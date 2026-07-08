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Premium|Kim Soo Hyun AI Controversy : डीपफेक आणि खोट्या माहितीच्या विळख्यात अडकलेल्या सुपरस्टारची धक्कादायक कहाणी

AI And Reputation : दक्षिण कोरियातील अभिनेता किम सू ह्युन प्रकरणातून एआय, डीपफेक आणि खोट्या माहितीमुळे एका यशस्वी करिअरचे काही तासांत होणारे अपरिमित नुकसान अधोरेखित झाले आहे.
AI And Reputation

AI And Reputation

esakal

अवतरण टीम
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ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.com

दोन दशकांहून अधिक काळ अत्यंत कठोर परिश्रमाने आणि सातत्याने उभे केलेले एक अत्यंत यशस्वी करिअर केवळ एका व्हायरल व्हिडिओच्या माध्यमातून काही क्षणांत कसे उद्ध्वस्त होऊ शकते, याचे हे एक अत्यंत भयंकर उदाहरण आहे. दक्षिण कोरिया, जो जगातील सर्वात प्रगत आणि वेगाने विकसित होणारा डिजिटल समाज मानला जातो, तिथे घडलेले हे प्रकरण आजच्या काळातील एक अत्यंत कटू सत्य आपल्यासमोर मांडते. अभिनेता किम सू ह्युन याच्याबाबतीत जे काही घडले, ते केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ऑनलाइन बदनामी आणि खोट्या बातम्या पसरवणारी यंत्रणा आता सत्याच्या वेगापेक्षाही अधिक वेगाने काम करत आहे, हे या घटनेतून अतिशय स्पष्टपणे दिसून आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेने अशा वाईट आणि विध्वंसक प्रवृत्तींना एक पूर्णपणे नवीन अन् अत्यंत धोकादायक शस्त्र मिळवून दिले आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीची सार्वजनिक प्रतिमा कशी खराब केली जाऊ शकते, हे या प्रकरणाने दाखवून दिले आहे.

एका रात्रीत उद्ध्वस्त झालेले यश

किम सू ह्युन हा कोरियन मनोरंजन विश्वातील आणि चित्रपट उद्योगातील काही सामान्य किंवा कमी परिचित असलेला चेहरा अजिबात नाही. तो संपूर्ण पूर्व आशिया खंडात अतिशय प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय असलेला एक असा सुपरस्टार आहे, ज्याचे नाव प्रत्येक घराघरात अतिशय आदराने अन् प्रेमाने घेतले जाते. त्याने अनेक प्रसिद्ध टेलिव्हिजन मालिका आणि व्यावसायिक जाहिरातींमध्ये काम केले आहे, ज्यांचे मूल्य लाखो डॉलर्सच्या घरात आहे; परंतु गेल्या वर्षी हे सर्व वैभव, यश आणि त्याची इतक्या वर्षांची कमाई जवळजवळ एकाच रात्रीत अचानक कोसळून पडली. किम से उई नावाच्या एका प्रसिद्ध यूट्युबरने एक असा खळबळजनक व्हिडिओ प्रकाशित केला, ज्यामध्ये किम सू ह्युन हा अभिनेत्री किम सॅ रॉन हिच्याशी ती अल्पवयीन असतानाच रोमँटिक संबंधात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्याने सादर केलेले पुरावे वरवर पाहता अतिशय विश्वासार्ह आणि खरे वाटत होते. यामध्ये काही मजकूर संदेशांचे स्क्रीनशॉट आणि एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग होते, जे या दोन्ही कलाकारांमधील अत्यंत गंभीर संवादाचे थेट पुरावे असल्यासारखे भासत होते. ही खोटी कथा अत्यंत वेगाने आणि भयानक स्वरूपात सगळीकडे पसरली. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ही बातमी बरोबर त्याच वेळी समोर आली होती जेव्हा वयाच्या अवघ्या चोविसाव्या वर्षी अभिनेत्री किम सॅ रॉन हिने स्वतःचे आयुष्य संपवले होते. लोकांच्या भावना त्या वेळी अतिशय तीव्र होत्या, परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आणि गंभीर होती आणि या सर्व गोंधळात अभिनेत्याने दिलेले आपले सर्व स्पष्टीकरण आणि सत्य पूर्णपणे दाबून टाकले गेले.

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