Premium|Manachitra Art Exhibition : ‘मानचित्र’ प्रदर्शनात शहरांच्या नकाशापलीकडचं अंतर्मन उलगडणाऱ्या पौर्णिमा दयाल यांच्या अमूर्त कलाकृती

महेंद्र सुके - mahendra.suke@esakal.comशहर म्हणजे केवळ इमारती, रस्ते, चौक, पूल आणि माणसांची गर्दी नव्हे. शहराचंही एक मन असतं. त्याला स्वत:च्या आठवणी असतात, लय असते, गती असते, अस्वस्थता असते आणि कधी कधी एकाकीपणही असते. एखादं शहर आपण नकाशावर पाहतो तेव्हा त्याच्या सीमा दिसतात; पण एखादा कलाकार तेच शहर त्याच्या अंतर्मनातून पाहतो, तेव्हा त्या सीमांच्या पलीकडे एक वेगळंच विश्व उलगडतं. ज्येष्ठ चित्रकार पौर्णिमा दयाल यांच्या ‘मानचित्र’ या कलाकृतींतूनही उलगडणारं हे विश्व अशाच अंतर्मुख करणाऱ्या नागरी अनुभवाचा अमूर्त शैलीतील कलाविष्कार आहे.मुंबईतील जहांगीर कलादालनात ‘मानचित्र’ हे प्रदर्शन सुरू आहे. २४ ऑगस्टपर्यंत चित्ररसिकांना त्याचा आनंद घेता येणार आहे. कॅनव्हास आणि कागदावर साकारलेल्या या कलाकृतींमध्ये शहरदृश्यं आहेत; मात्र त्या कोणत्याही शहरांच्या वास्तवदर्शी प्रतिकृती नाहीत. त्या कलासाधनेच्या कल्पक स्मृतीतून आणि त्या त्या क्षणाच्या मन:स्थितीतून जन्माला आलेल्या आहेत..Premium|The Art of Anju Dodiya : स्वतःची ओळख सापडणे ही कठीण गोष्ट... .कुठल्याही कलावंताचा प्रवास हा मूर्त शैलीकडून अमूर्त कलाविष्काराकडे जात असतो. त्यामुळे अमूर्त शैली ही त्या कलावंताच्या दीर्घकालीन साधनेत सामावलेली असते. ती वरवरची नसते. पौर्णिमा यांचा कलाप्रवास सुमारे चार दशकांचा आहे. १९८४ पासून त्या चित्रकलेशी जोडलेल्या आहेत. दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टसधून ‘बॅचलर ऑफ फाइन आर्टस्’ ही पदवी त्यांनी १९९२मध्ये घेतली. आता त्या मुंबईत वास्तव्याला आहेत. त्यांचा कलाप्रवासही पारंपरिक चौकटीपासून अमूर्तता आणि संकल्पनात्मक लॅंडस्केप्स, सिटीस्केप्सकडे विस्तारला आहे. माध्यमांचाही वापर टप्प्याटप्प्याने केंद्रित झाला आहे. २०१९पासून पौर्णिमा यांनी तैलरंगाऐवजी ॲक्रेलिकचा स्वीकार केला. ॲक्रेलिकच्या तेजस्वीपणाने त्यांची रंगभाषा प्रभावी झाली आहे. त्यामुळे रंग हे केवळ दृश्यसौंदर्य निर्माण करीत नाही; तर ते भावना व्यक्त करण्याचं स्वतंत्र माध्यम बनतं. ‘मानचित्र’मधील शहरांकडे पाहण्याची पौर्णिमा यांची दृष्टी म्हणूनच पारंपरिक शहरचित्रांपेक्षा वेगळी आहे.वास्तूंची अचूक रचना, खिडक्यांची संख्या, रस्त्यांची दिशा किंवा एखाद्या प्रसिद्ध इमारतींचे ओळख पटवणारे तपशील यांपेक्षा पौर्णिमा यांना शहराचा अनुभव महत्त्वाचा वाटतो. भौमितिक आकार, आकृतीबंध, रंग, पोत आणि मोकळ्या अवकाशाचा वापर करीत त्या शहराची एक मानसिक प्रतिमा तयार करतात. त्यांच्या चित्रांतून दिसणारी शहरं कधी रंगांच्या कॅलिडोस्कोपसारखी भासतात; तर कधी अमूर्त आकाराच्या गर्दीत हरवून जातात. कुठे एखाद्या वास्तूचा आभास जाणवतो; तर कुठे रेषा आणि आकार एखाद्या अनोळखी नागरी प्रदेशाची खूण प्रतिबिंबित करतात. या चित्रांकडे पाहताना हे कोणतं शहर, असा प्रश्न पडतो. खरंतर चित्रातलं ते शहर कलाकाराच्या मनात वसलेलं वाटतं. त्यांच्या अंतर्मनात त्या शहराचे रंग, रूप, आकार असे आविष्कृत होतात, तेव्हा त्या अमूर्त कलाकृतीकडे पाहताना आणखी काही पदर गवसू शकतात. या शक्यतेकडे बघताना आपला कलास्वाद समृद्ध होत असतो..‘मानचित्र’ म्हणजे भौगोलिक प्रदेशाचा नकाशा. पौर्णिमा दयाल यांच्या कलाविश्वात हा नकाशा बाहेरच्या जगाचा कमी आणि आतल्या जगाचा अधिक आहे. शहरांच्या माध्यमातून त्या स्वत:च्या भावविश्वाचा नकाशा तयार करतात. त्यामुळे या कलाकृती शहरांच्या बॅकड्रॉपवर साकारलेली पौर्णिमा यांच्या अंतर्मनातील वेगवेगळ्या शहरांच्या कॅलिडोस्कोपची चित्रमालिका म्हणता येईल. या प्रदर्शनातील मालिका ही शहरदृश्यांचा प्रतिध्वनी आहे. एखाद्या अनुभवाचा, भावनेचा किंवा स्मृतीचा मनात उमटणारा प्रतिध्वनी जसा बदलत राहतो तसाच या चित्रमालिकेतील शहरांचाही अनुभव बदलत जातो. विशिष्ट तंत्रांचा वापर करून साकारलेल्या या कलाकृती कलाकारांच्या त्या त्या काळातील मानसिक अवस्थांचे प्रतिनिधित्व करतात. पौर्णिमा दयाल या चित्रांना ‘अंतर्मनातील भावनांचे लँडस्केप’ म्हणतात. ही संकल्पना त्यांच्या संपूर्ण कलाप्रवासाचा धागा आहे. बाहेरचं दृश्य रंगवताना कलावंत प्रत्यक्षात आतलं काहीतरी शोधत असतात. त्या शोधात आपलं अख्खं आयुष्यही खर्ची घालतात. त्या अर्थाने ती कलावंताची साधना असते. एखादी आठवण, एखादा क्षण, एखादी अस्वस्थता, आनंद, ताण, शांतता किंवा बदलत्या आयुष्याची जाणीव रंग, आकार आणि पोतांच्या माध्यमातून कॅनव्हासवर साकारतात. त्यामुळेच पौर्णिमा यांच्या चित्रांमध्ये रंगांना विशेष महत्त्व आहे. रंगांची तीव्रता, त्यांच्यातील परस्पर संबंध आणि विविध पोतांमधून निर्माण होणारी दृश्यचित्रं स्थिर असूनही गतिमान भासतात. शहराच्या गुंतागुंतीचा अनुभवही त्यातून अधोरेखित होतो. एकाचवेळी अनेक दिशांनी धावणारं शहर रंगांच्या विविध छटांमध्येच अदृश्य होऊन जातं. धावणारी वाहनं, त्यातला गोंगाट, माणसांची गर्दी आणि त्यात स्वतःचा आवाज शोधणारा माणूस, या सगळ्यांचा अमूर्त ठसा चित्रात ठसठशीत उमटला आहे. पौर्णिमा यांचा कलाप्रवास मुंबईपुरता मर्यादित नाही. .भारतातील विविध शहरांसोबतच त्यांच्या कलाकृतींनी लंडन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, पॅरिस, व्हेनिस, हाँगकाँग यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कलाविश्वातही स्थान मिळवलं आहे. आजवर त्यांच्या कलाकृतींची ५०हून अधिक प्रदर्शनं भरली आहेत. त्यात काही एकल, तर काही समूह चित्रप्रदर्शनांचा समावेश आहे. देश-विदेशातील पुरस्कारांनीही त्यांच्या चित्रकलाकृतींचा सन्मान झाला आहे. प्रदर्शनं आणि पुरस्कार हा पौर्णिमा यांचा अंतिम हेतू नाही. कला ही त्यांच्यासाठी व्यक्त होण्याचं सशक्त माध्यम आणि सतत शिकत राहण्याची प्रक्रिया आहे. त्या म्हणतात, ‘कला ही अमर्याद आहे. ती सीमाहीन आणि शाश्वत आहे. कलेचा अंतिम टप्पा आपण कधीच जाणू शकत नाही. कारण कलेला अंतच नाही.’ नकाशाला सीमा असतात, कलेला नाही. शहराला भौगोलिक सीमा असतात; पण माणसाच्या स्मृतींना नसतात. वास्तूंची उंची मोजता येते; पण एखाद्या जागेने मनावर केलेलं राज्य आयुष्यभर स्मरणात राहतं. असंच राज्य पौर्णिमा यांच्या मनावर जगभरातील शहरांनी केलं असावं. तेच आता त्यांच्या चित्रांत ‘मानचित्र’च्या रूपाने वसलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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