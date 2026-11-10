Premium|Land Acquisition Compensation : मातीचे मोल अन् आर्थिक भविष्याचा समतोल!

सुधीर भगत - sudhir@mahantfinserv.comपायाभूत सुविधांच्या कामासाठी लागणारी जमीन सरकार शेतकऱ्यांकडून घेते, तेव्हा त्यांना त्या जमिनीचा मोबदला दिला जातो. अनेकदा हा मोबदला काही कोटी रुपयांमध्ये असतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी अशा भूसंपादनामुळे अचानक कोट्यधीश होतात. पण बरेच शेतकरी असा पैसा घर, मोठ्या गाड्या, सोने अशा वस्तूंवर खर्च करून टाकतात. काही काळातच हा पैसा संपून जातो आणि त्यांची परिस्थिती दयनीय होते. हे टाळायचे असेल, तर असा पैसा आल्यानंतर तो व्यवस्थित गुंतवून आपले भविष्य सुरक्षित करणे महत्त्वाचे असते. त्याविषयी केलेले हे मार्गदर्शन...ताहराबाद हे महाराष्ट्राच्या नकाशावर फारसे परिचित नसलेले, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यात वसलेले एक छोटेसे गाव आहे. डोंगराळ भागात वसलेल्या या गावातील जमीन खडकाळ असून, हिरवळ आणि सुपीक जमिनीचा अभाव जाणवतो. विजेचा अनियमित पुरवठा, शेतीसाठी अपुरे पाणी आणि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिती यांमुळे येथील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पाण्याची समस्या गंभीर आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही येथील गावकरी मोठ्या जिद्दीने, आनंदाने आणि आपुलकीने शेती करण्याचा प्रयत्न करतात. शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसतानाही ते उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या बळावर आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी धडपडत असतात. तरीसुद्धा, या गावाला तालुक्याच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. कारण याच ठिकाणी महिपती महाराजांचे जिवंत समाधिस्थान आहे. एवढे आध्यात्मिक महत्त्व लाभलेल्या या गावाला मात्र आजही पाण्याची सुबत्ता आणि निसर्गाची समृद्धी यांचे आशीर्वाद लाभलेले नाहीत. माझी या परिसरात थोडीशी शेतजमीन आहे. त्यामुळे माझेही या गावाकडे अधूनमधून जाणे होते. मागील आठवड्यातही मी असाच एकदा गावाकडे गेलो होतो. तेव्हा माझ्याकडे आर्थिक मार्गदर्शनासाठी नियमितपणे येणाऱ्या काही मंडळींपैकी एक राहुल हारदे माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला, ‘‘सुधीरदादा, मला माझ्या काही शेतकरी बांधवांची तुमच्याशी भेट घालून द्यायची आहे. त्यांपैकी एक शेतकरी माझा सख्खा चुलत भाऊ आहे. तो बारामती परिसरात राहतो.’’ मी आर्थिक साक्षरतेच्या क्षेत्रात काम करत असल्याने आणि गुंतवणुकीविषयक मार्गदर्शन करत असल्याने काही मंडळी मला नियमितपणे भेटतात. त्यांना माझ्याकडून गुंतवणुकीविषयी मार्गदर्शन हवे असते. या मंडळींमध्ये शिक्षक, बँक कर्मचारी, छोटे व्यावसायिक आणि काही मर्यादित शिक्षण घेतलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्यांपैकी काही जणांच्या म्युच्युअल फंडांमधील ‘एसआयपी’देखील मी सुरू करून दिल्या आहेत. त्यात राहुलही आहे. राहुलने सांगितल्याप्रमाणे बबन शेलार, अशोक किनकर आणि रमाकांत वाघमारे असे तिघे जण मला भेटायला आले..Premium|RACI Matrix Framework : ‘तुम्ही-आम्ही दिवाळीचे फटाकेच ना राव!’ .शेतकऱ्यांना भरपूर मोबदलापुण्याहून बारामतीच्या मार्गावर पुरंदर, सासवड, जेजुरी आणि मोरगाव या परिसरातील गावे एका पट्ट्यात येतात. या भागात दळणवळण अधिक सुलभ व्हावे आणि वाहतुकीच्या सुविधा सुधाराव्यात, यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर महामार्गांची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी या भागातील भूसंपादन मोठ्या प्रमाणात केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना भरपूर पैसा मिळाला आहे. या तिघांनाही सरकारने महामार्गासाठी केलेल्या जमीन अधिग्रहणामुळे मोठी धनसंपत्ती मिळाली होती. त्यांनी आपली संपूर्ण संपत्ती मला सांगितली नाही. मात्र, त्यांच्याशी झालेल्या संवादातून मला काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात आल्या. त्या तिघांमध्ये काही गोष्टी समान होत्या. तिघांच्याही जमिनी रस्त्यालगत होत्या. तिघांचेही शिक्षण साधारणपणे सहावी ते आठवीपर्यंत झाले होते. तसेच, त्यांच्या उत्पन्नाचे एकमेव साधन म्हणजे शेती व्यवसाय होता.बबन, अशोक आणि रमाकांत या तिघांनी माझ्याशी जो संवाद साधला, तो ऐकून माझे डोळेच विस्फारले, बघा! काय झालं, तर या गावात बबन, अशोक व रमाकांत यांच्यासारख्या अनेक लोकांना जमिनीच्या मोबदल्यातून अफाट पैसा मिळाला. माझ्या माहितीप्रमाणे, सर्वसाधारण शेतकऱ्याला सुमारे ६० लाख रुपये, तर मोठ्या शेतकऱ्यांना, ज्यांच्या जमिनी रस्त्यालगत आहेत, त्यांना तब्बल दोन ते तीन कोटी रुपयेही मिळाले असतील. बबनने त्याच्या एका शेतकरीमित्राची कहाणी सांगितली. या शेतकरीमित्राला जमीन अधिग्रहणानंतर सरकारकडून साधारणपणे एक कोटी ४० लाख रुपयांचा मोबदला मिळाला. मात्र, या पैशांचे योग्य नियोजन न केल्यामुळे त्याच्याकडून काही मोठ्या चुका झाल्या..या शेतकऱ्याने केलेल्या महत्त्वाच्या चुका पुढीलप्रमाणे१) महागडी गाडी खरेदी केली : कोणताही विचार न करता महागडी चारचाकी गाडी खरेदी केली.२) घरावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला : उरलेल्या पैशांमधील काही रक्कम घराचे मोठ्या बंगल्यासारखे रूपांतर करण्यासाठी खर्च केली.३) दीर्घकालीन गुंतवणूक केली नाही : मिळालेल्या पैशांचे दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन केले नाही आणि भविष्यातील नियमित उत्पन्नाची व्यवस्था केली नाही.४) मुलांना पैसे वाटून दिले : मिळालेल्या रकमेतील मोठा हिस्सा मुलांना देऊन टाकला. मात्र, मुलांनीही त्या पैशांचे योग्य नियोजन केले नाही.५) शेअर ट्रेडिंग करणाऱ्या व्यक्तीकडे पैसे दिले : उरलेल्या रकमेपैकी काही रक्कम शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी एका व्यक्तीकडे दिली.या चुका ऐकल्यानंतर मला अक्षरशः छातीत धडधड सुरू झाली. आज त्या शेतकऱ्याची परिस्थिती काय आहे? बबनच्या म्हणण्यानुसार, आज त्या शेतकऱ्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे. त्या शेतकऱ्याची आजची स्थिती अशी-जमिनीचा जवळपास ५० टक्के भाग अधिग्रहित झाला आहे.उरलेल्या जमिनीतील काही भागात पीक व्यवस्थित येत नाही.दुष्काळ आणि शेतीतील अनिश्चिततेमुळे उत्पन्नाची शाश्वती नाही.पुरेशी बचत नाही आणि मिळालेल्या पैशांचे योग्य नियोजन झालेले नाही. म्हणून मासिक उत्पन्न नाही.मुलांना दिलेल्या पैशांचेही योग्य व्यवस्थापन झाले नाही.भविष्यातील उत्पन्नाची निश्चित व्यवस्था नसल्यामुळे तो सतत चिंतेत असतो.तणावामुळे शरीर खंगले आहे व मानसिकता पूर्णपणे ढासळली आहे.अशी एक-दोन उदाहरणे नसून, शंभराहून अधिक शेतकऱ्यांकडून अशाच प्रकारच्या चुका झालेल्या आहेत आणि त्यांनी अशीच स्थिती ओढवून घेतल्याचे बबनने सांगितले.शेतकऱ्यांनी नेमके काय करावे?बबन, अशोक, रमाकांत आणि त्यांच्यासारख्या इतर शेतकरीमित्रांना हे समजून घ्यायचे आहे, की जमिनीच्या मोबदल्यातून मिळालेल्या पैशांचे नेमके कसे नियोजन करावे. त्या शेतकऱ्यांसारखी ‘‘तेलही गेले, तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले!’’ अशी अवस्था होऊ नये यासाठी काय करावे?बबनने मला विचारले, ‘‘सुधीरदादा, तुम्हीच आता योग्य सल्ला द्या.’’ मी म्हणालो, ‘‘सर्वप्रथम, ज्याप्रमाणे राहुल या सर्व मंडळींना माझ्याकडे घेऊन आला, त्याचप्रमाणे प्रत्येक सुजाण शेतकऱ्याने आपल्या मित्रांना एखाद्या योग्य आणि विश्वासार्ह आर्थिक नियोजन सल्लागाराची ओळख करून देणे गरजेचे आहे.’’ आपल्या आयुष्यभराच्या कष्टातून आणि पूर्वजांच्या जमिनीतून मिळालेला मोबदला ही केवळ रक्कम नसून, आपल्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी मिळालेली एक मोठी संधी आहे. या पैशांचे योग्य नियोजन केले, तर आपले पुढील आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित, सुखी आणि समृद्ध होऊ शकते..समजा, तुम्हाला एक कोटी रुपये मिळाले असल्यास...१) शेतीपूरक व्यवसायात गुंतवणूक : २५ लाख रुपये : शेतीवरील अवलंबित्व कमी करून उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करण्यासाठी २५ लाख रुपये शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये गुंतवावेत. यामध्ये कुक्कुटपालन, शेळीपालन, गोपालन; तसेच गोवऱ्या आणि गायीच्या, शेळीच्या शेणापासून, गोमूत्रापासून विविध उत्पादने तयार करण्यासारख्या व्यवसायांचा विचार करता येईल. या व्यवसायांचे योग्य प्रशिक्षण घ्यावे, अनुभवी सल्लागाराचे मार्गदर्शन घ्यावे आणि बाजारपेठेचा अभ्यास करूनच गुंतवणूक करावी. शेती व्यवसायात विविधता आणून उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण करणे, हाच आर्थिक स्थैर्याचा उत्तम मार्ग आहे.२) पोस्टाच्या अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक :२० लाख रुपये : पोस्ट ऑफिसच्या योग्य त्या अल्पबचत योजनांमध्ये साधारण २० लाख रुपये गुंतवण्याचा विचार करावा. यामुळे पैशांचा काही भाग तुलनेने स्थिर आणि नियोजित स्वरूपात ठेवता येईल.३) राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूकः१५ लाख रुपये : ही रक्कम तत्काळ निधी म्हणून अडीअडचणीत वापरता येईल.४) चांगल्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक कमाल१० लाख रुपये : शेअर बाजाराची पुरेशी माहिती असेल आणि अनुभवी आर्थिक सल्लागाराचे मार्गदर्शन मिळत असेल, तर चांगल्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मर्यादित गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे संपूर्ण रक्कम एकाच कंपनीत किंवा एकाच क्षेत्रात गुंतवू नये.५) म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक : ३० लाख रुपये : उर्वरित रक्कम आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार आणि जोखीम स्वीकारण्याच्या क्षमतेनुसार म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवण्याचा विचार करावा. हायब्रीड फंड आणि फ्लेक्सी कॅप फंडांचा विचार करता येईल. गुंतवणुकीचा कालावधी कमीत कमी पाच वर्षे असावा. या गुंतवणुकीतून पैसे वाढल्यानंतर मासिक उत्पन्नसुद्धा घेता येईल.हे सर्व पर्याय सांगितल्यानंतर मी बबन, अशोक, रमाकांत यांना म्हणालो, ‘‘लक्षात ठेवा, हे केवळ उदाहरण आहे. प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गरजा, कुटुंबाचा खर्च, कर्ज, वय, उत्पन्न आणि आर्थिक उद्दिष्टे लक्षात घेऊन योग्य बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुभवी सल्लागाराची मदत घ्या.’’जगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरेन बफेट यांच्या विचाराचा सार असा आहे, ‘‘ज्या गोष्टींची गरज नाही, त्या खरेदी केल्या, तर भविष्यात गरजेच्या गोष्टी विकण्याची वेळ येऊ शकते.’’मायबाप शेतकरी बांधवांनो, आपल्या कष्टांवर देशाची अन्नव्यवस्था उभी आहे. आपण पिकवलेल्या अन्नातून संपूर्ण देशाचे पोट भरते. आपल्या मेहनतीमुळेच समाजाचे जीवनमान टिकून राहते. त्यामुळे जमिनीच्या मोबदल्यातून मिळालेल्या पैशांचा योग्य वापर करणे ही केवळ आर्थिक बाब नाही, तर आपल्या कुटुंबाच्या पुढील पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची संधी आहे.बबन, अशोक आणि रमाकांत या तिघांच्या तोंडून एकाच वेळी उद्गार निघाले, ‘‘एकदम भारी दादा!’’माझ्यासोबत झालेल्या बैठकीबद्दल त्यांनी आभार मानले. बैठक संपवून जाताना बबन म्हणाला, ‘‘साहेब, मलासुद्धा दोन कोटी रुपये मिळाले आहेत, बरं का!’’‘‘चला, लवकरच पुन्हा भेटू या आणि पैशांचे योग्य आर्थिक नियोजन करूया...’’ मी म्हणालो.त्यांच्या आयुष्यात योग्य आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडवण्याची संधी मिळाली, याचा मला मनापासून आनंद झाला. त्यांना समृद्ध आयुष्याचा मार्ग दाखवता आला, तर माझे जीवनही सार्थकी लागेल!मला वाटते, हा लेख प्रत्येक शेतकरी बांधवासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण शेतकरी आपल्या आयुष्याची सर्व कमाई आणि कष्ट जमिनीत गुंतवतो. त्या जमिनीच्या विक्रीतून मोबदल्यात मिळणाऱ्या पैशांचा योग्य वापर करून आपले पुढील आयुष्य सुरक्षित आणि समृद्ध कसे करता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.आर्थिक संकटांपासून कुटुंबाला सुरक्षित ठेवा!शेतकरी बांधवांनो, गुंतवणूक करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच आपल्या कुटुंबाला आर्थिक संकटांपासून सुरक्षित ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. यासाठी तीन अर्थदैवते घरी असू द्या-१) आरोग्य विमा (मेडिक्लेम),२) टर्म इन्शुरन्स आणि अपघात विमा,३) आपत्कालीन निधी तयार ठेवा.शेतकरी मित्रांनो, तीन मोहाचे वैरी घराबाहेर आणिमनातून काढून टाका-१) अनावश्यक खर्च,२) दिखाऊ समारंभ,३) महागड्या वस्तू आणि गाड्या(लेखक अनुभवी गुंतवणूक सल्लागार आहेत.९९६७५८१११८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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