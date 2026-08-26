Premium|Makkah Joint Defence Agreement : मक्का करारामुळे सौदी, तुर्कीए-पाकिस्तान एकत्र; भारतासाठी नवं सुरक्षा समीकरण किती मोठं आव्हान ठरणार?

डॉ. अमिताभ सिंग - sakal.avtaran@gmail.comमक्का करारामुळे सौदी अरेबिया, तुर्कीए आणि पाकिस्तान यांची सामरिक जवळीक वाढली असून, भारतासमोर नवे सुरक्षा आव्हान उभे राहिले आहे. या बदलत्या समीकरणाकडे ‘इस्लामिक नाटो’पेक्षा उदयोन्मुख सामरिक आघाडी म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान, तुर्कीएचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’वर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे जगातील तीन प्रभावशाली मुस्लिमबहुल देश सामूहिक संरक्षणाच्या तरतुदीने औपचारिकरीत्या एकत्र आले आहेत. करारातील सामूहिक संरक्षणाची तरतूद नाटोच्या कलम ५शी साधर्म्य दाखवते. त्यानुसार या तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल. या कराराची पायाभरणी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियादरम्यान झालेल्या सामरिक परस्पर संरक्षण करारातून झाली होती. त्या करारातही अशाच प्रकारची सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करणारी तरतूद करण्यात आली होती.भारतासाठी हा करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा मे २०२५ मधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान चीन, तुर्कीए आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी समन्वयाचे संकेत स्पष्टपणे समोर आले होते. त्या वेळी लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल आर. सिंह यांनी भारताला एकाच वेळी तीन प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करावा लागल्याचे सांगितले होते. पाकिस्तान थेट आघाडीवर होता, चिनी उपग्रहांमार्फत भारतीय लष्करी हालचालींबाबत प्रत्यक्ष वेळेतील (रिअल-टाइम) गुप्तचर माहिती पुरवली जात होती; तर तुर्कीएकडून प्रशिक्षित ऑपरेटरसह शेकडो तुर्कीए बनावटीच्या ड्रोनचा पुरवठा करण्यात आला होता. .‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचे सुरक्षा आव्हानमक्का करारामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान रणांगणावर स्पष्टपणे दिसून आलेल्या लष्करी समन्वयाला आता औपचारिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भारताची पश्चिमेकडील सुरक्षा समस्या आता केवळ पाकिस्तानकेंद्रित राहिलेली नसून, परस्परपूरक लष्करी क्षमता असलेल्या अनेक देशांचा सहभाग असलेल्या बहुआयामी सुरक्षा आव्हानात तिचे रूपांतर झाले आहे. भारतीय संरक्षणविषयक आकलनानुसार, या संघर्षात चीनची भूमिका अभूतपूर्व स्वरूपाची होती. संघर्षक्षेत्रावर लक्ष ठेवणाऱ्या चिनी उपग्रहांमार्फत प्रत्यक्ष वेळेतील (रिअल-टाइम) सामरिक गुप्तचर माहिती पुरवली जात होती. तसेच, बहुआयामी युद्धतंत्रात मदत करण्यासाठी चिनी लष्करी कर्मचारी संपूर्ण ऑपरेशनदरम्यान पाकिस्तानमध्ये उपस्थित असल्याचेही वृत्त होते. तुर्कीएने या समीकरणात आणखी एक महत्त्वाचा आयाम जोडला. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानने सुमारे ३०० ते ४०० तुर्कीए बनावटीच्या ड्रोनचा वापर केला होता. त्यात बायरक्तार टीबी-२सह विविध तुर्कीए बनावटीच्या ड्रोनचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. या कारवायांसाठी प्रशिक्षित तुर्कीए कर्मचारी प्रत्यक्ष लष्करी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचेही सांगण्यात आले.तुर्कीए-पाकिस्तानचे संरक्षण संबंध यापूर्वीपासूनच सातत्याने दृढ होत आले आहेत. संयुक्त युद्धनौका निर्मिती, पाणबुडींचे आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण अशा विविध क्षेत्रांत दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य वाढले आहे. आता मक्का करारामुळे या समीकरणात सौदी अरेबियाची आर्थिक ताकद आणि सामरिक व्याप्ती जोडली गेल्याने या आव्हानाला नवे परिमाण प्राप्त झाले आहे. या त्रिपक्षीय व्यवस्थेतील भूमिकांची विभागणीही विशेष लक्षवेधी आहे.सौदी अरेबिया आर्थिक संसाधने आणि प्रादेशिक प्रभाव उपलब्ध करून देतो. तुर्कीए अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान - विशेषतः ड्रोन तंत्रज्ञान आणि नाटोच्या मानकांनुसार विकसित झालेली लष्करी-औद्योगिक क्षमता पुरवतो; तर पाकिस्तान अण्वस्त्र क्षमता आणि युद्धाचा अनुभव असलेले लष्कर या व्यवस्थेत आणतो; मात्र या करारात पाश्चिमात्य लष्करी आघाड्यांप्रमाणे निश्चित आणि बंधनकारक लष्करी जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या नाहीत. विश्लेषक मोहम्मद फैसल यांच्या मते, या कराराचे महत्त्व प्रत्यक्ष आणि बंधनकारक लष्करी कारवायांपेक्षा ‘प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण करून सामूहिक प्रतिबंधक क्षमता मजबूत करण्यात’ अधिक आहे. सौदी अधिकाऱ्यांनीही हा करार अमेरिकेसह अन्य मित्रदेशांशी असलेल्या सौदी अरेबियाच्या संबंधांच्या किमतीवर झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या दृष्टीने पाहता, याचा अर्थ पारंपरिक अर्थाने ‘वेढाबंदी’ असा होत नाही, कारण या करारात बंधनकारक लष्करी बांधिलकीचे स्पष्ट तपशील नाहीत; मात्र या घडामोडीमुळे भारतासमोर राजनैतिक, तंत्रज्ञानविषयक आणि लष्करी आव्हानांचे परस्परांशी गुंतलेले, अधिक गुंतागुंतीचे बहुआघाडीचे समीकरण निर्माण होऊ शकते. भविष्यात पाकिस्तानसोबत संघर्ष उद्भवल्यास तुर्कीएचे ड्रोन तंत्रज्ञान, चीनकडून मिळणारी गुप्तचर माहिती आणि सौदी अरेबियाचा सामरिक पाठिंबा हे घटक एका औपचारिक त्रिपक्षीय चौकटीअंतर्गत समन्वयाने कार्यरत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Premium|India Defence Policy : ८० वर्षांचा संरक्षण प्रवास; स्वावलंबी भारताने सामरिक ताकद कशी निर्माण केली?.‘इस्लामिक नाटो’च्या मर्यादा आणि भारताचे पर्यायविश्लेषणाच्या क्षेत्रात ‘इस्लामिक नाटो’ हा शब्द आता अधिक प्रचलित होत आहे; मात्र अटलांटिक आघाडीला दीर्घकाळ टिकवून ठेवणाऱ्या ज्या संरचनात्मक आणि सामरिक परिस्थिती होत्या, त्या या नव्या व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत नाहीत. तुर्कीए आणि सौदी अरेबिया हे ऐतिहासिकदृष्ट्या सामरिक प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. मुस्लिम ब्रदरहूडला आणि कतारला तुर्कीएने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये अनेक वर्षे गंभीर मतभेद होते. अलीकडच्या काळात दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारले आणि सामरिक जवळीक वाढली असली, तरी त्यांच्यातील मूलभूत वैचारिक आणि प्रादेशिक मतभेद अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाहीत. दुसरीकडे, सौदी अरेबियाचे अमेरिकेशी अत्यंत घनिष्ठ सुरक्षा संबंध आहेत. पाकिस्तान वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यात सामरिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर तुर्कीए अद्याप नाटोचा सदस्य आहे. त्यामुळे सामरिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या दिशांना झुकणारे हे तीन देश दीर्घकाळ कितपत एकसंधपणे आणि समन्वयाने काम करू शकतील, हा या नव्या व्यवस्थेच्या स्थैर्याबाबतचा मूलभूत प्रश्न आहे. भारताची राजनैतिक भूमिका यापेक्षा अधिक सूक्ष्म आहे.एप्रिल २०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सौदी अरेबिया दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारी परिषद अधिक बळकट झाली. संरक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रांसाठी मंत्रिस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या, अंतराळ क्षेत्रातील शांततापूर्ण उपक्रमांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आणि दोन्ही देशांमधील संयुक्त लष्करी सराव अन् संरक्षण सहकार्याला या काळात अधिक संस्थात्मक बळ मिळाले. मोदी यांनी या द्विपक्षीय संबंधांचे वर्णन ‘अमर्याद’ असे केले होते. ही राजनैतिक गुंतवणूक भारतासाठी एक प्रकारचे सामरिक संरक्षणात्मक कवच ठरते. मक्का करार झाला म्हणून सौदी अरेबिया आपोआप भारतविरोधी भूमिका घेईल, असे नाही. भारताचे सौदी अरेबियासोबत वाढते ऊर्जा, व्यापार आणि संरक्षणविषयक सहकार्य यामुळे नवी दिल्लीकडे पुरेसा राजनैतिक प्रभाव आहे. त्यामुळे या त्रिपक्षीय व्यवस्थेला स्पष्टपणे भारतविरोधी स्वरूप प्राप्त होऊ नये, यासाठी भारत सौदी अरेबियासोबतचे संबंध अधिक दृढ करून आपला प्रभाव वापरू शकतो. त्यामुळे भारताची प्रतिक्रिया घाबरून जाणारी किंवा आक्रमक नसून, संतुलित, संयमी आणि मोजून-मापून असणे आवश्यक आहे..पहिले म्हणजे, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान वापरल्या गेलेल्या तुर्कीए बनावटीच्या ड्रोनचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी भारताने आपली हवाई संरक्षण व्यवस्था आणि ड्रोनविरोधी क्षमता अधिक मजबूत केली पाहिजे. दुसरे, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबतचे सामरिक संबंध अधिक दृढ केले पाहिजेत, जेणेकरून आखाती देश पाकिस्तानच्या सामरिक प्रभावक्षेत्राकडे झुकणार नाहीत. आखाती प्रदेशाशी भारताचे आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील वाढते परस्परावलंबित्व नवी दिल्लीला या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण राजनैतिक वजन प्रदान करते. तिसरे, तुर्कीए-पाकिस्तानमधील संरक्षण सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. विशेषतः, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान तुर्कीएच्या ड्रोन तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष युद्धपरिस्थितीत वापर झाल्याने आणि त्यातून त्याची लष्करी उपयुक्तता अधोरेखित झाल्यामुळे या संरक्षण सहकार्याच्या भविष्यातील विस्ताराचे सतत आणि बारकाईने निरीक्षण करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.मक्का करार ही निःसंशयपणे एक महत्त्वपूर्ण सामरिक घडामोड आहे; मात्र त्याला ‘इस्लामिक नाटो’ असे संबोधणे अद्याप योग्य ठरणार नाही. निदान सध्याच्या टप्प्यावर तरी, या कराराकडे प्रादेशिक असुरक्षिततेतून निर्माण झालेली आणि परस्पर सामरिक हितसंबंधांवर आधारलेली उदयोन्मुख जवळीक म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. विशेषतः, अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आखाती प्रदेशातील सुरक्षेचे वातावरण अधिक अस्थिर झाले आहे. सौदी अरेबियाच्या भूमीवरही क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले झाले असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळित झाली आहे.भारतासमोरील मुख्य आव्हान हे आहे, की ही वाढती सामरिक जवळीक भविष्यात औपचारिक भारतविरोधी सुरक्षा व्यवस्थेत रूपांतरित होऊ नये. आखाती देशांशी भारताचे वाढते सामरिक आणि आर्थिक संबंध, तसेच ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारताने दाखवलेली लष्करी क्षमता यांच्या बळावर या संभाव्य आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारताकडे आवश्यक राजनैतिक आणि सामरिक साधने उपलब्ध आहेत.लेखक नवी दिल्लीतील जेएनयूच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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