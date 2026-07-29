Premium|Study Room : भूस्खलन म्हणजे काय? कारणे, प्रकार आणि वाढता नैसर्गिक धोका समजून घ्या

लेखक : सागर रेपाळेभूस्खलन म्हणजे डोंगर किंवा उतारावरील दगड, माती, खडक किंवा इतर ढिगारा गुरुत्वाकर्षणामुळे अचानक किंवा हळूहळू खाली घसरणे होय. हे प्रामुख्याने मुसळधार पाऊस, भूकंप, बर्फ वितळणे, पूर आणि मानवी हस्तक्षेप यांमुळे घडते. भारतातील हिमालय, पश्चिम घाट आणि ईशान्य भारत हे भूस्खलनाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील प्रदेश आहेत. हवामान बदलामुळे वाढणारी अतिवृष्टी आणि अनियोजित विकास यांमुळे भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.भूस्खलनाचे विविध प्रकार आढळतात. सहभागी पदार्थांच्या आधारे खडक घसरण (Rock Slide), माती घसरण (Soil Slide), अवशेष घसरण (Debris Slide) आणि चिखल प्रवाह (Mudslide) हे प्रकार आहेत. तसेच, प्रवाहाच्या स्वरूपानुसार अवशेष प्रवाह (Debris Flow), मृदा प्रवाह (Earth Flow), चिखल प्रवाह (Mudflow) आणि संथ घसरण (Creep) हे प्रकार आढळतात..भूस्खलनाची कारणे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशी दोन प्रकारची आहेत. नैसर्गिक कारणांमध्ये मुसळधार पाऊस, भूकंप, बर्फ वितळणे आणि पूरामुळे उताराचा पाया खचणे यांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, २०१८ मधील केरळ पूर, २००९ मधील किन्नौर भूस्खलन आणि २०२४ मधील वायनाड भूस्खलन ही नैसर्गिक कारणांमुळे घडलेली महत्त्वाची उदाहरणे आहेत. मानवनिर्मित कारणांमध्ये डोंगरांचे उत्खनन, रस्ते व इमारतींसाठी डोंगर कापणे, जंगलतोड आणि अतिचराई यांचा समावेश होतो. यामुळे मातीची स्थिरता कमी होऊन भूस्खलनाचा धोका वाढतो. २०१९ मधील मुन्नार आणि २०१८ मधील कोडगू भूस्खलन ही अशा मानवी हस्तक्षेपाची उदाहरणे आहेत.हिमालय आणि पश्चिम घाट या दोन्ही प्रदेशांतील भूस्खलनाचे स्वरूप वेगळे आहे. पश्चिम घाटात जुने आणि तुलनेने स्थिर खडक असले तरी मुसळधार मान्सून पाऊस, जंगलतोड आणि अनियंत्रित बांधकाम यांमुळे भूस्खलन वारंवार होते. दुसरीकडे, हिमालय हा तरुण, भूगर्भीयदृष्ट्या अस्थिर आणि तीव्र उतारांचा पर्वतप्रदेश असल्यामुळे येथे मुसळधार पाऊस, बर्फ वितळणे आणि भूकंप ही प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे हिमालयात उतार स्थिरीकरण आणि पूर्वसूचना प्रणालीवर, तर पश्चिम घाटात वनीकरण आणि योग्य भूमी वापर नियोजनावर भर दिला जातो..भूस्खलनामुळे जीवित आणि वित्तहानी, रस्ते, पूल, वीजवाहिन्या यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे नुकसान, शेती, पर्यटन आणि व्यापारावर विपरीत परिणाम होतो. तसेच, मातीची धूप, जंगलांचा ऱ्हास, जलप्रदूषण, पुनर्वसनाचा वाढता खर्च आणि मानसिक आघात यांसारखे सामाजिक व पर्यावरणीय परिणामही दिसून येतात. १९४८ मधील गुवाहाटी, १९६८ मधील दार्जिलिंग, १९९८ मधील मालपा, २०१३ मधील केदारनाथ, २०१४ मधील माळीण आणि २०२४ मधील वायनाड या भारतातील प्रमुख भूस्खलनाच्या घटना आहेत.राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) ने भूस्खलन व्यवस्थापनासाठी धोकाग्रस्त क्षेत्रांचे नकाशे तयार करणे, भूस्खलनाची माहिती संकलित करणे, पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करणे, तज्ज्ञांचे प्रशिक्षण आणि राष्ट्रीय भूस्खलन संशोधन केंद्र स्थापन करणे यांसारख्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.भविष्यात भूस्खलनाचा धोका कमी करण्यासाठी ISRO च्या Landslide Atlas चा विस्तार, उपग्रह, ड्रोन आणि IoT आधारित निरीक्षण, वैज्ञानिक भूमी वापर नियोजन, वनीकरण, उतार स्थिरीकरण, जलनिचरा व्यवस्था आणि समुदाय-आधारित आपत्ती व्यवस्थापन (CBDRR) यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक नियोजन, हवामान-लवचिक पायाभूत सुविधा आणि लोकसहभाग यांच्या साहाय्याने भूस्खलनामुळे होणारी हानी मोठ्या प्रमाणात कमी करून शाश्वत विकास साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.