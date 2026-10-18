Premium|Mahatma Gandhi Letters to Mirabehn : ‘चिरंजीव मीरास’मधून उलगडणार महात्मा गांधींच्या प्रेमळ पित्याचे रूप

महादेव कांबळे - sakal.avtaran@gmail.comमहात्मा गांधींच्या सार्वजनिक जीवनावर आणि विचारांवर विपुल लेखन झाले आहे; मात्र मीराबेनला लिहिलेल्या पत्रांतून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील एक वेगळाच पैलू उलगडतो. ‘चिरंजीव मीरास’ हा पत्रसंग्रह महात्म्याच्या अंतरंगात डोकावताना, त्यांच्यातील प्रेमळ, \t\t काळजीवाहू पित्याचीही ओळख करून देतो.बॅरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी हे व्यक्तिमत्त्व ज्यांच्या आयुष्यात आले त्यांनी आपल्या परीने या महात्म्याचे विविध पैलू उलगडले. स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे योगदान, सामाजिक विचार आणि राजकीय भूमिका यांवर अनेक पुस्तके लिहिली गेली. मात्र, साधना प्रकाशनने प्रकाशित केलेल्या आणि अनिल कारखानीस यांनी अनुवादित केलेल्या ‘चिरंजीव मीरास’ या पुस्तकातून महात्मा गांधी यांच्यातील बाप नावाचे विस्तारलेले छत्र समोर येते. मूळ इंग्रजी पुस्तक ‘बापूज लेटर्स टू मीरा’ हे ऑगस्ट १९४९ मध्ये प्रकाशित झाले होते. या पुस्तकाचे विविध भाषांत अनुवाद झाले असले, तरी त्याचा मराठी अनुवाद प्रथमच वाचकांसमोर आला आहे.१९८२ मध्ये जन्मलेली मॅडेलिन स्लेड ही ब्रिटिश ॲडमिरलची मुलगी वयाच्या पंधराव्या वर्षी बिथोव्हन संगीताच्या प्रेमात पडली. नंतर ती फ्रान्समध्ये गेली. तिथे ती रोमा रोलाँ या तत्त्वज्ञाच्या संपर्कात आली. त्यांनी लिहिलेले महात्मा गांधी यांचे चरित्र वाचून ती प्रभावित झाली आणि वयाच्या ३३व्या वर्षी म्हणजे १९२५मध्ये तिने भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. भारतात आल्यानंतर येथील सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणात तिचे ब्रिटिशमय असलेले व्यक्तिमत्त्व गळून पडले. ती शेवटपर्यंत भारतीय म्हणून वाढली. .Premiun| MSRTC 'Mega Plan': ‘मेगा प्लॅन’द्वारे एसटी परिवर्तनाच्या मार्गावर.१९२५च्या अखेरीस मॅडेलिन भारतात आली आणि साबरमती आश्रमात राहू लागली. महात्मा गांधींच्या सहवासात आणि मार्गदर्शनाखाली तिची जडणघडण होत गेली. पुढे ती मीराबेन या नावाने ओळखली जाऊ लागली आणि गांधीजींची मानसकन्या बनली. अनिल कारखानीस यांनी ‘चिरंजीव मीरास’ या पुस्तकाच्या अनुवादातून गांधीजींचे हेच एक वेगळे रूप उलगडले आहे - देशाला दिशा देणाऱ्या महात्म्याचे नव्हे; तर मीराबेनची काळजी घेणाऱ्या, तिला मायेने मार्गदर्शन करणाऱ्या प्रेमळ बापाचे. या पुस्तकातील २५४ निवडक पत्रांमधून एक दुर्मिळ आणि महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज वाचकांसमोर आला आहे. १९२४ ते १९४८ या काळात विविध कामांच्या निमित्ताने महात्मा गांधींनी भारतभर केलेल्या प्रवासाचे तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणांचे संदर्भ या पत्रांतून बारकाईने उलगडतात. त्यामुळे ही पत्रे केवळ गांधीजी आणि मीराबेन यांच्यातील संवादापुरती मर्यादित राहत नाहीत; तर त्या काळातील भारताचे सामाजिक आणि भौगोलिक संदर्भही अधोरेखित करतात. महात्मा गांधींना समजून घेण्यासाठी त्यांचे आत्मचरित्र आणि भाषणे जितकी महत्त्वाची आहेत, तितकीच किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्व त्यांची पत्रे वाचण्याला आहे. कारण सार्वजनिक जीवनातील गांधी आणि पत्रांतून व्यक्त होणारे गांधी यांच्यातील सूक्ष्म फरक या पत्रांमधून अधिक स्पष्टपणे जाणवतात.व्यासपीठावरचा महात्मा इथे नाही... इथे दिसतात ते काळजी करणारे, रागावणारे, समजावून सांगणारे, प्रश्न विचारणारे आणि परदेशातून आलेल्या एका मुलीच्या तब्येतीचीही आस्थेने चिंता करणारे बापू. ‘मला तुझ्यासोबत तुझ्या आई-वडिलांप्रमाणेच वागले पाहिजे,’ असे सांगणाऱ्या गांधीजींमध्ये एका प्रेमळ, काळजीवाहू पित्याचे रूप उलगडते. मॅडेलिन स्लेड म्हणजेच मीराबेनने गांधीजींना पत्र लिहिले, की मला तुमच्या आश्रमात यायचे आहे. त्या पत्राला गांधीजींनी समाजशीलपणेच उत्तरही दिले. ‘आश्रमात यायचे असेल तर ये; पण तिथे तुला सुखसोयी मिळणार नाहीत,’ असेही त्यांनी तिला स्पष्ट सांगितले होते. तरीही १९२५मध्ये ती भारतात आली. खादीची साडी, आश्रमातील श्रम, झाडलोट आणि साधे जीवन तिने स्वीकारले. गांधीजींनी तिला ‘मीरा’ हे नाव दिले. पुस्तकातील पत्राच्या सुरुवातीपासूनच वडिलांप्रमाणे मीराबेनशी असलेला जिव्हाळाही तितकाच गडदपणे त्यात दिसून येतो. १९२४ ते १९४८ या कालखंडातील २५४ पत्रांचा हा संग्रह गांधीजींच्या सार्वजनिक जीवनातील अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यांचा साक्षीदार आहे. या पत्रांतून एका व्यक्तीला घडविण्याची प्रक्रियाही तितकीच तत्परतेने दिसून येते. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे १९२४ ते १९३० या काळातील पत्रांत गांधीजी मीराबेनला जणू जीवनाचे प्राथमिक धडे देतात. कामाचा अतिरेक करू नकोस, तब्येतीकडे लक्ष दे. रागाच्या भरात उत्तर लिहू नकोस, थोडे थांब, अशा सूचना त्या पत्रांतून ते देत राहतात..१९३० ते १९३७ या काळातील पत्रव्यवहारामुळे या संग्रहाला आणखी एक महत्त्वाचा आयाम लाभतो. आश्रमातील स्त्री-पुरुष सहजीवन, ब्रह्मचर्य आणि शिस्त यांविषयी मीराबेन गांधीजींना थेट प्रश्न विचारते. तिच्या काही भूमिकांशी असलेल्या मतभेदांवरही गांधीजी प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून तिच्याशी संवाद साधतात. १९३७ ते १९४२ या काळात मीराबेनवर स्वतंत्र जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात. खादीचा प्रचार, ग्रामोद्योग आणि विविध भागांतील प्रवास यांचे वृत्त ती गांधीजींना पत्रांतून कळवत राहते. त्यानंतर आलेल्या पत्राचे उत्तर म्हणजे ‘चिरंजीव मीरास’ हे पत्रात्मक पुस्तक. या पत्रांचा प्रवास वैयक्तिक मार्गदर्शनापासून कार्याच्या अहवालापर्यंत येऊन पोहोचतो. या संवादांतून गांधीजींची कार्यपद्धतीही स्पष्ट होते. त्यांना केवळ अनुयायी घडवायचे नव्हते; तर प्रश्न विचारणारे, स्वतंत्रपणे विचार करणारे आणि जबाबदारीने काम करणारे कार्यकर्ते घडवायचे होते.१९४२ नंतरचा काळ अधिक अस्वस्थ करणारा आहे. भारत छोडो आंदोलन, फाळणी, सांप्रदायिक हिंसा आणि स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला देश, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर गांधीजींच्या पत्रांतून चिंता व्यक्त होते. मात्र, या अस्वस्थतेच्या काळातही ‘काम थांबवू नकोस, आपल्या ध्येयाशी जोडलेली राहा,’ हा त्यांचा आग्रह कायम असतो. त्यामुळे या पत्रांतून समोर येणारे गांधी केवळ इतिहासातील ‘महात्मा’ राहत नाहीत; तर ते दुसऱ्या व्यक्तीची क्षमता ओळखून तिला घडवणारे, संकटांतही ध्येयापासून विचलित होऊ न देणारे मार्गदर्शक म्हणून उभे राहतात. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सरदार वल्लभभाई पटेल, विनोबा भावे यांसारख्या लढवय्या सहकाऱ्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचे वेगळेपणही या पत्रांतून उलगडते. मॅडेलिन स्लेडला लिहिलेल्या पहिल्या पत्रापासून ते कोलकाता, अहमदाबाद, वर्धा, बेटिया (बिहार), भुसावळ, आंबोली, साबरमती आणि नंदी हिल्स (म्हैसूर) अशा विविध ठिकाणांहून लिहिलेल्या पत्रांतून गांधीजी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीचे संदर्भ मीराबेनसमोर मांडतात. महाराष्ट्रातील आंबोलीपासून म्हैसूरमधील नंदी हिल्सपर्यंतच्या प्रवासात तेथील हवामान, आरोग्याच्या समस्या आणि दैनंदिन जीवनातील अडचणी यांचीही ते आस्थेने दखल घेतात. त्यामुळे या पत्रांतून तत्कालीन भारताचे चित्र आणि गांधीजींच्या संवेदनशील स्वभावाचे दर्शन घडते.mahadev.kamble@esakal.comपुस्तक : चिरंजीव मीरासअनुवादक : अनिल कारखानीसप्रकाशक : साधना प्रकाशनपृष्ठसंख्या : २००मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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