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Premium|Maternal Health : महाराष्ट्रातील आईपण आता अधिक सुरक्षित! माता-मृत्यूंचं गुणोत्तर सुधारलं!

Maharashtra maternal mortality rate : महाराष्ट्रात आई होणं आता पूर्वीपेक्षा सुरक्षित झालं आहे. मातृमृत्यू कमी करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी राष्ट्रीय पातळीपेक्षाही चांगली आहे.
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Maharashtra Maternal Health: What’s Making Pregnancy and Childbirth Safer

E sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Maharashtra Maternal Health: How Healthcare Improvements Are Saving Mothers

डॉ. ऋषिकेश प्रे. खडसे, (वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था, मुंबई)

संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्धारित केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार (SDGs) २०३० पर्यंत जागतिक मातृ मृत्यू गुणोत्तर प्रति १ लाख यशस्वी जिवंत जन्मांमागे ७० पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य आहे.

नमुना नोंदणी प्रणालीच्या (SRS) अलीकडील अंदाजानुसार, महाराष्ट्राने हे लक्ष्य आधीच साध्य केले आहे. २०२२-२४ या कालावधीत राज्याचा मातृ मृत्यू गुणोत्तर ३७, तर राष्ट्रीय स्तरावर ८७ आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६ (NFHS-6), २०२३-२४ मधील आकडेवारी पाहिल्यास गर्भधारणेपासून प्रसूतीनंतरच्या काळापर्यंत महिलांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवांच्या वापरामध्ये सातत्याने सुधारणा झाल्याचे दिसते.

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