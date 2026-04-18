Premium|Youth Mental Health : तरुणांनो, स्वतःच्या आयुष्याचे हीरो बना!

आरती बनसोडे - bbansodeaarti@gmail.comएका आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारण १,७०० ते १,८०० विद्यार्थी आत्महत्या करतात. स्वतःचा जीव देणे कितपत योग्य आहे? आयुष्यात आपल्याला हवी ती प्रत्येक गोष्ट मिळेलच, असे नाही. कधी तरी ‘नकार’ पचवायलाच लागतो... पण ‘नकार’ म्हणजे ‘पूर्णविराम’ नाही, तर तो एका नवीन सुरुवातीचा ‘स्वल्पविराम’ असू शकतो. आयुष्य खूप सुंदर आहे. कोणत्याही व्यक्तीसाठी किंवा परिस्थितीसाठी ते संपवणे हा पर्याय असूच शकत नाही. तरुणांनो, जिद्दीने जगा!मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. ताज्या माहितीनुसार भारतात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात दरवर्षी साधारण १,७०० ते १,८०० विद्यार्थी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. याचा अर्थ असा, की सरासरी दर महिन्याला १४० ते १५० विद्यार्थी आपले जीवन संपवत आहेत. एका १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने लोकलमध्ये झालेल्या भाषेच्या वादावरून आणि त्यानंतर झालेल्या मारहाणीमुळे आलेल्या नैराश्यातून आत्महत्या केली. आपल्या प्रियकराचे लग्न झाले ही गोष्ट सहन न झाल्यामुळे नर्सिंग शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने आपले जीवन संपवले. त्याशिवाय पुणे शहरातील मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या एका २१ वर्षीय विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. वडाळ्यातील २४ वर्षीय विद्यार्थिनीने आपल्या राहत्या घरी आपले जीवन संपवले. तिने सहा पानांची सुसाईड नोट लिहिली होती, ज्यामध्ये तिच्या प्रियकराकडून होणाऱ्या मानसिक छळाचा उल्लेख केला होता..वरील सर्व विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या, केवळ बातम्या नाहीत, तर त्या आपल्या समाजासाठी आणि तरुण पिढीसाठी धोक्याची घंटा आहेत. ज्या वयात हातामध्ये करिअरचे स्वप्न, डोळ्यांत भविष्याची चमक आणि उराशी जिद्द असायला हवी, त्या वयात ही तरुण मुले मृत्यूला कवटाळत आहेत. ‘प्रेमभंग’ किंवा ‘मानसिक छळ’ ही कारणे वरवर सोपी वाटत असली, तरी त्यामागे दडलेली मानसिक अस्वस्थता आणि ढासळलेली सहनशक्ती अत्यंत खोलवर विचार करायला लावणारी आहे. आजच्या काळात नातेसंबंध जितक्या वेगाने निर्माण होतात, तितक्याच वेगाने ते तुटतानाही दिसतात. एखाद्या व्यक्तीवर प्रेम करणे यात काहीच गैर नाही; पण त्या व्यक्तीलाच पूर्ण ‘आयुष्य’ समजणे ही सर्वात मोठी चूक ठरते. जेव्हा ती व्यक्ती आपल्या जीवनातून निघून जाते, तेव्हा आपले आयुष्यच संपले आहे, असे तरुणांना वाटू लागते. जोडीदार हा आपल्या आयुष्याचा एक भाग असू शकतो; पण तो आपले आयुष्य असू शकत नाही. आपला प्रियकर किंवा प्रेयसीने दुसरे लग्न करणे हा जरी मोठा धक्का असला तरी त्यांनी स्वतःचा जीव संपवल्यामुळे नुकसान हे केवळ त्यांच्या आई-वडिलांचे होते... कारण ते आपली हाताशी आलेली तरुण मुले-मुली गमावतात. ज्या आई-वडिलांनी दिवस-रात्र एक करून अतिशय कष्टाने आपल्या मुलांना मोठे केलेले असते, उत्तम शिक्षण व सुखसोयी देण्याच्या प्रयत्नात ते स्वतःची सुखे विसरून जातात त्यांची मुले तरुणपणी प्रेमभंग झाल्यामुळे किंवा अभ्यासाच्या तणावामुळे जेव्हा आत्महत्या करतात तेव्हा त्यांना जिवंतपणीच मरणयातना सोसाव्या लागतात.विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या वरील सर्व घटनांमध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, की ही सर्व मुले-मुली मेडिकल-इंजिनिअरिंग अशा क्षेत्रांमध्ये प्रवेश घेऊन अभ्यास करत होती. याचा अर्थ असा, की ती बुद्धिमान असून त्यांनी कठीण परीक्षा पास केल्या होत्या; पण पुस्तकी ज्ञानात आपण इतके गुरफटलो आहोत का, की आपल्याला ‘जीवन कौशल्ये’ (Life Skills) शिकायला वेळच मिळत नाही? अपयश पचवणे, नकार स्वीकारणे आणि कठीण प्रसंगात स्वतःला सावरणे हे कोणत्याही पदवीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. जेव्हा आपले मन कमकुवत होते तेव्हा आपली बुद्धी वाचवू शकत नाही... त्यासाठी भावनिकरीत्या सक्षम होणे गरजेचे आहे ज्याला आपण इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणतो आणि हल्लीच्या काळामध्ये तो खूप महत्त्वाचा मानला जातो. बऱ्याचशा नोकऱ्यांमध्ये सुरुवातीच्या मुलाखतीमध्ये व्यक्तीचा ईक्यू (Emotional Quotient - भावनिक बुद्धिमत्ता) तपासला जातो. तो आता आयक्यू अर्थात बुद्ध्यांकांपेक्षाही जास्त महत्त्वाचा ठरत आहे. कंपन्या केवळ तुमची पदवी किंवा कौशल्ये पाहत नाहीत, तर तुम्ही संकटात किंवा तणावात स्वतःला कसे हाताळता, हे पाहतात. विद्यार्थ्यांच्या यशात जितका वाटा त्यांच्या अभ्यासाचा असतो, तितकाच त्यांच्या मानसिक स्थिरतेचा आणि भावनिक समतोलाचाही असतो. म्हणूनच, मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे..आजची पिढी तंत्रज्ञानाच्या युगात मोठी होत आहे. सोशल मीडियामुळे आपण जगाशी जोडले गेलो आहोत; पण स्वतःच्या भावनांशी तुटलो आहोत. एखाद्याने फसवणूक केली किंवा नाते तोडले, तर तो जगाचा शेवट नाही. आयुष्यात अनेक चढ-उतार येतात. प्रत्येक जण आजच्या स्पर्धात्मक युगात टिकाव धरण्यासाठी स्वतःला आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त जोमाने धावपळ करण्यात व्यस्त असल्याने मानसिक स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. जेव्हा मनात आत्महत्येचे विचार येतात, तेव्हा ते केवळ एका क्षणाचा आवेग असतात. जर त्या क्षणी कोणाशी तरी बोलता आले, तर पुढची मोठी दुर्घटना टाळता येते; परंतु हल्ली विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे एकटे राहण्याची इतकी सवय पडली आहे, की कोणाला मदत मागितल्यानेदेखील इगो दुखावला जातो. शेजारीपाजारीदेखील एकमेकांशी संवाद साधत नाहीत. मदत मागणे ही कमजोरी नाही, जर कोणाला नैराश्य जाणवत असेल, तर मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे यात काहीच लाज वाटण्यासारखे नाही.अनेकदा तरुण पिढी आपले नातेसंबंध सोशल मीडियावर 'परफेक्ट' दाखवण्याच्या नादात असतात. जेव्हा वास्तव यापेक्षा वेगळे असते, तेव्हा ते स्वीकारणे कठीण जाते. प्रियकराचा लग्नसोहळा पाहणे किंवा त्याला व्हिडिओ कॉल करून टोकाचे पाऊल उचलणे, हे प्रचंड मानसिक छळाचे लक्षण आहे. बऱ्याचदा सूडबुद्धीने प्रेमभंग झाल्यास आपल्या प्रियकराला किंवा प्रेयसीला जळविण्यासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेऊन आनंदी असल्याचे व्हिडिओ किंवा फोटो काही जण टाकतात. यामुळे समोरच्या व्यक्तीला आणखी मानसिक त्रास होऊन तो आत्महत्येच्या अधीन होतो. अशा वेळी 'डिजिटल डिटॉक्स' करणे आणि अशा लोकांपासून लांब राहणे हाच सर्वोत्तम मार्ग असतो. ठरावीक काळासाठी स्मार्टफोन, लॅपटॉप, सोशल मीडिया आणि इंटरनेट यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे किंवा तो मर्यादित करणे, आवश्यक असते. ज्याप्रमाणे आपण शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढण्यासाठी 'डिटॉक्स डाएट' करतो, त्याचप्रमाणे मनावरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि पुन्हा उत्साही होण्यासाठी 'डिजिटल डिटॉक्स' केला जातो. सतत येणारे नोटीफिकेशन, ई-मेल आणि सोशल मीडियावरील इतरांचे 'परफेक्ट' आयुष्य पाहून आपल्या मनात नकळत तुलना आणि ताण निर्माण होतो. तो कमी करण्यासाठी तासनतास रील्स किंवा शॉर्ट्स पाहिल्यामुळे आपली एकाग्रता कमी होते. डिटॉक्समुळे आपण कामावर किंवा अभ्यासावर जास्त लक्ष देऊ शकतो. आपण जवळच्या व्यक्तीसोबत असतानाही मोबाईलमध्ये गुंतलेले असतो. डिटॉक्समुळे आपण लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधू शकतो. तरुण पिढीला हे समजावून सांगणे गरजेचे आहे, की आपले अस्तित्व कोणाच्या असण्यावर किंवा नसण्यावर अवलंबून नसावे; तर आपण एक स्वतंत्र व्यक्ती आहोत, आपल्या पालकांनी आपल्याला लहानाचे मोठे करण्यासाठी आपल्या शिक्षणासाठी जे कष्ट घेतले आहेत त्याची किंमत कोणा एका धोकेबाज व्यक्तीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे..वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये प्रवेश घेऊन अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी हा विचार करावा, की मी चांगले शिकलो आणि भविष्यात एक चांगला डॉक्टर झालो तर माझ्या हातून हजारो जीव वाचू शकतात. अशा वेळी स्वतःचा जीव देणे कितपत योग्य आहे? स्वतःचे प्राण देऊन तुम्ही समाजाचे आणि स्वतःचेही मोठे नुकसान करत आहात. करिअरमध्ये यशस्वी होणे हाच अशा लोकांसाठी सर्वात मोठा 'बदला' असू शकतो, ज्यांनी तुम्हाला सोडून दिले आहे... आयुष्यात आपल्याला हवी ती प्रत्येक गोष्ट मिळेलच असे नाही. कधी शिक्षण, कधी नोकरी, तर कधी प्रेमात नकार मिळू शकतो... पण 'नकार' म्हणजे 'पूर्णविराम' नाही, तर तो एका नवीन सुरुवातीचा 'स्वल्पविराम' असू शकतो. पालकांनी लहानपणापासूनच मुलांना सर्व सुखसोयी दिल्यामुळे त्यांच्यात नकार पचवण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे केवळ मुलांना दोष देऊन चालणार नाही. पालकांनी आपल्या मुलांशी संवाद वाढवणे आवश्यक आहे. मुले काय विचार करत आहेत, त्यांच्या आयुष्यात काय सुरू आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. 'मार्क्स' मिळवण्याच्या स्पर्धेत आपण त्यांना 'माणूस' म्हणून घडवायला विसरत आहोत का? याचा विचार शिक्षकांनी, पालकांनी आणि समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने करायला हवा.वयात आलेल्या तरुण मुला-मुलींच्या आत्महत्येच्या घटनांनी मनाला चटका लागतो; पण अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. आयुष्य खूप सुंदर आहे आणि ते एकदाच मिळते. कोणत्याही व्यक्तीसाठी किंवा परिस्थितीसाठी ते संपवणे हा पर्याय असूच शकत नाही. तरुणांनो, जिद्दीने जगा! संकटे येतील, हृदय तुटेल, स्वप्ने भंगतील; पण पुन्हा उभे राहून लढण्यातच खरा मोठेपणा आहे. तुमच्या आयुष्याची दोरी कोणा दुसऱ्याच्या हातात देऊ नका. स्वतःच्या आयुष्याचे स्वतः हीरो बना! जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणालाही मानसिक त्रास होत असेल, तर कृपया मदतीसाठी पुढे या. अनेक हेल्पलाइन क्रमांक आणि समुपदेशक तुमच्यासाठी उपलब्ध आहेत; पण आत्महत्या हा कोणत्याही समस्येवरील पर्याय नाही. 