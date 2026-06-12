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Mutual Fund Explained : गुंतवणुकीपासून परताव्यापर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला म्युच्युअल फंडातील या गोष्टी माहित असायलाच हव्यात...

Mutual Fund Investment : शेअर बाजाराचा सखोल अभ्यास न करता गुंतवणूक करण्यासाठी म्युच्युअल फंड हा प्रभावी मार्ग मानला जातो. गुंतवणुकीपासून नफा मिळवण्यापर्यंत प्रत्येक महत्त्वाची संकल्पना या लेखातून सोप्या भाषेत जाणून घ्या
Mutual Fund Explained

Mutual Fund Explained

esakal

Ganesh Salunke
Updated on

आपण पाहतच आहोत की, मागील ५-६ वर्षात महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना, रशिया-युक्रेन युध्द, अमेरिका इस्त्राईल युध्द ट्रम्प यांचे टॅरिफ बाबतीतले हेकेखोर निर्णय अशा अनेक गोष्टींमुळे भारतीय समाजातील सर्व स्तरातील लोकांवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला आहे. 
अशा परिस्थितीत आज जो पैसा आपल्याकडे आहे तो तसाच अनेक वर्ष राहिला तर भविष्यात त्या पैशाला काही किंमत राहत नाही. म्हणून पैशांची योग्य गुंतवणूक कशी करायची हे समजणं खूप महत्त्वाचं आहे.
अनेकांना वाटते की गुंतवणूक म्हणजे शेअर बाजारात गुंतवणूक करायची म्हणजेच सतत बाजाराचा अभ्यास करावा लागतो, मोठी जोखीम घ्यावी लागते आणि भरपूर अनुभव असावा लागतो. मात्र याला पर्याय म्हणून  म्युच्युअल फंड ही व्यवस्था आहे जिथे तज्ज्ञ फंड मॅनेजर्स तुमच्यासाठी गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात. कमी पैशांत अनेक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी येथे मिळते.

पण मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, म्युच्युअल फंड नेमके असतात तरी काय? त्यामध्ये गुंतवणूक केल्यावर तुमचे पैसे नेमके कुठे जातात? आणि खरंच म्युच्युअल फंडातून मोठा परतावा मिळू शकतो का? कोणता फंड निवडायचा? स्टॉक फंड आणि डेट फंडमध्ये नेमका फरक काय? इंडेक्स फंड इतके लोकप्रिय का होत आहेत? NAV म्हणजे काय आणि ती रोज कशी बदलते? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून.

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