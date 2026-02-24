Premium|Maharashtra Political Analysis : विनानिवडणुकांचा काळ धोक्याचा!

सम्राट फडणीसगेल्या सात वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये विश्वासार्हतेचा प्रश्न असणाऱ्या महायुतीने प्रतिमेवर कष्ट घेतले आणि विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळविले. यापुढील काळामध्ये मित्रपक्षांबरोबरील समन्वय आणि प्रश्नांची सोडवणूक यांवर लक्ष केंद्रित करणारा हा कालखंड आहे. या काळातील सरकार आणि विरोधी पक्षांची कामगिरी यावरच २०२९च्या निवडणुकीचे यशापयश ठरणार आहे.वळणावळणाच्या रस्त्यांचं एक वैशिष्ट्यं असतं. वळणावर असताना पुढचं वळण दिसत नसतं. पुढचं वळण स्वच्छ आणि स्पष्ट दिसत नसताना गाडी वेगात हाकणं धोक्याचं असतं. शेजारच्या वाहनाला ओलांडण्यासाठी वळण ही अत्यंत चुकीची जागा. वळणांवर बेसावध प्रवास न करणं हा झाला प्रवासातील सुरक्षिततेचा सर्वसाधारण नियम. राजकारणालाही हाच नियम लागू पडतो. राजकारणाच्या रस्त्यांवरही वळणं येतात. पुढचं वळण स्वच्छ दिसत नसताना घेतलेले निर्णय राजकीय अपघाताचे कारण ठरतात. वळणावर घाईनं पुढं जाण्याचा प्रयत्न अंगलट येऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा रस्ता वळणं घेत पुढं सरकत आहे. २०१९ ते २०२६ या काळात महाराष्ट्रानं सर्वाधिक राजकीय वळणं अनुभवली. २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ या काळात नवी वळणं आली. या साऱ्या वळणांवर वेगानं धावू पाहणाऱ्यांचे आणि ओव्हरटेक करू पाहणाऱ्यांचे राजकीय अपघात झाल्याचं अगदी ठळक दिसतं. अगदी कालपरवा जिल्हा परिषद निवडणुकांचं राजकीय वळण महाराष्ट्रानं ओलांडलं. त्याआधी महापालिका निवडणुकांच्या वळणांवरून महाराष्ट्र पुढं आलेला होता. त्याच्याही आधी विधानसभेचं वळण महाराष्ट्रानं घेतलं आणि त्याहीआधी लोकसभा निवडणुकांचं वळण पार पाडलं होतं. पाच वर्षांपूर्वी काय घडलं, हे बाजूला ठेवू. अगदी आत्ता आत्ता म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपासून ते जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांपर्यंतच्या वळणांवर काय घडलं आहे, हे पाहिलं तरी राजकारणाला वळणावळणाचे सर्वसाधारण नियम कसे लागू पडतात, हे साफ दिसतं आहे. पुढच्या वळणांचा काहीएक अंदाज त्यातूनच घेता येणार आहे. .लोकसभा ते विधानसभामार्च ते जून २०२४ या दरम्यान झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा विजयाचा स्ट्राईक रेट ७६ टक्के होता, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ८० टक्के. सर्वाधिक २१ जागा लढवून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ४३ टक्के स्ट्राईक रेट ठेवता आला. या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीनं ४८ पैकी ३० जागा जिंकल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर लोकसभा निवडणूक सहज जिंकू, हा भाजपचा आत्मविश्वास पार मोडीत निघाला होता. अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना संपणार, असं चित्र निर्माण झालं होतं. प्रत्यक्षात, मतदानाची टक्केवारी पाहिली तर महाविकास आघाडीला ४३.९१ टक्के तर महायुतीला ४३.५३ टक्के मते मिळाली होती. महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातला मतदानाचा फरक अवघा ०.३८ टक्के होता. महाविकास आघाडीला २,५०,१५,८१९ तर महायुतीला २,४४,५२,१०८ मते मिळाली होती. महायुतीच्या दारुण पराभवाच्या वळणावर ५,६३,७११ मतांचा फरक होता. मोदी करिष्म्यावर अवलंबून महायुती पुढच्याच वळणावर सावरली आणि मतांची टक्केवारी ४९.३० टक्क्यांवर नेली. लोकसभा निवडणुकीच्या यशाच्या कैफात अडकलेली महाविकास आघाडी ३५.१६ टक्क्यांपर्यंत घसरली. लोकसभेतल्या १.१८ टक्के मतांचा फरक १८ जागांचा होता. आता, चौदा टक्के मतांचा फरक १८५ जागांचा फरक ठरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपापले पक्ष विधानसभा निवडणुकीच्या वळणावरून सावधपणे पुढे नेले. त्यानंतरच्या वर्षभरात एका बाजूला मोदी प्रतिमा आणि अन्य साऱ्या बाजूंनी सत्तेचा वापर ठेवला. लोकसभा निवडणुकीआधी राज्यातल्या महायुती सरकारसमोर विश्वासार्हतेचं आव्हान होतं. शिंदे-अजित पवारांवर पक्ष फोडून भाजपसोबत सरकार स्थापन केल्याचा शिक्का होता. लोकसभेचं वळण पार पडल्यावर विधानसभेआधी या विश्वासार्हतेवर काम केलं गेलं. लाडकी बहिण योजना ठामपणानं अमलात आणली गेली. विकास या शब्दाभोवती विधानसभा निवडणुकीचं वळण पोहोचवलं गेलं. केंद्रात मोदी, भावनिक पातळीवर हिंदुत्व, योजनांच्या पातळीवर लाडकी बहिण आणि ज्या ठिकाणी शक्य आहे, त्या ठिकाणी ताकदवान नेत्यांना सत्ताधारी पक्षांमध्ये खेचणे अशा चारही बाजूंनी काळजी घेतली गेली. परिणामी, विधानसभा निवडणुकीच्या वळणावर महाविकास आघाडी साफ फसली..Premium|Mumbai municipal elections 2026 : मुंबईच्या परिघात भाजप वरचढ; भाजपच्या प्रचार योजनेचा विजय.महापालिका ते जिल्हा परिषदहा अनुभव घेऊनच महापालिका निवडणुकांना महायुती सामोरी गेली. आधीच्या वळणावरची बेफिकीरी महाविकास आघाडीनं सुधारल्याचं दिसलं नाही. एखाद्या निवडणुकीत उत्तम कामगिरी केली, की अन्य निवडणुकांमध्ये काही करावं लागत नाही, हा भ्रम आघाडीत वारंवार दिसला. त्याच्याउलट प्रत्येक निवडणूक जिंकण्यासाठीच लढवायची आणि त्याचदृष्टीनं सरकार-पक्ष चालवायचा अशी रचना भाजपबरोबरच एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही स्थिर झाली आहे. भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यातल्या सत्तेत भागीदार म्हणून राहतात. महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये सोयीच्या ठिकाणी परस्परांविरुद्ध उभे राहतात. परस्परांविरुद्ध प्रचार करतात. हा विरोधाभास राज्य पातळीवर जाणवतो, तथापि स्थानिक पातळीवर तो स्वाभाविक ठरतो. त्याचे परिणाम महाविकास आघाडीला भोगावे लागल्याचं महापालिका निवडणुकीत आणि नंतर जिल्हा परिषदांमध्येही दिसलं. उदा. पिंपरी चिंचवड, पुण्यात भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस परस्परांविरुद्ध लढले. अशा ठिकाणी आघाडी अधिक कमकुवत ठरत गेली. फडणवीस-अजित पवारांच्या प्रचाराच्या धडाक्यात काँग्रेसचा प्रचार हरवला गेला. भाजपनं आपली रेष आणखी ठळक करत महापालिकांमध्ये २८६९ नगरसेवकपदाच्या जागांपैकी १४२५ जागांवर विजय मिळवला. शिंदेंच्या शिवसेनेचे राज्यात ३९९ नगरसेवक आहेत आणि राष्ट्रवादीचे १६७. जिल्हा परिषदेत वेगळी परिस्थिती नाही. निवडणुका झालेल्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये ७३१ जागा होत्या. त्यापैकी २२५ जागांवर भाजप विजयी झाला. राष्ट्रवादी १६५ जागांवर तर शिवसेना १६२ जागांवर विजयी झाली. काँग्रेसच्या जागा ५५, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या जागा अवघ्या २६ आहेत, तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या जागा ४३ आहेत. लोकसभेत तीस जागा जिंकणाऱ्या महाविकास आघाडीला विधानसभा, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या वळणांवर पिछेहाट सहन करावी लागली आहे. राजकारणात चढ-उतार अपरिहार्य असतात, हे तत्त्व मान्य केले तरी आधीच्या चुकांपासून शिकण्यात महायुती सरस ठरली, हे मान्य करावे लागेल.विनानिवडणुकांचा काळनिवडणुकांची वळणे संपल्यावर आता महाराष्ट्र नव्या वळणावर उभा आहे. हे वळण राजकीय निवडणुकांचे नसणार आहे. ते असणार आहे, कारभाराचे. केंद्र, राज्य, शहरे आणि गाव पातळीवरची सत्ता आता निश्चित झाली आहे. महायुती आणि त्यातही भाजपचे वर्चस्व या सत्तेवर आहे. अजित पवार यांच्या धक्कादायक अपघाती मृत्यूनंतर होणारी पोटनिवडणूक आणि न्यायालयीन निवाड्याची वाट पाहणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुका वळगता नजीकच्या काळात मोठी निवडणूक होणार नाही. लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मे २०२९ मध्ये असेल. फेब्रुवारी २०२६ ते फेब्रुवारी २०२९ अशी तीन वर्षे निवडणुकांविना काढणे भाजपसाठी मोठे वळण असणार आहे. या वळणावर युतीमधील घटकपक्षांबरोबरचा समन्वय, भरभरून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता आणि संघर्ष टाळत महाराष्ट्रातल्या प्रश्नांची सोडवणूक अशी आव्हाने असतील. हे वळण दीर्घ आहे. संपलं संपलं असं वाटता वाटता आणखी लांबणारं असं हे विनानिवडणुकांचं वळण आहे. अशा काळात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी कोणतं धोरण अवलंबतात हे दीर्घकालीन वाटचालीच्यादृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन महाराष्ट्र चालवायचा असेल, तर धार्मिक तेढ दीर्घकालीन सामाजिक स्वास्थ्यासाठी घातक ठरणार आहे. रयतेच्या प्रश्नांची जाणीव असणारं भक्कम प्रशासन छत्रपतींनी निर्माण केलं. लढायांचा अंतिम उद्देश रयतेची सेवा, हे दाखवून दिलं. किल्ल्यांची बांधणी केली, तशीच शेतीचीही. व्यापार वाढवला, तसाच जनतेमध्ये विश्वासही. सत्ता रयतेसाठी, हे ज्यांच्या शब्दशः प्रत्येक कृतीतून दिसतं, त्या शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्रात आपण आहोत, ही जाणीव हवी आणि त्या जबाबदारीचं भानही. उठताबसता शिवछत्रपतींचं नाव घेणाऱ्या आजच्या नेत्यांच्या कृतीतून ही जाणीवही दिसत नाही आणि जबाबदारीचं भान नाही. त्यांना भानावर ठेवणं, जबाबदारीची जाणीव करून देणं हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं काम राहणार आहे..प्रश्नांच्या सोडवणुकीवर लक्ष द्याराज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीचं केंद्रीकरण मुंबई-पुणे पट्ट्यात होतं आहे. विकेंद्रीत गुंतवणूक हवी, तर पायाभूत सुविधांचा विकास विकेंद्रीत झाला पाहिजे. गुंतवणूक आली, तर उत्पादननिर्मितीचे कारखाने वाढतील. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल. शेतीकडं रोजगारनिर्मितीचं मोठं साधन म्हणून पाहण्याची मानसिकता प्रशासनात रूजवावी लागेल. स्टार्टअप संस्कृती महाराष्ट्रात स्थिरावते आहे. उद्यमशीलतेला, कौशल्याला कधी नव्हे, इतकी संधी जगभरात आज आहे. ही संधी साधायची असेल, तर प्रशासन लालफितीच्या कारभारात अडकलेले आणि मळकट टेबलांखालून हात पसरणारे नको. महाराष्ट्रात उद्योग स्थापन करता येतो, कारण तिथं फायली पारदर्शीपणे चटकन हलतात हा विश्वास एखाद्या उद्योजकाला जितका वाटायला हवा, तितकाच तो शेतकऱ्यालाही वाटायला हवा. लाडकी बहिण योजनेचा परतावा केवळ मतांमध्ये हवा आहे का, हे एकदा महायुती सरकारनं ठरवून घ्यायला हवं. तो परतावा लाडक्या बहिणींच्या कौशल्य विकासात, त्यांच्या सक्षमीकरणात असला पाहिजे, हे वास्तव आहे. हे वास्तव नाकारून सरकार नुसतं खर्चाचे आकडे सांगत राहिलं, तर ते आर्थिकदृष्ट्या राज्याला घातक आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगण, गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्याबरोबरीनं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, बिहार अशी राज्यंही महाराष्ट्राशी उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रात मोठी स्पर्धा करत आहेत. महाराष्ट्रातल्या उद्योजकांना ही राज्यं सतत खुणावत आहेत. महाराष्ट्रात काम करत असलेल्या उद्योजकांना उठून राज्याबाहेर जावंसं वाटणार नाही, याची काळजी आधी घ्यायला हवी. नव्या उद्योजकांना बोलवायला हवं आणि या साऱ्यांसाठी महाराष्ट्रातलं स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक प्रशासन सजग हवं. याक्षणी नेते आणि प्रशासनाच्या पातळीवर या सजगतेची वानवा आहे. त्याचा स्वाभाविक परिणाम जनमानसातील प्रतिमा ठरण्यावर होतो आहे आणि या प्रतिमेवरून राजकारणाची पात्रता जोखली जात आहे. यापुढच्या विनानिवडणूक काळात अशी अनेक वळणं महाराष्ट्रात असणार आहेत. धोरणात्मक आणि नियोजनपूर्वक काम करणाऱ्या पक्ष आणि नेत्यांसाठी हा काळ अधिक सावधपणे प्रवासाचा असेल. ही वळणं अपेक्षेप्रमाणं पार पडली, तर त्यांना निवडणुकीच्या वळणावर कमी धोका राहणार आहे, हे निश्चित. २०२९ च्या निवडणुकीतलं यशापयश याच तीन वर्षांतल्या वळणांवर ठरणार आहे.घोषणांचं काय?लोकसभा निवडणुकीपासून ते पंचायत समिती निवडणुकांपर्यंत महाराष्ट्रात घोषणांचा पाऊस पडला आहे. झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांना घरं, मुंबईत मराठी माणसाला घरं इथपासून ते फलटणला आधुनिक शहर बनवू, साल्हेरला जागतिक पर्यटन केंद्र बनवू अशा अनेक घोषणा अनेक ठिकाणी सत्ताधारी महायुतीनं गेल्या दीड वर्षांत केल्या. विधानसभा निवडणूक काळात शेतकरी कर्जमाफीबद्दल बोललं गेलं. महाराष्ट्रातल्या साडे तीन लाख खातेदार शेतकऱ्यांचं पीककर्ज थकीत आहे. कर्जमाफीचं स्वरूप ठरवण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. ती समिती अहवाल देईल आणि त्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय होईल. निवडणूक काळातली आश्वासनं जनतेनं गांभीर्यानं घ्यावीत की नाही, हा प्रश्न गेल्या काही निवडणुकांतील आश्वासनांमुळं पडतो आहे. एकीकडं सरकार आणि प्रशासनातले लोक महाराष्ट्राच्या आर्थिक शिस्तीबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. विशेषतः लाडकी बहिण योजना त्यांच्या नावडती. दुसरीकडं नेते मंडळी घोषणांमध्ये काय मागं हटत नाहीत. सरकारकडं बख्खळ पैसे असल्याची भाषणंही होतात. महाराष्ट्राची खरी आर्थिक स्थिती काय आहे, कोणत्या विकास योजनांसाठी किती तरतूद किती काळासाठी असणार आहे आणि मुख्य म्हणजे एखादी योजना अथवा प्रकल्प अमलात आणल्यानंतर त्याचे सामाजिक लाभ काय आहेत, याबद्दल आता सरकारला जाहीर बोलावे लागेल. सर्व सरकारी प्रकल्पांचे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाद्वारे ऑडिट होईल, असं मध्यंतरी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत. ते तत्काळ सुरू करावं लागेल आणि त्याचवेळी एआय तंत्रज्ञानाला मानवी भावभावना नाहीत, याचंही आकलन असावं लागेल. जमिनीवरच्या लोकांना काय हवं आहे आणि ते कधी हवं आहे, याबद्दल सरकारला सतत जागं ठेवावं लागेल. अन्यथा, घोषणा केवळ निवडणुकीपुरत्या असतात आणि त्याला नंतर कुणीच जबाबदार राहात नाही, ही जनतेमधील भावना बळकट होईल. त्याची परिणिती आत्ताच वाढलेल्या निवडणूक खर्चात दिसते आहे! निवडणूक प्रधान लोकशाही व्यवस्थेसाठी ही भावना योग्य नाही, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मिळालेल्या पक्षनिहाय जागा२८८ - एकूण जागा१३२ - भाजप५७ - शिवसेना४१ - राष्ट्रवादी काँग्रेस२० - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)१६ - काँग्रेस१० - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)२९ महापालिकांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या पक्षनिहाय जागा२८६९ - एकूण जागा१४२५ - भाजप३९९ - शिवसेना३२४ - काँग्रेस१६७ - राष्ट्रवादी काँग्रेस१५५ - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)३६ - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार).बारा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या पक्षनिहाय जागा ७३१ - एकूण जागा २२५ - भाजप १६५ - राष्ट्रवादी काँग्रेस १६२ - शिवसेना ५५ - काँग्रेस ४३ - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) २६ - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या पक्षनिहाय जागा १४६२ एकूण जागा भाजप- ४९१ राष्ट्रवादी काँग्रेस - ३२७ शिवसेना- ३२५ काँग्रेस - ९८ शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) - ८६ राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) - ५०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे 