Premium|Maternal Health : महाराष्ट्रातील आईपण आता अधिक सुरक्षित! माता-मृत्यूंचं गुणोत्तर सुधारलं!

Maharashtra Maternal Health: How Healthcare Improvements Are Saving Mothers डॉ. ऋषिकेश प्रे. खडसे, (वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था, मुंबई)संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्धारित केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार (SDGs) २०३० पर्यंत जागतिक मातृ मृत्यू गुणोत्तर प्रति १ लाख यशस्वी जिवंत जन्मांमागे ७० पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य आहे.नमुना नोंदणी प्रणालीच्या (SRS) अलीकडील अंदाजानुसार, महाराष्ट्राने हे लक्ष्य आधीच साध्य केले आहे. २०२२-२४ या कालावधीत राज्याचा मातृ मृत्यू गुणोत्तर ३७, तर राष्ट्रीय स्तरावर ८७ आहे.राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६ (NFHS-6), २०२३-२४ मधील आकडेवारी पाहिल्यास गर्भधारणेपासून प्रसूतीनंतरच्या काळापर्यंत महिलांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवांच्या वापरामध्ये सातत्याने सुधारणा झाल्याचे दिसते..गर्भधारणेदरम्यान तपासण्यांचे प्रमाण वाढलेमातृ आरोग्यामध्ये प्रसूतीपूर्व तपासण्यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. महाराष्ट्रात गर्भधारणेदरम्यान किमान चार प्रसूतीपूर्व आरोग्य तपासण्या (ANC) करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण २०१९-२१ मधील ७१.४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ७७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.गर्भधारणेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीतील सर्व गर्भवती महिलांना निश्चित दिवशी सर्वसमावेशक प्रसूतीपूर्व आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) राबविले जाते. या कार्यक्रमांतर्गत दर महिन्याच्या ९ तारखेला गर्भवती महिलांना मोफत प्रसूतीपूर्व आरोग्य तपासणीची सुविधा दिली जाते. यामुळे उच्च जोखमीच्या गर्भधारणांची लवकर ओळख आणि योग्य व्यवस्थापन शक्य होते.म्हणजेच, मातृ आरोग्याच्या बाबतीत केवळ प्रसूतीच्या वेळी उपचार मिळणे महत्त्वाचे नसून, गर्भधारणेपासूनच आरोग्याची निगा राखण्यावर भर दिला जात आहे..Premium| Child Well-being : गरीब-श्रीमंतांतील दरी कमी झाली तरच प्रत्येक मुलाला मिळेल समान संधी! युनिसेफचा अहवाल सांगतो देशाची श्रीमंती नव्हे, आर्थिक समानताच घडवते मुलांचा सर्वांगीण विकास\n.जवळपास प्रत्येक प्रसूती रुग्णालयातमहाराष्ट्रातील मातृ आरोग्याच्या चित्रातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे संस्थात्मक प्रसूतींचे उच्च प्रमाण.NFHS-6 नुसार, राज्यात एकूण संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण ९६.४ टक्के आहे. शहरी भागात हे प्रमाण ९८.५ टक्के, तर ग्रामीण भागात ९५.० टक्के आहे.आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यामुळे प्रसूतीदरम्यान किंवा त्यानंतर उद्भवणाऱ्या गुंतागुंतींवर वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळण्याची शक्यता वाढते. संस्थात्मक प्रसूतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी जननी सुरक्षा योजना (JSY) राबविली जाते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील गर्भवती महिलांना विशेष प्रोत्साहन देऊन संस्थात्मक प्रसूतींना चालना देणे आणि मातृ व नवजात मृत्यूदर कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे..प्रसूतीनंतरचे पहिले दोन दिवसही महत्त्वाचेमातृमृत्यू कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये केवळ सुरक्षित प्रसूती पुरेशी नसते. प्रसूतीनंतरचा काळही तितकाच महत्त्वाचा असतो.महाराष्ट्रात प्रसूतीनंतर दोन दिवसांच्या आत आरोग्य तपासणी करून घेणाऱ्या मातांचे प्रमाण २०१९-२१ मधील ८५.४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ९१.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.त्याचप्रमाणे, जन्मानंतर दोन दिवसांच्या आत ९२.३ टक्के नवजात बालकांची पात्र आरोग्यसेवा प्रदात्यांकडून आरोग्य तपासणी करण्यात आली.जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत प्रसूतीनंतरच्या पहिल्या ४८ तासांच्या महत्त्वाच्या काळात माता आणि नवजात बालकांना आवश्यक आरोग्य सेवा विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातात.प्रसूतीनंतरच्या काळात उद्भवणाऱ्या गुंतागुंतींची वेळेवर ओळख आणि त्यांचे व्यवस्थापन होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रसूतीनंतरच्या सेवांपर्यंत महिलांची पोहोच वाढणे हा मातृ आरोग्यातील महत्त्वाचा बदल ठरतो..Premium|Maternity Insurance Policy : वाढत्या प्रसूती खर्चात मातृत्व विमा का ठरतो आर्थिक आधार?.सरकारी रुग्णालयांमधील सेवांचा दर्जाही महत्त्वाचामातृमृत्यू कमी करण्यासाठी केवळ रुग्णालयात प्रसूती होणे पुरेसे नाही; तिथे मिळणारी सेवा दर्जेदार असणेही आवश्यक आहे.यासाठी केंद्र सरकारने लक्ष्य (LaQshya – Labour Room Quality Improvement Initiative) हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील प्रसूतीदरम्यान आणि प्रसूतीनंतरच्या तात्काळ कालावधीत दर्जेदार आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यावर या कार्यक्रमाचा भर आहे.गर्भवती महिलांना सुरक्षित, सकारात्मक आणि सन्मानपूर्वक प्रसूतीचा अनुभव मिळावा, तसेच प्रसूती कक्ष आणि प्रसूती शस्त्रक्रिया कक्षांमधील सेवांची गुणवत्ता सुधारावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये स्वच्छता, आरोग्यदायी वातावरण आणि संसर्ग नियंत्रणाच्या उच्च दर्जाच्या पद्धतींचे पालन करण्यासाठी कायाकल्प (Kayakalp) कार्यक्रमही राबविला जातो..आईच्या आरोग्यासोबत बाळाच्या आरोग्यातही सुधारणामातृ आणि बाल आरोग्य हे एकमेकांशी जोडलेले आहे. महाराष्ट्रात बाल लसीकरण आणि पोषणविषयक निर्देशकांमध्येही सुधारणा झाली आहे.१२ ते २३ महिने वयोगटातील मुलांमध्ये पूर्ण लसीकरणाचे प्रमाण २०१९-२१ मधील ८१.७ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ८८.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ९६ टक्क्यांहून अधिक मुलांना किमान एक लस देण्यात आली असून, ९५.२ टक्के मुलांचे लसीकरण सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमार्फत करण्यात आले आहे.विस्तारित कोल्ड-चेन व्यवस्था आणि U-WIN सारख्या डिजिटल ट्रॅकिंग उपक्रमांमुळे लसींचे वितरण, देखरेख आणि लसीकरणाचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ झाले आहे. मिशन इंद्रधनुष्याच्या माध्यमातूनही संपूर्ण लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.. कुपोषणाच्या तीनही निर्देशकांमध्ये घटमहाराष्ट्रातील पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये पोषणाच्या स्थितीतही सुधारणा दिसून येते.खुंटलेली वाढ (Stunting) याचे प्रमाण २०१९-२१ मधील ३५.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २९.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले.कृशता (Wasting) याचे प्रमाण २५.६ टक्क्यांवरून १९.९ टक्क्यांपर्यंत, तर कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण ३६.१ टक्क्यांवरून ३१.४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले.पोषण अभियान, पोषण ट्रॅकर आणि मिशन सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.० यांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून पोषण सेवांचे वितरण आणि त्यावरील देखरेख मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते..Premium|Child care leave: आसाममध्ये मातांसोबतच आता एकल पित्याला दोन वर्षापर्यंत बालसंगोपन रजा.महिलांच्या हातात पैसा, मोबाईल आणि निर्णयमातृ आरोग्य सुधारण्यामागे आरोग्यसेवा व्यवस्थेबरोबरच महिलांचे सक्षमीकरणही महत्त्वाचे आहे.महाराष्ट्रात स्वतःच्या नावाने बँक किंवा बचत खाते असलेल्या आणि ते स्वतः चालविणाऱ्या महिलांचे प्रमाण २०१९-२१ मधील ७२.८ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ८४.० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.महिलांमधील मोबाईल फोनचे मालकी हक्क आणि वापराचे प्रमाणही ५४.८ टक्क्यांवरून ६३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.घरातील निर्णयप्रक्रियेतही महिलांचा सहभाग उच्च आहे. ९३.१ टक्के महिलांनी घरातील तीन प्रमुख निर्णयांमध्ये स्वतःचा सहभाग असल्याचे नमूद केले आहे. यात स्वतःच्या आरोग्यसेवांबाबतचे निर्णय, घरातील मोठ्या खरेदीचे निर्णय आणि नातेवाईक किंवा कुटुंबीयांना भेट देण्यासंबंधीचे निर्णय यांचा समावेश होतो.महिलांची आर्थिक स्वायत्तता, मोबाईल आणि माहितीपर्यंतचा प्रवेश तसेच निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग यांचा आरोग्यसेवांच्या वापराशी जवळचा संबंध आहे..Premium|Pregnancy Problems : तुमच्या आई होण्याचा आणि जंक फूडचा काय संबंध..? संशोधनं काय सांगतात?.तरीही महाराष्ट्रापुढचं आव्हान काय?मातृमृत्यूच्या बाबतीत महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असली तरी सर्व घटकांपर्यंत दर्जेदार आरोग्य सेवा सार्वत्रिकपणे पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झालेले नाही.आरोग्य सेवांची उपलब्धता, जनजागृती आणि सेवांच्या वापरामधील काही तफावत अजूनही कायम आहे. त्यामुळे पुढील काळात समुदायाधारित आरोग्य कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जनजागृती वाढविणे आणि नियोजित गर्भधारणेला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..नियोजित गर्भधारणांमध्ये नियमित प्रसूतीपूर्व तपासण्यांद्वारे मातृ आरोग्याचे अधिक प्रभावीपणे निरीक्षण करता येते. अशा परिस्थितीत दांपत्य मातृ आरोग्याच्या गरजांविषयी अधिक जागरूक आणि तयार असते. जनजागृती, समुपदेशन आणि कुटुंब नियोजन सेवांचे बळकटीकरण केल्यास मातृ आणि बाल आरोग्याच्या परिणामांमध्ये आणखी सुधारणा होऊ शकते..महाराष्ट्राचा ३७ चा मातृ मृत्यू गुणोत्तर हा केवळ एक आकडा नाही. गर्भधारणेतील तपासण्यांपासून संस्थात्मक प्रसूती, प्रसूतीनंतरची काळजी, नवजातांची तपासणी, आरोग्यसेवेचा आर्थिक भार आणि महिलांचे सक्षमीकरण अशा अनेक घटकांमध्ये झालेल्या बदलांचा तो एकत्रित परिणाम आहे.मात्र पुढचा टप्पा म्हणजे ही सुधारणा राज्यातील प्रत्येक महिला आणि प्रत्येक कुटुंबापर्यंत समानपणे पोहोचवणे.स्रोत : राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६ (NFHS-6), २०२३-२४; नमुना नोंदणी प्रणाली (SRS).Premium| Monsoon Health Tips for Kids: पावसाळ्यात मुलांची काळजी कशी घ्याल? जाणून घ्या बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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