Premium|Prahar Divyang Kranti Andolan : 'दया नको, अधिकार हवा'; दिव्यांग बांधवांच्या स्वाभिमानासाठी प्रहार संघटनेचा ऐतिहासिक संघर्ष

आम्ही दिव्यांग बांधवांना आज अधिकार मागताना पाहत आहोत... त्यांना संघर्षातून स्वतःचा स्वाभिमान उभा करताना पाहत आहोत. हा बदल एका दिवसात झालेला नाही. तो हजारो वेदना, आंदोलनं, संघर्ष आणि अश्रूंमधून उभा राहिला आहे. महाराष्ट्रातील शेवटच्या दिव्यांग बांधवाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत ‘प्रहार’चा झेंडा रस्त्यावर दिसत राहील.‘जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले...’ संत तुकाराम महाराजांचा हा विचार महाराष्ट्राच्या रक्तात भिनलेला आहे. छत्रपती शिवरायांनी रयतेचा विचार केला, राजर्षी शाहू महाराजांनी वंचितांना न्याय दिला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून समानतेचा अधिकार दिला, गाडगेबाबांनी समाजाला माणुसकी शिकवली आणि तुकडोजी महाराजांनी दुर्बलांच्या वेदनेला आवाज दिला. हा महाराष्ट्र नेहमीच वंचितांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे; पण याच महाराष्ट्रात आम्हाला एक अशी वेदना दिसली, की अंतःकरण ढवळून निघालं. ती वेदना होती, दिव्यांग बांधवांची. मतदारसंघात फिरताना, महाराष्ट्रभर दौरे करताना, सरकारी कार्यालयात जाताना आम्ही अनेक दिव्यांग बांधव पाहिले. कुणी काठी टेकून सरकारी कार्यालयाच्या दारात उभं होतं, कुणी व्हीलचेअरवरून पायऱ्या चढण्याचा प्रयत्न करत होतं, कुणाला बोलता येत नव्हतं, कुणाला ऐकू येत नव्हतं; पण त्याहून मोठी वेदना म्हणजे समाज आणि प्रशासन त्यांच्याकडे पाहण्याची पद्धत होती. दिव्यांग व्यक्ती म्हणजे दयेचा विषय, ओझं किंवा उपकार करून जगवायचा माणूस, अशी मानसिकता समाजात निर्माण झाली होती. सरकारी यंत्रणेसाठी तो फक्त एक अर्ज होता; तर समाजासाठी तो सहानुभूतीचा विषय होता... पण सन्मानाने पाहणारे लोक फार कमी होते. आम्हाला त्या दिवशी जाणवलं, की शरीराने दिव्यांग असलेला माणूस इतका तुटलेला नसतो, जितका समाजाच्या वागणुकीने आणि व्यवस्थेच्या दुर्लक्षाने तो तुटतो आणि तिथूनच मनात एक संघर्ष पेटला - या माणसाला दया नको, त्याला अधिकार मिळाले पाहिजेत..एका बैठकीत जन्माला आलेलं आंदोलनसाधारण दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी पुण्यात काही दिव्यांग बांधवांची भेट झाली. ती साधी भेट नव्हती, ते आमच्या आयुष्यातील एक निर्णायक वळण होतं. आम्ही त्यांच्यासोबत बसलो, चर्चा केली, त्यांचे प्रश्न ऐकले. त्या बैठकीत कोणी घोषणाबाजी करत नव्हतं, कोणी राजकीय भाषण करत नव्हतं; पण प्रत्येकाच्या आवाजात दडपलेली वेदना होती. कुणाला पेन्शन मिळत नव्हतं, कुणाला नोकरीत आरक्षण मिळत नव्हतं, कुणाला शासकीय कार्यालयात प्रवेश मिळत नव्हता, कुणी उपचाराअभावी घरातच कैद झालं होतं. सर्वात वेदनादायक गोष्ट म्हणजे ‘आम्हाला माणूस म्हणून कोणी स्वीकारत नाही’ ही भावना... त्या बैठकीत आम्हाला स्पष्ट जाणवलं, की प्रश्न फक्त योजनांचा नाही; तर अस्तित्वाचा आहे. त्याच बैठकीत आम्ही ठरवलं, की आता हा संघर्ष संघटित पद्धतीने उभा करायचा. तिथेच ‘प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलन’ या संघटनेचा जन्म झाला. हा जन्म राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून नव्हता; तर एका वेदनेतून झाला होता. आम्ही तेव्हा ठरवलं, की महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांना फक्त सहानुभूती देऊन चालणार नाही; तर त्यांना अधिकार मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागेल.दिव्यांग कुटुंबाची वेदनादिव्यांग बांधवांच्या घरात जाऊन आम्ही जे वास्तव पाहिलं, ते कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारं होतं. एका घरात एखादा दिव्यांग असला, की फक्त त्या व्यक्तीचं आयुष्य बदलत नाही; तर संपूर्ण कुटुंबाचं आयुष्य बदलून जातं. आई रात्रभर जागी राहते, कारण मुलाला कधी मदत लागेल ते सांगता येत नाही. वडील दिवसभर मजुरी करून येतात आणि घरी परतल्यावर पुन्हा मुलाला उचलून बसवणं, आंघोळ घालणं, त्याची देखभाल करणं हे काम सुरू होतं. अनेक घरांत बहिणींनी शिक्षण सोडलं, कारण घरात दिव्यांग भावाची जबाबदारी होती. काही कुटुंबांत तर दिव्यांग सदस्याला घराबाहेर आणायलाही लोक लाजत होते.ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखी भीषण होती. अनेक घरांत स्वच्छतागृह नव्हतं, रॅम्प नव्हते, व्हीलचेअर घरात जाऊ शकत नव्हती. एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीला बाहेर काढण्यासाठी दोन-दोन माणसं लागायची. गरीब कुटुंबात उपचाराचा प्रश्नच नव्हता. आम्ही अनेकदा पाहिलं, की आई स्वतः उपाशी राहते; पण मुलासाठी औषध आणते. आई स्वतः उपाशी राहते; पण मुलासाठी काठी घेते. त्या दिवशी आम्हाला समजलं, की फक्त दिव्यांग व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या संघर्ष करत नाही, तर त्याच्यासोबत संपूर्ण कुटुंब जगण्याची लढाई लढत असतं..शरीरापेक्षा मनाच्या जखमा खोलदिव्यांग बांधवांना समाजाने दिलेली दुय्यम वागणूक ही त्यांच्या आयुष्यातली सर्वात मोठी जखम आहे. अनेक वेळा समाज त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहतो; पण सन्मानाने पाहत नाही. एखादा दिव्यांग नोकरी मागायला गेला, की त्याच्याकडे कामगार म्हणून पाहण्याऐवजी ‘हा काम करू शकेल का?’ या शंकेने पाहिलं जातं. लग्नाच्या बाबतीत टाळाटाळ होते. सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांना पुढे बसवण्याऐवजी मागे बसवलं जातं. काही वेळा तर दिव्यांग व्यक्ती बोलायला लागली, की लोक हसतात. हे सगळं त्यांच्या मनावर खोल परिणाम करतं.आम्ही अनेक दिव्यांग बांधवांना भेटलो, जे शारीरिक वेदनेपेक्षा मानसिक वेदनेने अधिक तुटलेले होते. ते म्हणायचे - ‘आम्ही जिवंत आहोत; पण समाजात नाही.’ ही भावना माणसाला आतून संपवते. त्यामुळे आम्हाला स्पष्ट जाणवलं, की हा लढा फक्त शासनाकडून योजना मिळवण्याचा नाही; तर समाजाची मानसिकता बदलण्याचाही आहे. दिव्यांग बांधवांना दयेची गरज नाही, तर सन्मानाने जगण्याची संधी हवी आहे.रिद्धपूरचा प्रसंग ः अंतःकरण हादरवून टाकणारा अनुभवमोर्शी तालुक्यातील रिद्धपूर येथे जाताना आम्ही एका घरात पाच दिव्यांग पाहिले. त्या घराची अवस्था पाहून मन सुन्न झालं. घरात कमावणारं कोणी नव्हतं. आईच्या डोळ्यात अश्रू होते आणि चेहऱ्यावर हतबलता होती. ती म्हणाली, ‘‘देवाने आमच्या घराची सतत परीक्षा घेतली.’’ त्या दिवशी आम्ही स्वतःला प्रश्न विचारला - ‘जर एका कुटुंबात पाच दिव्यांग असतील, तर त्या कुटुंबाने जगायचं कसं?’ त्या प्रसंगाने आमच्या मनातला संघर्ष आणखी तीव्र झाला. आम्ही ठरवलं, दिव्यांगांसाठी आता फक्त भाषणं नाहीत; तर संघर्ष उभा करायचा..देहूपासून सुरू झाली दिव्यांग क्रांती१५ ऑगस्ट २०१२ हा दिवस महाराष्ट्रातील दिव्यांग आंदोलनाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. संत तुकाराम महाराजांच्या पवित्र देहू नगरीतून आम्ही ‘प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलन’ सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा केवळ आंदोलनाचा प्रारंभ नव्हता; तर महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांच्या वेदनांना आवाज देण्याचा आणि त्यांना अधिकार मिळवून देण्याचा निर्णायक क्षण होता. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशीच हे आंदोलन सुरू करण्यामागे एक स्पष्ट विचार होता - देशाला राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं; पण दिव्यांग बांधव अजूनही व्यवस्थेच्या अन्यायातून मुक्त झालेले नाहीत. त्यामुळे हा लढा त्यांच्या सन्मानाच्या स्वातंत्र्यासाठी होता.तुकाराम महाराजांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन आम्ही देहूतून दिव्यांगांच्या पालखीची सुरुवात केली. महाराष्ट्रभरातील दिव्यांग बांधव, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले. कुणी व्हीलचेअरवरून प्रवास करत होतं, कुणी काठी टेकून चालत होतं, कुणी हातांवर शरीर ओढत पुढे जात होतं; पण त्यांच्या डोळ्यांत एकच जिद्द होती - ‘आता अधिकार मिळवायचेच.’ त्या दिवशी देहूतून निघालेली ती पालखी फक्त आंदोलन नव्हती; तर ती महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांच्या स्वाभिमानाची यात्रा होती.मंत्रालय हादरलंपालखी पुढे जात असताना एका राष्ट्रीय महामार्गावर आम्ही चक्काजाम केला. त्या दिवशी दिव्यांग बांधवांनी घोषणांनी संपूर्ण वातावरण हादरवलं. व्यवस्था हादरली. मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रशासन सगळ्यांना या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. जे सरकार कागदावरील निवेदन स्वीकारत नव्हतं, ते रस्त्यावर उतरलेल्या दिव्यांगांना पाहून जागं झालं. खऱ्या अर्थाने तिथून दिव्यांगांच्या लढ्याला सुरुवात झाली.आम्ही आझाद मैदानावर आंदोलन केलं; पण आम्हाला माहीत होतं, की फक्त बसून व्यवस्था बदलत नाही. मग आम्ही गनिमी काव्याचा मार्ग निवडला. आझाद मैदानावरून अचानक उठून आम्ही थेट छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे पोहोचलो. दिव्यांग बांधव थेट रेल्वे रुळांवर जाऊन बसले. मुंबईची जीवनवाहिनी थांबली. लोकल थांबली. संपूर्ण यंत्रणा हादरली. त्या दिवशी दिव्यांग बांधवांनी देशाला दाखवलं - ‘आम्ही दया मागायला आलो नाही, आम्ही अधिकार मागायला आलो आहोत.’संघर्षाची आक्रमक दिशाआम्ही सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या घरावर ठिय्या आंदोलन केलं. दिव्यांग बांधवांनी तिथेच मुक्काम ठोकला. आम्ही स्पष्ट सांगितलं, ‘निर्णय घेतल्याशिवाय उठणार नाही.’ ही आंदोलनं घोषणांची नव्हती; तर परिणाम देणारी होती. त्यातून शासनाला निर्णय घ्यावे लागले. या आंदोलनांमधून अनेक मोठे निर्णय झाले. १९९५च्या अपंग पुनर्वसन कायद्याच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली. मासिक मदत वाढली. आरक्षण वाढलं. ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि महापालिकांमध्ये दिव्यांगांना प्रतिनिधित्व मिळालं. संजय गांधी निराधार योजनेतील आर्थिक मदत वाढली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी आणि प्रतिनिधित्वाबाबत निर्णय झाले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, महाराष्ट्रात दिव्यांग प्रश्न पहिल्यांदाच केंद्रस्थानी आला. आंदोलनाच्या ताकदीमुळे प्रशासनाला दिव्यांग प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहावं लागलं.महाराष्ट्र सदन ते पंतप्रधान कार्यालयहा संघर्ष फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिला नाही. आम्ही दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनाचा ताबा घेतला. पंतप्रधान कार्यालयासमोर आंदोलन केलं. सामाजिक न्याय मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन केलं. देशाच्या राजधानीत जाऊन आम्ही स्पष्ट सांगितलं, ‘दिव्यांग बांधवांचा प्रश्न हा दयेचा नाही, तर अधिकाराचा आहे.’ त्या आंदोलनांनंतर देशपातळीवरही दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे गंभीरपणे पाहिलं जाऊ लागलं. महाराष्ट्रातील हा संघर्ष देशभरातील दिव्यांग बांधवांसाठी प्रेरणा ठरू लागला..दिव्यांग मंत्रालय : संघर्षाची पोचपावतीतत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिव्यांग मंत्रालयाची घोषणा केली, तो क्षण आमच्यासाठी अत्यंत भावनिक होता. आम्ही आमदार झालो, मंत्री झालो तेव्हा एवढा आनंद झाला नव्हता; पण दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना झाली तेव्हा मन भरून आलं. कारण हा विजय बच्चू कडूंचा नव्हता; तर तो रस्त्यावर लढलेल्या हजारो दिव्यांग बांधवांचा होता. महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं, ज्याने दिव्यांग मंत्रालयाच्या संकल्पनेला मान्यता दिली. ही फक्त प्रशासनिक घोषणा नव्हती; हा संघर्षाला मिळालेला सन्मान होता.आम्ही दिव्यांग बांधवांना सरकारी दारात रडताना पाहिलं होतं... आज आम्ही त्यांना अधिकार मागताना पाहत आहोत. आम्ही त्यांना समाजाच्या दयेवर जगताना पाहिलं होतं... आज आम्ही त्यांना संघर्षातून स्वतःचा स्वाभिमान उभा करताना पाहत आहोत. हा बदल एका दिवसात झालेला नाही. तो हजारो वेदना, आंदोलनं, संघर्ष आणि अश्रूंमधून उभा राहिला आहे. आजही आम्ही ठामपणे सांगतो, दिव्यांग माणूस कमकुवत नाही... व्यवस्था आणि समाजाची मानसिकता त्याला कमकुवत बनवते. महाराष्ट्रातील शेवटच्या दिव्यांग बांधवाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत ‘प्रहार’चा झेंडा रस्त्यावर दिसत राहील! ही लढाई सत्तेसाठी नाही, माणुसकीसाठी आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.