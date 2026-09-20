Premium|Konkan Economy : मनिऑर्डरपासून फलोत्पादनापर्यंत; कोकणच्या अर्थकारणाचा प्रवास आता धोक्यात

शिवप्रसाद देसाई कोकणातील स्थिती गंभीर असण्याबरोबर गुंतागुंतीचीही आहे. पूर्वी चाकरमान्यांकडून येणाऱ्या मनिऑर्डरवर या भागाचे बरेचसे अर्थकारण चालायचे. तरुण नोकरीसाठी मुंबई गाठायचे. गावाकडे कुटुंबातील एखादा भाऊ, त्याचे कुटुंब नाहीतर म्हातारे आई-वडील वर्षाला पुरेल इतकी भातशेती करायचे. नारळ, सुपारी, काजू, आंबा यांची मर्यादित झाडे, किनारपट्टीवर पारंपरिक मासेमारी असे उत्पन्नाचे तुटपुंजे स्रोत होते. अर्थात त्या काळात कोकणात जगण्यासाठीच्या अपेक्षाही मर्यादित होत्या. विकासाची व्याख्या गावात रस्ते, शाळा, वीज आणि एसटी अशी चौकोनी होती. परिस्थिती बदलली. फलोत्पादन योजनेतून फळबाग क्रांती झाली. हापूस, काजूसह इतर पिकांचे क्षेत्र वाढले. फळबागायती बऱ्यापैकी व्यावसायिक झाली. मासेमारी क्षेत्रातही यांत्रिकीकरण आले. बाजारपेठ विस्तारल्याने मासळीला चांगला दरही मिळू लागला. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून कोकणातच रोजगाराच्या संधी विस्तारल्या. नवी पिढी याच प्रांतात स्थिरावू लागली. यातून हळूहळू मनिऑर्डरवरचे अवलंबित्व कमी झाले.गेल्या दहा वर्षांपासून कोकणच्या अर्थकारणाचे मुख्य स्रोत असलेल्या शेती-बागायती आणि मासेमारी या क्षेत्रावर वातावरण बदलाचे आघात सुरू झाले. शेतीचा विचार करता भातपिकावर याचा परिणाम खूप मोठा आहे. वर्षभर पुरेल इतके धान्य पिकवणाऱ्या कुटुंबांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे; मात्र पावसाचे वेळापत्रक बिघडल्याने भातशेतीत नुकसान वाढत गेले. यामुळे पडीक क्षेत्रात वाढ झाली आहे..Premium|NASA warns of giant hole in Earth’s magnetic shield : पृथ्वीच्या 'सुरक्षा कवचाला' भगदाड! नासाचा धडकी भरवणारा खुलासा; घातक सौरऊर्जेचा थेट शिरकाव मानवी जीवनासाठी किती धोकादायक?.फलोत्पादन योजनेतून उभ्या राहिलेल्या आंबा आणि काजू बागायतीमुळे अनेक कुटुंबांचा आर्थिक स्तर उंचावला. सुपारी आणि नारळ बागायतदारांनाही यातून आर्थिक बळ मिळाले. यातील उत्पन्न शाश्वत वाटू लागल्याने कोकणातील बागायतदार पुढील पिढीसाठी रोजगाराचा स्रोत म्हणून याकडे पाहू लागला. अनेक तरुणांनी कृषी क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेऊन आपल्या बागांमध्ये नवनवे प्रयोग केले. दलालांच्या हातात असलेले मार्केट सोडवून स्वतः नवी बाजारपेठ शोधली; परंतु वातावरण बदलाचा या पिकांना तडाखा बसत आहे. चांगल्या उत्पन्नासाठी आंबा, काजूमध्ये खते, कीटकनाशके व इतर मशागतीची गुंतवणूक बागायतदारांनी वाढवत नेली. साधारण नव्वदच्या दशकात हापूस उत्पन्नवाढीसाठी कल्टारच्या वापरापासून बागांमध्ये सुरू झालेला व्यवस्थापन खर्च चढत्या क्रमाचा राहिला. सद्यःस्थितीत आंबा बागांचे ढोबळ अर्थकारण मांडायचे झाल्यास एकरभर बागेतून चांगला दर मिळाला तर ७ ते ८ लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित असते. यासाठीचा सर्वसाधारण स्थितीतील व्यवस्थापन खर्च साडेचार लाखांपर्यंत जातो. मध्येच वातावरणात बदल झाल्यास पीक वाचवण्यासाठीचा खर्च आणखी वाढतो, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत उत्पन्नाचे गणित हातात येत नाही.फळपिकांची अनिश्चितताकाजूची परिस्थिती साधारण अशीच आहे. सुपारी पिकाला फळगळतीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. नारळाचे उत्पन्न कमी होण्याबरोबरच वन्य प्राण्यांचा उपद्रव खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यात ही सगळी पिके काहीशी चैनीची असल्यामुळे खिशाला खूप मोठा त्रास देऊन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मर्यादित आहे. यातून कोकणातील फळपिकांमधील अनिश्चितता प्रचंड वाढली आहे. कित्येक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. पुढच्या आशेने बागांची देखरेख ठेवण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय नसतो, कारण या सगळ्या पिकांचा उत्पन्न सुरू होण्याचा कालावधी ८ ते १० वर्षे आहे. त्यामुळे हे बागायतीचे चक्र सांभाळण्यासाठी आर्थिक भांडवल कोठून आणायचे, याचे चक्रव्यूह दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होऊ लागले आहे. कोकणात लागवड योग्य दरडोई जमीन क्षेत्र कमी आहे. पूर्वी गावी असलेला भाऊ उपलब्ध सगळे क्षेत्र कसत असे; मात्र मधल्या काळात फलोत्पादन क्रांतीनंतर चाकरमानी असलेल्या भावांनाही स्वतःची बाग असावी असे वाटू लागले. त्यांनी जमीन क्षेत्रातील आपला वाटा बाजूला काढून घेत त्यात लागवड केली. यामुळे फक्त शेती-बागायतीवर अवलंबून गावाकडच्या भावाचे जमीन क्षेत्र पर्यायाने उत्पन्न घटले. हापूस आंबा, काजू बागा, त्यातील मधल्या काळात दिसत असलेला फायदा यामुळे शहरी भागातील मोठ्या भांडवलदारांनी यात गुंतवणूक केली. त्यामुळे संख्यात्मकदृष्ट्या आंबा, काजूचे क्षेत्र वाढलेले दिसत असले तरी यावर पूर्णतः अवलंबून मूळ भूमिपुत्र मात्र खूप मोठ्या आर्थिक विवंचनेत आहे..Premium|Child Abuse Awareness India : अस्वस्थ माता आणि धास्तावलेले बालपण; बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी समाजमन सुन्न.मासेमारीची स्थिती गंभीरमासेमारीची स्थितीही याहून वेगळी नाही. ३०-४० वर्षांपूर्वी पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांच्या गरजा मर्यादित होत्या. कोकणात हजारोंच्या संख्येने असलेल्या मच्छीमारांची पुढील पिढी तारुण्याच्या उंबरठ्यावर आली की मासेमारीसाठी समुद्रात उतरायची. पकडलेली मासळी कुटुंबातली स्त्री स्थानिक बाजारपेठेत विक्रीचे व्यवस्थापन बघायची. मासेमारी हाच मुख्य स्रोत मानल्याने या समाजात उच्च शिक्षणाच्या मर्यादा होत्या. आर्थिक गरजाही मर्यादित होत्या. मधल्या काळात पारंपरिक मासेमारीला यांत्रिकीकरणाची जोड मिळाली. पर्यटनामुळे मासळीला चांगला दर मिळू लागला. शिवाय वाहतूक सुविधांच्या विस्तारातून याचे मार्केट अधिक संपन्न झाले. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याबरोबरच त्यांची जीवनशैलीही बदलली; मात्र गेल्या पाच वर्षांत समुद्रातील वादळी स्थिती आणि मासे मिळण्याचे प्रमाण बदलले. मासेमारीचा हंगाम जवळपास १० महिन्यांचा असतो; मात्र निसर्गातील बदलामुळे मासेमारीचे प्रत्यक्ष दिवस ७० ते ८० वर आले. गुजरात, कर्नाटक या भागांतून अजस्र मच्छीमार नौकांनी कोकणात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी सुरू केली. भांडवलदारांनी या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली. यामुळे संख्यात्मकदृष्ट्या कोकणाच्या मत्स्योत्पादनात वाढ झाली तरी पारंपरिक मच्छीमारांना त्यातून मिळणारा वाटा घटला. एकीकडे खर्चीक झालेली जीवनशैली, नव्या पिढीच्या अपेक्षा आणि मासेमारीतील अनिश्चितता यामुळे येथील मूळ मच्छीमार कुटुंबांच्या पुढील पिढीला यात भविष्य दिसेनासे झाले. यातून काही कुटुंबे पर्यटनाकडे वळली. अर्थात पर्यटन क्षेत्र ठरावीक शहरांपुरते मर्यादित असल्याने हा पर्याय बराच तोकडा ठरतो आहे.ही परिस्थिती कोकणात सार्वत्रिक असली तरी जिल्हावार चित्र समजून घेणेही तितकेच गरजेचे आहे. सिंधुदुर्गात वरवर पाहिले तर बागायती, पर्यटन वाढत असल्याचा आभास होतो; मात्र वास्तव वेगळे आहे. आंबा, काजू पिकात स्थानिकांनी मधल्या काळात मोठी गुंतवणूक केली. आता निसर्गाच्या आघातामुळे ही गुंतवणूकही निघणे कठीण झाले आहे. तारांकित पर्यटनाच्या अपेक्षांमुळे जिल्ह्याबाहेरील मोठ्या गुंतवणूकदारांचा यातील ‘प्रॉफिट शेअर’ मोठा आहे. मोठे उद्योग नसल्याने इथला तरुण १५-२० हजारांच्या नोकरीसाठी गोवा गाठतो. गोव्यात मुक्काम परवडत नसल्याने रोज ८० ते १०० किलोमीटरचा दुचाकी प्रवास करणाऱ्यांची संख्या शेकडोंच्या घरात आहे. या रोजच्या प्रवासात अपघातांची संख्याही लक्षणीय आहे. या सगळ्यामधील ताणतणावातून व्यसनाधीनताही वाढत आहे..रोजगार निर्मितीवर मर्यादारत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या बागा असलेल्यांची संख्या जास्त आहे. मासेमारी क्षेत्राची व्याप्तीही मोठी आहे; मात्र यात राबणारे शेकडो मजूर नेपाळी आहेत. साहजिकच त्यातून स्थानिक पातळीवरील रोजगारनिर्मिती मर्यादित आहे. रायगड उद्योगाचा जिल्हा म्हणून मिरवत असला तरी येथे गेल्या काही वर्षांत नवे उद्योगधंदे आलेले नाहीत. असलेले उद्योगही बंद होऊ लागले आहेत. पनवेल, उरणसारखे शहरी आणि महाड, श्रीवर्धन, म्हसाळासारख्या ग्रामीण तालुक्यांतील विकासात्मक आणि आर्थिक दरी वाढत आहे. मुंबईजवळ असूनही अल्पशिक्षित आणि अकुशल असलेल्या येथील तरुणांना तेथे रोजगाराच्या संधींना मर्यादा आहेत. पालघरमध्ये खरीप हंगामातील शेती प्रभावित झाली आहेच; परंतु त्याच्याच जोडीने चिकूसह आंबा, केळी या पिकांनाही मोठा फटका बसत आहे. याचा परिणाम म्हणून कृषीमधून निर्माण होणारा रोजगार कमी झाला आहे. यातच नवनवे प्रकल्प स्थानिकांच्या माथी मारले जात असल्याने मासेमारी क्षेत्र अडचणीत आहे. स्थानिक पातळीवरील रोजगार क्षेत्रात अनिश्चितता असल्याने गुजरातकडे होणारे स्थलांतर वाढत आहे.पर्यावरणावर आघातनवे महामार्ग, घाट रस्ते यासाठी डोंगर पोखरले जात आहेत. वैध-अवैध मार्गाने खाण उत्खनन सुरू आहे. गोवा गिळंकृत केलेल्या दिल्लीतील धनिकांच्या लॉबीने तळकोकणातील हजारो एकर जमिनी खरेदी केल्या आहेत. प्रदूषणाने त्रस्त दिल्लीसह इतर महानगरांतील धनिकांसाठी डोंगर कापून तेथे ‘सेकंड होम’ बनविणाऱ्या टाऊनशिप वाढत आहेत. सह्याद्रीवर होणाऱ्या आघातांमुळे दरडप्रवण क्षेत्रात वाढ होत आहे. पाण्याचे स्रोत बाधित झाले आहेत.कोकणातील या अनिश्चिततेमुळे नव्या पिढीला भवितव्याची चिंता आहे. रोजगाराचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. असलेली शेती-भाती टिकवण्याचे आव्हान तीव्र झाले आहे. बाहेरून आलेल्या मोठ्या भांडवलदारांनी या अगतिकतेचा फायदा घेत जमिनी खरेदीचा सपाटा लावला आहे. यात कोकणचे ‘कोकणपण’ हरवत चालले आहे. हे चक्रव्यूह कसे भेदायचे हा न सुटणारा प्रश्न अख्ख्या कोकणासमोर आहे..कोकणची कृषी, मासेमारीवर आधारित अर्थव्यवस्था आणि येथील संस्कृती या दोन्ही गोष्टी एकजीव झालेल्या आहेत. यातील एकावर परिणाम झाला तरी अख्खे ‘कोकणपण’ अडचणीत येऊ शकते. सध्या वातावरण बदलाचा कोकणावर होणारा परिणाम पाहता खरोखरच भीतीदायक स्थिती आहे. ही स्थिती एका हंगामापुरती मर्यादित नसून ती अनेक दशके राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन यावर धोरण ठरवले पाहिजे. तरुण पिढीला नवी दिशा दिली पाहिजे. हे करत असताना कोकणी माणूस आणि या भूमीतील ‘कोकणपण’ टिकून राहील याचीही काळजी घ्यायला हवी.- सुरेश प्रभू, माजी केंद्रीय मंत्रीबदलत्या हवामानाला तोंड देण्यासाठी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ (दापोली) विविध पातळ्यांवर संशोधन व नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहे. भाताच्या नव्या जाती विकसित केल्या जात आहेत. पाऊस लवकर निघून गेला किंवा उशिरापर्यंत पडत राहिला, तरी पिकाचे नुकसान होणार नाही, अशा पद्धतीने संशोधनाची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे. आंबा आणि काजू पिकांवर होणारा विपरीत परिणाम रोखण्यासाठी विद्यापीठाकडून शेतकऱ्यांना ‘रिअल टाइम’ तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाते.डॉ. संजय भावे, कुलगुरू, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.