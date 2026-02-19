Premium|Latur Municipal Election Result : वेळ येताच, जनता पर्याय निवडते

नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये राज्यात भाजपची घोडदौड असताना, लातूरच्या महापालिकेवर काँग्रेसचा झेंडा फडकला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे समीकरण जुळवत आमदार अमित देशमुख यांनी महापालिकेत ७०पैकी ४३ जागा जिंकून बहुमत मिळविण्यात यश मिळवले. या यशाबद्दल ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी हरी तुगावकर यांनी अमित देशमुख यांची घेतलेली मुलाखत.महाराष्ट्र व मराठवाड्यात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे योगदान कसे व किती राहिले?दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांचे महाराष्ट्र व मराठवाड्यासाठी किती योगदान राहिले आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. मराठवाड्याला न्याय देणे, मागासलेपण दूर करणे, २१ टीएमसी पाण्याचा प्रश्न असेल, औद्योगिकीकरण, दळणवळण, रेल्वे, रस्ते, हवाई सेवा, सहकार, शिक्षण, ग्रामीण विकास असे कोणतेच क्षेत्र नाही, ज्याला विलासराव देशमुख यांचा स्पर्श झाला नाही. त्यांच्या कारकिर्दीत अगदी सत्तरच्या दशकापासून या भागाचा विकास करण्याचे काम त्यांनी सुरू केले. ते लातूरचे भाग्यविधातेच होते. त्यांच्या काळात लातूरने मागे वळून कधी पाहिले नाही. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्याची निर्मिती झाली. येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विमानतळ, बसस्थानक अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मराठवाड्याला झुकते माप कोणाच्या काळात मिळाले असेल, तर ते त्यांच्या काळातच मिळाले. मराठवाड्याच्या विकासावर चर्चा व्हायला लागली. देश व राज्य पातळीवर ही चर्चा होऊ लागली, ती केवळ विलासराव देशमुख यांच्यामुळेच..Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.महापालिकेच्या निवडणुकीत विलासराव देशमुख यांची आठवण पुसून टाकण्याची भाषा वापरली गेली. त्याबद्दल काय सांगाल?सार्वजनिक जीवनात काम करीत असताना एकमेकांवर टीका करताना काळजी घेतली पाहिजे. धोरणांवर टीका अपेक्षित असते. व्यक्तिगत टीका केली जाऊ नये. गेली अनेक वर्षे आम्ही सार्वजनिक जीवनात काम करीत आहोत. आम्ही कधीच व्यक्तिगत टीका केली नाही. दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांचे आयुष्य सार्वजनिक जीवनात गेले आहे. त्यांनी गावच्या सरपंच पदापासून ते मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपदापर्यंत काम केले. केवळ मराठवाड्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील तळागाळातील, सर्वच समाजघटकांना त्यांनी न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ते महाराष्ट्राची, मराठवाड्याची अस्मिता आहेत, हे सर्वांनाच माहीत आहे. असे असताना महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांची आठवण पुसून टाकण्याची भाषा वापरली गेली. आम्ही त्यांना उत्तर देण्यापेक्षा मतदारांनीच त्यांना उत्तर दिले आहे.विधानसभा निवडणुकीत तुमचा निसटता विजय झाला, तर धीरज देशमुख यांचा लातूर ग्रामीण मतदारसंघातून पराभव. ही धोक्याची घंटा असताना महापालिकेची कशी तयारी केली?प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते आणि प्रत्येक निवडणुकीचे प्रश्नही वेगळे असतात. यश-अपयश येतच असते. ती काही धोक्याची घंटा नसते. प्रत्येक निवडणुकीचे विषय वेगळे असतात, ते विषय घेऊन निवडणुकीला सामोरे जावे लागते. महापालिकेच्या निवडणुकीत आम्ही शहरातील सामान्य माणसाचे प्रश्न पाहिले. त्या प्रश्नांचा उकल करावा लागतो. यावर आम्ही काम केले. लातूरचे नागरिक भारतीय जनता पक्षाच्या कारभाराला कंटाळले होते. त्यांचा कारभार लोकांच्या पसंतीस उतरला नाही. येथील लोकांनी काँग्रेसचाही कारभार पाहिला होता. भारतीय जनता पक्षापेक्षा काँग्रेस चांगली असे जनतेचे मत झाले. जनतेने आमच्यावर विश्वास दाखवला आणि काँग्रेसला त्याचा फायदा झाला..Premium|Mumbai municipal elections 2026 : मुंबईच्या परिघात भाजप वरचढ; भाजपच्या प्रचार योजनेचा विजय.नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत अपेक्षित यश आले नाही, याची कारणे शोधली का?मी पहिल्यांदा म्हटल्यासारखे प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते. नगरपालिकेच्या निवडणुका तिथल्या स्थानिक प्रश्नावर, विषयावर होत असतात. उदगीर, निलंगा, औसा, अहमदपूर काँग्रेस पक्ष लढला आहे. आम्ही जनतेत असलेले व सक्षम उमेदवारही दिले. निकालानंतर आकडेवारी पाहिली तर जेवढ्या जागा पूर्वी होत्या, त्यात वाढ झाली आहे. आमच्या जागी कमी झाल्या, असे नाही, तर पूर्वीपेक्षा निश्चितच वाढ झाली आहे. तरीही या चारही नगरपालिकांच्या ठिकाणी पुढील काळात पक्षाला, संघटनेला अधिक श्रम घ्यावे लागतील. लोकांचे प्रश्न सोडवून पुढे जावे लागेल.विधानसभेत तुमच्यासमोर वंचित बहुजन आघाडी विरोधात असताना महापालिकेत या आघाडीला सोबत घेण्याचे समीकरण कसे जुळवले?महापालिकेच्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीसोबत चर्चा सुरू होती. दोन्ही बाजूने सकारात्मक प्रतिसाद होता. तशी चर्चा स्थानिक कार्यकर्ते करीत होते. राज्य पातळीवरही चर्चा सुरू होती. मुंबईत त्यांच्यासोबत आघाडी झाली, नांदेडमध्ये आघाडी झाली. मग राज्यात इतर ठिकाणी आघाडी होऊ शकते का? याचा विचारविनिमय सुरू झाला. त्यांना वाटले लातूरमध्ये आघाडी होऊ शकते, त्या दृष्टीने विचार सुरू झाला. लातूरमध्ये शक्य असले तर तेथे आघाडी करावी असा आग्रह प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा होता. आम्हीही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला. निवडणुकीत मताचे विभाजन होणार असेल, किंबहुना एका विचाराने वैचारिक लढाई लढावी, असे असेल तर नवे मित्र घेऊन ही वैचारिक लढाई लढावी, हा व्यापक विचार डोळ्यासमोर ठेवला. सक्षम पर्याय देता येईल का? हे पाहिले. मतदारांनी हा सक्षम पर्याय उचलून धरला..काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी राज्यात एकत्र राहिले तर काय चित्र राहील?लातूरमध्ये काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडी एकत्र येण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे आपण पाहिले आहे. यात काँग्रेसलाही फायदा झाला. वंचित बहुजन आघाडीलाही जागा जिंकता आल्या. तोच धागा पकडून भविष्यात या आघाडीचा राज्यात विचार करता येईल. आपण आघाडी करतो, तेव्हा सर्व स्तरातून याचा विचार झाला पाहिजे. आघाडीचे अनेक घटक असतात ते एकजुटीने कामाला लागले तर यश निश्चित मिळते, हे लातूरने दाखवून दिले आहे. असे काही घडले तर निश्चित राज्यात बदल घडू शकतो, असा विश्वास आहे.तुम्ही लहानपणापासून राज्य व देशपातळीवरील मोठे राजकीय नेते पाहिले आहेत. सध्याचा राजकारणाचा स्तर घसरत आहे का?राजकारणातील स्तर खालावत चालला आहे. पूर्वीसारखे राजकारण राहिले नाही. पूर्वी तत्त्व, एकनिष्ठता महत्त्वाची होती. राजकारणाचा स्तर चांगला टिकवून ठेवण्यासाठी राजकारण व्यवस्था ही ज्या पक्षाच्या हातात असते, त्या पक्षाची मोठी जबाबदारी असते. राजकारणाचा स्तर खालावत जाणार नाही, यासाठी काळजी घेतलीच पाहिजे. महाराष्ट्राची जनता हे सर्वपाहत असते. योग्य वेळ आली की जनता योग्य निर्णय घेते, हे सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे.देश व राज्यात भारतीय जनता पक्षाची हवा असताना काँग्रेसच्या भविष्याकडे कसे पाहता?मागच्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर देशात भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. राज्यातही भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. या पक्षाचा कारभार गेली काही वर्षे जनता पाहत आहे. त्यामुळे मला असे वाटते की, सरकारच्या कारभाराचे मूल्यमापन जनता नेहमीच करीत असते. त्यांच्यासमोर योग्य पर्याय असला, त्यांच्या प्रश्नाला न्याय देऊ शकतो असे वाटणाऱ्या पर्यायाला जनता स्वीकारते आणि राज्य असो किंवा देश असो ते बदल घडवतात. त्यामुळे काँग्रेसला भविष्य आहे..उमेदवार निवडताना काय काळजी घेतली? काही जण सोडून गेले त्यांना थांबवले नाही का?महापालिकेची निवडणूक असल्याने 'इलेक्टीव्ह मेरिट' पाहिले. नवे चेहरे देण्याचा प्रयत्न केला. लातूर शहरातील बारकावे आपल्याला अवगत आहेत. तळागाळातील नागरिकांत काय चर्चा आहे, कोणाला पसंती आहे ते पाहिले. काँग्रेस शास्त्रोक्त पद्धतीने चाचणी (सर्वेक्षण) करीत असते. ती नेहमीच होते. त्याचीही मदत झाली. निवडणुकीच्या तोंडावर काही जण सोडून गेले हे खरे आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मनाची नवा विचार स्वीकारण्याची तयारी झाली असेल, त्यातून ते गेले. खरे तर काँग्रेस सोडून जावे, अशी काही परिस्थिती नव्हती. त्यांना पक्षाने नेहमीच सन्मान दिला. पदे देण्यात नेहमीच प्राधान्य दिले. मला असे वाटते एखाद्याने एखाद्या पक्षाला सोडले तर का सोडले, हे पक्ष सोडणारेच सांगू शकतील.यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज वाटत नाही.जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालाकडे कसे पाहता?लातूर हा काँग्रेसचे दिवंगत नेते शिवराज पाटील चाकूरकर, डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि विलासराव देशमुख यांचा जिल्हा म्हणून राज्यात आणि देश पातळीवर ओळखला जातो. या नेत्यांनी सुसंस्कृत आणि विकासाचे राजकारण करून लातूरला कायम पुढे नेण्याचे काम केले आहे. माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात आर्थिक सुबत्ता आणून विकास प्रक्रियेला गती देण्याचे काम आम्ही सुरू ठेवले आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील जनतेचे आशीर्वाद काँग्रेसला कायमपणाने मिळत राहिले आहेत. लातूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या या निवडणुकीत काँग्रेसने महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ओबीसी बहुजन पार्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी कामगार पक्ष व इतर मित्रपक्षांच्या सहकार्यातून प्रचार यंत्रणेला गती दिली. या निवडणुकीत लातूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या १० पैकी ८ जागांवर काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला. लातूर पंचायत समितीमध्येही एकहाती विजय मिळवला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५९ पैकी एकट्या काँग्रेसने २३ जागा जिंकल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने प्रत्येकी एक जागा जिंकली आहे. हा जिल्हा पूर्वीपासूनच काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो आहे आणि आजही तो काँग्रेसचाच बालेकिल्ला असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेची निवडणूक ग्रामीण भागाशी निगडीत होती. भारतीय जनता पक्षाच्या काळात ग्रामीण भागातील प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. आज कोणत्याही शासकीय कार्यालयात गेल्यावर पैशांशिवाय काम होत नाही. हे वास्तव मतदारासमोर मांडले. प्रत्येकाला हे प्रश्न भेडसावत असल्याने ते काँग्रेसच्या पाठीशी राहिले आहेत. 