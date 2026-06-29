Premium|Marathi Asmita : मराठी भाषा, स्वाभिमान आणि नेतृत्वाच्या भूमिकेवर उपरोधिक भाष्य

आपण आपले पूर्वाश्रमीचे मराठी नेते शेजारच्या राज्याकडे गहाण ठेवले आहेत, हे मान्य करून घ्यायला पाहिजे. त्यांच्याकडून चांगल्या भाषेची, उच्चाराची आणि मराठी माणसाविषयी आपलेपणाची अपेक्षा करणे सोडून दिले पाहिजे... तुमच्या डोक्यातील मराठी अस्मितेची खाज मिटविण्यासाठी नार्वेकरांच्या माध्यमातून तुम्हाला मराठीच्या चित्तरकथेचा डेमो देण्याची व्यवस्था व्यवस्थेनेच केली होती. त्यात नार्वेकरांचा चतुर रामलिंगम् झाला; पण त्यांच्या भाषणाच्या कागदावर चमत्कारातून बलात्कार कुणी केला, हे मात्र कळायला हवे. शब्दांचे असे घोळ करणारा रांचो भेटायला हवा, नाहीतर चतुर नार्वेकरांचा ‘सुरसुरी प्राणघटकम्’ व्हायचा आणि तुम्ही आपलं ‘धन’ कुणाच्या हवाली केलंय हे तुम्हाला कळणारसुद्धा नाही...तुम्ही मराठी आहात म्हणजे तुम्हाला मराठी भाषा आलीच पाहिजे, असा काही नियम नाही. देशाचे संविधानच काय, विधिमंडळाच्या एखाद्या नियमांच्या पुस्तकात किंवा कुठल्या सरकारी आदेशात किंवा अध्यादेशाच्या एखाद्या चिटोऱ्यातसुद्धा असा कुठला नियम नाही. असलाच तर तो रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी ठरवण्याचा मानस आहे; पण म्हणून तो प्रत्यक्षात येईलच याची काही शाश्वती नाही. त्यातही प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करायची किंवा नाही, याबाबतदेखील अजून कुठलेच ठोस धोरण ठरलेले नाही. मुळात मराठी म्हणून असे काही धोरण ठरवण्याची आवश्यकताच आमच्या नेते मंडळीस वाटत नाही. कारण काय, तर मराठी माणूस काही हा देश किंवा त्याचे स्वतःचे राज्यसुद्धा चालवत नाही. देश असो किंवा राज्य, ते चालवायला लागतो तो गुजराती माणूसच. त्यामुळे मराठीसाठी कुणी काही फार मेहनत घेण्याची गरज आपण निवडून दिलेल्या लोकांना वाटत नाही. बरं, मराठीबाबत काही नियम नसला तरी सत्तेचा मात्र एक अलिखित दंडक आहे. तुम्ही सरकारचे प्रतिनिधी झालात की आपोआपच आपल्या शेजारी राज्याचे पाईक होता. एकदा का पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली, की मग तुम्ही मराठी राहत नाही. तुम्ही पांढऱ्या कपड्यातले शुभ्र गुलाम बनता. मग तुमच्या भाषेची किंवा राज्याची अब्रू कुणी कितीही वेशीवर टांगली तरी तुमच्या बुडाला मुळीच आग लागत नाही. एकंदरीत काय, तर महाराष्ट्र नावाच्या या राज्यात आता मराठी पताका काही फार काळ झळकत राहील, असे वाटत नाही..Premium|Marathi lifestyle feature : डाएट, चीट डे आणि वाफाळता चहा; ‘जिंदगी गुलजार है’ म्हणायला पुरेसं सुख कोणतं?.मराठी अस्मितेच्या नावाने गळा काढणाऱ्या तुमच्या आधीच्या मराठी पिढ्यांना या मातब्बरांनी केव्हाच वाशी खाडीपुलाच्या पार नेऊन फेकलेय. काही उरलेत त्यांना गुलामांच्या यादीत मानाचे स्थान आहे. बाकी तशी गुलामांमध्येदेखील प्रतवारी आहे. काही गुलामांना कुठलेच मत व्यक्त करण्याचे अधिकार नाहीत. मराठी भाषेचा, मराठी माणसाचा, मराठी प्रांताचा, अगदी मराठी महापुरुषांचा आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान समजल्या जाणाऱ्या महाराजांबद्दलही कुणी काही बोलले, तरी यांची आपली हाताची घडी आणि तोंडावर बोट, अशी अवस्था. काही गुलाम कधी कधी तोंड उघडतात आणि मग शेठजींनी डोळे काढले, की शेपूट घालून बसतात. काहींना शेठजींचे डोळे दिसायच्या आधीच पोटात मुरडा येतो. मग ते मुरडा घालवण्यासाठी कवाडांच्या आत लपून बसतात. काही बोलतात; पण त्यांच्या बोलण्याचा आणि ते कशाबद्दल बोलताहेत यांचा कुणालाही मागमूस लागत नाही. त्यामुळे मग ते मराठी माणसाची बाजू घेत आहेत की नाही, तेच कळत नाही. एकंदरीत काय, तर आपली मराठी अस्मिता आता केवळ वडापावपुरती मर्यादित राहिलेली आहे. मराठी माणसाची जी काय छाती वगैरे अभिमानाने फुलून यायची असेल ती वडापावच्या गाडीवरच. त्यापुढे जाण्याची काही आता आपली टाप राहिलेली नाही. मग अशा परिस्थितीत तुमचे भाषेचे टुमणे ऐकून घेण्यात कुणाला रस आहे?खूप पूर्वी म्हणे मुंबईत मराठी शाळांची भारी संस्कृती होती. अनेक मोठमोठे लोक त्या शाळांमध्ये शिकले; मात्र आता मुंबईसारखी सर्वात श्रीमंत महापालिका असतानाही मराठी शाळा झपाट्याने बंद होत आहेत. कारण मराठी माणसांनाच मराठी डाऊनग्रेड वाटते. गेल्या काही वर्षांमध्ये किती मराठी शाळा बंद झाल्या आणि त्याला सरकार कसे जबाबदार आहे, हे तो आमचा दीपक पवार, चिन्मयी सुमितसारखी मंडळी ओरडून सांगत आहेत. मात्र त्यावर बोलायलासुद्धा आमच्या पांढरपेशांना परवानगी नाही. बरं, यातले अनेक नगसुद्धा या मराठी शाळांमधूनच शिकले आहेत. त्यातही हे त्या तेव्हाच्या उत्तम मराठी शाळांमध्ये शिकले जेव्हा शिक्षण, भाषा वगैरेची चांगली परिस्थिती होती. मग त्यांना जर त्यांचे शिक्षक जे शिकवू शकले नाहीत ते तुम्ही-आम्ही कोण शिकवणार? त्यामुळे आता आपण आपले हे नेते शेजारच्या राज्याकडे गहाण ठेवले आहेत, हे मान्य करून घ्यायला पाहिजे. शिवाय त्यांच्याकडून चांगल्या भाषेची, उच्चाराची, मराठी माणसाविषयी आपलेपणाची अपेक्षा करणे सोडून दिले पाहिजे. जे आपले नाही त्यावर अधिकार सांगणे काही योग्य नाही. मुळात ते अजूनही भाषणाच्या शेवटी ‘जय हिंद, जय महाराष्ट्र’ म्हणतात, हेच त्यांनी आपल्यावर केलेले अनंत उपकार आहेत. तेच आपल्याला या जन्मी फेडता येणार नाहीत..राहिला प्रश्न नार्वेकरांचा, तर त्यांना यात दोषी ठरवणे मुळीच योग्य वाटत नाही. कारण नार्वेकर जरी तुम्हाला स्वतःहून हालचाल करताना दिसत असले तरी त्यांच्या सर्वांगाला अनेक धाग्यांची गुंफण आहे. तिकडे पडद्याआड असलेले अदृश्य हात त्यांना चालवतात आणि त्यानुसार ते इकडे चावी दिलेल्या बाहुल्यासारखे डुलतात. त्यात त्यांचा दोष तो काय? दोष असेलच तर त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्याचा आहे. अर्थात तो दोषी आहे, हे सांगून ते मोकळे झाले आहेतच. किंबहुना आतापर्यंत त्या माणसाच्या बदलीचा आदेशही निघाला असेल. आता दुर्दैवाने तो मराठी असेल तर हा मराठीसाठी मराठीने दिलेला बळी मानायला पाहिजे. त्या कर्मचाऱ्याची व्यथा आता ‘थ्री इडियट्स’मधल्या त्या लायब्ररियनसारखी झालेली असेल. तो डोळे फिरवून चक्कर येऊन पडला असेल. त्याला वाटलं असेल, पल्लेदार मराठी भाषेत दमदार शोकसंदेश लिहिला म्हणून, सरदार खूस होगा, साबासी देगा. पण झाले उलटेच. एव्हाना त्याने चार-दोन लोकांना सांगितलेसुद्धा असेल, ‘बोल वो रहे हैं, पर शब्द हमारे हैं.’ पण फासे उलटे पडले आणि भाषण वाचणारी व्यक्ती चतुर निघाली. चतुर रामलिंगम् तुम्हाला माहिती आहेच. भाषेचा कुठलाही अर्थ समजून न घेता घोकंपट्टी करून भीमदेवी थाटात भाषण करणारा चतुर. नार्वेकरांनासुद्धा तुम्ही काही कमी लेखण्याचे कारण नाही. कारण ते उच्चविद्याविभूषित आहेत. हा, फक्त मराठीच्या तासाला त्यांना डुलकी लागत असावी किंवा कदाचित ते तिकडे परदेशात वगैरे शिकून आले असतील. त्यामुळे त्यांना या छोट्याशा चुकीसाठी दोषी धरणे योग्य ठरणार नाही. यात जर कुणी दोषी असेलच तर ते लिहून देणाराच असायला हवा. ज्याला त्यांच्याकडे इतके दिवस काम करूनही आपले मालक किती चतुर आहेत, हे कळले नाही म्हणजे त्याच्या बुद्धीची कीव करायला हवी. राहिला मुद्दा मराठी भाषा त्यांना येते की नाही याचा, तर ती त्यांना येत असावी आणि नसेलही येत तर त्याने त्यांच्या आयुष्यात काय फरक पडला... यायलाच हवी असेल; तर त्यांना इंग्रजी, हिंदी आणि कुठल्याही परिस्थितीत गुजराती भाषा यायला हवी. कारण त्याची त्यांना वारंवार गरज लागू शकते. अलीकडे मुंबईतील अनेक मोठे प्रकल्पदेखील शेजारच्या राज्याकडेच रवाना करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे त्यांचे भागधारक वारंवार सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवत असतात. त्यांच्याशी जवळीक साधायची असेल तर ‘केम छो...’नेच सुरुवात व्हायला हवी. सोबत ‘ढोकळा, फाफडा आणि मराठी माणंस आपडा’ अशी सुप्त जाणीव त्यांना देता आली तरक्या कहना!मुंबई महापालिका तर आपण केव्हाच त्यांना आंदण देऊन टाकली आहे. अर्थात त्याची सुरुवात मराठीचा झेंडा मिरवणाऱ्या शिवसेनेनेच केली हेदेखील अमान्य करून चालणार नाही. खरेतर ना मराठी माणसाला अक्कल नाही हे त्याने पुन्हा एकवार सिद्ध करून दाखवले आहे. पांढऱ्या पट्ट्याचा वाद असो की कबुतरखान्याचा, जे न्यायालयालाच जुमानत नाहीत ते तुम्हाला जुमानतील का? पण तरीही तुम्हाला समजवायचे असेल तर दरवेळी तुम्हाला डेमो द्यायला लागतो. त्यामुळे तुमच्या डोक्यातील मराठी अस्मितेची खाज मिटविण्यासाठी नार्वेकरांच्या माध्यमातून तुम्हाला मराठीच्या चित्तरकथेचा डेमो देण्याची व्यवस्थित व्यवस्था आपल्या व्यवस्थेनेच करून टाकली. त्यात बिचारे चतुर नार्वेकर बळीचा बकरा झाले. तसेही त्यांनी मराठीचे फार नुकसान तर केले नाही ना... फार फार काय, तर वीस-पंचवीस चुका झाल्या असतील त्यांच्याकडून; पण म्हणून काय फार गुन्हा झाला? पण हो, त्यांच्या भाषणाच्या कागदावर चमत्कारातून बलात्कार कुणी केला, हे मात्र कळायला हवे. आमचे एकमेव मराठी नेते राज ठाकरे म्हणातात, त्यांनी मराठीचाच शोकसंदेश वाचला. तुम्हाला तसे वाटले असेल हो; पण मराठीचे तेरावे, चौदावे केव्हाच केलेय त्यांनी. त्यानंतरची गोड, तिखट जेवणेसुद्धा पार पडली; पण हे शब्दांचे घोळ करणारा रांचो भेटायला हवा, नाहीतर चतुर नार्वेकरांचा ‘सुरसुरी प्राणघटकम्’ व्हायचा आणि तुम्ही आपलं ‘धन’ कुणाच्या हवाली केलंय, हे तुम्हाला कळणारसुद्धा नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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