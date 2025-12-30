Premium|Political donations India : देणग्यांमागे दडलंय काय?

डॉ. अविनाश कोल्हेलोकशाहीत राजकीय पक्षांची आर्थिक गरज कशी भागवावी, याबद्दल नेहमी चर्चा होत असते. यासंदर्भात भारतालासुद्धा व्यापक चर्चा करून काहीतरी ठोस पद्धत बनवावी लागेल. अधिकृत यंत्रणा उभी करता येते का, हे पाहायला हवे. राजकारणावरील धनाढ्यांचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला रोखायचे असेल तर ठोस उपाययोजनाच हव्यात. .भारतीय जनता पक्षाला २०२४-२५ या वर्षांत एकूण ६०८८ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. नऊ खासगी न्यासांनी मिळून राजकीय पक्षांना एकूण ३८११ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या. यातील भारतीय जनता पक्षाला ३११२ कोटी रुपये मिळाले. टक्केवारीच्या भाषेत बोलायचे झाले, तर ही रक्कम ८२ टक्के एवढी होते. राजकीय क्षेत्रातील अननुभवी व्यक्तींनाच फक्त ही आकडेवारी वाचून धक्का बसेल. ज्यांना राजकारणाची थोडी फार माहिती आहे, त्या व्यक्तींना यात काहीही धक्कादायक वाटणार नाही. जगभरची रीत अशी की धनवान, मोठे उद्योगसमूह सत्ताधारी पक्षाला जास्तीत जास्त निधी देतात. त्या खालोखाल प्रमुख विरोधी पक्षाला देतात. हे आता रूढ झाले आहे. त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाखालोखाल निधी कॉँग्रेस पक्षाला (२९९) कोटी मिळाला होता. या दोन पक्षांनंतर इतर पक्षांना उरलेले ४०० कोटी रुपये मिळाले..Premium|Local body elections : स्थानिक स्वराज्य निवडणुका; राडा, चिखलफेक आणि ‘रेवड्या’त हरवलेले मुद्दे.सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणूक भाजप सरकारची निनावी राजकीय निधी योजना रद्द झाल्यानंतर देणगीदारांनी जुन्या खासगी न्यासांमार्फत निधी देण्यास सुरुवात केली. ही योजना रद्द झाल्यानंतर लोकसभा निवडणुका पार पडल्या आणि आता निवडणूक आयोगाने विविध खासगी न्यासांकडून राजकीय पक्षांना दिलेल्या निधींचा तपशील जाहीर केला आहे. सध्या खासगी न्यास हे पक्षांसाठी निधी मिळवण्याचे प्रमुख साधन असून देशात १९ न्यास आहेत, त्यापैकी १३ न्यासांचे अहवाल आयोगाला मिळाले आहेत. नऊ न्यासांच्या देणग्यांची माहिती सार्वजनिक झाली असून त्यात ‘प्रुडंट’ हा सर्वात मोठा देणगीदार आहे. ‘प्रोग्रेसिव्ह’ दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने दिलेल्या ९१४.९७ कोटींपैकी भाजपाला ७५७.६२ कोटी आणि काँग्रेसला ७७.३४ कोटी मिळाले. .मोठे उद्योगसमूह चेक, डिमांड ड्राफ्ट आणि युपीआयद्वारे देणग्या देतात, ज्यांची नोंद पक्षांच्या वार्षिक अहवालात व लेखापरीक्षणात असते. २०२४-२५ मध्ये जनहित, परिवर्तन, जयहिंद आणि जयभारत या चार न्यासांनी देणग्या दिल्या नाहीत. भारतात राष्ट्रीय पक्षांसोबत प्रादेशिक पक्षांनाही निधी दिला जातो. आंध्र प्रदेशातील ‘जन सेना पक्षाला’ २५.३३ कोटी मिळाले असून तो भाजप-तेलुगू देसम आघाडीत आहे. उद्योगसमूह सर्व पक्षांना खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करतात कारण सरकारच्या धोरणांचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होतो..राजकीय पक्षांना चालवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज असते, मात्र सर्वसामान्य नागरिक सहसा निधी देत नाहीत, अपवाद आम आदमी पक्षाचा आहे ज्याला २०२४-२५ मध्ये ३८.१ कोटी मिळाले. देणग्यांच्या बदल्यात उद्योगांना काय लाभ मिळतो याची माहिती नागरिकांसमोर यावी, यासाठी नियम व व्यवस्था आवश्यक आहे. भारतात राजकीय निधी व्यवस्थेबाबत व्यापक चर्चा करून ठोस पद्धत व अधिकृत यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे, अन्यथा धनाढ्यांचा राजकारणावरील प्रभाव वाढतच राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.