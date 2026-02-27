Premium|Marathi Bhasha Gaurav Din: बोलीप्रधान साहित्यसंपदेची मांदियाळी

Marathi Language Day Special: Celebrating the Power of Dialectsडॉ. केशव देशमुख, प्राध्यापक व मराठी भाषा, बोलीचे तज्ज्ञ‘‘अलीकडे चांगलं लिहून होतंय, कारण लोक गावाकडच्या आपल्या भाषेत आत्मविश्वासानं लिहायला लागले. गावठी लिहायला लागले." असे प्रतिपादन भालचंद्र नेमाडे यांनी एका मुलाखतीत केलेले वाचले. अर्थात बोलीभाषेच्या सर्जक उपयोजनांबद्दलचे हे महत्त्वाचे प्रतिपादन आहे. खरं म्हणजे शिकलेल्या लोकांनी बोलीभाषेला अधिक हिणविले. शुद्ध बोलावे, अशा एकप्रकारच्या धाकामुळे बोलीतून बोलणाची आणि बोलीतून लिहिणाऱ्यांची हिंमत खचली असेल तर नवल नाही. या अनुरोधाने नुकताच महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने राज्यभर सर्व जिल्ह्यांतून जो ‘बोलीचा जागर’ घेतला गेला, तो उपक्रम अर्थातच बोलीभाषेचे ममत्व आणि महत्त्व अधोरेखित करणारा होता. .भाषा असे म्हणताना चांगली आणि वाईट हे याप्रकारचे शब्दच मुळात गैरलागू ठरतात. पण, सामाजिक, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्यात आपण नकळतपणे याप्रकारची भेद दर्शविणारी रेघ मारून टाकली आणि त्यातूनच मग अस्सल अशा बोलीकडे मात्र दुर्लक्ष वाढत गेले, हे कदाचित पटणार नाही; पण खरे आहे. १९६० नंतर मराठी साहित्याने कूस बदलली. भाषिक मोकळेपण साहित्यात आले. बोलीचा लहेजा मराठी साहित्यात ऐसपैस येत मिसळला. बोलीभाषेच्या वाड्मयीन श्रीमंतीचा काळ सुरू झाला. प्रारंभीच्या प्रतिकूल स्थितीनंतर आता मात्र चित्र बदलते आहे.आताच्या काळात बोलीची सुगी उत्तम पिकू लागली आहे आणि मराठी साहित्यात अगदी कविता, कादंबरी, नाटक, कथा, ललितलेख, पथनाट्य, गाणी यांसह मराठी सिनेमांच्यामधून मराठी बोलीस प्रतिष्ठा मिळत आहे. ‘बापल्योक’ किंवा ‘रेडू’ यांसारखे कितीतरी मराठी चित्रपट सांगता येतील, ज्यांमधून बोलीभाषेचा समृद्ध झेंडा लहरत राहातो. संख्यात्मक, गुणात्मक मराठी आत्मकथनपर साहित्यकृतींचा आकडा तर तीनशेच्याही पुढे जाईल. या आत्मकथा भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक संदर्भात केवळ भन्नाट आहेत; आशयगर्भ आहेत आणि मराठी बोलीचे वैभव खरोखरच शिखरावर नेऊन ठेवणाऱ्यासुद्धा. कोणतेही साहित्य हे फक्त साहित्याचीच कक्षा रुंद करणारे नसते. तर ते नवे भाषिक आरस्पानी विकसन, प्रदेशाची स्वच्छ नजाकत, संस्कृतीची समृद्ध महती, नवे टवटवीत हेल, संवादाची श्रवणीय अपूर्वाई, प्रवाही गेयता तसेच भाषिकता जपणारा रोखठोकपणा आणि अनेकपदरी सामाजिक विशेषता, असं सगळं घेऊन येणारी असते. अशी बहुपेडी गुणवत्ता घेऊन साहित्य येत असते. मुळात, हेही विसरले जाते की, एखादी विशिष्ट अशी भाषा प्रमाण मानायची मात्र विशिष्ट बोलणारा समाज मात्र अप्रमाण मानायचा. हे एक विचित्र गूढ आहे आणि ते भाषाभेदी आहे. बोलणाऱ्या समाजाची हेटाळणी करणारेही..Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती .आकाश मोकळेआज, बोलीचे हे आकाश मोकळे झालेले आहे. बोलीच्या वैभवाचा विचार सरकार आणि समाज यांनी ऐरणीवर आणलेला आहे. हे होणे आवश्यकही होतेच. आज मराठी साहित्याच्या सर्व साहित्य-प्रकारांमध्ये बोली, बोली बोलणारा माणूस आणि या माणसांची बोली साहित्यात मिसळून लिहिणारे अनेक प्रतिभावंत बोलीप्रधान साहित्यनिर्मितीत जोरकस योगदान देत आहेत. अर्थात, ही गोष्ट जशी स्वागतार्ह आहे तशीच आनंद देणारीही...अगदी भुजंग मेश्राम, उषाकिरण आत्राम, वाहरू सोनवणे, विठ्ठल वाघ, महेश केळूसकर, ललित अधाने, वीरा राठोड, विजय जाधव यांचे काव्यलेखन, पुरुषोत्तम बोरकर, सदानंद देशमुख, हंसराज जाधव, अशोक कोळी यांचे कादंबरीलेखन, प्रतिमा इंगोले, सरदार जाधव, राजकुमार तांगडे, आसाराम लोमटे, द.तु.पाटील यांची कथा किंवा वैभव देशमुख, किरण ठाकूर, विनायक पवार यांची चित्रपटगीते बोलीभाषेचा खास लहेजा आणि बोलीची अस्सल लज्जत स्पष्ट करताना दिसतात. उदाहरणादाखल हे थोडेच दाखले इथे दिले आहेत. तथापि, बोलीचे रान फुलविणारे आजघडीला अनेक जण आहेत. विस्तारभयास्तव सगळी नामावली येथे देता येत नाही, एवढेच. आज एकंदर बोलीप्रधान साहित्याची मांदियाळी मराठी साहित्यात अक्षरशः चौफेर आहे. .Premium|Marathi Science Communication: मराठी विज्ञान प्रसार: सामाजिक परिवर्तनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची गरज.दलित, ग्रामीण, आदिवासी, वंचित, विमुक्त, ख्रिस्ती, मुस्लिम, स्त्रीवादी, जनवादी, प्रादेशिक...अशा एक नव्हे तर अनेक नव्या प्रवाहांच्या मराठी साहित्याने माय-मराठी श्रीमंतच केली. येथील बोली श्रीमंत केल्या आणि एकुणात मराठी भाषादेखील ऐश्वर्यवती बनविली आहे.अभिजात, अभिजात असे म्हणताना हेही लक्षात घेणे अगत्याचे असते की, समकालीन साहित्याची नवी लिखित राहिलेली आजची प्रतिभावान संस्कृती आणि समाजात सर्वत्र तगून असलेली समृद्ध मौखिक परंपरा, या एकूण परंपरेतील प्रतिभाशाली महिला आणि पुरुषांचे अनन्यसाधारण गणले गेलेले योगदान मुळीच दुर्लक्षिता येत नाही. याचाच अर्थ हा की, नवतेसोबत परंपराही असतेच आणि अशा परंपरेचे पाऊलठसे आपल्या नजरेत सामावून घेत नवीन पथ आक्रमिणारे नवताप्रधान प्रतिभावंत या सर्वांचे श्रेय एकमेकांना एकमेकांत सामावून घेण्याकरिता अनिवार्यच असते, हे विसरून चालत नाही. आजही खेडोपाडी लोकगाणी होऊन बसलेली आणि महिलांच्या मुखामुखी असलेली गीतं अक्षरशः असंख्य आहेत. कितीही ग्रंथ त्यावर प्रकाशनांनी सिद्ध केले तरी ते अजून खूप शिल्लक राहातील, एवढी अमाप संख्या आहे...शिवाय,कुठल्याही ग्रंथाच्या सान्निध्याशिवाय समाजात कायम तगून असलेली ही महिलांची गाणी मराठी बोलीभाषेमध्ये आहेत. ही एवढी अव्वल, अस्सल, लहेजादार,अभिजात बोली अजून कुठे समग्र स्वरूपात मराठीत आली आहे? साहित्य अकादमीने याप्रकारचे काही भरीव प्रयोग ग्रंथरूपात केलेले पहायला मिळतात. तसेच व्यक्तिशः खासगी प्रकाशनसंस्थाही या कार्यात हिरीरीने उतरताना दिसतात..डॉ.मधुकर वाकोडे यांच्यासारख्या काही ज्येष्ठ चिंतकांनी सन २००४ च्या आगेमागे मराठी मौखिक साहित्यधारेला समजून घेत त्याअनुरोधाने संकलन तसेच संपादनाचे काम केलेले वाचायला मिळते. तसेच याप्रकारचे काम स्वतःला वाहून घेत, गाडून घेत अनेक लोक कुठलाही गाजावाजा न करता समाजात करतात. हे असे ज्ञानी अगणित लोक समाजाला, बोलींना अगदी घट्ट धरून पक्के, कायम टिकणारे कार्य करतात, तेही अखंडपणे. ही ज्ञानी लोकांची दुनिया सतत जगासमोर आणण्याचे प्रयत्न कमी पडता कामा नयेत. कारण, हे प्रयत्नच मराठी साहित्याची उंची, मराठी भाषेची उंची, मराठी बोलींची उंची आणि प्रायः अभिजात म्हणवल्या गेलेल्या मराठीची उंची आणखी अधिक वाढविण्यास बलवंत हातभार लावणारे आहेत..Marathi Bhasha Gaurav Din: माय मराठी मरते इकडे.... .या गोष्टी झाल्या...मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तीन ठळक जाणवाव्यात अशा घडामोडी घडल्या. सर्व क्षेत्रात मराठीचा वापर व्हायला हवा, असे सरकारी परिपत्रक जारी झाले. रिध्दपूर (अमरावती) येथे मराठी भाषेचे विद्यापीठ स्थापन होऊन ते रितसर अभ्यासक्रमांसह सुरू झाले. मराठी बोलींचा जागर राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत शासनाच्यावतीने राबविला गेला. .या व्हाव्यातराज्य सरकार आणि मराठी बोलणारे लोक यांनी हातात हात घालून मराठी भाषा, बोली यातील संशोधन पातळीवरील काम सातत्याने करावे. मराठीच्या इतर भारतीय भाषांमधील अनुवादकार्यातील वाढीला वेग द्यायला हवा.मराठी भाषा असो की मराठी बोली, या क्षेत्रात काम करताना अर्हतेचे दंडक थोडे सैल करून बोलीनिष्ठ आणि बोलीप्रेमी समाजसमूहांना आपल्या ज्ञानशाखांनी तसेच संशोधनशाखांनी स्वतःत सामावून घेतले पाहिजे..शिक्षणाच्या आणि व्यवहाराच्या सर्व क्षेत्रात मराठी भाषा आणि बोलीचं रक्षण तर व्हायलाच हवं पण सोबतच बाजार, यात्रा, गाव, वस्ती, वाडी, विविध स्थानके इथे मराठी बोलीचा जो एक भव्य प्रवाह अखंड वाहता रहातो, या प्रवाहांना आपल्या ज्ञानपरंपरेत आपण सामील करायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.