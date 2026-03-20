Premium|Bus stop facilities : बसथांब्यांची दुरवस्था: प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न

विठ्ठल काळे - mailvitthalkale@gmail.comमुंबईमधील एका चित्रपटाचं शूटिंग संपवून मी घरी जायला निघालो. दहा तासांचा प्रवास! आरामदायक स्लीपर गाडी बुक केली. प्रवास दहा तासांचा असला तरी ट्रॅफिकने वाट अडवली; तर मात्र जुन्या हिंदी चित्रपटातील खलनायकाप्रमाणे त्याचं म्हणणं हेच असतं, ‘तुम आये अपने मर्जीसे थे, लेकिन जाओगे हमारे मर्जी से...’ त्यामुळे प्रवासात किती वेळ लागेल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे आपण झोपून आरामदायी प्रवास केलेला बरा... हल्ली गाड्याही बऱ्या आहेत, वेगवेगळ्या सुविधांनी सज्ज. वातानुकूलित स्वतंत्र आरामदायक बेड, एक ब्लँकेट, एक पाण्याची बाटली, चार्जिंग पॉइंट आणि हल्ली गाडीतच एक छोटं स्वच्छतागृह असतं. एवढ्या सगळ्या सोयी आरामदायक बसमध्ये असतात; परंतु प्रवासाचं भाडं काही खिशासाठी बरं नाही. सरकारी गाड्यांनी प्रवास करावा तर, ‘तुम्हाला आराम कसा मिळतो? हेच आम्ही बघतो’ असंच काहीसं म्हणणं असतं त्यांचं... बिचारी जनता काय करणार? अशा वेळी ज्यांना शरीराला आराम हवा, ते खासगी बसने प्रवास करतात. ज्यांना आपल्या खिशाला आराम हवा, ते सरकारी वाहनांनी प्रवास करतात; पण ट्रॅफिक खासगी किंवा सरकारी असा कोणताही भेदभाव करत नाही. ते सर्वांना समान वागणूक देतं. असो, ट्रॅफिक हा आपला मुख्य मुद्दा नाही. भल्याभल्यांना जमलं नाही ट्रॅफिकला हरवणं, आपण त्याच्या वाटेला न गेलेलं बरं. फुकट कोंडीत सापडायचो!.Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...मुद्दा हा आहे, की एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक प्रवास करत आहेत. प्रवास हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग होत आहे. जग जवळ येत आहे ते या प्रवासानेच; पण तो करण्यासाठी लोक ज्या थांब्यावर थांबतात त्यांचं काय? तुम्हाला हा खूप साधा विषय वाटत असेल; पण तो खूप गंभीर मुद्दा आहे. आता तुम्ही म्हणाल, वीस ते तीस मिनिटांचा तर प्रश्न आहे. त्या थांब्यावर आपल्याला मुक्काम थोडीच करायचा आहे? पण इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, की प्रवास हा ‘नेहमीचा’ झालेला आहे. प्रवास करण्याच्या वाहनांमध्ये जशा सुधारणा आलेल्या आहेत तशाच बस थांब्याच्या व्हाव्यात, असं आपल्याला वाटत नाही का? काय अवस्था आहे थांब्यांची आज? अगदी थोड्या वेळासाठी का असेना; पण अशा छोट्या-छोट्या थांब्यावर खूप प्रवासी थांबलेले असतात. बऱ्याच थांब्यांवर प्रवाशांना बसायला जागासुद्धा नसते. प्रवासी या पायावरून त्या पायावर आपल्या शरीराचा भार तोलून उभे असतात आपल्या वाहनाच्या प्रतीक्षेत. आता प्रवासी म्हणजे सगळेच आले त्यात... लहान मुलं, बायका, गर्भवती स्त्रिया, तान्हं मूल हातात असलेल्या माता, रुग्ण, म्हातारी माणसं (मुद्दाम वृद्ध हा शब्द मी टाळला आहे. निव्वळ सरकारी किंवा आपली त्यांच्याप्रती काही जबाबदारी नाही, असा शब्द वाटतो तो...) किंवा तरुण; पण दिवसभराच्या कामामुळे थकून गेलेली माणसं... किती प्रकारचे प्रवासी असतात. काय त्यांची सोय असते थांब्यावर? आणि असतीलच एखाद्या ठिकाणी बसण्यासाठी एक-दोन बाकडी तरी ती किती सुस्थितीत आहेत? आणि असली सुस्थितीत, तरी तिथे उभे असलेले प्रवासी आणि बाकड्यांची संख्या, यांचा काही मेळ बसतो का? (बाकड्यांवर आपल्या पिशव्या ठेवून जागा अडवणारे महान प्रवासी! वेगळे.) खाली बसावं, तर अस्वच्छता एवढी की त्यापेक्षा उभं राहून त्रास सहन केलेला बरा. मग काय, मूकपणे आर्त हाका मारायच्या बस ड्रायव्हरला!.हे अधिकृत थांब्यांबद्दल आहे. कित्येक थांबे हे अनधिकृत आहेत. चौकात कुठे तरी कोपऱ्यातील, सिग्नलच्या थोडंसं पुढे, अमक्या तमक्या हॉटेलच्या बाजूला, नव्या उड्डाणपुलाच्या आगे-मागे, असे अनधिकृत; परंतु बसचालकांच्या सोयीचे बरेच थांबे आहेत. बिचारी जनता तिथे उभी असते ताटकळत आपल्या वाहनाच्या प्रतीक्षेत. उड्डाणपूल जिथे चालू होतो तिथे जथ्थ्याने उभे असतात हे प्रवासी आणि अगदी दोन ते तीन फुटांच्या अंतरावरून भरधाव धावत असतात गाड्या... काही प्रवासी अजून पुढे जाऊन वाकून बघतात आपली गाडी आली का? किती हे धोकादायक! सगळंच... तिथे जथ्थ्याने उभं राहणं, जवळून भरधाव वाहणाऱ्या गाड्या. काय करणार? प्रवास तर करावा लागेल. कोणाला घरी जायचं आहे, कोणाला कामावर जायचं आहे, आयुष्यातील महत्त्वाचं काम करायला जायचं आहे; पण असं? जीव धोक्यात घालून? आणि त्यांची काय चूक जे फक्त उभे आहेत? की ते उभे आहेत हीच त्यांची चूक! ‘बाजूला बसावं त्यांनी मग.’ हो पण कुठे बसावं? काय आहे सोय? स्थानिक प्रशासन किंवा बस चालवणाऱ्या कंपन्या यांना माहीत नाहीत का हे थांबे? अधिकृत थांब्याच्या मागची बाग, त्या बागेतील महापुरुषांचा पुतळा, त्याचं सुशोभीकरण करण्यासाठी निधीची तरतूद आहे..मग हेच महापुरुष त्यांच्या हयातीत आयुष्यभर, ज्या सर्वसामान्य जनतेसाठी लढले, त्या महापुरुषांना काय वाटत असेल? त्यांची जनता, ही अशी जीव धोक्यात घालून, भरधाव वाहणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला उभी आहे हे बघून? बागेच्या सुरक्षा भिंतीकडे बघून त्यांना वाटत नसेल का, की मी इथे असा सुरक्षित आहे आणि माझी जनता, माझे लोक असे असुरक्षित. कदाचित ते पुतळेच एक दिवस म्हणतील, अरे तोडा त्या भिंती आणि रस्त्यावरील माझ्या लोकांना बसू द्या इथे आरामात. ...पण कशाचं काय? हा झाला कल्पना विस्तार; पण वास्तव वेगळं आहे. किमान अधिकृत थांबे तरी कधी होणार सुसज्ज? सुसज्ज राहू द्या, किमान सुसह्य तरी? अगदी मनमोकळा श्वास सोडा; पण नाक दाबून उभं राहावं लागणार नाही तेवढे तरी स्वच्छ. आरामदायक प्रवास होणं हा जसा सर्वांचा हक्क आहे, तसाच सुसह्य आणि हक्काचा स्वच्छ थांबा मिळणं, हाही सर्वांचा हक्कच आहे. नाही का...?. 