Premium|New Labour Code 2025 : उद्योगस्नेही कामगारसंहिता

The New Wage, Social Security & IR Codes Explained: Benefits, Gaps and Debatesनीलेश साठे कामगारविषयक नवी संहिता भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ‘इन्स्पेक्टर राज’च्या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न आहे. नवी संहिता मालकांच्या की कामगारांच्या बाजूची हा वाद सुरू राहील; पण उद्योजकांवरील अनुपालनाचा अनावश्यक बोजा कमी करण्यात आल्याने ही संहिता उद्योगस्नेही अशी आहे, हे नक्की..कालबाह्य कामगार कायदे बदलण्याची सुरुवात खरे तर १९९१ मध्ये जागतिकीकरणाचा अवलंब केल्यावर लगेच व्हायला हवी होती; पण अशा प्रयत्नांना २०१४ हे वर्ष उजाडावे लागले. ५० ते १०० वर्षांपासून अमलात असलेले कालबाह्य असे २९ कामगारकायदे रद्द करून त्या जागी चार नवीन ‘कामगार संहिता’ अधिसूचित करण्यात आल्या. .Premium|New Labour Codes : कामगार कायद्यातील नव्या तरतुदींचा फोकस गिग अर्थव्यवस्थेवर का?.राज्य सरकारांनी ते केल्यानंतर हे ‘कोड’ लागू होतील. बंगाल, तामिळनाडू, केरळ अशी मोजकी राज्ये वगळता सर्व राज्ये लवकरच कायदेशीर पूर्तता करून हे ‘कोड’ आपल्या राज्यांत अमलात आणतील. केंद्राच्या निर्णयामुळे कामगार कायद्यांतील अनेक तरतुदी एक तर संपुष्टात आल्या आहेत; किंवा त्यांची व्याप्ती बदलली आहे.पूर्वी २९ कामगार कायद्यांतील १४३६ तरतुदींचे पालन भारतातील उद्योगांना करावे लागत असे, विविध १८१ अर्ज भरावे लागत असत, ३१ विविध विवरणपत्रे भरावी लागत असत, तर ८४ वेगवेगळ्या नोंदवह्या भराव्या लागतय. व्यवसाय सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी हा अनुपालनाचा बोजा प्रचंड मोठा होता. .२०१२च्या एका पाहणीनुसार प्रत्येक कामगार निरीक्षकांवर सरासरी २,५०० आस्थापनांच्या निरीक्षणाची जबाबदारी होती, जी मानवीदृष्ट्या अशक्य होती. निरीक्षकाला कुठल्याही आस्थापनांमध्ये प्रवेश करण्याचा, कागदपत्रे जप्त करण्याचा आणि आपल्या इच्छेनुसार खटला सुरु करण्याचा अमर्याद अधिकार होता. यांमुळे ‘इन्स्पेक्टर राज’ तयार झाले. जुने कायदे आस्थापनांना त्रास देण्याची आणि लाच उकळण्याची संधी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना प्राप्त करून देत होते..Premium|Air Pollution Mumbai: प्रदूषित हवेत व्यायाम करावा का? AQI खराब असल्यास काय काळजी घ्यावी? .कायद्यातील ‘चुना’हे कायदे कसे कालबाह्य झाले होते, त्याचे एक उदाहरण पाहू. ‘फॅक्टरीज ॲक्ट’अनुसार फॅक्टरीच्या भिंतींना पांढरा चुना विशिष्ट कालावधीनंतर लावणे आवश्यक होते. १९४८मध्ये हा कायदा झाला तेव्हा भिंतीना पांढरा चुना लावणे हा एकच पर्याय अस्तित्वात होता. गुरुग्राममधील माझ्या मित्राने आपल्या फॅक्टरीच्या भिंतीना वॉशेबल डिस्टेम्पर लावला होता तरीपण ‘‘आपण नियमानुसार पांढरा चुना न लावल्याने आपल्या कंपनीवर उचित कारवाई का करण्यात येऊ नये?’’ अशी हास्यास्पद नोटीस देण्यात आली होती.नवीन कायदे या असल्या अनुपालनाच्या गरजा मोठ्या प्रमाणावर कमी करतात. नव्याने आलेली व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता १३ विविध कायदे समाविष्ट करते. यामुळे आवश्यक असलेले परवाने आणि विवरणपत्रे केवळ एका परवान्यात आणि एकाच विवरणपत्रात समाविष्ट झाली आहेत. .जुन्या कायद्यांमुळे १०० हून अधिक कामगार झाले की कायदेशीर अनुपालनाचा बोजा अचानक वाढत असे. शिवाय आस्थापनांना कामगारकपात करण्यासाठी सरकारी मुभा अनिवार्य असे. ती कधी मिळेल याची शाश्वती नसे. परिणामी अनेक कंपन्या १००हून अधिक कर्मचारी नियुक्त करणे टाळीत असत आणि त्याजागी कंत्राटी कामगार नियुक्त करीत. याचा परिणाम उत्पादनवाढीवर होऊन त्यांना ‘खुज्या कंपन्या’ म्हटले जाई. ‘औद्योगिक संबंध संहिते’ने ही मर्यादा वाढवून ३०० केली आहे. यामुळे अशा कंपन्यांचे खुजेपण जाण्यास मदत होईल. या बदलाला सर्व कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आता ‘हायर अँड फायर’ करणे अधिक सुलभ होईल. वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांत वेतनाची व्याख्या वेगळी होती. भविष्य निर्वाह निधीत मूळ वेतनाच्या १० टक्के रक्कम मालकांना जमा करावी लागत असे. तो बोजा कमी करण्यासाठी मालक मूळ वेतन कमी ठेवीत. आता वेतनसंहितेत एकूण पगाराच्या ५० टक्के रक्कम मूळ रक्कम मानली जाईल, असे नमूद केल्यामुळे एक पळवाट बंद झाली. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपर्यंत जास्त रक्कम बाजूस पडेल. मात्र त्यांच्या हातात दरमहा पडणारी रक्कम कमी येईल, हेही खरे. स्त्री-पुरुष असमानता दूर करण्यासाठी वेतनाची समानता राखण्यासाठी कंपन्या पूर्वी महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांचा ‘बेसिक पे’ समान ठेवीत; मात्र पुरुष कर्मचाऱ्यांना अधिक भत्ते देत. नवीन संहिता हा भेदभाव दूर करते..Premium|Study Room : भारताची श्रम शक्ती नीती २०२५ काय आहे..?.नवीन संहितेतील सर्वात वादग्रस्त तरतूद म्हणजे कामगार संघटनांची संपाच्या अधिकाराची व्याप्ती कमी करणे. पूर्वी कामगारसंघटना मालकांवर दबाव आणण्यासाठी ‘फ्लॅश स्ट्राइक’ पुकारू शकत. नवीन औद्योगिक संबंध संहितेने संपावर जाणे अधिक कठीण केले आहे. आता संप करायचे ठरविल्यावर कामगार संघटनेस १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. अशी नोटीस मिळताच समेट अधिकारीप्रक्रिया सुरु करतील. त्या दरम्यान आणि समेट प्रक्रिया संपल्यावर एक आठवड्यापर्यंत कामगारांना संपावर जाता येणार नाही. कामगारांच्या हातातील ‘संप’या महत्त्वाच्या शस्त्राची धारच त्यामुळे बोथट झाली. या प्रक्रियेला डावलून संप केल्यास कामगारांना दंड; तसेच वेतनकपातीचा सामना करावा लागेल. संहितेतील या तरतुदीवर कामगार नेते वसंतराव देशमाने यांनी घणाघाती हल्ला चढवला आहे. ते म्हणतात," ही संहिता म्हणजे गरिबी, विषमता, बेरोजगारीने पिचलेल्या कष्टकरी वर्गाची घोर चेष्टा आहे. कामगारांचे हित बघायचे सोडून सरकारने मालकांचे हित जोपासणाऱ्या संहिता लागू केल्या आहेत. या कामगार संहिता नसून मालक संहिता आहेत." यातील एका तरतुदीनुसार कामगार संघटनांना नोंदणी करणे आवश्यक केले गेले आहे, मात्र त्यासाठी आस्थापनेतील किमान १०० किंवा १०% कामगार त्या संघटनेचे सभासद असल्याशिवाय नोंदणी होणार नाही. याचाच अर्थ १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनात कामगार संघटना नोंदणीच करू शकणार नाहीत. परिणामी संघटनांच्या संख्येत कपात होईल. .अनेक दशकांपासून कामगार कायद्यात कर्मचाऱ्यांचे दोनच प्रकार होते.- ‘कायम कर्मचारी’ आणि ‘कंत्राटी कर्मचारी’. कायम कर्मचाऱ्यांना कामगार कायद्यांचे संरक्षण मिळे, मात्र ‘कंत्राटी कामगार’ त्यापासून वंचित असत. नवीन संहिता दोन नवीन श्रेणी आणते. पहिली म्हणजे ‘गिग वर्कर्स’ म्हणजे स्वीगी / झोमॅटो यासारखे वस्तूपुरवठा करणारे प्लॅटफॉर्म्स. या कंपन्यांना वार्षिक उलाढालीच्या एक टक्का ते दोन टक्के रक्कम सरकार प्रशासित नवीन `सामाजिक सुरक्षा निधी’त जमा करावी लागेल. या निधीतून सरकार या कामगारांना विमा, आरोग्यसेवा, पेन्शन अशांसारखे सुरक्षाकवच पुरवेल. दुसरी श्रेणी म्हणजे ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉईज’. या तरतुदीनुसार ठराविक कालावधीसाठी थेट कामगार नियुक्त करण्याची परवानगी. मात्र त्यांनादेखील ‘कामगार संहिता’ लागू होतील; तसेच हे कर्मचारीही ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी केवळ एक वर्षाच्या सेवेनंतर पात्र ठरतील. (पूर्वी किमान पाच वर्षे सेवा दिल्यानंतरच ग्रॅच्युइटी मिळत असे.) या बदलांमुळे कंपन्या कंत्राटी मजुरांवर किंवा कामगारांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा त्यांना थेट कामावर घेण्यास उद्युक्त होतील. .कामगार संघटनांची भूमिका ‘‘हा बदल स्वागतार्ह असला तरी काही मुद्दे निषेधार्ह आहेत’’, असे भारतीय मजदूर संघाचे महामंत्री रवींद्र हिमते यांनी म्हटले आहे. ‘‘कामगार संघटनांच्या कार्यावर अनावश्यक प्रतिबंध लावून संपाच्या अधिकाराचा संकोच केला आहे. शिवाय रात्रपाळी करणाऱ्या महिलांना सुरक्षेची हमी यात नाही; तसेच EPS -९५ योजनेअंतर्गत मिळणारे निवृत्तिवेतन रु. १,००० वरून वाढवून किमान रु. ७,५०० करायला हवे होते."असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कम्युनिस्टप्रणित तसेच इंटक या कामगार संघटनानी या संहितांचा निषेध केला आहे. .सर्व बाजूंनी विचार करता, हे बदल म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ‘इन्स्पेक्टर राज’च्या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न आहे. नवी संहिता मालकांच्या की कामगारांच्या बाजूची हा वाद सुरू राहील; पण उद्योजकांवरील अनुपालनाचा अनावश्यक बोजा कमी करण्यात आल्याने ती उद्योगस्नेही आहे, हे नक्की. कामगार संघटनांच्या आक्षेपांची नोंद घेऊन संहितेत योग्य ते बदल होऊ शकतात. मात्र नवी ‘संहिता’ आणण्यासाठी सरकारने घेतलेला पुढाकार आवश्यकच होता, यांत संदेह नाही.(लेखक विमा क्षेत्राचे तज्ज्ञ असून ‘आयआरडीएआय’चे माजी सदस्य आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 