Mutual Fund Explained : गुंतवणुकीपासून परताव्यापर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला म्युच्युअल फंडातील या गोष्टी माहित असायलाच हव्यात...

आपण पाहतच आहोत की, मागील ५-६ वर्षात महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना, रशिया-युक्रेन युध्द, अमेरिका इस्त्राईल युध्द ट्रम्प यांचे टॅरिफ बाबतीतले हेकेखोर निर्णय अशा अनेक गोष्टींमुळे भारतीय समाजातील सर्व स्तरातील लोकांवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत आज जो पैसा आपल्याकडे आहे तो तसाच अनेक वर्ष राहिला तर भविष्यात त्या पैशाला काही किंमत राहत नाही. म्हणून पैशांची योग्य गुंतवणूक कशी करायची हे समजणं खूप महत्त्वाचं आहे.अनेकांना वाटते की गुंतवणूक म्हणजे शेअर बाजारात गुंतवणूक करायची म्हणजेच सतत बाजाराचा अभ्यास करावा लागतो, मोठी जोखीम घ्यावी लागते आणि भरपूर अनुभव असावा लागतो. मात्र याला पर्याय म्हणून म्युच्युअल फंड ही व्यवस्था आहे जिथे तज्ज्ञ फंड मॅनेजर्स तुमच्यासाठी गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात. कमी पैशांत अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी येथे मिळते.पण मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, म्युच्युअल फंड नेमके असतात तरी काय? त्यामध्ये गुंतवणूक केल्यावर तुमचे पैसे नेमके कुठे जातात? आणि खरंच म्युच्युअल फंडातून मोठा परतावा मिळू शकतो का? कोणता फंड निवडायचा? स्टॉक फंड आणि डेट फंडमध्ये नेमका फरक काय? इंडेक्स फंड इतके लोकप्रिय का होत आहेत? NAV म्हणजे काय आणि ती रोज कशी बदलते? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून..१. म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?आजच्या काळात गुंतवणुकीसाठी म्युच्युअल फंड हा एक लोकप्रिय आणि सोपा पर्याय मानला जातो. अनेक लोक आपले पैसे एकत्र जमा करतात आणि त्या मोठ्या रकमेची शेअर बाजार, बाँड्स आणि इतर आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. ही गुंतवणूक कुठे आणि कशी करायची, याचा निर्णय तज्ज्ञ फंड मॅनेजर्स घेतात. हे तज्ज्ञ बाजाराचा अभ्यास करून योग्य संधी शोधतात आणि गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळावा यासाठी प्रयत्न करतात.जेव्हा तुम्ही म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवता, तेव्हा तुम्ही थेट एखाद्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करत नाही. त्याऐवजी तुम्ही त्या फंडाचे ‘युनिट्स’ खरेदी करता. त्यामुळे फंडाने ज्या कंपन्या आणि बाँड्समध्ये गुंतवणूक केलेली असते, त्यामध्ये तुमचाही छोटासा हिस्सा असतो.म्युच्युअल फंडाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुम्हाला स्वतः शेअर बाजाराचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज नसते. तसेच, कमी रकमेत अनेक वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये एकाच वेळी गुंतवणूक करता येते. त्यामुळे गुंतवणुकीतील धोका काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होते..२. म्युच्युअल फंड कसे काम करतात?जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार फंडात पैसे गुंतवतो, तेव्हा त्याचा पैसा इतर गुंतवणूकदारांच्या पैशांसोबत एकत्र केला जातो. त्यानंतर या मोठ्या रकमेचे व्यवस्थापन फंड मॅनेजर करतात. हे तज्ज्ञ लोक बाजारातील बदलांवर लक्ष ठेवतात, विविध कंपन्यांचा आणि क्षेत्रांचा अभ्यास करतात आणि योग्य ठिकाणी पैसे गुंतवतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना स्वतः सतत बाजाराचा अभ्यास करण्याची गरज राहत नाही.जर फंडाने निवडलेल्या कंपन्यांचे शेअर्स चांगले चालले आणि त्यांची किंमत वाढली, तर म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्सची किंमतही वाढते. मात्र, बाजारात घसरण झाली तर गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होऊ शकते..३. म्युच्युअल फंडाचे प्रकारम्युच्युअल फंडाचे अनेक प्रकार असतात. प्रत्येक प्रकार वेगवेगळ्या गरजा, आर्थिक उद्दिष्टे आणि धोका पत्करण्याच्या क्षमतेनुसार तयार केलेला असतो. भारतात म्युच्युअल फंडांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने SEBI आणि AMFI यांच्या नियमांनुसार केले जाते.अ) स्टॉक फंडस्टॉक फंडांना इक्विटी फंड असेही म्हटले जाते. हे फंड मुख्यतः शेअर बाजारातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे या फंडांमध्ये नफा मिळण्याची शक्यता जास्त असते. मात्र, शेअर बाजारातील चढ-उतारांमुळे धोका देखील जास्त असतो.हे फंड प्रामुख्याने दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य मानले जातात. कारण शेअर बाजारात अल्प काळात चढ-उतार होत असले, तरी दीर्घकाळात चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असते.ब) बाँड फंडबाँड फंडांना डेट फंड असेही म्हटले जाते. हे फंड सरकार, बँका किंवा मोठ्या कंपन्यांच्या बाँड्समध्ये आणि कर्जाच्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे हे फंड स्टॉक फंडांच्या तुलनेत तुलनेने सुरक्षित मानले जातात.या फंडांमध्ये परतावा तुलनेने स्थिर असतो. त्यामुळे ज्यांना कमी धोका पत्करायचा आहे किंवा सुरक्षित पर्याय हवा आहे, त्यांच्यासाठी हे फंड उपयुक्त ठरू शकतात..क) इंडेक्स फंडइंडेक्स फंड हे असे फंड असतात जे शेअर बाजारातील एखाद्या निर्देशांकाची नक्कल करतात. उदाहरणार्थ, निफ्टी ५० किंवा सेन्सेक्समध्ये ज्या कंपन्या असतात, त्याच कंपन्यांमध्ये हे फंड गुंतवणूक करतात. या फंडांमध्ये फंड मॅनेजरला सतत शेअर्स निवडण्याची गरज नसते. त्यामुळे यांचा खर्च तुलनेने कमी असतो. तसेच, हे फंड बऱ्याचदा बाजाराच्या कामगिरीप्रमाणे हुबेहुब परतावा देतात. ज्यांना साधी, कमी खर्चाची आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक हवी आहे, त्यांच्यासाठी इंडेक्स फंड हा लोकप्रिय पर्याय मानला जातो.ड) टार्गेट-डेट फंडटार्गेट-डेट फंड हे विशिष्ट उद्दिष्ट लक्षात घेऊन तयार केलेले असतात. विशेषतः निवृत्तीचे नियोजन करणाऱ्या लोकांसाठी हे फंड वापरले जातात. या फंडांच्या नावात अनेकदा एखादे वर्ष दिलेले असते, जसे २०५० फंड किंवा २०६० फंड. सुरुवातीच्या काळात या फंडांमध्ये जास्त प्रमाणात शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली जाते, कारण दीर्घकाळात वाढीची शक्यता जास्त असते. मात्र, निवृत्तीचे वर्ष जवळ येत गेले की गुंतवणूक हळूहळू सुरक्षित पर्यायांकडे,जसे बाँड्स किंवा डेट साधनांकडे वळवली जाते. यामुळे गुंतवणुकीतील धोका कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.ई) मनी मार्केट फंडमनी मार्केट फंड हे तुलनेने सुरक्षित मानले जाणारे फंड आहेत. हे फंड अल्प मुदतीच्या सरकारी कर्जांमध्ये आणि आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. या फंडांमध्ये धोका कमी असतो आणि पैसे तुलनेने सहज काढता येतात. त्यामुळे काही गुंतवणूकदार अल्प काळासाठी पैसे ठेवण्यासाठी या फंडांचा वापर करतात.मात्र, या फंडांमध्ये परतावा तुलनेने कमी असू शकतो. त्यामुळे जास्त नफ्यापेक्षा सुरक्षितता महत्त्वाची वाटणाऱ्या लोकांसाठी हे फंड योग्य मानले जातात.फ) हायब्रिड फंडहायब्रिड फंड हे शेअर्स आणि बाँड्स या दोन्हीमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे या फंडांमध्ये वाढीची संधी आणि तुलनेने स्थिरता या दोन्ही गोष्टी मिळण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्यांना पूर्णपणे शेअर बाजाराचा धोका घ्यायचा नाही, पण फक्त सुरक्षित गुंतवणूकही नको आहे, त्यांच्यासाठी हायब्रिड फंड उपयुक्त ठरू शकतात..४. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी सुरू करावी?आजच्या काळात म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक सुरू करणे खूप सोपे झाले आहे. काही लोकांना नोकरीच्या ठिकाणीच निवृत्ती खात्यांच्या माध्यमातून ही सुविधा मिळते. तसेच, तुम्ही स्वतःही ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडून गुंतवणूक सुरू करू शकता. गुंतवणूक सुरू करण्यापूर्वी तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट काय आहे, तुम्ही किती धोका पत्करू शकता आणि फंडाचा खर्च किती आहे, या गोष्टी तपासणे महत्त्वाचे असते. गुंतवणुकीसाठी तुम्ही एकरकमी रक्कम गुंतवू शकता किंवा दर महिन्याला ठराविक रक्कम जमा करण्याची सोय निवडू शकता..५. गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावाम्युम्युच्युअल फंडातून मिळणारा नफा मुख्यतः तीन मार्गांनी मिळतो.अ) डेविडंट आणि व्याजम्युच्युअल फंडाने ज्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केलेली असते, त्या कंपन्या नफा झाल्यानंतर आपल्या भागधारकांना लाभांश देतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या मोठ्या कंपनीला चांगला नफा झाला, तर ती आपल्या नफ्यातील काही भाग लाभांश म्हणून देते. जर त्या कंपनीचे शेअर्स म्युच्युअल फंडाकडे असतील, तर त्या फंडालाही लाभांश मिळतो.याशिवाय, अनेक म्युच्युअल फंड बाँड्स आणि इतर कर्ज साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. अशा गुंतवणुकीतून नियमित व्याज मिळते. हे व्याजही फंडाच्या उत्पन्नाचा भाग बनते. ब) गुंतवणूक विक्रीतून मिळणारा नफाम्युच्युअल फंडातील दुसरा महत्त्वाचा परतावा म्हणजे गुंतवणूक विक्रीतून मिळणारा नफा. याला भांडवली नफा किंवा ‘कॅपिटल गेन’ असेही म्हटले जाते. फंड मॅनेजर अनेकदा कमी किमतीत शेअर्स किंवा बाँड्स खरेदी करतात. नंतर त्या गुंतवणुकीची किंमत वाढल्यावर ती विकली जाते. या खरेदी आणि विक्रीतील फरकातून जो फायदा होतो, तोच नफा असतो.उदाहरणार्थ, एखादा शेअर ₹१०० ला खरेदी केला आणि काही काळानंतर त्याची किंमत ₹१५० झाली, तर त्या विक्रीमधून नफा मिळतो. हा नफा फंडाच्या गुंतवणूकदारांमध्ये वाटला जाऊ शकतो.क) युनिट्सच्या किमतीतील वाढम्युच्युअल फंडातून नफा मिळण्याचा तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे युनिट्सच्या किमतीत होणारी वाढ. फंडाने केलेल्या गुंतवणुकीचे बाजारमूल्य वाढले, तर फंडाच्या युनिट्सची किंमतही वाढते. म्युच्युअल फंडातील प्रत्येक युनिटची किंमत ‘नेट ॲसेट व्हॅल्यू’ म्हणजेच NAV वर आधारित असते. फंडाच्या मालमत्तेचे मूल्य वाढले की NAV देखील वाढते.जेव्हा गुंतवणूकदार अशा वाढलेल्या किमतीवर आपली युनिट्स विकतात, तेव्हा त्यांना थेट नफा मिळतो. दीर्घकालीन गुंतवणुकीत हा प्रकार सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो, कारण अनेक गुंतवणूकदार याच माध्यमातून मोठी संपत्ती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात..६. म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्सची किंमत कशी ठरते?म्युच्युअल फंडाच्या युनिट्सची किंमत ‘नेट ॲसेट व्हॅल्यू’ म्हणजेच NAV वर ठरते. फंडाने ज्या शेअर्स आणि बाँड्समध्ये गुंतवणूक केलेली असते, त्यांचे एकूण बाजारमूल्य काढले जाते. त्यातून फंडाचा खर्च वजा केला जातो. यानंतर उरलेली रक्कम एकूण युनिट्सच्या संख्येने भागली जाते. त्यातून जी किंमत येते, तिला NAV म्हणतात. सामान्य शेअर्सप्रमाणे म्युच्युअल फंडाची किंमत दिवसभर बदलत नाही. दिवसाअखेरीस बाजार बंद झाल्यानंतर NAV ठरवली जाते आणि त्याच किमतीवर व्यवहार होतात..७. म्युच्युअल फंडाचे फायदेम्युच्युअल फंड हा सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी संपत्ती वाढवण्याचा एक चांगला मार्ग मानला जातो.अ) कमी रकमेत गुंतवणूक सुरू करता येते.ब) अनेक कंपन्यांमध्ये एकाच वेळी गुंतवणूक करता येते.क) गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन तज्ज्ञांकडून केले जाते.ड) युनिट्स सहज खरेदी-विक्री करता येतात.ई) गुंतवणुकीची माहिती सहज उपलब्ध होते..Premium|Gold Silver ETF NAV change : सेबीचा मोठा निर्णय; सोने-चांदी ईटीएफ मूल्यांकनात आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कऐवजी देशांतर्गत दरांना प्राधान्य.८. म्युच्युअल फंडाचे तोटे आणि धोकेम्युच्युअल फंडात अनेक फायदे असले तरी काही धोके देखील असतात.अ) नफ्याची हमी नसते.ब) बाजारात घसरण झाल्यास नुकसान होऊ शकते.क) फंड चालवण्यासाठी शुल्क द्यावे लागते.ड) व्याजदरातील बदल आणि बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम होतो.त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी फंडाची माहिती समजून घेणे आवश्यक असते..Premium|Overseas Investment Options for Indians : जागतिक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवण्याची सुवर्णसंधी; मंदीच्या काळातही तुमच्या पैशाला 'ग्लोबल फंडा'चा मोठा आधार.९. म्युच्युअल फंडाशी संबंधित शुल्कम्युच्युअल फंड चालवण्यासाठी, व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी काही खर्च केला जातो. हा खर्च गुंतवणूकदारांकडून शुल्काच्या स्वरूपात घेतला जातो. हे शुल्क थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे तुमच्या परताव्यातून वजा केले जाते. त्यामुळे फंड निवडताना त्याच्या शुल्काकडे लक्ष देणे आवश्यक मानले जाते.अ) एक्सपेंस रेशिओएक्सपेंस रेशिओ म्हणजे म्युच्युअल फंड चालवण्यासाठी आकारले जाणारे वार्षिक शुल्क. फंडाचे व्यवस्थापन, प्रशासकीय कामे, फंड मॅनेजरची फी, कागदपत्रांची प्रक्रिया, ग्राहक सेवा आणि इतर दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी हे शुल्क घेतले जाते.हे शुल्क टक्केवारीच्या स्वरूपात आकारले जाते. एक्सपेंस रेशिओ थेट वेगळा भरावा लागत नाही. तो फंडाच्या NAV मधून आपोआप वजा केला जातो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना तो थेट दिसत नसला, तरी त्याचा परिणाम परताव्यावर होतो.ब) सेल्स चार्ज किंवा लोडकाही म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करताना किंवा फंड विकताना अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. यालाच सेल्स चार्ज किंवा ‘लोड’ म्हटले जाते. हे शुल्क प्रामुख्याने वितरण खर्च किंवा ब्रोकर कमिशन म्हणून घेतले जाते. लोडचे मुख्यतः दोन प्रकार असतात.१. फ्रंट-एंड लोडहे शुल्क फंड खरेदी करतानाच आकारले जाते. म्हणजेच, तुम्ही गुंतवलेली पूर्ण रक्कम फंडात जात नाही. त्यातील काही भाग शुल्क म्हणून वजा होतो.२. बॅक-एंड लोडहे शुल्क फंड विकताना आकारले जाते. जर गुंतवणूकदाराने ठराविक कालावधीपूर्वी फंड विकला, तर हे शुल्क द्यावे लागू शकते.क) रिडेम्पशन फीरिडेम्पशन फी म्हणजे ठराविक कालावधीच्या आत म्युच्युअल फंड विकल्यास आकारले जाणारे शुल्क. अनेक फंड कंपन्या गुंतवणूकदारांनी वारंवार खरेदी-विक्री करू नये, यासाठी ही फी आकारतात. कारण अल्पकालीन व्यवहार वाढल्यास फंडाच्या व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो. ही फी मुख्यतः अल्पकालीन व्यवहार कमी करण्यासाठी वापरली जाते. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांवर याचा फारसा परिणाम होत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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