प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Political donations India : देणग्यांमागे दडलंय काय?

Election funding : भारतात राजकीय पक्षांचे अर्थकारण प्रामुख्याने उद्योगसमूह व खासगी न्यासांवरील देणग्यांवर अवलंबून असून, वाढत्या धनाढ्यांच्या प्रभावाला रोखण्यासाठी पारदर्शक व ठोस निधीव्यवस्था आवश्यक असल्याचे हे विश्लेषण अधोरेखित करते.
Political donations India

Political donations India

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. अविनाश कोल्हे

लोकशाहीत राजकीय पक्षांची आर्थिक गरज कशी भागवावी, याबद्दल नेहमी चर्चा होत असते. यासंदर्भात भारतालासुद्धा व्यापक चर्चा करून काहीतरी ठोस पद्धत बनवावी लागेल. अधिकृत यंत्रणा उभी करता येते का, हे पाहायला हवे. राजकारणावरील धनाढ्यांचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला रोखायचे असेल तर ठोस उपाययोजनाच हव्यात.

Loading content, please wait...
Bjp
Funding
Voter
trust

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com