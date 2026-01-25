Premium|Glacier: हिमनदी संथ वाहते; पण परिणाम मात्र वेगाने बदलतात!

हिमनदी वितळते तेव्हा तिच्यातून छोटे ओढे तयार होतात. हे ओढे एकत्र येतात, प्रवाह वाढतो आणि नदी जन्माला येते. त्यामुळे हिमनदी आणि नदी यांचं नातं केवळ भौगोलिक नाही, तर अस्तित्वाचं आहे. हिमनदी म्हणजे नदीचं गर्भगृह. नदीचं पहिलं रूप, पहिला श्वास..एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवर उभं राहून वर पाहिलं की भव्य एव्हरेस्ट, त्याच्याभोवती उभे असणारे ल्होत्से व नुप्तसे शिखरं मन मोहून टाकतात. थोडी खाली नजर फिरवली की मात्र मनात धडकी बसते. एव्हरेस्ट शिखराकडे जाणाऱ्या मार्गावर बेस कॅम्प सोडला की खुम्बू आईसफॉल लागतो, खुम्बू हिमनदीचा सुरुवातीचा भाग. ही खुम्बू हिमनदी म्हणजे दूध कोशी या नदीचा स्रोत. १३० किलोमीटर वाहणाऱ्या या नदीचा जन्म खुम्बू हिमनदीतून होतो. अशा या खुम्बू आईसफॉल येथून जाणं-येणं करताना कसलेला गिर्यारोहक शेर्पादेखील देवाचा धावा केल्याशिवाय पुढे जात नाही. अक्राळविक्राळ अन् विखुरलेल्या हिमांतून वाट काढताना अक्षरशः वाट लागते. होतं काय, ही जागा खूप अस्थिर आहे. त्यामुळे चढाई करताना ज्या मार्गाने गेलो, ज्या ठिकाणी चढाई-उतराईसाठी दोरखंड लावले, मोठमोठाल्या हिमभेगांना पार करण्यासाठी शिड्या लावल्या त्या परत उतराई करताना असतीलच असे नाही. बरं एका एव्हरेस्ट मोहिमेत एक गिर्यारोहक किमान ८-१० वेळा इथून जाऊन येऊन करतो. एव्हरेस्ट चढाई म्हणजे काही एकदा गेले आणि शिखर चढून आले असे होत नाही. वातावरणाशी समरस होण्यासाठी बेस कॅम्प ते कॅम्प ३ या चार टप्प्यात अनेकदा चढाई-उतराई होते. यात प्रत्येक चढाई-उतराईच्या वेळी बेस कॅम्प ते कॅम्प १ या मार्गावर असलेले खुम्बू आईसफॉल कोणीच चुकवू शकत नाही, म्हणून प्रत्येक वेळी अगदी डेथ झोनमधून चढावे-उतरावे लागते. येथील अस्थिरतेमुळे, होणाऱ्या हिमप्रपातांमुळे, सततच्या हालचालींमुळे हा संपूर्ण प्रवासच परीक्षा पाहणारा असतो. हिमनदीचा भाग असूनही हा प्रदेश अस्थिर कसा? उलट गोठलेल्या प्रचंड हिमावर तर हालचाल झाली नाही पाहिजे, असं तुम्हाला वाटत असेल; मात्र तसं नसतं. हिमनदीची मुळात प्राकृत स्वरूपच वेगळे आहे..Premium|Borra Caves Andhra Pradesh : गोष्टानी नदीच्या उगमाशी निसर्गानं घडवलेलं गूढ कलाकुसरीचं जग- बोर्रा लेणं.हिमनदी म्हणजे एखाद्या क्षणात गोठलेलं पाणी नाही, तर शेकडो-हजारो वर्षांपासून हळूहळू तयार झालेला, सतत हालचालीत असलेला बर्फाचा जिवंत प्रवाह आहे. आपण ज्या बर्फावर चालतो, तो स्थिर नसतो. तो आपल्या वजनाखाली, गुरुत्वाकर्षणाच्या ओढीने आणि आतल्या दाबामुळे अत्यंत संथ गतीने सरकत असतो. हीच संथ हालचाल हिमनदीला ‘जिवंत’ बनवते आणि याच हालचालीमुळे खुम्बू आईसफॉलसारखे प्रदेश प्रचंड अस्थिर बनतात.खुम्बू हिमनदी एव्हरेस्टच्या दक्षिण उतारावरून खाली सरकते. वरच्या भागात ती तुलनेने रुंद आणि स्थिर भासते; मात्र बेस कॅम्पच्या पुढे, जिथे उतार तीव्र होतो, तिथे हिमनदी ताणली जाते. या ताणामुळे प्रचंड हिमभेगा पडतात. काही भेगा उघड्या असतात, काही बर्फाच्या पातळ थराखाली लपलेल्या असतात. कधी अचानक बर्फाचा मोठा मनोरा कोसळतो, कधी क्षणार्धात मार्गच नाहीसा होतो. म्हणूनच सकाळी गेलेला मार्ग दुपारी तसाच असेल, याची शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही..इथेच हिमनदीच्या मूळ स्वभावाचं दर्शन घडतं. हिमनदी ही एकाच वेळी कठीणही आहे आणि लवचिकही. ती दगडासारखी दिसते; पण प्रत्यक्षात ती वाहते. वरच्या थरात भेगा पडतात, खालील थरात बर्फ दाबाखाली हळूहळू वाकतो. त्यामुळे वरचा भाग तुटक, अस्थिर आणि धोकादायक बनतो, तर आतल्या थरात सतत हालचाल सुरू असते. खुम्बू आईसफॉल म्हणजे या हालचालींचं जिवंत उदाहरण आहे.ही हालचाल फक्त हिमालयापुरती मर्यादित नाही. जगात जिथे जिथे हिमनद्या आहेत, तिथे हा प्रवाह सुरू आहे. हिमनदी तयार होण्याची प्रक्रिया पाहिली, तर लक्षात येतं की हिमनदी म्हणजे एका पिढीचं नव्हे, तर अनेक पिढ्यांचं संचित आहे. दरवर्षी पडणारा बर्फ, तो न वितळता साचणं, त्यावर पुन्हा बर्फ पडणं आणि खालच्या थरांवर वाढणारा प्रचंड दबाव, या सगळ्यांतून हळूहळू सैल बर्फाचं रूपांतर घट्ट, सघन हिमात होतं. ही प्रक्रिया इतकी संथ असते की, एखाद्या हिमनदीचा जन्म पाहण्यासाठी मानवी आयुष्य अपुरं पडतं..Himalayan Glaciers : हिमालयातील हिमनद्यांचे वितळणे; मानवी अस्तित्वासाठी गंभीर इशारा.एकदा तयार झाल्यावर मात्र हिमनदी थांबत नाही. गुरुत्वाकर्षणाच्या ओढीने ती उताराच्या दिशेने सरकू लागते. या प्रवासात ती आपल्याबरोबर दगड, खडे, माती ओढून नेते. त्यामुळे पर्वतांची रचना बदलते, दऱ्या खोल होतात आणि भूभागाला एक विशिष्ट आकार मिळतो. आपण आज ज्या भव्य दऱ्या, खोल खाचखळगे आणि विस्तीर्ण सपाट प्रदेश पाहतो, त्यामागे हजारो वर्षांची हिमनदीची हीच संथ; पण सातत्यपूर्ण मेहनत असते.हिमनदीचा हा प्रवास शेवटी पाण्यात बदलतो. हिमनदी वितळते तेव्हा तिच्यातून छोटे ओढे तयार होतात. हे ओढे एकत्र येतात, प्रवाह वाढतो आणि नदी जन्माला येते. त्यामुळे हिमनदी आणि नदी यांचं नातं केवळ भौगोलिक नाही, तर अस्तित्वाचं आहे. हिमनदी म्हणजे नदीचं गर्भगृह. नदीचं पहिलं रूप, पहिला श्वास. हा श्वास प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक हिमनदीत एकसारखा नसतो. हिमनदी जशी तयार होते, ज्या भूभागावर ती पसरते, ज्या उतारावरून ती वाहते, त्यावरून तिचं रूप, तिचा स्वभाव आणि तिचा धोका बदलत जातो. म्हणूनच हिमनदी ही एकच नसते; तिची अनेक रूपं असतात..उंच शिखरांच्या कुशीत, दऱ्यांच्या दिशेने वाहणाऱ्या हिमनद्या या सर्वांत परिचित. हिमालयातील बहुतांश हिमनद्या अशाच दरीतून खाली सरकतात. खुम्बू हिमनदीसारखी हिमनदी वर रुंद, शांत भासते; पण जशी ती दरीत उतरते, उतार वाढतो, तशी तिची गती बदलते. बर्फ ताणला जातो, तुटतो, भेगा पडतात. याच दरीतील हिमनद्यांमधून गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या महान नद्यांचा उगम होतो. या हिमनद्या म्हणजे आशियातील कोट्यवधी लोकांच्या पाण्याचा आधार; पण काही हिमनद्या अशा असतात ज्या कड्यांवर लटकलेल्या असतात. वरून पाहताना त्या स्थिर वाटतात; पण आतून ताणलेल्या असतात. थोडासा तापमान बदल, थोडीशी हालचाल आणि अचानक हिमप्रपात कोसळतो. अशा लटकत्या हिमनद्या पर्वतांमध्ये कायम अस्थिरतेचं कारण ठरतात. अनेक वेळा गिर्यारोहकांना होणारे अपघात हे या हिमनद्यांच्या अचानक तुटण्यामुळेच घडतात. या हिमनद्या जणू निसर्गाचा इशारा असतात, सगळं शांत दिसत असताना आतमध्ये ताण साचलेला असतो.काही ठिकाणी मात्र हिमनदी दरीत अडकत नाही. ती विस्तीर्ण भूभागावर पसरते, जणू संपूर्ण प्रदेशावर हिमाची चादर अंथरलेली आहे, असा भास देते. अशा हिमनद्या फार वेगाने वाहत नाहीत; पण त्यांचा आकार प्रचंड असतो. या हिमनद्या वितळल्या, तर परिणाम स्थानिक न राहता जागतिक पातळीवर जाणवतात, समुद्रपातळी वाढते, किनारी भाग धोक्यात येतात. म्हणूनच ध्रुवीय प्रदेशांतील हिमनद्या वितळणं म्हणजे फक्त बर्फ वितळणं नाही, तर संपूर्ण पृथ्वीच्या समतोलावर होणारा आघात आहे..काही हिमनद्या थेट समुद्राला जाऊन मिळतात. त्यांच्या टोकाशी उभं राहिलं, तर बर्फाचे प्रचंड कडे समुद्रावर झुकलेले दिसतात. वेळोवेळी या कड्यांचे मोठे तुकडे तुटून समुद्रात कोसळतात. हे दृश्य भव्यही असतं आणि भयावहही. कारण प्रत्येक असा तुटलेला हिमखंड म्हणजे हिमनदीचं मागे सरकणं, तिच्या आयुष्याचं कमी होणं. हे सगळे प्रकार वेगवेगळे असले, तरी त्यांचा मूळ स्वभाव एकच आहे, हिमनदी ही स्थिर नाही. ती सतत बदलते आहे. आणि आजच्या काळात हा बदल अधिक वेगाने घडतो आहे.पूर्वी हिमनदीचा प्रवास अत्यंत संथ होता. हजारो वर्षांत होणारे बदल माणसाच्या आयुष्याला जाणवत नव्हते; पण आज गिर्यारोहकाला, संशोधकाला, स्थानिक रहिवाशाला हे बदल प्रत्यक्ष दिसतात. हिमनदी मागे सरकते आहे, भेगा अधिक रुंद होत आहेत, हिमप्रपातांची संख्या वाढते आहे. काही ठिकाणी हिमनदीच्या पुढे पाण्याचे तलाव तयार होत आहेत, सुंदर दिसणारे; पण आतमध्ये प्रचंड धोका साठवून ठेवणारे.खुम्बू आईसफॉलसारखा प्रदेश म्हणजे या सगळ्या बदलांचा जिवंत आरसा आहे. इथे दरीतील हिमनदी, उतार, ताण आणि हालचाल सगळं एकत्र आलेलं आहे. म्हणूनच तो भाग इतका अस्थिर आहे. गिर्यारोहकासाठी तो मृत्यू आणि जीवनाच्या सीमारेषेवरचा प्रवास आहे; पण निसर्गाच्या दृष्टीने तो हिमनदीच्या बदलत्या आरोग्याचा स्पष्ट संदेश आहे.हिमनदी जितकी वेगाने हालते, तितकी ती अधिक तुटक होते. जितकी अधिक तुटक होते, तितके धोके वाढतात आणि हे धोके केवळ पर्वतांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. कारण हिमनदीचं आयुष्य कमी झालं, तर नदीचं आयुष्यही कमी होतं. शेती, पाणी, वस्ती, संस्कृती, या सगळ्यांची मुळं हादरतात.म्हणूनच हिमनद्यांचे प्रकार समजून घेणं म्हणजे केवळ भूगोल जाणून घेणं नाही. ते म्हणजे निसर्ग वेगवेगळ्या रूपांत आपल्याशी कसा संवाद साधतो आहे, हे समजून घेणं आहे. कुठे तो संथपणे वाहतो, कुठे अचानक कोसळतो, तर कुठे शांतपणे मागे सरकतो; पण प्रत्येक ठिकाणी तो एकच प्रश्न विचारतो आहे, आपण वेळेत जागे होणार आहोत का?(लेखक ज्येष्ठ गिर्यारोहक, गिरीप्रेमी आहेत.) 