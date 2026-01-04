Premium|Elections: महापालिका निवडणूक; शहरी ‘खजिन्या’साठीची लढाई

संजय जोग, ज्येष्ठ पत्रकार व आर्थिक विश्लेषकमुंबईसह २९ महापालिकांच्या निवडणुका होत असून, सत्ताधारी महायुतीसाठी संपूर्ण नियंत्रणाच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. तर, विरोधकांसाठी ही निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाची लढाई आहे. या महापालिकांचा एकत्रित अर्थसंकल्प १.२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असून, त्यातून मिळणारा ‘ऑक्सिजन’ही राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ शहरांवरील नियंत्रण कोणाचे, याबरोबरच राज्याच्या राजकारणात भविष्यात सुसंगत राहण्याचा संघर्ष असेल. राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले असून, सत्ताधारी महायुतीसह सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीसाठी बाह्या सरसावल्या आहेत. राजकीय पकड मजबूत करण्यासाठी आणि शहरांच्या आर्थिक स्थितीवर नियंत्रण मिळविणे, विकास धोरणांची अंमलबजावणी करणे आणि महत्त्वाकांक्षी ‘विकसित भारत २०४७’साठी फायदेशीर ठरेल, यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीसाठी या निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. दुसरीकडे राज्याच्या राजकारणात सुसंगत राहण्यासाठी आणि गमावलेली प्रतिष्ठा परत मिळविण्याचा विरोधी पक्षांचा, विशेषतः महाविकास आघाडीचा प्रयत्न असले. या निवडणुकांमुळे राज्याच्या शहरी अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल अपेक्षित आहे. त्यामुळेच, या निवडणुकांचा वेगळ्या कंगोऱ्यातून विचार करणे अत्यावश्यक आहे. .स्थानिक वर्चस्वाची लढाईमहायुतीच्या दृष्टीने २९ महापालिकांच्या निवडणुका जिंकणे म्हणजे राज्याच्या तिजोरीपाठोपाठ शहरांच्या तिजोरीवर नियंत्रण ठेवून संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करणे. दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षांसाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता नसल्यामुळे, महापालिकांमध्ये वर्चस्व नसेल आणि स्थानिक सत्तेचा ‘आर्थिक ऑक्सिजन’ नसेल, तर पुढील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्ष राजकीय दृष्टीने अप्रासंगिक ठरण्याचा धोका आहे. राजकीय व्यवस्थेच्या उतरंडीमध्ये महापालिका निवडणुका तिसऱ्या स्तरावर आहेत; मात्र तळागाळातील नियंत्रणाच्या बाबतीत त्यांचे वजन विधानसभेपेक्षा जास्त असते. नुकत्याच झालेल्या २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला प्रचंड यश मिळाल्यानंतर, मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिकसह या २९ महापालिका निवडणुका त्यांच्या राजकीय वर्चस्वासाठीची अंतिम लढाई असल्याचे मानले जाते.राजकीय पक्षांचा ‘ऑक्सिजन’आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले असता, या २९ महापालिकांचा एकत्रित वार्षिक अर्थसंकल्प १.२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ७४,४२७ कोटी रुपयांचा असून, तो अनेक लहान राज्यांच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा जास्त आहे. या निधीवरील नियंत्रणामुळे सत्ताधारी पक्षांना मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचे कंत्राट देता येते आणि त्यातून राजकीय व आर्थिक हितसंबंधांचे चक्र तयार होते. नवी मुंबई, पनवेल यांसारख्या महापालिका राज्याच्या औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरच्या केंद्रस्थानी आहेत. या दोन्ही महापालिकांवरील नियंत्रण म्हणजे स्थानिक व्यवसाय परिसंस्थेवर, औद्योगिक प्रीमिअम आणि वापरकर्ता शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलावर नियंत्रण येते. शिवाय, मुंबई आणि इतर प्रमुख महापालिका जिंकणाऱ्या पक्ष किंवा युती-आघाडीचे अनेक लहान राज्यांपेक्षा मोठ्या एकत्रित वार्षिक अर्थसंकल्पावर नियंत्रण येते. ही गोष्ट निधी आणि हितसंबंधांच्या दृष्टीने पुढील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी महत्त्वपूर्ण ‘राजकीय ऑक्सिजन’ ठरते. .स्थानिक कामांना चालनाजवळजवळ चार वर्षांपासून सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासक आहेत. महापालिकांचे मुख्य आर्थिक केंद्र असलेल्या स्थायी समितीच्या देखरेखीशिवाय प्रशासकांनी निविदा आणि प्रकल्पांना मंजुरी देऊन पूर्ण अधिकार वापरले. या काळात नागरिकांच्या कराचा कसा विनियोग होतो, याविषयी आवाज उठवता येत नव्हता. निवडणुका झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेच्या बैठका पुन्हा सुरू होतील. त्यामध्ये खड्डे, पाणीपुरवठा, कचरा यांसारख्या स्थानिक समस्यांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांकडून चर्चा आणि ऑडिट करता येईल. स्थायी समिती पुन्हा एकदा महापालिकेचे आर्थिक इंजिन म्हणून कार्यरत होईल. त्यामुळे कचरा संकलन, रस्ते दुरुस्ती आणि बांधकामांसाठीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या करारांवरील सार्वजनिक छाननी पुन्हा पूर्वपदावर येईल. अनुदानांवरील अवलंबित्व रद्द झाल्यापासून आणि जीएसटी अस्तित्वात आल्यापासून, जीएसटी भरपाईसाठी महापालिकांचे राज्य सरकारवरील अवलंबित्व प्रचंड वाढले आहे. पुणे आणि ठाण्यात अर्थसंकल्पाचा जवळजवळ ४०-५० टक्के भाग राज्य सरकारच्या अनुदानांवर अवलंबून आहे. त्याचबरोबर महापालिका धोकादायकपणे विकास शुल्कावर (इमारत शुल्क) अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतेक महापालिका सध्या अनुदानावर अवलंबून आहेत. पुण्यात महापालिकेचा ४६ टक्के महसूल बांधकामांशी संबंधित शुल्कातून येतो. केवळ मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ७४ हजार ४२७ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे तेथे कोस्टल रोड, मेट्रो कनेक्टर, एसटीपी यांसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या कंत्राटांवर नियंत्रण असल्याने सत्ताधारी पक्षाला येणाऱ्या वर्षांसाठी प्रचंड आर्थिक आणि राजकीय पाठबळ मिळते. प्रशासक अनेकदा जनमताविरोधात जाणारे निर्णय टाळतात. आता नगरसेवकांच्या परत येण्यामुळे पुणे, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये महसूल तूट भरून काढण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणी उपकरात दीर्घकाळ प्रलंबित सुधारणा अखेर लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या बहुतेक निधी केंद्रीय मेगा-प्रकल्पांना दिला जातो. निवडून आलेले नगरसेवक विकेंद्रित खर्चासाठी आग्रह धरतील, त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग अंतर्गत रस्ते, पथदिवे आणि सार्वजनिक उद्याने यांसारख्या स्थानिक परिसराच्या पायाभूत सुविधांपर्यंत पोहोचत असल्याची खात्री होईल.अनावश्यक खर्चांवर चर्चामहापालिकांतील सर्वसाधारण सभेच्या पहिल्या कामांपैकी एक म्हणजे २०२२-२०२५ या कालावधीत सुरू झालेल्या प्रकल्पांचे ऑडिट करणे. त्यामुळे अनावश्यक किंवा जास्त किमतीचे करार गोठवले जाऊ शकतात किंवा त्यांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते. तसेच, राज्य सरकारच्या मंजुरीची वाट न पाहता स्थानिक लोकप्रिय योजनांना निधी देण्यासाठी नवीन महसूल स्रोत (जाहिरात शुल्क किंवा महापालिकेच्या मालमत्तांमधून भाडेपट्टा) ओळखण्यासाठी निवडून आलेल्या संस्थांना राजकीय प्रोत्साहन असते. मुंबईत, कायदेशीर वादांमुळे मालमत्ता कराच्या स्वरूपात सुमारे २२,५०० कोटी रुपये थकीत आहेत. हे निधी वसूल करण्यासाठी अभय योजनेसारखा उपाय शोधण्यासाठी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांकडून चर्चा होऊ शकते.विकास योजना (डीपी) शुल्क आणि बांधकाम प्रीमिअम अ वर्गातील शहरांसाठी उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. एक स्थिर निवडून आलेली संस्था सामान्यतः बांधकाम व्यावसायिकांसाठी प्रकल्प मंजुरींना गती देते, त्यामुळे महापालिकेचे ‘प्रीमिअम उत्पन्न’ वाढते. अनेक महापालिकांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी उच्च व्याजदराची कर्जे घेतली आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेवकांना नवीन सार्वजनिक कल्याणकारी खर्चाच्या मागणीच्या तुलनेत या कर्जाची परतफेड संतुलित करावी लागेल. प्रशासकांकडून कचरा-पाण्यावरील नवीन वापरकर्ता शुल्क लागू करण्यास टाळाटाळ होत होती. आता नवीन नगरसेवकांना नवीन वापरकर्ता शुल्क मंजूर करावे लागेल. तसेच, नाशिकसारख्या महापालिकांच्या अधिकृत लेखापरीक्षणात विसंगती दिसून आल्या आहेत. निवडून आलेल्या समित्यांनी राज्याकडून मिळणारे ‘विशेष अनुदान’ कसे खर्च केले जात आहे, याची अधिक छाननी करावी अशी अपेक्षा आहे. .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.मुंबई महानगर आर्थिक केंद्रस्थानीमुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) विचार केल्यास मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि पनवेल या नऊ महापालिका या क्षेत्रात येतात. या नऊही महापालिकांच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पांसह मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) ४०,१८७ कोटी रुपयांचा भव्य अर्थसंकल्प आहे. संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रो आणि पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहेत, त्यामध्ये मुंबईचे राजकोषीय वर्चस्व ठळक दिसते. थोडक्यात, २०२५-२६ या वर्षासाठी मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये पायाभूत सुविधा आणि नागरी सुविधांसाठी या संस्थांचा एकत्रित खर्च एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा असून, मुंबई महापालिका आणि ‘एमएमआरडीए’ यांची यामध्ये प्रमुख भूमिका असेल. नीती आयोगच्या अहवालानुसार, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १८० अब्ज डॉलरवरून २०३०पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर होईल. त्यामुळेच, महायुती या नऊ महापालिकांवर नियंत्रण ठेवून हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यात प्रमुख भूमिका बजावण्यास उत्सुक आहे.शहरी मतदार कोणाचे?विरोधी पक्षांचे राजकीय खच्चीकरण करण्याच्या उद्देशाने महायुती या निवडणुकांकडे पाहात आहे. विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर, आता महापालिकांमध्येही यश मिळाले तर राज्याच्या मोठ्या प्रकल्पांपासून स्थानिक पथदिवे आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या कामांची व्याप्ती असणाऱ्या संपूर्ण प्रशासनावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. केंद्रात आणि राज्यात ‘डबल इंजिन’ सरकारची घोषणा केल्यानंतर, महायुती सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘ट्रिपल इंजिन’चा शब्द दिला जाईल. सरकारच्या विकासाच्या मॉडेलला शहरी मतदारांची पसंती आहे, हे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला सिद्ध करायचे आहे. मुंबईमध्ये ३० वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता असून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा प्राण या महापालिकेत आहे. त्यामुळे मुंबई जिंकणे भाजप व शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी अंतिम प्रतिकात्मक विजय असेल. स्थानिक नगरसेवकांच्या मोठ्या संख्येच्या ताकदीवर मित्रपक्षांपासून स्वतंत्र होण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठीच सर्वेक्षणांचा वापर करून ‘शत प्रतिशत भाजप’ ही मोहीम आक्रमकपणे पुढे नेण्यात येत आहे. शिंदे यांना त्यांचे अस्तित्व विस्तारून ‘खरी शिवसेना’ म्हणून त्यांचे स्थान आणखी मजबूत करण्याचा हा एक प्रयत्न असेल. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी वेगाने वाढणाऱ्या शहरी व निमशहरी भागांमध्ये, विशेषतः तरुणांमध्ये त्यांची राजकीय सुसंगतता दाखवून देऊन पंख विस्तारण्याची ही एक संधी असेल. .Premium| Maharashtra Vision 2047: दऱ्या-दऱ्यांतून नाद गुंजणार महाराष्ट्र माझा.विरोधकांसाठी अस्तित्वाची लढाईविरोधी पक्षांचा विचार करता, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या निवडणुकीसाठी एकत्र आले आहेत. ठाकरे वारशाच्या बळावर आणि मुंबई परिसरातील महापालिका क्षेत्रात ‘मराठी माणूस’ हे कार्ड धोरणात्मकपणे वापरत भाजपचा वारू रोखण्यासाठी त्यांचा हा निकराचा लढा आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मुंबई महापालिका गमावणे म्हणजे पक्षाची प्राथमिक ओळखच गमावल्यासारखे आहे. त्यामुळेच, भाजप व एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या युतीला मुंबई व ठाणे महापालिका ताब्यात घेण्यापासून रोखण्यासाठी ठाकरे बंधूंकडून रचण्यात आलेली ही धोरणात्मक खेळी आहे. काँग्रेससाठी पक्षाचे पुनरुज्जीवन आणि नवसंजीवनी मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे; तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासाठी ही अस्तित्वाची लढाई आहे. राजकीय कार्यकर्ते स्थानिक प्रभाव आणि महानगरपालिका नगरसेवकांनी पुरवलेल्या संसाधनांवर ‘जगतात’. महाविकास आघाडीने ही २९ शहरे गमावली, तर त्यांचे स्थानिक नेते राजकीयदृष्ट्या सुसंगत राहण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांकडे जाऊ शकतात. अलीकडच्या स्थानिक निवडणुकीत जोरदार विजय मिळवल्यानंतर, आपण २०२९च्या निवडणुकांसाठी अजूनही व्यवहार्य पर्याय आहोत, हे दाखवून देण्यासाठी महाविकास आघाडीला पुणे, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये विजय मिळवणे आवश्यक आहे.नगर परिषदा-नगर पंचायतींच्या निवडणुकीतील विजयानंतर, निर्माण झालेल्या वातावरणाचा फायदा घेऊन या निवडणुकांचे रणशिंग वाजले आहे. मात्र, मराठी मतांचे विभाजन रोखण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व मनसे नवीन रणनीती आखत आहे, तर काँग्रेस मनसेबरोबरील वैचारिक संघर्ष टाळण्यासाठी एकट्याने लढत आहे. त्यातून तिरंगी लढती होऊन विरोधी मतांचे विभाजन होऊ शकते किंवा काँग्रेसला त्यांनी गमावलेला शहरी जनाधार परत मिळविण्यासाठी मदत होऊ शकते. थोडक्यात विरोधकांना रसद पुरविणारी अखेरची संधीही तोडण्यासाठी आणि महापालिकांच्या तिजोऱ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सत्ताधारी महायुतीसाठी ही संधी आहे. मात्र, विरोधकांसाठी भविष्यात स्पर्धेत राहण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘इको-हब’ परत मिळवण्याची लढाई आहे.महापालिकांचा आर्थिक आढावाl मुंबई महापालिकेकडे २०२५-२६ साठी ७४,४२७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पासह ८०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुदत ठेवी आहे. त्यातूनच कोस्टल रोड आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मोठ्या भांडवली प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.l पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १२,६१८ कोटी रुपयांचा असून, महापालिकेची आर्थिक स्थिती स्थिर; परंतु ताणतणावाची आहे. यावर्षी महापालिकेला ३,००० कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा सामना करावा लागत आहे; परंतु पाणी मीटरिंग लागू केल्याने महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.l ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प ५६४५ कोटी रुपयांचा असून, महापालिकेची आर्थिक स्थिती मध्यम आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांवरील खर्चांमुळे होणारे मोठे कर्ज यामुळे ही परिस्थिती चांगली आहे. तथापि, त्यांना चांगल्या कर अनुपालनाद्वारे शहरी नूतनीकरण आणि स्वावलंबनावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल.नाशिक महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३,०५३ कोटी रुपयांचा आहे. अलीकडेच त्यांनी २०० कोटी रुपयांचे ‘स्वच्छ गोदावरी बाँड’ बाजारात आणले होते. नदी पुनरुज्जीवन आणि कुंभमेळा यांसाठी गुंतवणूकदारांचा मजबूत विश्वास आणि उच्च मागणी (चौपट जास्त सबस्क्राइब्ड) दर्शविणारी ही योजना शाश्वत शहरी विकासासाठी भारतीय महापालिकांच्या वित्तपुरवठ्यातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नाशिक महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी त्यांना प्रयत्न वाढवावे लागतील.l\tनागपूर महापालिकेचा अर्थसंकल्प ५,४३८.६१ कोटी रुपयांचा असून, या महापालिकेला अजूनही वाहतूक आणि पाणी प्रकल्पांसाठी राज्य आणि केंद्राच्या अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. भांडवली खर्चासाठी निधी l\tनवी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ५,७०९ कोटी रुपयांचा आहे. औद्योगिक क्षेत्रे आणि मालमत्ता करातून मिळणारे उच्च उत्पन्न यामुळे ही महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ स्थितीत आहे. आर्थिक शिस्तीतही ही महापालिका सातत्याने आघाडीवर आहे. आता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित झाल्यामुळे आणि सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या पार्श्वभूमीवर, पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. नवी मुंबईच्या पलीकडे 'मुंबई ३' विकसित करण्याची राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेला आर्थिक व्यवस्थापनाबरोबर नवनवीन योजना राबवण्यावर भर द्यावा लागेल.२९ - राज्यातील महापालिका३९,१४७ - मतदान केंद्रांची संख्या२८६९ - सर्व महापालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या३,४८,७८,०१७ - महापालिका क्षेत्रातील मतदारांची संख्या१,८१,९३,६६६ - पुरुष मतदार१,६६,७९,७५५ - महिला मतदार४,५९६ - इतर मतदार 