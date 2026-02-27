Premium|Composer Khayyam Birth Centenary : ‘खय्याम स्पर्शा’ने रफींची संगीत भरारी!

धनंजय कुलकर्णी - dskul21@gmail.comसंगीतकार खय्याम यांच्याकडे अनेक पार्श्वगायकांनी गाणी गायली; पण मोहम्मद रफी यांच्यासोबत त्यांचे वेगळेच ट्युनिंग होते. जेव्हा रफींना जाणवले, की त्यांच्यातील सुरांचा गोडवा हरवत चाललाय तेव्हा त्यांनी चक्क खय्याम यांचा ‘शागीर्द’ बनून त्यांच्याकडून संगीताचे धडे घेतले! खय्याम यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने त्या आठवणींना दिलेला उजाळा....Premium|The Golden Era of Hindi Film Music : अदृश्य नायकाने गाजवला ‘मधुमती’.प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खय्याम यांची जन्मशताब्दी १८ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली. पंजाबमध्ये जन्मलेल्या खय्याम यांचा दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी लष्करात सहभाग होता, हे आज कुणाला सांगून खरे वाटणार नाही. ज्या काळात खय्याम संगीताच्या दुनियेत आले त्या वेळी म्हणजे भारतीय सिनेमाच्या सुवर्ण युगात अनेक दिग्गज संगीतकार आपल्या तेजाने तळपत होते. त्या काळात खय्याम यांनी आपली स्वतंत्र शैली निर्माण केली. त्यांच्या संगीतात एक प्रकारचा शांत रस होता. एक लोभस ठहराव होता. भारतीय शास्त्रीय संगीतातील पहाडी रागाचा परफेक्ट वापर त्यांच्या संगीतात वारंवार दिसतो. त्यांचे सूर कधीही शब्दांवर स्वार झाले नाहीत. उलट गीतकाराच्या शब्दांना अधिक प्रभावीपणे रसिकांपर्यंत त्यांनी आपल्या गीतातून पोहोचवले. .‘फिर सुबह होगी’ गाण्यातील पॉजचे (स्तब्धता) सौंदर्यस्थळ त्यांनी नुसते उलगडून दाखवले नही तर विकसित केले! ‘रजिया सुलतान’ (ए दिल ए नादान), ‘फूटपाथ’, ‘फिर सुबह होगी’, ‘शगुन’, ‘आखरी खत’ इत्यादी सुरुवातीच्या त्यांच्या काही चित्रपटांतील गाण्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली... पण खय्याम यांना खरी लोकप्रियता सत्तरच्या दशकात मिळाली. ‘कभी कभी’ (१९७६) ते ‘रजिया सुलतान’ (१९८३) म्हणजे त्यांचा सुवर्ण काळ होता. ‘त्रिशूल’, ‘नूरी’, ‘थोडी सी बेवफाई’, ‘खानदान’, ‘आहिस्ता आहिस्ता’, ‘दर्द, ‘उमराव जान’ आणि ‘बाजार’पर्यंतचा त्यांचा प्रवास भारतीय चित्रपट संगीताला समृद्ध करणारा होता. संगीतकार खय्याम यांच्याकडे तत्कालीन सर्वच पार्श्वगायकांनी गाणी गायली; पण मोहम्मद रफी यांच्यासोबत त्यांचे वेगळेच ट्युनिंग होते. रफी यांनी खय्याम यांच्या संगीत दिग्दर्शनाखाली चित्रपटात अवघी २९ गाणी गायली. विशेष म्हणजे, खय्याम यांच्याकडे रफी यांनी ३० हून अधिक गैरफिल्मी गाणीही गायली! रफी खय्याम यांना आपला गुरू मानत असत..Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.रफी स्वतःला कायम एक विद्यार्थी समजत होते. संगीतकार कितीही मोठा असो किंवा छोटा त्याच्याकडून ते सर्व ज्ञान घेऊन गाणे गात असे. एक साधेपणा, सात्त्विकता, दुसऱ्याचा सन्मान करण्याचा स्वभाव आणि सतत शिकण्याचा ध्यास रफी यांच्या पवित्र स्वरातून कायम दिसून आला. ते कायम आपला स्वर नैसर्गिक, ताजा टवटवीत आणि गोड ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असायचे. पन्नासच्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि साठच्या दशकाच्या प्रारंभी रफी पार्श्वगायनाच्या क्षेत्रात सर्वोच्च स्थानी होते. त्यांना हर प्रकारचे गाणे गावे लागायचे. रफी यांचा पिंड शास्त्रीय संगीतावर पोसलेला होता. त्यांना प्रत्येक प्रकारचे गाणे गायला लागायचे. त्यांच्या स्वराला कुठल्याही प्रकारचे गाणे वर्ज्य नव्हते; पण त्यांची मूळ आवड शास्त्रीय गाण्याची असायची. त्याचबरोबर आपल्या गाण्यातील नैसर्गिक गोडवा मेलडी असावा, असे त्यांना कायम वाटायचे. उडत्या चालीच्या गाण्यातून तो नैसर्गिक सूर हरवत चालला आहे, असेदेखील त्यांना वाटायचे. आपल्या गाण्याला पुन्हा एकदा पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आपल्याला व्यवस्थितरीत्या प्रतिभावान संगीतकाराकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने शिक्षण घ्यावे लागेल, याची त्यांना जाणीव झाली आणि त्यांच्या डोळ्यापुढे नाव आले, संगीतकार खय्याम यांचे! एकदा रफी यांनी खय्याम आणि त्यांच्या पत्नीला आपल्या घरी जेवायला बोलावले; पण त्यांच्यापुढे विषय काढायचा कसा, असा प्रश्न त्यांना पडला. .कारण त्यावेळी खय्याम देखील खूप व्यस्त संगीतकार होते. रफी यांचे भाऊ हमीद भाईदेखील तेव्हा उपस्थित होते. तेच पुढाकार घेऊन म्हणाले, ‘‘ खय्याम साहेब, रफी यांना आपला स्वर सध्या उडत्या चालीसाठी जास्त वापरला जात आहे, असे वाटते आहे. त्यामुळे त्यातील मूळ गोडवा हरवत चालला आहे, असे वाटते. साहजिकच आपल्या स्वराला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांना तुमच्यासारख्या गुरूची आणि शास्त्रोक्त शिक्षणाची गरज आहे.!’’ खय्याम साहेब रफींकडे पाहून हसले आणि म्हणाले, ‘‘नक्की... पण त्यासाठी माझ्या तीन अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे तुम्हाला विसरून जावे लागेल, की तुम्ही सध्या इतके मोठे गायक आहात. दुसरी अट माझ्यासोबत रियाज करताना फक्त आणि फक्त तुम्हीच पाहिजे. दुसरे कोणी मला नको आणि तिसरी महत्त्वाची अट म्हणजे या संपूर्ण काळात तुम्ही हा विषय इतर कुणाशीही बोलायचा नाही. कुणाला फोनवरदेखील सांगायचे नाही. तुमचे संपूर्ण लक्ष शिक्षणावर असेल. मी मेहनत घ्यायला तयार आहे.’’ रफी यांनी अटी मान्य केल्या. पुढच्या आठवड्यापासून रोज संध्याकाळी ते खय्याम यांच्या घरी जाऊन शास्त्रोक्त संगीताचा रियाज करू लागले. खय्याम यांच्या बूस्टर कोर्सने हिऱ्याला पुन्हा झळाळी प्राप्त झाली! रफी आता गुरू खय्याम यांचे शागीर्द बनले होते. अखंड मेहनतीनंतर ‘मेहनत रंग लायी’! त्यानंतर खय्याम यांनी रफी यांना घेऊन एक गैरफिल्मी अल्बम तयार केला. त्यामध्ये गीतकार मधुकर राजस्थानी यांनी लिहिलेले ‘तेरे भरोसे नंदलाल’ हे पहाडी रागावरचे भजन गाऊन घेतले. .याच रेकॉर्डमध्ये एक गझलदेखील होती. दाग देहलवी यांनी लिहिलेली ही गझल होती, ‘गजब किया तेरे वादे पे इकरार किया’ (राग : रागेश्री). हे भजन आणि गझलने रफी यांच्या स्वराचा पूर्णपणे मेकओव्हर झालेला दिसला. रफी यांनी खय्याम यांचे आभार मानले. रफी यांना त्यांचा जुना स्वर पुन्हा मिळाला होता. रफी आणि खय्याम दोघेही खूष होते. नंतरच्या काळात या द्वयीचे आणखी नितांत सुंदर भजन आले. मधुकर राजस्थानी यांनी लिहिलेल्या या भक्तिगीताचे बोल होते, ‘पांव पडू तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो..’ भैरवी रागातील हे भक्तिगीत ऐकताना रसिक मंत्रमुग्ध होतात. नंतर ही गाणी रफी यांच्या अन्य गैरफिल्मी अल्बममध्येही आली. खरे तर साठच्या दशकामध्ये टॉपचा गायक असतानाही रफी यांनी पुन्हा विद्यार्थी होऊन खय्याम यांच्याकडे शास्त्रीय संगीताचे धडे घेतले आणि आपल्या आवाजाला पुन्हा नवी झळाळी प्राप्त करून घेतली. त्याकरिता रफी कायम खय्याम यांच्या ऋणात राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 