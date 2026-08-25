Premium|Rural Nursery Business : मुंबईतील नोकरी सोडून माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत का परतले? नर्सरी उभारून त्यांनी गावातील रोजगार, निसर्ग आणि स्थानिक अर्थकारण कसं बदललं?

सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comमुंबईतील स्थिर आयुष्य सोडून माधुरी-प्रतीक आपल्या मुळांकडे परतले. रत्नागिरीत नर्सरी उभारताना त्यांनी केवळ स्वतःचं आयुष्य बदललं नाही, तर गावाभोवती रोजगार, निसर्ग आणि स्थानिक अर्थकारणाचं एक छोटं इकोसिस्टमही उभं केलं. ‘तूकाय करणार परत गावी येऊन’ माधुरीच्या बाबांचा हा पहिला प्रश्न होता, जेव्हा तिने सांगितलं की ती मुंबईतली नोकरी सोडून आता पुन्हा गावी येणार आहे. त्या दिवसापासून पुढचे काही दिवस तिचे बाबा तिच्याशी फारसं काही बोलले नव्हते.बरीच वर्षं गेली. माधुरी-प्रतीक यांनी एकत्र मिळून गावातच काम सुरू केलं. नर्सरी चालवली. वेगवेगळे प्रयोग केले. त्या प्रयोगाची दखल महाराष्ट्र सरकारने घेतली. दोघांना जेव्हा राज्यपालांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आला, तेव्हा माधुरीच्या बाबांना हळूहळू लक्षात येऊ लागलं होतं, की आपल्या मुलीचा निर्णय योग्य होता.माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत ‘वृक्षवल्ली’ नावाने एक नर्सरी चालवतात. कोकणातील अनेक नर्सरीपेक्षा ‘वृक्षवल्ली’ नर्सरी वेगळी ठरते ती या दोघांच्या स्टोरीमुळेच!.कल्पना करून बघा, नवरा गावी. त्याची बायको मुंबईत. ती नोकरी करतेय मुंबईत. खासकरून कोकणात हे चित्र असेल, तर लोकांची बघण्याची टिपिकल नजर कशी असते, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. बायको मुंबईत राहणार. नवरा कोकणात राहणार. हे सर्वसामान्य कुटुंबात सहज दिसतं का? का नाही दिसत? कारणं भरपूर असतील; पण असं करून यशस्वीपणे संसार हाकणाऱ्या आणि नंतर पुन्हा आपल्या मातीत परतणाऱ्या माधुरी-प्रतीकची स्टोरी सक्सेस स्टोरी म्हणण्यापेक्षाही लव्हस्टोरी जास्त म्हणावी लागेल.शाळेत असल्यापासून एकमेकांना ओळखणारे माधुरी-प्रतीक. शाळेपासून एकमेकांना स्पर्धेत सतत खुन्नस देणारे दोन प्रतिस्पर्धी. एकमेकांच्या प्रेमात कसे पडतात? नवोदयमध्ये दोघांचं रत्नागिरीत शिक्षण झालं. त्यानंतर आयुष्याच्या एका वळणावर दोघांची कॉलेज कॅम्पसमध्ये अचानक भेट होते, एकमेकांबद्दलची मतं आपसूक बदलत जातात. शेतीचं शिक्षण घेत असतानाच दोघं प्रेमाच्या परीक्षेतही मेरीटमध्ये येतात. घरातल्या विरोधासोबत त्यांना आपलंसं करून घेण्याची आव्हानं कशी यशस्वीपणे पार पाडतात. माधुरी-प्रतीकची स्टोरीही कोकणातल्या रस्त्यांसारखीच आहे. वळणावळणाची आणि चढ-उतारांनी भरलेली.शिक्षणासाठी घेतलेलं कर्ज जोवर फेडत नाही, तोवर नोकरी सोडणार नाही, असं सासरी सांगणं कोकणातल्या किती मुलींना आजच्या तारखेलाही जमेल, याचा अंदाज बांधणं अवघड आहे; पण माधुरीने प्रतीकच्या खंबीर पाठिंब्यामुळे हे केलं. पण, जेव्हा खरंच वेळ आली तेव्हा तगड्या पगाराची नोकरी सोडून आपल्या मुळांकडे परतण्याचं धाडसही माधुरीने केलं.माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत फक्त एक नर्सरी चालवत नाहीत. ते एक प्रयोगशाळा चालवतात. ते सतत प्रयोग करत असतात. हे प्रयोग नर्सरीपुरते मर्यादित नाहीत. ते आपल्याला पर्यावरणाच्या जवळ घेऊन जातात. मातीत हात घालायला भाग पाडतात. दोघांच्या नात्याला स्वतःच्या घरातून मान्यता मिळेपर्यंत काही वेळ जाऊ द्यावा लागला. काळ हे सगळ्यावरचं उत्तर असतं. आपल्याला कुठचा प्रवास करायचा आहे, हे माहीत असल्याशिवाय योग्य मार्ग पकडता येत नाही, हे प्रतीक आणि माधुरी यांच्या बोलण्यात सतत जाणवत राहतं... सतत शिकत राहण्याला पर्याय नसतो. पिकण्याआधी विकणं यावं लागतं, हे प्रतीकचं वाक्य कोणत्या युनिव्हर्सिटीच्या क्लासमधून आलेलं नसतं..Premium|Investing in People : गोल्ड, SIP पेक्षा माणसांमध्ये गुंतवणूक का महत्त्वाची? कोकणातील उद्योजकतेची नवी दिशा.ते जगण्याच्या अनुभवातून येतं.मुंबईतला कॉर्पोरेट जॉब सोडून गावी एक दिवस जायचंच आहे, हे माधुरीला पक्कं ठाऊक होतं. मुंबईत मी का आले होते, याची कारणं तिला नीटनेटकी ठाऊक होती. मुंबईत आल्यानंतर आता इथेच राहू आणि इथेच सेटल होऊ, असा विचार करणारे आजूबाजूला भरपूर सापडतील; पण माधुरी गावाकडे परतली. कारण तिला आणि प्रतीकला माहीत होतं, की आपल्याला आयुष्याकडून नेमकं काय अपेक्षित आहे!गाव असो की शहर, मेहनतीला पर्याय नसतो. गाव म्हणजे आराम, असं अनेकदा शहरातल्यांना वाटतं; पण तसं नसतं. गावात येऊन स्वतः घमेलं डोक्यावर घेऊन माती झाडांना टाकणं, आळी बनवणं, खतं आणणं, झाडं जपणं, बाग जपणं, शिंपणं ही कामं अंगमेहनतीची आहेच; पण तितकीच मानसिक परीक्षा घेणारीदेखील नक्कीच आहेत. ही कामं करण्यात ज्यांना कमीपणा वाटतो, त्यांनी गावच्या वाटेला जाऊ नये, अशी वॉर्निंगही द्यायला प्रतीक आणि माधुरी विसरत नाहीत.पहाटे लवकर सोनचाफा विकण्यासाठी घेतलेल्या मेहनतीपासून ते आकाशवाणीवर प्रतीकने केलेल्या कामातील मिळकतीपर्यंत... पैशाचं महत्त्व, सेव्हिंगचे संस्कार आणि त्याचे फायदे प्रतीक कुठून शिकला? आईकडून! बचत गट चालवणारी, बागेतल्या मजुरांचे पगार वेळेवर करण्याचा नियम पाळणारी आणि प्रत्येक पैशाचा हिशेब ठेवणारी आई नकळत मुलावर संस्कार करत होती.तुम्हाला माहीत आहे का, मुंबई किंवा पुण्यात नोकरदारवर्गात कोकणी माणसाला फार डिमांड का असते? कारण तो प्रामाणिक असतो! आपण कुणाला फसवणार नाही, कुणी आपल्याला फसवू नये, एवढी माफक अपेक्षा कोकणातल्या माणसाची असते. हा प्रामाणिकपणा कोकणी माणसाला पुढे तर घेऊन जातो; पण तरीही तो तुलनेने मागे राहतो. कारण काय? हिंमत न करणं. धाडस करणं टाळणं. कमीत कमी रिस्क घेणं. दुसऱ्याला जमलं तर मग आपणही करून बघू, अशा विचारात दिवस दिवस काढणं. खोलवर अभ्यास न करणं. एकत्रित येऊन नवे प्रयोग न करणं. थोडक्यात सहकाराची भावना कमी. अशा सगळ्या वातावरणात, हे वास्तव स्वीकारून आपण आपल्या मुळांकडे नेमकं का परततो आहोत, याचं उत्तर आपल्या मनालाच माहीत नसेल आणि स्वतःच्या मनाची तयारीच कमकुवत असेल, तर अनेक बाबी अवघड होतात. मनाची तयारी ही खूप महत्त्वाची असते..अनेकदा गावी परतलेल्यांना कुटुंबातून खूप गोष्टी ऐकून घ्याव्या लागतात. सहन कराव्या लागतात. आपल्याच माणसांमध्ये राहून, आपल्याच माणसांनी आपल्याला हिणवणं, टोमणे मारणं, मागून बोलणं, डिमोटिवेट केलेलं कुणाला आवडेल? पण हे होतंच! यासाठी मन कणखर करावं लागतं.निर्णयाला वेळ द्यावा लागतो. घेतलेल्या निर्णयाचे चांगले-वाईट जे काही परिणाम होतील, ते स्वीकारण्याची तयारी ठेवून पुढे चालत राहण्याची ताकद मनाला सतत देत राहावी लागते. हे सगळं करताना सोबतही तितकीच भक्कम लागते. जसा स्वतःवर विश्वास ठेवावा लागतो, तसाच कुणीतरी आपल्यावरही विश्वास ठेवणं गरजेचं असतं. हा विश्वास एका रात्रीत येत नाही. यालाही वेळ जाऊ द्यावा लागतो.माधुरीच्या बाबांना तिच्याइतकाच प्रतीकचाही अभिमान वाटतो. माधुरी-प्रतीक आपल्या दोन्ही मुलींसह रत्नागिरीत आपल्या नात्यांना जपताहेत. त्यांची दोन छोटी रोपटीही विचारांच्या खतांशी पेरणी करताहेत. मूल्यांची शेती करताहेत. रत्नागिरीत राहून ‘वृक्षवल्ली’चा वारसा माधुरी-प्रतीकच्या दोन मुलीही खऱ्या अर्थाने जगताहेत. माधुरी-प्रतीकच्या आई-वडिलांना त्यांचं वाटत असलेलं कौतुक हे राज्यपालांनी दिलेल्या पुरस्कारापेक्षाही लाखपटींनी मोलाचं आहे. हे कमवायला, त्यांच्या नात्याला मान्यता मिळायला वेळ गेला.आज एखादी गोष्ट करायला गेलात आणि तातडीने ती गोष्ट सगळ्यांनी मान्य केली, असं क्वचितच घडतं. गावाकडे परतत असताना माधुरी-प्रतीकने एक गोष्ट मला शिकवली... वेळ लागणार. लोक लगेच स्वीकारणार नाहीत; पण म्हणून आशा सोडायची नाही. चांगुलपणाची कास सोडायची नाही. सलोख्याचा विचार सोबत घेऊन चालत राहायचं. प्रामाणिकपणे काम करायचं. मेहनत घेत राहायची. ही न संपणारी प्रोसेस असते. यातून जात राहिलं, की जे वाट्याला येईल, ते आपलं मानून पुढे पुढे मार्गक्रमण करत राहायचं.रत्नागिरीतील नरबे या गावात प्रतीकच्या आई-बाबांनी फुलवलेली नर्सरी आज दिमाखात उभी आहे. रत्नागिरी शहरात साळवी स्टॉपजवळ ‘वृक्षवल्ली’चं छानसं दुकानही सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतंय. प्रतीकच्या आई-बाबांनी फुलवलेल्या नर्सरीला प्रतीकसह माधुरीही सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी झटतेय.‘वृक्षवल्ली’च्या बुटीकमध्ये एम. एस्सी. झालेल्या मुली मोठ्या शहरात न जाता इथेच नोकरी पसंत करताहेत. महाराष्ट्रासह महाराष्ट्राबाहेरही ‘वृक्षवल्ली’तून आज अनेक रोपटी विकली जातात. जगाच्या पाठीवरून आज तुम्ही ती कुठूनही विकत घेऊ शकता. लोकांची निसर्गाबद्दलची आस्था वाढावी म्हणून प्रतीक-माधुरी वेगवेगळे उपक्रम घेत राहतात. त्यात तुम्ही सहभाग घेऊ शकता. अशाने त्यांच्यासह त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या लोकांनाही चार पैसे मिळतात. पुढे पुढे चालत राहिल्याने काय होतं? आपोआप इकोसिस्टम उभी राहते. ती कशी? तर माधुरी-प्रतीकची नर्सरी नरबे या गावात. तिथे त्यांच्याकडे फार्म व्हिझिटसाठी सतत लोक येत असतात. गाव समजून घेण्यासाठी एक खास वर्कशॉप त्यांनी डिझाइन केलंय. त्यासाठी लोकांची ये-जा असते. ती ये-जा असल्याने स्थानिक महिलांना जेवणाच्या ऑर्डर मिळतात. नर्सरीतून रोपं नेण्यासाठी रिक्षावाले, टेम्पोवाले यांच्याकडे पार्सलसाठीची कामं आपसूक चालून येतात. स्थानिकांना नर्सरीत रोजगार मिळतो. शहरात राहून जेवढा खर्च होणार, त्याच्या तुलनेत चांगल्या वातावरणात काम करून पगार बचतीचा मंत्र गावात काम करणाऱ्यांना मिळतो. अशाने आपसूक एक स्वतंत्र अर्थकारणही गावात परतताना फुलू लागतं. त्या फुलांमधून तयार झालेल्या फळाचा समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांनाही लाभ मिळतो, हे विशेष!.गावातून मुंबई-पुण्यात गेलेल्या अनेकांची गावात स्लॅबची सुंदर घरं आहेत; पण त्यातील बहुतांश घरांना कुलूपच! वर्षातून कधीतरीच त्या घरांचं कुलूप उघडतं. त्या घरांच्या अंगणात क्वचितच माणसांची ये-जा दिसते. त्या घराच्या फरशीला हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके दिवसच झाडूचा स्पर्श होतो. त्या घराच्या खिडक्या कधीतरीच उघडतात. गावातली मोकळी हवा त्यामुळे घरात फार कमी वेळा प्रवेश करते.संपूर्ण कोकणात स्लॅबची घरं वाढलेली आहेत. बाहेरून अप्रतिम दिसणाऱ्या या बंगल्यांचे मालक शहरात कुठल्यातरी गर्दीत अडकलेले असतात. निवांतपणे एक दिवस जाऊन राहू, या इराद्याने शहरातल्या लोकांनी गावात बांधलेल्या घराच्या कडीचं कुलूपही जवळपास गंजत आलेलंय. कोकणातल्या खाऱ्या हवेचा परिणाम भयंकरच! कडीदेखील सडायला लागते. जोरदार पावसामुळे स्लॅबही गळतो.असं चित्र मुळांकडे परतताना मला सगळीकडे दिसत राहतं. अशा अनेक रिकाम्या घरांना सध्या सर्वात जास्त गरज कुणाची आहे?त्यावर क्रमशः...गावातून मुंबई-पुण्यात गेलेल्या अनेकांची गावात स्लॅबची सुंदर घरं आहेत; पण त्यातील बहुतांश घरांना कुलूपच! वर्षातून कधीतरीच त्या घरांचं कुलूप उघडतं. त्या घरांच्या अंगणात क्वचितच माणसांची ये-जा दिसते.टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडिओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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