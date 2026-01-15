प्रीमियम आर्टिकल

Premium| MLA Maithili Thakur: तरूणाईची आयकॉन असणाऱ्या मैथिली ठाकूरचा ऐतिहासिक प्रवास

Bihar election 2025: मैथिली ठाकूर या लोकप्रिय गायिकेने बिहारच्या अलिनगर मतदारसंघातून मोठा विजय मिळवत विधानसभेत प्रवेश केला आहे. २५ व्या वर्षी ती देशातील सर्वात तरुण आमदार ठरली आहे
दयानंद माने
दयानंद माने

बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजप व नितीशकुमार यांनी प्रचंड मोठा विजय मिळवला. देशाच्या राजकीय पटलावर बिहारसारख्या महत्त्वाच्या राज्यात मिळालेल्या विजयाची चर्चा सुरू आहे. त्याबरोबर या विजयात महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या घटकांच्या योगदानाची चर्चाही होत आहे. मैथिली ठाकूर ही बिहारच्या निवडणुकीतील तरूणाईचा मोठा आयकॉन ठरली. उमेदवार निवडीत वैविध्य राखलेल्या भाजपने मैथिलीची निवड करून देशभरातील व बिहारमधील तरूणाईचे लक्ष आपल्या पक्षाकडे वेधून घेतले होते.

