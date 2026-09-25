Premium|Love and Nature : प्रगती आणि विकास... भावा, घोळ इथेच आहे!

सिद्धेश सावंतप्रेमात पडल्यावर काय होतं..? पाऊस रोमॅन्टिक वाटतो. थंडी गुलाबी वाटते. गरमीमुळे जीव कासावीस होतो. चंद्र, ग्रह, तारे, ऋतू, झाडं, पक्षी, नद्या, समुद्र, आकाश, ढग, दिवस-रात्र कलाकृतीत उतरत राहतात. असं का असेल?जसं प्रेमात पडणं नॅचरल आहे, तसंच प्रेमात पडल्यानंतर निसर्गाच्या जवळ जावं, असं वाटणंही. माणसाचं नॅचरल मॅन्युफॅक्चरिंगच तसं झालेलं आहे.‘झाडावर प्रेम करा, झाडाखाली नको’ असं चेष्टेने म्हटलं जातं; पण झाड ही निसर्गाशी जोडलेली गोष्ट. झाड सावली देतं. झाडाची सावली प्रेमाचं रूप. त्या मोबदल्यात झाड काही मागतं का? प्रेम म्हणजे देणं. निसर्गाचंही तेच. तो अविरत देत राहतो; पण घ्यायचं किती? याची मर्यादा मुळांकडे परतताना तीव्रतेने जाणवू लागली.सध्या पैशांशिवाय जगणं मुश्किल झालं आहे. याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न कधी विचारून पाहिलाय का? नाही! पैसे लागतातच. सगळ्यासाठी लागतात. पैशाने सुखं विकत घेता येतात का? सुख कशाला म्हणायचं? शहर सोडून गावी राहायला गेलं, तर तिथेही पैसे कमवावे लागतात... पण ते किती? याचं उत्तर शोधताना निसर्गाच्या अधिक जवळ आलो..Premium|Work Life Balance : नोकरीतील ‘हवं हवं’ सोडण्याचा निर्णय.पैसे सगळ्यांना हवेत; पण वेदना कुणाला हव्यात? कुणालाच नकोत! हवं काय? परमनंट सुख! पण ते शक्य आहे का? नाही!वेदनेपासून दूर जाणं आणि आयुष्य सुखावह करणं ही मानवी अस्तित्वाची मूलभूत प्रवृत्ती. प्रत्येकाला वेदना टाळायच्यात, आनंद मिळवायचाय; पण वेदना सहन केल्याशिवाय आनंद कळेल का? शहरात वेदना सहन केल्याने गावात काय सुख आहे, हे मी अनुभवतो. ज्यांनी त्या वेदना अनुभवल्याच नाहीत, त्यांना शहर अधिक सुखावह वाटलं; तर त्यात गैर नाही.‘जुनं दुःख जाऊन, नवी दुःखं येणं म्हणजे प्रगती,’ असं डॉ. नंदू मुलमुले यांच्या पॉडकास्टमध्ये ऐकलं! म्हणजे नेमकं कसं?आधी एखादं पत्र पोहोचायला सात-आठ दिवस लागायचे. कदाचित तोपर्यंत एखादी व्यक्ती गेलेलीही असू शकायची. हे दुःख होतं. या दुःखावर मात केली व्हॉट्सॲपने. आता एका मेसेजमध्ये निरोप सांगता येतो. समोरच्याने वाचलाय की नाही, याची ब्लू टिकही येते; पण आता दुःख काय? वायफाय आहे. लाइट गेली, वायफाय बंद पडलं; तरीही मोबाईलला नेटवर्क आहे. मेसेज चटदिशी पाठवता येतो. डबल टिकमुळे मेसेज पोहोचल्याची खात्रीही आहे; पण ब्लू टिक येत नसल्याचं नवं दुःख पदरी. नवी वेदना हाती. झाली की नाही प्रगती?पूर्वी फिल्ममध्ये २४ किंवा ३६ फोटो काढता यायचे. फिल्म धुतल्याशिवाय फोटो चांगला की खराब, हेही कळायचं नाही. आता हजारो फोटो काढता येतात, ताबडतोब पाहता येतात; पण नवं दुःख काय? ‘फोटो ४५ काढले... पण एकही इन्स्टावर टाकण्यासारखा नाही!’ नवं दुःख, नवी वेदना. हीच काय ती प्रगती?.Premium|Investing in People : गोल्ड, SIP पेक्षा माणसांमध्ये गुंतवणूक का महत्त्वाची? कोकणातील उद्योजकतेची नवी दिशा.जग जवळ आलं; पण माणसांमधलं अंतर वाढलं. ही प्रगती! हे नवं दुःख आहे, ही जाणीव आतून अस्वस्थ करत गेली. पृथ्वी माणसाने नष्ट केली, असं सरसकट म्हटलं जातं; पण पृथ्वी ही ‘आधुनिक मानवी संस्कृतीने’, म्हणजेच सिव्हिलायझेशनने नष्ट केली, असा आरोप मन्सूर खान करतो. त्याचं म्हणणं गांभीर्याने का घ्यावं? असा कोण होता मन्सूर खान? ‘जो जीता वही सिकंदर’, ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जोश’, ‘अकेले हम अकेले तुम’ या सिनेमांचा दिग्दर्शक. आमीर खानचा चुलत भाऊ म्हणजे मन्सूर खान! पण आमीरचा चुलत भाऊ ही काही त्याची ओळख असू शकत नाही. आमीरपेक्षा कित्येक पटींनी समृद्ध आणि विचार करायला लावणारा आहे मन्सूर. मी गावी यायचा विचार करत होतो, तेव्हा मन्सूर जवळचा वाटला. भावला. त्याची स्टोरी मला माझ्यासारखी वाटली!वयाच्या ४५व्या का ४७व्या वर्षी, करिअरमधील यशाचं सर्वोच्च शिखर गाठलेलं असताना, मन्सूरने फिल्म इंडस्ट्री सोडली. सगळं सोडून तमिळनाडूच्या एका गावात गेला. जमीन घेतली. शेती करू लागला. यशाच्या टप्प्यावर पोहोचलेली लोकं अजून पैसा, पद, प्रसिद्धी मिळवण्याचं स्वप्न पाहतात; पण मन्सूर खान या ‘अजून’ला अपवाद! मन्सूरला सिनेमाचं जग खोटं वाटू लागलं. बाहेरून झगमगाट. आतून नाटकी. पोकळ. भावना अभिनयात अडकलेल्या. नात्यांमध्ये बनावटपणा. हसूही खोटारडं! यशाचं मोजमाप आकड्यांमध्ये, पुरस्कारांमध्ये. आपण वास्तवापासून दूर चाललोय, हे त्यांना जाणवलं. सिनेमा मनोरंजन करतो; पण माणसाला जमिनीशी जोडत नाही, असं त्याला वाटलं. अन्न कुठून येतं, पाणी कसं टिकतं, माणूस निसर्गावर किती अवलंबून आहे, हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले.१९९१ मध्ये मन्सूरने मांडवा येथे जमिनीचा प्लॉट घेतला. चित्रपटसृष्टी सोडायची, उरलेलं आयुष्य समुद्रकिनारी काढायचं, असं ठरवलं; पण १९९७ मध्ये सगळंच बदललं. सरकारने मांडव्यातील जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. हाँगकाँग मॉडेलवर आधारित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारायचं होतं... सगळं आयुष्य उलथून पडल्यासारखं वाटलं. त्यानंतर ॲक्टिव्हिस्ट मित्रासोबत मन्सूर गावोगाव फिरला. जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांशी बोलला. या प्रक्रियेत अनेक समज-गैरसमज गळून पडले. ‘आपण प्रीव्हिलेज्ड लोक आहोत. आपल्याला खरंतर काय माहिती असतं?’ असं तो म्हणतो. समोर आलेलं त्याला हादरवणारं होतं. जमीन अधिग्रहण आणि विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास सुरू झाला. जागतिक चळवळी समजल्या. प्रगती कायम पुढेच जाते आणि विकास म्हणजेच चांगलं, या विचारावरची आपली अंधश्रद्धा किती खोलवर आहे, याची जाणीव मन्सूरला झाली. समतेचे मुद्दे बाजूला सारले जातात. शेतकरी आणि मासेमार कसे गरिबीकडे ढकलले जात आहेत, याकडे त्याचं लक्ष गेलं.जमिनीशी बांधील राहायला हवं, हा मन्सूरचा विचार. जमिनीशी नाळ म्हणजे केवळ शेती नाही; तर जबाबदारी. आपण जे घेतो, त्याचं भान, आपण कसं जगतो याची जाणीव. २००३ मध्ये त्याने आणि पत्नी टीनाने तमिळनाडूच्या कुनूरमध्ये नवं आयुष्य सुरू केलं.जमीन घेतली. शेती सुरू केली. गायपालन केलं. दूध काढणं, चीज बनवणं, हवामानाशी झगडणं, अपयश स्वीकारणं, हे सगळं ते शून्यातून शिकले..आई-वडिलांच्या निधनानंतर मुंबई सोडण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली. आर्थिक अडचणी होत्या आणि मन्सूर क्लिनिकली डिप्रेस्ड होता. हे पळ काढणं नव्हतं. आयुष्यात मोठा बदल करायची वेळ आली आहे, असा निर्णय त्याने घेतला. अर्थात, हे पत्नी टीना आणि मुलं पाब्लो, झायनसाठी कठीण आणि अन्यायकारक होतं, असं मन्सूर काही मुलाखतींमध्ये सांगतो. मन्सूरने बॅग भरली आणि कुत्र्यासोबत कुनूरकडे निघून गेला. पत्नी आणि मुलं सोबत नव्हते. एक वर्ष तो तिथे एकटाच राहिला; कुटुंबाला कुनूरला कसं आणायचं, याचा विचार करत राहिला. याच काळात चीज फार्मिंगची कल्पना सुचली. डोंगराळ भागात व्यवसायाच्या संधी कमी असल्या तरी स्वतः आणि टीनाला बिझी ठेवण्यासाठी हा मार्ग योग्य वाटला. भाड्याने देता येतील, अशा काही कॉटेजेसही उभारल्या, फार्म स्टे म्हणून. यातूनच ‘Acres Wild’ची सुरुवात झाली. २२ एकरांवर पसरलेला हा organic cheese-making farm आणि फार्म स्टे आहे. इथले cheese-making courses भारतात gourmet cheeseसाठी सर्वोत्तम मानले जाऊ लागले. मात्र, हा जीवनशैलीतील बदल कुटुंबासाठी सोपा नव्हता. फार्म स्टे म्हणजे service industry. तो उद्योग वाटतो तेवढा सोपा नाही.टीना स्वभावाने लगेच सगळ्यात मिसळणारी नव्हती. अचानक घरात येणारे लोक, प्रायव्हसीवर गदा आणि कुनूरचं शांत आयुष्य यांच्याशी जुळवून घेणं सोपं नव्हतं; पण शेवटी तिने स्वीकारलं, असं मन्सूर अभिमानाने सांगतो. मन्सूरच्या मते, पृथ्वी टिकली नाही, तर कोणतीही कला टिकणार नाही... काय खतरनाक थॉट आहे हा! ‘शब्द जेवढं सांगतात, त्यापेक्षा जास्त लपवतात,’ हे मन्सूरचं वाक्य मला खूप आवडतं. मन्सूर खानचा प्रवास दिग्दर्शक ते शेतकरी असा सरळ नाही. हा भान येण्याचा प्रवास आहे. यशाच्या व्याख्येला प्रश्न विचारणारा आहे. तुम्ही-आम्ही कशाला यश मानतो? एकदा स्वतःला चॅलेंज करून बघितलं पाहिजे! कोणती प्रतिष्ठा खोटी आणि कोणती खरी, हे ठरवून घ्यायला पाहिजे! माणूसच प्रदूषण करतो, माणूसच पृथ्वीच्या विनाशाला जबाबदार आहे, अशी सरधोपट मांडणी केली जाते. मन्सूर मात्र यात शहरीकरण आणि शहरातला माणूस जबाबदार असल्याचं थेट म्हणतो. सतत कुणाला ना कुणाला सिद्ध करण्याची शर्यत शहरात सुरू असते. मन्सूरने मला त्या शर्यतीतून बाहेर काढण्यात मदत केली. गावी आलो. काय सिद्ध करून दाखवायचंय आता कुणाला? हा प्रश्न त्याने मला विचारायला भाग पाडला. वेळ महत्त्वाचा असतो. तो आपल्याला प्रश्नांची उत्तरं हळूहळू देतो. त्यामुळे वेळ दिला पाहिजे. ‘टाइम इज मनी’ असं म्हणतात ते उगाच नाही. तुमच्याकडे वेळ आहे, म्हणजे तुम्ही श्रीमंत आहात. तो वेळ सत्कारणी लावता आला पाहिजे. एप्रिल महिन्यात माझा नोकरीचा नोटीस पीरियड संपला. सुदैवाने सोबतच्या मित्रांच्याही नोकऱ्या सुटल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही केळशीला गेलो. वाटेत एका ठिकाणी वाटलं, रस्ता चुकलोय. तेव्हा आमच्यातलाच एक मित्र म्हणाला, ‘आपण सगळे रस्त्यावर आलोय; पण रस्ता बरोबर आहे!’ सर्वजण खळखळून हसलो. आता रस्ता बरोबर आहे, याची होत असलेली जाणीव दिलासा देणारी आहे. शक्यतो रस्त्यावर येणार नाही; पण आलोच जरी, तरी योग्य रस्त्यावर आहोत, हा विश्वास वाटतो. कारण गावी येऊन आता डोकं शांत झालंय. कृतीला दिशा येऊ लागलीय. घाईघाई करण्याची सवय सुटत चाललीय. (क्रमशः)siddheshsawant50@gmail.comटीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडिओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.