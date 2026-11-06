Premium|Make or Buy Decision in Manufacturing : उत्पादन स्वतः करायचे की आउटसोर्स करायचे? खर्चाच्या गणितातून समजून घ्या योग्य निर्णय

प्रतीक डुंबरे - capsdumbre@gmail.comतेनाली रामन हे मध्ययुगीन इतिहासातील एक बुद्धिमान, मिस्कील आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्त्व! आजच्या एकविसाव्या शतकात एका काल्पनिक साम्राज्यातील हा तेनाली आपल्या महाराजांशी संवाद साधत व्यवसायातील काही महत्त्वाची रहस्ये उलगडतो. ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’च्या माध्यमातून यावेळी ‘मेक ऑर बाय (आउटसोर्स)’ डिसिजन अर्थात रस्ता बदलण्यापूर्वी नकाशा पाहावा, या तत्त्वाचे महत्त्व जाणून घेऊ या...मिस्टर सहजराव हे एका छोट्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटचे मालक होते. ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंटचा व्यवसाय होता. गेल्या काही महिन्यांपासून मात्र, एकच प्रश्न त्यांच्या डोक्यात होता. ‘एक विशिष्ट काम आपण स्वतः करायचे, की आउटसोर्स करायचे?’ आणि हाच प्रश्न घेऊन ते महाराजांच्या दरबारात आले. महाराजांना नमस्कार करून सहजरावांनी थेट प्रश्न विचारला, ‘‘महाराज, आम्ही ऑटोमोटिव्ह ब्रॅकेटवर एक मशिनिंग ऑपरेशन करतो. सध्या ते काम आमच्या फॅक्टरीतच होते. जवळच्या एका व्हेंडरने सांगितले, की तो हेच काम प्रति कॉम्पोनंट १०२ रुपयांत करून देईल.’’महाराज म्हणाले, ‘‘मग प्रश्न काय? तुम्हाला सध्या हे काम स्वतः करताना किती खर्च येतो?’’‘‘सुमारे ११४ रुपये.’’महाराज लगेच म्हणाले, ‘‘म्हणजे १२ रुपये वाचताहेत!’’.तेनालीने महाराजांकडे पाहिले आणि पहिला बाऊन्सर टाकला. ‘‘महाराज, बाहेरचे कोटेशन आणि आपला खर्च यांच्यातला फरक काढणे सोपे आहे; पण खरी बचत किती आहे, हे समजणे महत्त्वाचे आहे.’’सहजरावांनी मान हलवली. ‘‘मलाही हीच शंका आहे.’’तेनालीने विचारले, ‘‘११४ रुपये कसे येतात?’’सहजरावांनी त्यांच्या युनिटनुसार कॉस्टिंगचा तक्ता दाखवला.खर्च प्रति कॉम्पोनंटकच्चा माल ४२ रुपयेथेट मजुरी १८ रुपयेवीज ९ रुपयेटुलिंग ७ रुपयेमेंटेनन्स ६ रुपयेफॅक्टरी ओव्हरहेड १२ रुपयेडेप्रीसिएशन १४ रुपयेइतर ओव्हरहेड ६ रुपयेएकूण ११४ रुपयेतेनाली म्हणाला, ‘‘छान! आता हे काम आउटसोर्स केल्यावर या ११४ रुपयांपैकी किती रुपये खरोखर वाचतील?’’सहजराव थोडा वेळ विचार करू लागले. ‘‘कच्चा माल, थेट मजुरी, वीज...’’तेनाली म्हणाला, ‘‘बरोबर. पण डेप्रीसिएशन?’’ ‘‘मशीन तिथेच राहणार.’’‘‘तो खर्च लगेच वाचणार नाही.’’‘‘फॅक्टरी ओव्हरहेड?’’ ‘‘पूर्ण नाही.’’तेनालीने पुढे विचारले, ‘‘म्हणजे आपण ११४ रुपयांना ‘कॉस्ट’ म्हणतो म्हणून आउटसोर्स केल्यावर ११४ रुपये वाचणार नाहीत.’’महाराज म्हणाले, ‘‘म्हणजे अकाउंटिंग कॉस्ट आणि डिसिजन कॉस्ट वेगवेगळे?’’‘‘अगदी बरोबर!’’ हे स्पष्ट करत तेनालीने नवा तक्ता तयार केला.खर्च सध्याचा खर्च आउटसोर्स केल्यास टाळता येणारा खर्चकच्चा माल ४२ रुपये ४२ रुपयेथेट मजुरी १८ रुपये १८ रुपयेवीज ९ रुपये ९ रुपयेटुलिंग ७ रुपये ७ रुपयेमेंटेनन्स ६ रुपये ३ रुपयेफॅक्टरी ओव्हरहेड १२ रुपये २ रुपयेडेप्रीसिएशन १४ रुपये ० रुपयेइतर ओव्हरहेड ६ रुपये २ रुपयेएकूण ११४ रुपये ८३ रुपयेतेनाली म्हणाला, ‘‘म्हणजे तुमची अव्हॉयडेबल कॉस्ट अर्थात टाळण्याजोगा खर्च ८३ रुपये आहे.’’सहजराव म्हणाले, ‘‘व्हेंडर १०२ रुपये घेतोय. म्हणजे माझ्या घरच्या ८३ रुपयांपेक्षा तो १९ रुपये महाग आहे.’’‘‘बरोबर.’’महाराज म्हणाले, ‘‘मग आउटसोर्स करू नका. प्रश्न संपला.’’तेनालीने मान हलवली आणि दुसरा बाऊन्सर टाकला. ‘‘नाही महाराज! अजून एक प्रश्न विचारायचा आहे.’’.Premium|Study Room : ई १०० इंधनाला केंद्राची मंजुरी, जुन्या पेट्रोल कारमध्ये वापरता येणार का?.तेनालीने सहजरावांना विचारले, ‘‘तुमच्या सीएनसी मशीनची क्षमता किती वापरली जाते?’’‘‘सध्या जवळपास ९० ते ९५ टक्के.’’‘‘हे काम आउटसोर्स केले तर?’’‘‘सुमारे २०० मशीन तास महिन्याला मोकळे होतील.’’तेनाली लगेच म्हणाला, ‘‘आणि त्या २०० तासांत दुसरे काम करता येईल?’’‘‘हो. आमच्याकडे एका दुसऱ्या कॉम्पोनंटची ऑर्डर आहे; पण क्षमता नसल्यामुळे ती पूर्ण घेता येत नाही.’’‘‘त्या कॉम्पोनंटमधून काँट्रीब्युशन मार्जिन किती?’’सहजराव म्हणाले, ‘‘साधारण ३५० रुपये प्रति मशीन तास.’’तेनालीने कॅल्क्युलेटर घेतला आणि हिशेब केला.२०० तास × ३५० रुपये = ७०,००० रुपये‘‘म्हणजे हे काम आउटसोर्स केल्यामुळे मोकळ्या होणाऱ्या मशीन क्षमतेमधून तुम्हाला महिन्याला साधारण ७०,००० रुपये अतिरिक्त काँट्रीब्युशन मार्जिन मिळू शकते.’’महाराज म्हणाले, ‘‘म्हणजे आता आउटसोर्सिंग फायदेशीर?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘आता आपण पूर्ण चित्र पाहू या. एका कॉम्पोनंटची रेलेव्हंट इंटरनल कॉस्ट ८३ रुपये आहे. पण जर तो कॉम्पोनंट स्वतः बनवल्यामुळे दुसरे, अधिक काँट्रीब्युशन मार्जिन देणारे काम करता येत नसेल, तर त्या क्षमतेचीही किंमत आहे. यालाच आॅपॉर्च्युनिटी कॉस्ट अर्थात संधीची किंमत म्हणतात.’’सहजराव म्हणाले, ‘‘म्हणजे माझी मशीन मोकळी करण्यासाठी आउटसोर्स केल्याचा फायदा वेगळा.’’‘‘हो.’’‘‘समजा, महिन्याचे ५,००० कॉम्पोनंट. आपण त्याचे गणित धरू.’’व्हेंडरने दिलेली किंमत = ५,००० × १०२ रुपये = ५,१०,००० रुपये.स्वतः तयार केले, तर रिलेव्हंट कॉस्ट = ५,००० × ८३ रुपये = ४,१५,००० रुपये.म्हणजे फक्त रिलेव्हंट कॉस्ट पाहिली, तर स्वतः बनवणे स्वस्त; पण त्या ५,००० कॉम्पोनंटमुळे क्षमता अडकून जाते आणि ती क्षमता दुसऱ्या कॉम्पोनंटसाठी वापरता येत नाही. त्या मोकळ्या होणाऱ्या क्षमतेतून उपलब्ध काँट्रीब्युशन मार्जिन ७०,००० रुपये प्रति महिना आहे.म्हणजे आउटसोर्सिंगचा आर्थिक परिणाम :व्हेंडरकडे अतिरिक्त खर्च :५,१०,००० रुपये – ४,१५,००० रुपये = ९५,००० रुपयेमोकळ्या क्षमतेमधून अतिरिक्त काँट्रीब्युशन मार्जिन : ७०,००० रुपये‘‘म्हणजे केवळ या आकड्यांवर आउटसोर्सिंग अजूनही २५,००० रुपयांनी कमी फायदेशीर दिसत आहे.’’ तेनाली म्हणाला.महाराज म्हणाले, ‘‘तेनाली, तुझी बॉलिंग संपतेय की नाही?’’तेनाली हसला, ‘‘महाराज, बॉलिंग संपली; पण आता खरी मॅनेजमेंट सुरू होते. व्यवसायात असेच असते. एक रस्ता आपल्याला माहीत असतो. दुसरा रस्ता व्हेंडर दाखवतो. तिसरा रस्ता क्षमतेमधून दिसतो; पण कोणता रस्ता घ्यायचा, हे फक्त रस्त्याच्या सुरुवातीला दिसणाऱ्या खर्चावर ठरत नाही.’’सहजराव म्हणाले, ‘‘म्हणजे अजून काही तपासायचे?’’‘‘हो. आणि ते महत्त्वाचे आहे,’’ तेनाली म्हणाला.तेनालीने व्हेंडरचे कोटेशन पुन्हा पाहिले. ‘‘यात डिलिव्हरीची खात्री कुठे आहे?’’‘‘त्याने तोंडी सांगितले आहे,’’ सहजराव थबकत म्हणाले.‘‘किती दिवस?’’‘‘सात दिवस.’’‘‘आणि तुम्हाला किती दिवसांचा बफर लागेल?’’‘‘दोन दिवस.’’‘‘मग व्हेंडरचा लीड टाइम अर्थात प्रक्रिया कालावधी सात दिवस आणि तुमचे प्रॉडक्शन शेड्युल किती?’’‘‘दहा दिवस.’’‘‘ठीक आहे. पण व्हेंडर उशिरा आला तर?’’सहजराव गप्प झाले.‘‘सहजराव, ऑटोमोटिव्ह सप्लायमध्ये कॉम्पोनंटचा भाव कमी असला, तरी लाइन स्टॉपेज महाग पडू शकते.’’.म्हणून तेनालीने व्हेंडरसाठी काही महत्त्वाचे मुख्य कामगिरी निर्देशांक अर्थात ‘केपीआय’ ठरवले :‘‘हे आकडे सार्वत्रिक नियम नाहीत,’’ तेनाली म्हणाला, ‘‘पण, तुमच्या ग्राहकांच्या गरजा आणि प्रत्यक्ष अनुभवानुसार टार्गेट ठरवायला हवेत.’’महाराजांनी विचारले, ‘‘क्वॉलिटीचे काय?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘तोच तर पुढचा मुद्दा आहे. व्हेंडरने १०२ रुपयांत कॉम्पोनंट दिला. पण त्याचे रिजेक्शन ३ टक्के असेल तर? समजा महिन्याला ५,००० कॉम्पोनंट. तीन टक्के रिजेक्शन म्हणजे १५० कॉम्पोनंट. त्यावर इन्स्पेक्शन, ट्रान्सपोर्ट, सॉर्टिंग इत्यादी खर्च वाढू शकतात. म्हणून व्हेंडरच्या कोटेशनवर एकच प्रश्न विचारू नका, ‘किती रुपयांत द्याल?’ दुसरा प्रश्न विचारा, ‘किती वापरण्यायोग्य कॉम्पोनंट वेळेवर द्याल?’‘‘क्वॉलिटी गुरू फिलिप क्रॉस्बी यांच्या क्वॉलिटी फिलॉसॉफीचा गाभा याच ठिकाणी लागू होतो ‘क्वॉलिटी इज फ्री’ म्हणजे काम पहिल्यांदाच योग्य केल्याने चुकीचे काम दुरुस्त करण्याचा खर्च टाळता येतो.’’सहजराव म्हणाले, ‘‘म्हणजे व्हेंडरची केवळ किंमत नाही, तर आपल्याला येणारा प्रत्यक्ष खर्च पाहायचा.’’‘‘परफेक्ट! तेनाली म्हणाला, ‘‘आता निर्णय फक्त अकाउंट्स डिपार्टमेंटचा राहिलेला नाही. प्रॉडक्शन, क्वॉलिटी, खरेदी विभाग आणि वित्त विभाग या चौघांनी मिळून निर्णय घ्यायचा.’’सहजरावांनी विचारले, ‘‘पण माझ्या जागी तुम्ही असता तर काय केले असते, तेनाली सर?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘मी पूर्ण काम एकदम आउटसोर्स केले नसते.’’‘‘मग?’’‘‘पायलट आउटसोर्सिंग.’’‘‘म्हणजे?’’‘‘सुरुवातीला ५,००० पैकी १,५०० कॉम्पोनंट व्हेंडरकडून करून घ्या.’’महाराज म्हणाले, ‘‘फक्त ३० टक्के?’’‘‘हो. त्यातून तीन गोष्टी तपासा. पहिली - क्वॉलिटी. दुसरी - डिलिव्हरी. तिसरी - आपल्याला येणारा प्रत्यक्ष खर्च.’’‘‘तीन महिन्यांचा डेटा मिळाल्यावर पुन्हा निर्णय घ्या. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सहजराव, हे काम आउटसोर्स केल्यानंतर तुमच्या फॅक्टरीमध्ये ते पूर्णपणे बंद करणार?’’तेनालीने गुगली टाकली.‘‘हो, म्हणजे करायलाच पाहिजे ना, तेनाली सर?’’‘‘करू नका.’’‘‘काय?’’ सहजराव गोंधळले.‘‘कमीत कमी काही अंतर्गत क्षमता जिवंत ठेवा. समजा, व्हेंडरकडे मशीन ब्रेकडाउन झाले, लेबर प्रॉब्लेम झाला किंवा त्याने अचानक रेट वाढवला तर?’’सहजराव म्हणाले, ‘‘म्हणजे आमच्याकडे बॅक-अप राहण्यासाठी?’’‘‘बरोबर. आउटसोर्सिंगचा अर्थ क्षमता सोडून देणे नाही. काही वेळा क्षमतेचा उपयोग कमी करणे असते; क्षमता पूर्णपणे नष्ट करणे नाही.’’महाराजांनी विचारले, ‘‘सहजराव, आता तुम्ही आउटसोर्सिंग कसे ठरवाल?’’सहजराव हसले. ‘‘पूर्वी मी विचारायचो, ‘बाहेरचा व्हेंडर स्वस्त आहे का?’’आता मी विचारेन :१. हे काम स्वतः केल्याने नेमका किती खर्च वाचतो?२. ही क्षमता दुसरीकडे वापरल्यास किती फायदा मिळतो?३. व्हेंडरसाठी येणारा प्रत्यक्ष खर्च किती आहे?४. क्वॉलिटी आणि डिलिव्हरीचा धोका किती आहे?”महाराज आनंदाने म्हणाले, ‘‘वा सहजराव, आता तुम्ही फक्त कोटेशन पाहत नाही आहात. तुम्ही तुमचा व्यवसाय ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’च्या नजरेतून पाहत आहात! काय तेनाली?’’तेनाली हसला. ‘‘होय महाराज, व्यवसायात प्रत्येक काम स्वतः करणे म्हणजे शहाणपण नाही. आणि प्रत्येक स्वस्त काम बाहेर देणे म्हणजे हुशारीही नाही. कधी रस्ता बदलावा लागतो; पण रस्ता बदलण्यापूर्वी नकाशा पाहणारा व्यावसायिकच सुरक्षितपणे पुढे पोहोचतो.’’(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ९४०४९६२०८४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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