आघाडीपुरते मर्यादित राहात नाही, तर सामाजिक बदलांमध्येही दिसून येतात. यामध्ये १०० टक्के साक्षर झालेले केरळ हे देशातील पहिले राज्य आहे. हीच गोष्ट डिजिटल साक्षरतेचीही आहे. संपूर्ण विद्युतीकरण झालेले राज्य अशीही केरळची ओळख आहे. केरळने अनेक दशकांपासून शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि सरकारी शाळांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यातून तेथील समाजामध्ये माहिती असणारे व प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध झाले आहे. केरळमध्ये १९७०च्या दशकात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या ५९.७९ टक्के होती, ती २०११मध्ये ११.०३ टक्क्यांपर्यंत कमी आली आहे.आरोग्य, शिक्षणाच्या स्तरावर कायम आघाडीवर असणाऱ्या केरळने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी केलेल्या प्रयत्नांची निश्चितच दखल घेणे गरजेचे आहे. मात्र, दारिद्र्य निर्मूलन हा एका टप्प्यातील कार्यक्रम असू शकत नाही, तर जनतेच्या उत्पन्नाचा योग्य स्तर टिकविणे आणि मूलभूत गोष्टींची मदत मिळत राहणे गरजेचे आहे. याशिवाय, अन्य जगाप्रमाणेच केरळलाही जागतिक हवामान बदलासारख्या नव्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. केरळ हा किनारपट्टीवरील राज्य आहे. समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे अनेक घरे आणि अनेकांचे रोजगार बुडण्याचा धोका आहे. तसेच भूस्खलन, दरडी कोसळण्याच्या आपत्ती सारख्या घडत आहेत. त्यामुळे, अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. त्यांचा समावेश अतिदारिद्र्य कुटुंबांमध्ये करता येणार नसला, तरी या स्थलांतरातून निर्माण होणाऱ्या अवलंबित्व आणि असुरक्षिततेच्या वातावरणाचा विचार करावा लागणार आहे, ही गोष्ट विसरता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.