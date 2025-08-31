Premium| Current Affairs: स्पर्धा परीक्षा संबंधी चालू घडामोडी

१) होरायझन बियाँड ड्रीम्स अँन इज व्हॉट इज' डॉ. प्रमोद चौधरी लिखित या पुस्तकाचे प्रकाशन नितीन गडकरी यांनी केले.२) लम्पी रोग:१. लम्पी स्किन डिसिज (LSD) हा गुरांना होणारा विषाणुजन्य संसर्ग आहे. ताप, त्वचेवर गाठी आणि भूक न लागणे, दुधाचे उत्पादन कमी होणे यांसारखी लक्षणे यात आढळतात.२. लम्पी आजार झुनोटिक नाही, म्हणजेच तो माणसांमध्ये पसरत नाही.३. मूळतः आफ्रिकेत स्थानिक असणारा हा रोग आता भारतासह मध्य पूर्व, आशिया आणि युरोपमध्ये पसरला आहे.४. देशात पहिल्यांदा २०१७ मध्ये आणि राज्यात पहिल्यांदा गडचिरोलीत २०२२ मध्ये लम्पीची लागण झाली होती.५. देशात २०१९ पासून लम्पीबाधित जनावरांना 'गोट पॉक्स' या लसीचे लसीकरण करण्यात येते.६. महाराष्ट्र राज्यात पुणे, सातारा, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक प्रादुर्भाव लम्पीचा आढळून येतो..३) डॉ. ‘वेस पेस' यांचे निधन:१. डॉ. वेस पेस हे माजी ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेते असणारे हॉकीपटू होते.२. १९७२ साली झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकणाऱ्या भारतीय हॉकी संघात वेस यांचा समावेश होता.३. वेस यांचे चिरंजीव लिअँडर पेस हे नामांकित टेनिसपटू आहेत..४) बूची बाबू ट्रॉफी: १. बुची बाबू ही स्पर्धा क्रिकेट खेळाशी संबंधित आहे. २. अखिल भारतीय 'बुची बाबू निमंत्रण क्रिकेट स्पर्धा २०२५' चे आयोजन तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशन (टीएनसीए) ने १८ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या दरम्यान केलेले आहे..५) महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार१) गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार २०२५ - गझलनवाज भिमराव पांचाळे२) व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार २०२४ - दिग्दर्शक व अभिनेते महेश मांजरेकर३) व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार २०२४ - अभिनेत्री मुक्ता बर्वे४) स्व. राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कार २०२४ - अनुपम खेर५) स्व. राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार २०२४ - काजोल देवगण.६) बॉब सिम्प्सन यांचे निधन: ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाचे माजी कसोटीपटू, कर्णधार आणि प्रशिक्षक बॉब सिम्प्सन यांचे निधन झाले.१. स्लीप मधील सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षक अशी त्यांची ओळख होती.२. प्रशिक्षक असताना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑस्ट्रेलियाने १९८७ ची विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा जिंकली..Premium|Study Room : जिल्ह्यात पूर आलेला असताना निधीचा गैरव्यवहार झाल्यास काय कराल?.७) नरेंद्र मोदी ठरले सलग १२ वेळा लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकविणारे, तिसरे पंतप्रधान:१. जवाहरलाल नेहरू यांनी एकूण १७ वेळा लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकविला आहे. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी १६ वेळा तर मोदी यांनी १२ वेळा तिरंगा फडकविला.२. मनमोहन सिंग यांनी १० वेळा तर वाजपेयी यांनी ०६ वेळा राष्ट्रध्वज फडकविला आहे..८) अमेरिकाचा ‘एल कॅपिटन' हा जगातील सर्वात वेगवान आणि सर्वात शक्तिशाली सुपरकॉम्प्युटर आहे.१. एल कॅपिटन हा लॉरेन्स लिव्हरमोर नॅशनल लॅबोरेटरीमध्ये ठेवलेला आहे.२. AIRAIWAT (ऐरावत) हा भारतातील सर्वात मोठा आणि वेगवान AI सुपरकॉम्प्युटर आहे. त्याला पुण्यातील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (C-DAC) येथे स्थापित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.