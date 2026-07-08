Premium|Kim Soo Hyun AI Controversy : डीपफेक आणि खोट्या माहितीच्या विळख्यात अडकलेल्या सुपरस्टारची धक्कादायक कहाणी

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comदोन दशकांहून अधिक काळ अत्यंत कठोर परिश्रमाने आणि सातत्याने उभे केलेले एक अत्यंत यशस्वी करिअर केवळ एका व्हायरल व्हिडिओच्या माध्यमातून काही क्षणांत कसे उद्ध्वस्त होऊ शकते, याचे हे एक अत्यंत भयंकर उदाहरण आहे. दक्षिण कोरिया, जो जगातील सर्वात प्रगत आणि वेगाने विकसित होणारा डिजिटल समाज मानला जातो, तिथे घडलेले हे प्रकरण आजच्या काळातील एक अत्यंत कटू सत्य आपल्यासमोर मांडते. अभिनेता किम सू ह्युन याच्याबाबतीत जे काही घडले, ते केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ऑनलाइन बदनामी आणि खोट्या बातम्या पसरवणारी यंत्रणा आता सत्याच्या वेगापेक्षाही अधिक वेगाने काम करत आहे, हे या घटनेतून अतिशय स्पष्टपणे दिसून आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेने अशा वाईट आणि विध्वंसक प्रवृत्तींना एक पूर्णपणे नवीन अन् अत्यंत धोकादायक शस्त्र मिळवून दिले आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीची सार्वजनिक प्रतिमा कशी खराब केली जाऊ शकते, हे या प्रकरणाने दाखवून दिले आहे.एका रात्रीत उद्ध्वस्त झालेले यशकिम सू ह्युन हा कोरियन मनोरंजन विश्वातील आणि चित्रपट उद्योगातील काही सामान्य किंवा कमी परिचित असलेला चेहरा अजिबात नाही. तो संपूर्ण पूर्व आशिया खंडात अतिशय प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय असलेला एक असा सुपरस्टार आहे, ज्याचे नाव प्रत्येक घराघरात अतिशय आदराने अन् प्रेमाने घेतले जाते. त्याने अनेक प्रसिद्ध टेलिव्हिजन मालिका आणि व्यावसायिक जाहिरातींमध्ये काम केले आहे, ज्यांचे मूल्य लाखो डॉलर्सच्या घरात आहे; परंतु गेल्या वर्षी हे सर्व वैभव, यश आणि त्याची इतक्या वर्षांची कमाई जवळजवळ एकाच रात्रीत अचानक कोसळून पडली. किम से उई नावाच्या एका प्रसिद्ध यूट्युबरने एक असा खळबळजनक व्हिडिओ प्रकाशित केला, ज्यामध्ये किम सू ह्युन हा अभिनेत्री किम सॅ रॉन हिच्याशी ती अल्पवयीन असतानाच रोमँटिक संबंधात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्याने सादर केलेले पुरावे वरवर पाहता अतिशय विश्वासार्ह आणि खरे वाटत होते. यामध्ये काही मजकूर संदेशांचे स्क्रीनशॉट आणि एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग होते, जे या दोन्ही कलाकारांमधील अत्यंत गंभीर संवादाचे थेट पुरावे असल्यासारखे भासत होते. ही खोटी कथा अत्यंत वेगाने आणि भयानक स्वरूपात सगळीकडे पसरली. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ही बातमी बरोबर त्याच वेळी समोर आली होती जेव्हा वयाच्या अवघ्या चोविसाव्या वर्षी अभिनेत्री किम सॅ रॉन हिने स्वतःचे आयुष्य संपवले होते. लोकांच्या भावना त्या वेळी अतिशय तीव्र होत्या, परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आणि गंभीर होती आणि या सर्व गोंधळात अभिनेत्याने दिलेले आपले सर्व स्पष्टीकरण आणि सत्य पूर्णपणे दाबून टाकले गेले..कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा भयानक आणि काळा वापरआता, दक्षिण कोरियन पोलिसांनी अतिशय सखोल तपास करून हे स्पष्ट केले आहे, की हा संपूर्ण प्रकार आणि ही सर्व माहिती पूर्णपणे खोटी आणि बनावट होती. व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आलेले टेक्स्ट मेसेज आणि त्यांचे स्क्रीनशॉट्स हे संगणकीय तंत्रज्ञानाने तयार केलेले खोटे फोटो होते. तसेच, त्यातील संभाषणाची ऑडिओ फाईल ही आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून अत्यंत हुबेहूबपणे तयार केली गेली होती. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या यू-ट्युबरने अतिशय जाणीवपूर्वक आणि अत्यंत बारकाईने एक पूर्णपणे खोटी कथा रचली होती. त्याने ही कथा अशा एका विशिष्ट आणि अत्यंत संवेदनशील वातावरणात जाणीवपूर्वक प्रसारित केली, जेव्हा सामान्य जनता वाईटातील वाईट आणि कोणत्याही नकारात्मक गोष्टींवर तत्काळ विश्वास ठेवायला तयार होती; मात्र हे सत्य समोर आल्यानंतरही या सगळ्यामुळे झालेले प्रचंड नुकसान आता कोणत्याही एका साध्या माफीनाम्याने कधीही भरून काढले जाऊ शकत नाही. किम सू ह्युन याचे आजवरचे सर्व करिअर आणि त्याची यशोगाथा आता प्रभावीपणे अन् कायमची नष्ट झाली आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांसोबतचे त्याचे ब्रँड पार्टनरशिपचे करार एका रात्रीत रद्द केले गेले. त्याचे आगामी आणि महत्त्वाचे चित्रपट प्रकल्प पूर्णपणे गुंडाळून ठेवले गेले आणि त्याची सार्वजनिक प्रतिमा आता एका अशा हतबल माणसासारखी झाली आहे जो स्वतःचा बचाव करण्याचा फक्त प्रयत्न करत आहे. जे आरोप त्याच्यावर झाले ते मुळात कधीही अस्तित्वात नव्हते, तरीही त्याला त्याची इतकी मोठी आणि भयंकर किंमत चुकवावी लागली.स्वतःलाच पीडित भासवण्याचा प्रयत्नया सर्व घडामोडींनंतर, आता स्थानिक पोलिस या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपी किम से उई याला अटक करण्यासाठी कायदेशीर अटक वॉरंट मिळवण्याचा अत्यंत आटोकाट प्रयत्न करत आहेत; परंतु या यू-ट्युबरने आपल्या चुकीबद्दल कोणताही पश्चात्ताप व्यक्त करण्याऐवजी चक्क पोलिसांवरच एक मोठा आणि अत्यंत गंभीर प्रत्यारोप केला आहे. पोलिसांच्या या अटकेच्या वॉरंटच्या मागणीनंतर त्याने आणखी एक नवीन व्हिडिओ इंटरनेटवर पोस्ट केला. या व्हिडिओमध्ये त्याने असा खोटा दावा केला, की अधिकाऱ्यांनी लावलेले हे सर्व आरोप म्हणजे त्याच्या स्वतःच्या तपासात अडथळा आणण्यासाठी केलेला एक मोठा आणि सुनियोजित सरकारी कट आहे. त्याने वापरलेली ही विशिष्ट शब्दरचना खूप काही सांगून जाणारी आणि अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे तो स्वतःच एक अत्यंत प्रामाणिक तपास अधिकारी असल्याचा आव आणत आहे, जणू काही तो एक महान सत्यशोधक आहे आणि एक खोटा पुरावा तयार करून एका चांगल्या माणसाची बदनामी करणारा सामान्य गुन्हेगार नसून त्याला सरकारी यंत्रणांकडून मुद्दामहून दाबले जात आहे. स्वतःला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे न करता, स्वतःलाच एक पीडित आणि एक सत्य शोधणारा योद्धा म्हणून जगासमोर सादर करण्याची ही पद्धत अन् ही विशिष्ट मानसिकता आजकाल ऑनलाइन बदनामीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये अत्यंत सामान्य झाली आहे. सोशल मीडियाची सध्याची कार्यपद्धती अशा लोकांना नेहमीच अधिक प्रसिद्धी आणि नफा मिळवून देते, जे स्वतःला शक्तिशाली लोकांविरुद्ध लढणारे अन् एकटे योद्धे म्हणून सतत सादर करत असतात..Premium|SpaceX IPO Valuation : स्पेसएक्सच्या विक्रमी आयपीओने अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या नव्या युगाला दिली गती.गंभीर आणि धोक्याचा इशाराभारतासारख्या विशाल आणि अत्यंत वैविध्यपूर्ण देशासाठी हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत अस्वस्थ करणारे आणि एक मोठा धडा देणारे आहे. आपल्या देशानेही यापूर्वी अशा अनेक भयानक अन् वेगाने पसरणाऱ्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमा पाहिल्या आहेत, ज्यांनी अनेक निष्पाप लोकांचे यशस्वी करिअर पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले आहे, समाजात विनाकारण हिंसाचार भडकवला आहे आणि संपूर्ण सार्वजनिक चर्चांचे स्वरूप अतिशय विकृत केले आहे. दक्षिण कोरिया आणि भारत यांच्यातील मुख्य फरक हा आहे, की दक्षिण कोरियाची डिजिटल पायाभूत सुविधा भारतापेक्षा खूप अधिक प्रगत आणि आधुनिक आहे, त्यांचा मनोरंजन उद्योग जागतिक पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणात जोडलेला आहे आणि त्यांची कायदेशीर न्यायप्रणाली ऑनलाइन गुन्हे अन् सायबर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक सज्ज आहे. जर या सर्व प्रगत सोयीसुविधा आणि फायदे असलेला एक समाज केवळ एका यू-ट्युबरच्या आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सवर आधारित खोट्या पुराव्यामुळे इतका हतबल आणि अंधावला जाऊ शकतो, तर भारतासाठी याचे संभाव्य परिणाम अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक असू शकतात. भारतात अजूनही डिजिटल साक्षरता आणि तंत्रज्ञानाचे ज्ञान सर्वत्र समान नाही. ऑनलाइन होणाऱ्या नुकसानीसाठी उपलब्ध असलेले कायदेशीर पर्याय अजूनही अपुरे आणि त्रुटीपूर्ण आहेत. या भयंकर कारस्थानाच्या केंद्रस्थानी असलेले हे आधुनिक तंत्रज्ञान आता खूप काही दुर्मिळ किंवा कठीण राहिलेले नाही. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करून आवाज हुबेहूब कॉपी करणे आणि फोटो किंवा प्रतिमांमध्ये अत्यंत सहजपणे फेरफार करण्याची साधने आता इंटरनेटवर अगदी सहज आणि सर्वत्र उपलब्ध आहेत. ती बहुतेक वेळा पूर्णपणे मोफत किंवा अतिशय कमी पैशांत मिळतात..आपल्या सर्वांसाठी एक जागतिक धडायूट्युबसारखे प्लॅटफॉर्म नेहमीच अचूकतेपेक्षा लोकांच्या प्रतिसादाला आणि संतापाला अधिक प्राधान्य देतात. किम सॅ रॉन हिच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या प्रचंड सार्वजनिक दुःखाचा या यूट्युबरने अतिशय अचूकपणे आणि स्वार्थीपणे गैरवापर केला. लोकांना या शोकांतिकेसाठी कोणालातरी जबाबदार धरायचे होते आणि याच भावनेचा गैरफायदा घेऊन ही खोटी कथा पसरवली गेली. भारतीयांसाठीही हे साधर्म्य आणि ही परिस्थिती नक्कीच नवीन नाही. येथेही अनेकदा खऱ्या शोकांतिका आणि सोशल मीडियावरील भावना दुखावणारे आरोप यामुळे अनेकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या प्रकरणात जर अटक वॉरंट मंजूर झाले, तर भविष्यात अशा गुन्ह्यांना नक्कीच थोडा आळा बसेल; परंतु दररोज अपलोड होणाऱ्या कोट्यवधी कंटेंटमुळे यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवणे ही केवळ एक अशक्यप्राय कल्पना आहे. खरा बदल तेव्हाच नक्की घडेल जेव्हा सामान्य लोक अशा खळबळजनक दाव्यांवर अंधपणे विश्वास ठेवण्याऐवजी योग्य पुराव्यांची वाट पाहतील. तोपर्यंत हा अभिनेता आपल्या उद्ध्वस्त झालेल्या करिअरसह अनिश्चिततेत अडकून राहील. हा सर्व घोटाळा केवळ दक्षिण कोरियापुरता मर्यादित नाही. जोपर्यंत आपण खऱ्या आणि कृत्रिम गोष्टींमधील फरक ओळखायला शिकत नाही, तोपर्यंत हातात फोन असलेला कोणताही एक सामान्य माणूस आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या मदतीने कोणाचेही संपूर्ण आयुष्य अत्यंत सहजपणे उद्ध्वस्त करू शकतो, हाच यातून मिळणारा सर्वात मोठा आणि जागतिक धडा आहे.ही संपूर्ण घटना आपल्या सर्वांसाठी एक महत्त्वाचा इशारा आहे. आपण सर्वांनी डिजिटल युगात वावरताना नेहमीच अत्यंत सावध आणि जागरूक राहणे आता काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.