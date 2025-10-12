Premium| Environmental conservation: पर्यावरण संवर्धनाचे सरकारी प्रयत्न

पांडुरंग म्हस्केहवामान बदलाचे संकट आता तीव्र होत असताना, त्याचा सामना करण्यासाठी वेळीच उपाययोजनाही करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारकडूनही या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी विविध योजना व कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या योजनांच्या यशापयशावरच राज्यातील पर्यावरणाचे संवर्धन अवलंबून आहे.काही वर्षात राज्यात पावसाचे चक्र पूर्णतः बदलून गेले आहे. या बेभरवशाच्या पावसाने राज्यातील शेती आणखीच बेभरवशाची झाली आहे. मात्र पावसाच्या लहरीपणाचा परिणाम निव्वळ शेतीवर होत नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला याची किंमत चुकवावी लागत आहे. राज्यातील ३० जिल्ह्यांत ओला दुष्काळ पडला आहे. मुंबईत या मोसमात २१ सप्टेंबरपर्यंत ५५७९ मिलिमीटर एवढा अकल्पनीय पाऊस नोंदवला गेला आहे. याशिवाय मे महिन्यात ८८१ मिलिमीटर पाऊस झाला. .हा नेहमीच्या पावसाच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे. राज्यात विशेषतः मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपाची पिके गेली आहेत. जमिनीच्या जमिनी खरवडून गेल्याने शेतात माती शिल्लक राहिली नाही. त्यामुळे पुन्हा या जमिनीत लवकर पिके येण्याची शक्यता नाही. काही ठिकाणी जमिनीत वाफसा नसल्याने व पाऊस थांबला नाही, तर रब्बी पिकेही जाणार आहेत. भौतिक विकास प्रकल्प व ही कृत्रिम वस्तूंवर आधारित उर्जाग्राही, हरितद्रव्याचा नाश करणारी जीवनशैली याला कारणीभूत आहे का, याचा विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील एक औद्योगिक दृष्टीने पुढारलेले राज्य असून, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लहान, मध्यम व मोठे उद्योग आहेत. महाराष्ट्रातील शहरी भागात ४५ टक्के लोकवस्ती एकवटली असून, त्यापैकी ७० टक्के नागरी वस्ती बृहन्मुंबई प्राधिकरण व एकूण १० अ वर्ग शहरांत एकवटली आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे मुंबई प्राधिकरण भागात लोकसंख्या वाढत आहे. यामुळे पर्यावरणाचा वेगाने ऱ्हास होत आहे..‘पंचमहाभूतां’चे संरक्षणपर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे होत असलेली महाविस्फोटक तापमानवाढ व हवामान बदलामुळे ऋतुचक्र मोडले आहे. काही वर्षांत नैऋत्य मान्सून इतिहासजमा झाला आहे. मेपासून होत असलेला पाऊस, सध्याची अतिवृष्टी बंगालच्या उपसागरातून म्हणजे पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे होत आहे. त्यामुळे पूर्वी दुर्मिळ असलेली ढगफुटी आता नेहमीची गोष्ट झाली आहे. हवामान बदलाची कारणे शोधण्याचे, तसेच त्यावर उपाय योजण्याचे प्रयत्न शासन पातळीवरून सातत्याने सुरू असतात. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने ‘माझी वसुंधरा’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासह विविध धोरणे राबवण्यात येतात. यामध्ये भूमी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश या पंचमहाभूतांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. राज्य सरकार हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी; विशेषतः दुष्काळ आणि पुरांचा सामना करण्यासाठी, तसेच राज्यात हरित आवरण वाढवण्यासाठी आणि जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करत आहे..स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्यl महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी आणि वन्यजीव संवर्धन ट्रस्ट यांसारख्या गटांच्या सहकार्याने खारफुटी संरक्षण प्रकल्प राबविण्यात येतो. यामध्ये प्रदूषण आणि अनधिकृत आक्रमणापासून किनारी परिसंस्थांचे संरक्षण करण्यात येते.l वाघ आणि बिबट्यासारख्या प्राण्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून मानव आणि वन्यजीवांमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी वन्यजीव कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहे.l पर्यावरण-पुनर्स्थापनेचे प्रयत्नांमध्ये पाणथळ जागांचे संवर्धन करून आणि नवीन झाडे लावून खराब झालेले वातावरण पुनर्संचयित करणे सुरू आहे..धोरण ते अंमलबजावणीराज्य हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे, विशेषतः ग्रामीण भागात वारंवार येणाऱ्या दुष्काळांमुळे आणि शहरी भागात येणाऱ्या पुरामुळे त्रस्त आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ या अर्ध-शुष्क प्रदेशांमध्ये दुष्काळाची वारंवारता आता दर पाच आणि सहा वर्षांनी एकदा आहे. राज्य सरकार नागरिकांच्या मूलभूत विकास गरजा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांनी त्यांच्या विकास नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत हवामान बदलाचा समावेश केला आहे.केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार २०१०मध्ये राज्य सरकारने हवामान बदलावरील राज्य कृती आराखडा तयार करण्यासाठी एका संशोधन संस्थेला नियुक्त केले. या योजनेत प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांसाठी व्यापक धोरणे होती. पर्यावरण विभाग आणि कायदा विभाग यांनी राज्य हवामान बदल धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी काम केले असून, मंत्रिमंडळाने ते २०१७मध्ये स्वीकारले. या धोरणात प्रत्येक क्षेत्रासाठी त्यांच्या योजना आणि बजेटमध्ये हवामान बदलाचा मुख्य प्रवाह सुरू करण्यासाठी एक चौकट सादर करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या राजकीय महत्त्वासह संबंधित विभागांनी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी क्षेत्रीय हवामान कृती योजना विकसित केल्या आहेत. या योजनांमध्ये प्राधान्य कृतींसाठी खर्च आणि फायद्यांचे मूल्यांकन आणि संबंधित देखरेख आणि मूल्यांकन निर्देशकांचा समावेश करण्यात आला..पर्यावरण जागृती आवश्यकपर्यावरणीय जागरूकता म्हणजे आपल्या नैसर्गिक परिसराबद्दल माहिती असणे आणि आपल्या कृती आपल्या स्थानिक आणि जागतिक वातावरणाच्या बदलांवर कसा परिणाम करतात हे समजून घेणे. पर्यावरण म्हणजे निसर्गाचे सर्व सजीव आणि निर्जीव भाग. जग ज्या वाढत्या पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करत आहे, त्यामुळे पर्यावरणाची जाणीव असणे महत्त्वाचे आहे, हवामान बदल, जंगलतोड, दुष्काळ, पूर, जागतिक तापमानवाढ, पाण्याची कमतरता, प्रदूषण या समस्या समजून घेणे आणि पर्यावरण संवर्धनाला हातभार लावणारे जीवनशैलीत बदल करणे हेच पर्यावरण जागरूकतेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे..राज्य स्तरावर आराखडाजागतिक स्तरावर वातावरणीय बदलासंबंधी होत असलेल्या कार्यवाहीस अनुसरून महाराष्ट्र राज्य राज्य स्तरावर वातावरणीय बदलाच्या होणाऱ्या परिणामाच्या अनुषंगाने कृती आराखडा तयार करण्याचे निश्चित केले. यासाठी राज्य सरकारने ‘टेरी’ या संस्थेबरोबर सामंजस्य करार करून राज्यातील वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने होणारे परिणाम, त्यासाठी करायच्या उपाययोजनांचा सविस्तर कृती आराखडा तयार केला आहे. २०३०, २०५०, २०७० या कालावधीत संभाव्य वातावरणाच्या बदलांमुळे कृषी, जलस्रोत, किनारपट्टीचे क्षेत्र जलसंपदेवर अवलंबून जीवनशैली या मुख्य स्रोतांसह जैविक विविधता, आपत्ती व्यवस्थापन, वन व जैवविविधेतेवर होणारा संभाव्य परिणाम, त्यासाठी करायच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. या अनुषंगाने राज्यासाठी वातावरणीय बदल अनुकूल धोरण तयार करण्यात आलेले असून, या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्याचे वातावरणीय बदल अनुकूलन धोरण तयार करण्यात आले आहे..राज्य नदी संवर्धन योजनामराठवाड्यात अनेक मृत नद्या पुनर्जीवित झाल्या आहेत. अनेक नद्यांच्या पात्रांमध्ये झालेल्या अतिक्रमणामुळे, तसेच अवर्षणामुळे या नद्यांमध्ये कधी पाणीच आले नाही. पर्यायाने या नद्यांचे अस्तित्वच नष्ट झाले होते. अनेक ठिकाणी पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यात आल्यानेही पुराची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नद्यांच्या संवर्धन हा यातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. २०१४च्या निर्णयानुसार राज्य नदी संवर्धन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शहर-गावातून निघणारे सांडपाणी नदीत सोडले जाते तेथून संकलित करणे, अडविणे व सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा तयार करणे ही मुख्य कामे अंतर्भूत आहेत. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा, प्रकल्प क्षेत्रातील किंवा जवळील शेती, उद्योग, बाग-बगीचे यांसाठी पुनर्वापर व पुनर्चक्रण शक्य होण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा, सुविधा व्यवस्था इत्यादी उभारण्यात येईल. त्यामुळे प्रकल्पाच्या देखभालीचा खर्च भागविणे शक्य होईल. या योजनेत नदीच्या जवळील भागात कमी किमतीची स्वच्छतागृहे बांधणे, नदीघाट विकास, नदीकाठाची धूप रोखण्यासाठी उपाययोजना आणि शास्त्रीय पद्धतीने नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट ही कामे अंतर्भूत आहेत. या योजनेंतर्गत नदीकाठावरील ‘ड’ वर्ग महापालिका आणि सर्व नगरपालिका/नगरपरिषदांमधील १५ हजार लोकसंख्या असलेल्यांसाठी शासनाचा हिस्सा ८० टक्के, तर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा २० टक्के असेल. .राष्ट्रीय नदी कृती योजनाराष्ट्रीय नदी कृती योजनेंतर्गत देशातील प्रमुख नद्यांच्या प्रदूषित पट्ट्यांचे शुद्धीकरण करण्याकरिता केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय नदी कृती योजना राबवण्यात येत आहे. नद्यांचे प्रदूषण मुख्यत्वे करून शहरी सांडपाण्यामुळे होत असल्याने नदीच्या काठावरील शहरांचे सांडपाणी योग्य प्रकारे प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावणे हा या योजनेचा मुळ उद्देश आहे. राष्ट्रीय नदी कृती योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना असून, यातील ७० टक्के हिस्सा केंद्र व ३० टक्के हिस्सा राज्य शासन/संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करावयाचा आहे..Premium | Retirement Planning: साठीमध्ये कोटी जमवण्यासाठी आजच सुरू करा निवृत्ती नियोजन!.‘माझी वसुंधरा’ : समग्र अभियानमाझी वसुंधरा अभियान हे राज्य सरकारचे एक समग्र अभियान आहे. हे अभियान भूमी, जल, वायू, अग्नी (ऊर्जा) आणि आकाश (संवर्धन) या निसर्गाच्या पाचही घटकांचे रक्षण करण्यासाठी समर्पित आहे.वन आणि वन्यजीव संवर्धन : ताडोबा-अंधारीसारख्या मोठ्या व्याघ्र प्रकल्पांसह अनेक राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांची निर्मिती करून महाराष्ट्राची जैवविविधता जपली जात आहे.वृक्षारोपण आणि हरित आवरण वाढवणे : राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मदतीने वृक्षारोपण आणि वनाच्छादनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी धोरणे आखली जातात.हवामान बदलाचा सामना : ग्रामीण भागातील दुष्काळ आणि शहरी भागातील पूर यांसारख्या हवामान बदलाच्या परिणामांवर मात करण्यासाठी यातून प्रयत्न केला जातो. हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करणे आणि राज्याच्या नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणे.नागरिकांमध्ये पर्यावरण जनजागृती वाढवणे आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन दिला जातो. .Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.प्रमुख संवर्धन उपक्रमताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प : महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठे आणि जुने व्याघ्र प्रकल्प असून, येथे वाघाचे अस्तित्व सुनिश्चित करते.संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान : मुंबईतील एक हिरवळ असलेला विस्तीर्ण परिसर असून, विविध पक्षी, हरिण आणि बिबट्यांचे आश्रयस्थान आहे.भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य : येथे घनदाट वन असून, शेकरूचे आश्रयस्थान आहे.संवर्धनात समुदायाचा सहभागमहाराष्ट्राच्या जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक समुदायांचा सहभाग आवश्यक आहे. नैसर्गिक संतुलन राखण्यासाठी, असंख्य आदिवासी संघटना आणि गैर-सरकारी संस्था वनीकरण उपक्रम, वन्यजीव बचाव मोहिमा आणि शाश्वत कृषी पद्धतींवर एकत्र काम करतात. संयुक्त वन व्यवस्थापनासारख्या उपक्रमांद्वारे शाश्वत उपजीविकेला चालना देताना समुदाय वन परिसंस्था राखण्यात सक्रियपणे सहभागी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.