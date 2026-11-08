Premium|Financial Planning : लक्ष्मीपूजनापासून लक्ष्मीसंवर्धनाकडे; आर्थिक नियोजनातून कुटुंबाची समृद्धी कशी वाढेल?

ॲड. प्रतिभा देवी - pratibhasdevi@gmail.comलक्ष्मीपूजन करू या, लक्ष्मी जपू या,कष्टाच्या घामातून संपत्ती जमवू या,आजची कमाई उद्याची ताकद बनू दे,संवर्धनाने घरकुल समृद्ध होऊ दे...दिवाळीच्या मंगलमय दिवसांत आपण अत्यंत उत्साहाने आणि श्रद्धेने लक्ष्मीपूजन करतो. घराची स्वच्छता करणे, दिव्यांची आरास करणे आणि उत्तररात्री किंवा संध्याकाळी धनधान्य, सोन्या-नाण्याची पूजा करून ‘माता लक्ष्मी’चे स्वागत करणे, ही आपली परंपरा आहे. परंतु, बदलत्या काळासोबत केवळ लक्ष्मीचे पूजन पुरेसे नाही, तर लक्ष्मीचे संवर्धन (आर्थिक नियोजन आणि वाढ) करणे ही सर्वांत मोठी गरज बनली आहे. लक्ष्मीचे पूजन ते लक्ष्मीचे संवर्धन (आर्थिक नियोजन आणि वाढ) हा प्रवास केवळ महिलेचा किंवा केवळ पुरुषाचा राहिलेला नाही. आजच्या आधुनिक युगात महिला आणि पुरुष दोघेही जेव्हा एकत्र येऊन लक्ष्मीपूजनाकडून लक्ष्मीसंवर्धनाकडे पाऊल टाकतात, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने कुटुंबात शाश्वत आर्थिक समृद्धी येते..महागाई : पैशाचा अदृश्य शत्रूअलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट पाव टक्क्याने वाढवल्याने कर्जाचे व्याजदरही वाढले आहेत. महागाई दरही ५.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढत गेल्याने पैशाची क्रयशक्ती कमी होते. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर ऑगस्ट २०२६ मध्ये ४.८२ टक्के होता, तो सप्टेंबरमध्ये ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सध्या एल-निनोच्या संकटामुळे दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. पाणीटंचाई तीव्र होऊ लागल्याने आगामी काळात महागाई वाढण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे महागाईचा सामना करण्यासाठी आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे आहे. आज वर्षभराचा खर्च १२ लाख रुपये असेल आणि महागाईचा दर सरासरी प्रतिवर्ष पाच टक्के धरला, तर १० वर्षांनंतरचा खर्च जवळपास २० लाख रुपयांवर पोहोचेल. त्यामुळे लक्ष्मीपूजनाबरोबर लक्ष्मीचे संवर्धन आणि गुंतवणुकीतून तिची वाढ करणे महत्त्वाचे आहे.आर्थिक सजगतेची सुरुवातआपल्या संस्कृतीत लक्ष्मीला संपत्ती, वैभव आणि समृद्धीची देवता मानले गेले आहे. दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आपण आपल्याकडे असलेल्या धनाची पूजा करतो, त्याबद्दल आदर व्यक्त करतो. पूर्वीच्या काळी पुरुषांवर धन कमावण्याची आणि महिलांवर ते धन सांभाळण्याची (गृहलक्ष्मी म्हणून) जबाबदारी असे. मात्र, वेगाने बदलत असलेल्या जमान्यात महिला आणि पुरुष दोघांनी मिळून आर्थिक उद्दिष्टे ठरवण्याची आणि आर्थिक साक्षरतेचा संकल्प करण्याची गरज आहे; तरच लक्ष्मीपूजन अधिक समर्पक ठरेल.लक्ष्मीसंवर्धन म्हणजे काय?लक्ष्मीपूजन म्हणजे पैसा मिळवणे आणि त्याचा आदर करणे; तर लक्ष्मीसंवर्धन म्हणजे त्या पैशाची योग्य गुंतवणूक करून त्यात वाढ करणे. बचत केलेला पैसा कपाटात किंवा बँकेच्या बचत खात्यात पडून राहिला, तर महागाईमुळे त्याचे मूल्य दिवसेंदिवस कमी होत जाते. पैसा वाढवणे म्हणजेच म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार, सोने, रिअल इस्टेट किंवा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली योजनांमध्ये गुंतवणूकीने संपत्तीचे मूल्य वाढवणे म्हणजेच लक्ष्मीसंवर्धन होय..Premium|US Midterm Elections 2026 Results : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांत ट्रम्प यांना मोठा धक्का; डेमोक्रॅट्सचा ऐतिहासिक विजय भारतासाठी किती महत्त्वाचा?.महिला-पुरुषांची बरोबरीची भूमिकाआजची महिला केवळ घर सांभाळणारी ‘गृहलक्ष्मी’ राहिलेली नाही, तर ती स्वतः कमावणारी ‘अर्थलक्ष्मी’ झाली आहे. दुसरीकडे, पुरुषही केवळ कमावणारे राहिलेले नाहीत, तर ते कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये हातभार लावत आहेत. त्यामुळे लक्ष्मीसंवर्धनात दोघांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पूर्वी आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यत्वे पुरुषांकडे असायचे; पण आता महिला आणि पुरुष दोघांनी एकत्र बसून कुटुंबाचे बजेट ठरवणे गरजेचे आहे. मुलांचे शिक्षण, लग्न, घर खरेदी, आणि स्वतःचे निवृत्ती वेतन यांसारख्या गोष्टींचे नियोजन दोघांनी मिळून केले पाहिजे.जोखीम व्यवस्थापन व विमाकुटुंबातील कमावत्या सदस्यांचा पुरेसा आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा असणे म्हणजे लक्ष्मीचे रक्षण करणे होय. अनपेक्षित संकटाच्या वेळी जमापुंजी खर्च होऊ नये, यासाठी महिला आणि पुरुष दोघांनाही विम्याच्या पॉलिसींबद्दल पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे.आर्थिक साक्षरतेची गरजअनेकदा महिला बचत उत्तम करतात;पण गुंतवणुकीचे निर्णय पुरुषांवर सोडून देतात. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. महिलांनी गुंतवणुकीच्या तांत्रिक गोष्टी शिकून घेतल्या पाहिजेत आणि पुरुषांनीही महिलांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले पाहिजे. दुर्दैवाने पुरुषाला काही झाले, तर महिलांना आर्थिक व्यवहार हाताळता आले पाहिजेत. पारंपरिकपणे महिला सोने किंवा भिशीमध्ये पैसे गुंतवतात. हे वाईट नाही; परंतु आधुनिक काळात दोघांनी मिळून ‘एसआयपी’ किंवा अन्य नव्या गुंतवणूक साधनांचा वापर केला पाहिजे.महत्त्वाच्या गोष्टीलक्ष्मीसंवर्धनासाठी जोडप्याने पुढील पावले उचलली पाहिजेत-१. आर्थिक पारदर्शकता : दोघांचे उत्पन्न किती आहे, कुठे किती कर्ज आहे आणि खर्च किती होतो, याची एकमेकांना पूर्ण कल्पना असावी. छुपा खर्च हा लक्ष्मीसंवर्धनातील मोठा अडथळा आहे.२. आत्मीयतेने चर्चा : दर महिन्याला किमान एकदा दोघांनी मिळून आर्थिक स्थितीवर चर्चा करावी. संवाद साधावा.३. नॉमिनेशन आणि वारसदार : बँक खाती, विमा पॉलिसी, शेअर आणि मालमत्ता यांवर एकमेकांचे ‘नॉमिनी’ किंवा संयुक्त खातेधारक म्हणून असणे अनिवार्य आहे.४. आपत्कालीन निधी : किमान सहा महिन्यांचा घरखर्च भागेल एवढा निधी दोघांच्या संमतीने एका वेगळ्या खात्यात सुरक्षित ठेवावा, ज्याला सहजासहजी हात लावला जाणार नाही.५. आध्यात्मिक आणि व्यावहारिक मेळ : आपल्या संस्कृतीत ‘विष्णू’ आणि ‘लक्ष्मी’ हे एकत्र असतात. विष्णू हे कष्टाचे, कर्माचे आणि कर्तव्याचे प्रतीक आहेत, तर लक्ष्मी ही समृद्धीची. याचा व्यावहारिक अर्थ असा, की जेव्हा महिला आणि पुरुष विष्णू आणि लक्ष्मीप्रमाणे एकविचाराने, प्रामाणिक कष्टाने (कर्म करून) आणि योग्य नियोजनाने काम करतात, त्यांच्या घरात पैशाची कमतरता कधीच भासत नाही.तेव्हा या दिवाळीत जेव्हा आपण लक्ष्मीपूजन करू, तेव्हा दिव्यांच्या प्रकाशासोबत मनात आर्थिक साक्षरतेचाही दीप लावू या. महिलांनी केवळ बचतीची जबाबदारी न घेता गुंतवणुकीचे नेतृत्व करावे आणि पुरुषांनी केवळ कमावणारा न राहता महिलांना आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत समान भागीदार बनवावे. जेव्हा घरात महिला आणि पुरुष दोघेही खांद्याला खांदा लावून पैशाचे व्यवस्थापन करतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लक्ष्मीपूजन सार्थकी लागेल आणि लक्ष्मीसंवर्धनाचा मार्ग सुकर होऊन घरात अखंड ऐश्वर्य नांदेल..लक्ष्मीसंवर्धनासाठी सुवर्ण नियम१. पैसा आधी वाचवा, मग खर्च करा :उत्पन्न - खर्च = बचत हा जुना नियम बदलून उत्पन्न - बचत = खर्च असा नियम स्वीकारा. पगार किंवा उत्पन्न मिळताच ठरावीक रक्कम गुंतवणुकीसाठी बाजूला काढा.२. महागाईपेक्षा जास्त परतावा मिळवा : फक्त पैसा सुरक्षित ठेवणे पुरेसे नाही. महागाईमुळे पैशाची क्रयशक्ती कमी होते. त्यामुळे सुरक्षित साधनांबरोबर दीर्घकालीन संपत्तीवाढीसाठी योग्य प्रमाणात वाढीची क्षमता असलेल्या गुंतवणुकीचा विचार करा.३. एका ठिकाणी सारी लक्ष्मी ठेवू नका : बचत खाते, मुदत ठेवी, सरकारी योजना, पीपीएफ, रोखे, म्युच्युअल फंड अशा विविध साधनांमध्ये उद्दिष्ट आणि जोखीम लक्षात घेऊन पैसा विभागून गुंतवणूक करा. विविधीकरण म्हणजे जोखीम कमी करण्याचे कवच.४. कर व खर्च वजा केल्यानंतरचा परतावा : सात टक्के व्याज मिळते म्हणून संपूर्ण सात टक्के नफा आहे, असे समजू नका. कर, महागाई आणि गुंतवणुकीशी संबंधित खर्च वजा केल्यानंतर प्रत्यक्षात पैसा किती वाढतो, हे पाहणे महत्त्वाचे.५. नियमित पुनरावलोकन करा : उत्पन्न, वय, जबाबदाऱ्या, महागाई आणि आर्थिक उद्दिष्टे बदलत असतात. त्यामुळे वर्षातून किमान एकदा गुंतवणुकीचा आढावा घ्या. बाजार वाढला म्हणून हाव आणि घसरला म्हणून भीती या दोन्ही भावनांपासून दूर राहा.(लेखिका ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत. ९८२२०९४५१५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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