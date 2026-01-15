Premium| MLA Maithili Thakur: तरूणाईची आयकॉन असणाऱ्या मैथिली ठाकूरचा ऐतिहासिक प्रवास

दयानंद मानेबिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजप व नितीशकुमार यांनी प्रचंड मोठा विजय मिळवला. देशाच्या राजकीय पटलावर बिहारसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात मिळालेल्या विजयाची चर्चा सुरू आहे. त्याबरोबर या विजयात महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या घटकांच्या योगदानाची चर्चाही होत आहे. मैथिली ठाकूर ही बिहारच्या निवडणुकीतील तरूणाईचा मोठा आयकॉन ठरली. उमेदवार निवडीत वैविध्य राखलेल्या भाजपने मैथिलीची निवड करून देशभरातील व बिहारमधील तरूणाईचे लक्ष आपल्या पक्षाकडे वेधून घेतले होते..देशाच्या सांस्कृतिक इतिहासात बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्याचे मोठे महत्व आहे. मधुबनी चित्रशैली हा चित्रकलेचा एक प्रकार आहे. निसर्गातील विविध साधनांचा वापर करून ही चित्रे बनवली जातात. अशा या सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध प्रदेशातील अलीनगर विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या आमदार मैथिली ठाकूर हिने मोठा विजय प्राप्त केला. त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे मातब्बर नेते विनोद मिश्रा यांचा तब्बल ११ हजार मतांनी पराभव केला. मैथिलीला ८४९१५ मते तर मिश्रा यांना ७३,११५ मते पडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सभा व मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या मैथिलीच्या प्रचारासाठी रोडशो केला होता. वयाच्या केवळ २५ व्या वर्षी तिने हा विजय प्राप्त करत देशातील सर्वात तरूण आमदार अशी ओळख मिळवली..मैथिलीच्या जन्म मधुबनीत २५ मे २००० रोजी झाला. तिचे वडील रमेश ठाकूर हे लोकप्रिय संगीतकार तर आई गृहिणी. तिच्या व दोन भावाच्या शिक्षणासाठी व शास्त्रीय संगितातील करिअरसाठी या कुटुंबाने दिल्ली गाठली. तिथे या भावंडांचे शिक्षण ‘बालभवन इंटरनॅशनल स्कूल’मध्ये झाले. तिथे या शिक्षणासोबतच या भावंडांनी भारतीय शास्त्रीय संगिताचे धडे गिरवले. मैथिलीचा संगीत क्षेत्रातील प्रवास २०११ साली सुरू झाला. तेव्हा टीव्हीवर लिटल चॅम्प नावाचा रिॲलिटी शो गाजत होता. या शोमध्ये ती पहिल्यांदा दिसली. त्यानंतर तिने मागे वळून पाहिले नाही. .इंडियन आयडॉल (ज्युनियर) सारख्या शोमधून तिने उगवत्या कलाकारांत मानाचे स्थान प्राप्त केले. या शोमध्ये तिला ‘रनर अप’ हे स्थान मिळाले असले तरी ती सुरूवातीपासूनच प्रचंड लोकप्रिय झाली. तिने अनेक आव्हाने पार करत गाणी गायली. फेसबुक, यूट्यूब व इन्स्टाग्राम या समाजमाध्यमांचा वापर करत तिची गाणी जगभर पोहोचवली. या समाजमाध्यमांवर लाखो अनुयायी (फॉलोअर्स) प्राप्त झाले. तिचे गायन लाखो प्रेक्षक आजही पाहतात. तिच्या मेहनतीमुळे व सुस्वभावामुळे तिचा प्रभाव वाढत गेला. कुटुंबाचे प्रोत्साहन व स्वतःल्या झोकून देण्याने ती स्वतःला घडवत राहिली. तिच्या आवाजात सहजता आहे. समाज माध्यमांचा वापर करून तिला स्वतःच्या प्रगतीची दिशा सापडली..अलीनगर पूरप्रवण क्षेत्रबिहारमध्ये भारतातील प्रचंड मोठ्या नद्या आहेत. मधुबनी हा जिल्हाही कोसी नदीच्या खोऱ्यात येतो. कमला व कोसी या नद्यांच्या सीमेवरच हा जिल्हा वसलेला आहे. त्याच्या या भौगोलिक परिस्थितीमुळे या भागातील लोकांना सतत महापुराचा सामना करावा लागतो. पूरग्रस्तांचे प्रश्न ही या भागातील लोकप्रतिनिधींसाठी डोकेदुखी असते. याशिवाय अनेक प्रश्न या मतदारसंघाचे आहेत. ते सोडविण्यासाठी मैथिलीला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. समाजमाध्यम, टीव्ही स्क्रीनच्या बाहेर पडून मैथिलीला खऱ्या व वास्तवातील समाजभानाकडे राजकीय नेता म्हणून लक्ष द्यावे लागणार आहे. अनेकदा अशा झगमगत्या क्षेत्रातून राजकारणाच्या क्षेत्रात पदार्पण केलेल्या राजकीय नेत्यांना यश लाभत नाही, हा अनुभव आहे. अशा परिस्थिती समाजमाध्यमांचा पडदा गाजवलेली मैथिली राजकीय पदड्यावर यशस्वी होईल काय, याकडे बिहारमधील लोकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.